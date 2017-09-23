مطالب بإعفاء وزير التعليم من منصبه بسبب صورة “يودا” مع الملك فيصل
صحيفة المرصد: طالب الكثير من رواد مواقع التوصل الاجتماعي “تويتر” بإقالة وزير التعليم أحمد العيسي وذلك بعد تداول صورة يظهر فيها “كائن فضائي” بجوار الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز في كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية.
وأطلق مغردون هاشتاق بعنوان “إعفاء وزير التعليم”، وفاق عدد التغريدات 150 ألف تغريدة، ما حدا بوزير التعليم لإصدار اعتذار وتشكيل لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ ورغم الاعتذار، فإن المغردين هاجموا الوزير وطالبوا بإقالته من منصبه .وفقاً لـ ” bbc”
وانتقد مغردون قرارات الوزير السابقة كقرار إضافة ساعة يومية للدوام المدرسي تحت اسم “ساعة النشاط” مؤكدين أنها كلها قرارات تستوجب إقالته من منصبه. وأضافوا بأنه لا مؤشرات على تحسن التعليم .
وعبر هشتاق “العيسي_يسيء_للملك_فيصل”، تداول مغردون صورا قالوا إنها تظهر الأخطاء الفادحة في المقررات والكتب المدرسية .
وعلى النقيض دافع مغردون عن الوزير ووصفوا الاتهامات الموجهة له بالتقاعس في عمله “بالكيدية”.
تمرير صورة في كتاب مرّ على عدة لجان، ومن ثم حملة منظمة يوم أمس، واليوم المطالبة ب #اعفاء_وزير_التعليم . ليست مصادفة، ابحثوا عن المستفيد.
— عضوان الأحمري (@Adhwan) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧
#اعفاء_وزير_التعليم هناك عمل ممنهج ضد هذا الوزير لماذا هذا التوقيت المتزامن مع اليوم الوطني ! وبصورة للملك فيصل وبصفحة في منتصف المنهج !
— منى بنت فهد (@mona_alradady) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧
#اعفاء_وزير_التعليم عندما نطالب ب اعفاء وزير نحن نرفع صوت واحد نريد ان نرتقي نريد الافضل نريد ان نتطور اذا لم يتطور التعلم لن تتطور البلاد.
— بنت محمد. (@lov__17) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
أجزم بأن هناك حملة مقصودة لاقالة الوزير من منصبه ولكن هي سحابة صيف وستزول وبعدها نريد من معالي الوزير اقالة جميع مدراء التعليم في كل المناطق ومساعديهم ومدراء مكاتبهم وتعيين اكاديميين من خارج الوزارة
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فيه مثل يقول الي تعرفه افضل من الي ماتعرفه خلوكم على العيسى أفضل هو ماله ذنب في الي صار .
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وأنا مو معلم مواطن عادي بس عشان أولادي أطالب بأقالة هذا الوزير الي من يوم ما استلم الوزارة ماعمل اَي شي مفيد للطلاب وفوق كذا يزيد ساعه نشاط ولا فيه مباني مؤهله ابتدائية خروجهم ساعه 2 الظهر ليش.
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الرجل عملي نتمنى استمراره هذا الرجل طور التعليم الشكاوون البكاؤون هم من بريد اقالته لكن الشعب يحبه وهذا اهم شي
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المفترض محاسبة اللجان التى أشرفت على تنفيذ وطبع الكتاب والتغاضى عن هذا الخطاء الفادح .وليس الوزير فقط.وقدتكون مقصوده ضد الوزير .والله أعلم.
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الذين يطالبون بإقالته اعتقد كلهم معلمين
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وزير التعليم ليس له ذنب ... هناك لجان خاصه بالتأليف والاشراف والمتابعه
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قل الحمد لله مليون مرة من أجل الوطن
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