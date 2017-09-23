مطالب بإعفاء وزير التعليم من منصبه بسبب صورة “يودا” مع الملك فيصل

حجم الخط A A A المرصد 9 618 20 دقيقة

صحيفة المرصد: طالب الكثير من رواد مواقع التوصل الاجتماعي “تويتر” بإقالة وزير التعليم أحمد العيسي وذلك بعد تداول صورة يظهر فيها “كائن فضائي” بجوار الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز في كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية.

وأطلق مغردون هاشتاق بعنوان “إعفاء وزير التعليم”، وفاق عدد التغريدات 150 ألف تغريدة، ما حدا بوزير التعليم لإصدار اعتذار وتشكيل لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ ورغم الاعتذار، فإن المغردين هاجموا الوزير وطالبوا بإقالته من منصبه .وفقاً لـ ” bbc”

وانتقد مغردون قرارات الوزير السابقة كقرار إضافة ساعة يومية للدوام المدرسي تحت اسم “ساعة النشاط” مؤكدين أنها كلها قرارات تستوجب إقالته من منصبه. وأضافوا بأنه لا مؤشرات على تحسن التعليم .

وعبر هشتاق “العيسي_يسيء_للملك_فيصل”، تداول مغردون صورا قالوا إنها تظهر الأخطاء الفادحة في المقررات والكتب المدرسية .

وعلى النقيض دافع مغردون عن الوزير ووصفوا الاتهامات الموجهة له بالتقاعس في عمله “بالكيدية”.

تمرير صورة في كتاب مرّ على عدة لجان، ومن ثم حملة منظمة يوم أمس، واليوم المطالبة ب #اعفاء_وزير_التعليم . ليست مصادفة، ابحثوا عن المستفيد. — عضوان الأحمري (@Adhwan) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

#اعفاء_وزير_التعليم هناك عمل ممنهج ضد هذا الوزير لماذا هذا التوقيت المتزامن مع اليوم الوطني ! وبصورة للملك فيصل وبصفحة في منتصف المنهج ! — منى بنت فهد (@mona_alradady) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧