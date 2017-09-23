شاهد لحظة إلقاء وزير الخارجية عادل الجبير كلمته من منصة الأمم المتحدة وهذا ما قاله عن قطر
صحيفة المرصد :قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، إن دعم قطر للإرهاب ساهم في زعزعة استقرار أمن المنطقة، مطالبا الدوحة بالالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض.
وأوضح الجبير في كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن موقف الدول الأربع هو مطالبة قطر بالالتزام بمبادئ القانون الدولي في محاربة الإرهاب.
وبخصوص الملف اليمني قال الجبير إن الحل العسكري لن ينهي الأزمة في اليمن، وإن استيلاء ميليشيات الحوثي على اليمن بدعم من إيران يهدد المنطقة.
وفي سياق آخر أدان الجبير سياسة “القمع والتهجير القسري” التي تنتهجها حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينغا.
قائلا “إن بلادي تشعر بقلق بالغ وتدين بشدة سياسات القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهينغا المسلمة بما يتنافى مع كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية”.
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التعليقات
انا مستغرب ان امريكا اكبر دولة تحارب الارهاب او تدعي ذلك لم تقاطع قطر. الى متى نحن الوحيدين اللي كاشفين قطر. اتمنى فضح قطر في اسرع وقت واخراج الادلة التي توضح مساندة قطر الارهاب
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كلمة مختصرة محددة في جملها وموجه بشكل واضح - دون تطويل يخلي بالمعنى ويصيب المستمع بالملل --- الاهم ان تعرف الدول مخاطر الارهاب الذي تدعمه ايران وقطر وتركيا تلمعه -- وان يكون هناك تحرك قوي وحازم تجاههم
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اللهم احفظ قادة بلادنا ، همهم أمننا و الدفاع عن المسلمين
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عادل الجبير يدافع عن مسلمي الروهنغيا وذميم يبكي ويدافع عن الارهاب خاب وخسئ.
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ونعم في هاذ الرجال تربيت قاهر الروافض الامير بندر بن سلطان
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الله يحفظك بطل وتدافع عن بلادك بكل ماتستطيع وزير مثقف بالتوفيق
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افضل القاء
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***الله المستعان
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