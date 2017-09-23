شاهد لحظة إلقاء وزير الخارجية عادل الجبير كلمته من منصة الأمم المتحدة وهذا ما قاله عن قطر

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صحيفة المرصد :قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، إن دعم قطر للإرهاب ساهم في زعزعة استقرار أمن المنطقة، مطالبا الدوحة بالالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض.

وأوضح الجبير في كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن موقف الدول الأربع هو مطالبة قطر بالالتزام بمبادئ القانون الدولي في محاربة الإرهاب.

وبخصوص الملف اليمني قال الجبير إن الحل العسكري لن ينهي الأزمة في اليمن، وإن استيلاء ميليشيات الحوثي على اليمن بدعم من إيران يهدد المنطقة.

وفي سياق آخر أدان الجبير سياسة “القمع والتهجير القسري” التي تنتهجها حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينغا.

قائلا “إن بلادي تشعر بقلق بالغ وتدين بشدة سياسات القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهينغا المسلمة بما يتنافى مع كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية”.

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