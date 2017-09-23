وكيل التعليم يرد على منتقدي المناهج : أنتم باحثون عن شهرة والأخطاء من دول أخرى!
صحيفة المرصد : قال وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي، أن المقررات والمناهج السعودية، بريئة من معظم الأخطاء المتداولة المنسوبة لها، مبيناً أن بعض هذه الأخطاء اكتُشف في أعوام سابقة وجرى تصحيحه.
وأكد “الحارثي” في تصريحات لـ”عكاظ” أن بعضاً ممن وصفهم بالباحثين عن الشهرة يقومون بجلب بعض الأخطاء من مناهج دول أخرى ونسبها زوراً وبهتاناً لمقررات المناهج السعودية، موضحاً أن مقرر الدراسات الاجتماعية هو الوحيد الذي سُحب، لاكتشاف الخطأ غير المقصود، مشيراً إلى أن الوزارة توصلت لأول من غرّد بالصورة، وأنها ستعلن التفاصيل لاحقاً.
وتابع الحارثي بأن العديد من الأخطاء المتداولة اكتُشف وصُحح في طبعات سابقة وليس خلال هذا العام كما تردد، بينها خطأ في مقرر اللغة العربية، كان قد اكتُشف وصُحح قبل 3 أعوام، وما تردد عن صفات الرسول -صلى الله عليه وسلم- أيضاً لم يُكتشف هذا العام.
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التعليقات
هههههههه
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عذر اقبح من ذنب كيف تمت الطباعة دون المراجعه النهائية للمقرر واعتماده ولا على الخيل ياشقراء خلاص يامدير هذا غير الواسطات والمحسوبيات علشان يرسوا طباعة المقرر على دور نشر
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اجل راجعتوها يادكتور وتكتو انها اخطاء الاعوام الماضيه دامكم وثقين ان مافيه اخطاء ليش ماكن تلرد في حيمه شككتو في ماطرح من اخطاء في المناهج ورحتو تراجعون
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توصل لأول من غرد هذا تهديد ليش تكتشف هذي الأخطاء واتكلم اسكت احسن لك والله أنكم في وادي والعالم في وادي
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لابد من التحقيق في هذه القضية و ليس ال****
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قال دول أخرى قل إيران هي السبب ههههههههه
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****** ، ( عدم مبالاة من الوزارة بالمناهج . )
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ماعااااد تترقع استريح خل دول اخرى المشكلة وينكم عن الخطأ انت ووزيرك الملايين اللي تتبعثر هنا وهناك مقصوده أوغير مقصوده من يتحملها من يدفعها ولصالح من لين متى هذا الفساد خافوا الله وبعد مترزز ولَك عين
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ياخي قل هذي ليست من مقرراتنا وضح ايها ام ان تقول هذا قديم من العام الماضي وكئن الوزار انشئت امس فعذر اقبح من فعل دولتنا والحمد لله من ذو مئه عام وهي تطبع الكتب والخطاء اقل قبل انتشرف عليها مشكور
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الإعتراف بالحق وتصحيح الخطأ أولى من تزكية الوزارة نتمنى إشراك العلماء وأهل الخبرة العلمية والفكرية في مفردات المناهج بما يتناسب وتطلعات الدولة ونظامها والمجتمع وحاجاته
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ههههههههههههه يقول امانة ههههههههههه
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طيب وش رده على تاخر توزيع الكتب في المرحلة الثانوية لسنتين متتاليتين الا دلالة واضحة على ضعفهم في المراجعة والطابعة. لا تكابروا في تغطية فضائحكم.
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اكلح على وجهك واعترف بالخطأ يامن أمنتم العقوبة فهذه أجيال امانة عندكم ان تعرفون معنى الامانة ولن تنهض أي أمة الا بأجيالها
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الله يرحم وزير المعارف السابق محمد بن أحمد الرشيد
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انا اقترح على سعاده الدكتور يدور له واحد ميت ويلصق التهمه به ولا هو مايخطي ولا يمكن يعتذر
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وكيل التعليم ما يتحمل النقد ليش اذا حصلت مشكله بسيطه مع احد منسوبيكم سويتم الهوايل فيه ونتم عندكم حصانه ومن يتحمل تكلفه طباعة الكتب الي سحبتوها ترى حنا في عصر الحزم ابو العزم
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انتم تلزقون اخطائكم على الناس زور وبهتان انتم من تاكلون الانتدابات وخارج الدوام باالملايين انتم لاتهتموا في عملكم فقط في مناصبكم انتم لو انكم مسؤولين في بلاد الغرب كان متم جوع ختاما الصح صح والخطا خط
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الدوله تصرف على المقررات ومنذو مبطي عذر اقبح من فعل نتمنى ان يكون الاخطاء التي حدثت توجب اعاده النظر بالجان كيف مرت الاخطاء وعندهم الوقت الكافي اما اتهام الاخرين شي قبيح لم نتعود عليه من مسئول
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32،31،33 ما هذا الهوس
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أخطاء الوزارة مغتفرة و أخطاء الميدان نار و شرار يا وزارة إذا سرق الضعيف
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الله يعين التعليم ع ................ التعليم زمان افضل ثلاثه مليون مره مماهو عليه الان وخرج رجال وقاده واطباء وكل شي اما الان ريحتوا الطالب واثقلتوا كاهل المعلم لين كره التعليم منكم
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هذه بداية الفشل المناهج جزء من كل
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الأهم يامعالي الوكيل ان لاتكون هناك اخطاء اما تبريرك فهو اعتراف بالخطاء لا ولكم وجه تبررون اجل مع الملك فيصل كرمز للدوله واحد رجالتها تبررون خطاكم علي المصمم أين دوركم وأين لجنة المراجعه لكن الى مانو
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يبي يرقع لوزيره . والله فشله عيب ارتقوا
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أنت المسؤول عن المناهج المفروض تحاسب أول واحد فبعض الاخطاء لا تغتفر و احمد ربك باقي لك عين و الله لو كنت في دولة مادية الا تحاكمون و تدفعون كل ريال راح على الطبعة الجديدة
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ترى انت قاعد تضحك على نفسك وتقنعنا بشيئ لا يصدقه العقل كان سكت افضل.
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لا موفقين حارثي وكيل عزالله افلحتو
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اقول لك انتم متعودون على النسخ واللزق والدليل ما حدث عن بعض الصور التي اكتشفت مؤخرا وينك عنها والله هذا هياط وتبرير أقبح من ذنب.
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لن نتطور اذا لم نتحمل النقد وناخذه مأخذ الجد ونعترف باخطاءنا بعدها نعمل على اصلاحها.هكذا ترقى الامم باعطاء الحريه للنقد
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طيب لو عرفتم من غرد بالصورة لأول مرة وش بتسوون يعني هو ما كذب و لا زور الصورة و الا لو كان من موظفيكم بتسوونه شماعة حتى لا يفضح هدركم للمال العام .بالمناسبة مبلغ اعادة الطباعة كم كان يعمر مدرسة جديدة
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فيه لجنة تراجع الكتب أين هم عن الأخطاء الواردة في هذة الطبعات .
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اول مره اشوف الدكتور هذاوين كان مختفي بس طلع ماعنده سالفه يعني لاقال الخبرصحيح فيهاشي بس متعودشكله ع الكذب بس ماعليك يادكتورراح انته تنشهر
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المصدر اخونجي خائن ؟! يا في الجحور أو في قطر الخيانة
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الواتس أب يعج بخيانات الاخونجية والسرورية
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اعتقد أن مصدر الاشاعة من تلك الفصيلة الخائنة المطلعة على كل مناهج العالم العربي ؟! هل عرفتهم ؟ من لهم مرشد؟!
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اما عاد المنتقدين من خارج الحدود! خلنا منهم هذول المنتقدين وجاوبنا انت هل يوجد اخطاء كاااارثيه ام لا؟ وهل الاخطاء التي في مناهجنا اتت من خارج الحدود ام ان المناهج لدينا اتت لنا من خارج الحدود بالخطأ
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هذا. الوكيل. يدافع عن الوزير. لكن. إذا. أقيل. الوزير. يقلب. عليه.
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حاسبوا كل من يصدر هذه الاشاعات الكاذبه زورا وبهتانا لاثارة الراي واستعداء الوزارات واجعلوهم عبره لكل معتبر
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هو الخطأ الغير مقصود .ماأكثر من حوسبوا من الأخطاء الغير مقصودة .ومن باب أولى محاسبة الوزارة من الوزير إلى أقل واحد في لجنة الطباعة. ومن باب أولى ألا تخطئ وزارة التعليم لأنها القدوة والنبراس .
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مااادري اااضحك ولا اااابكي علي حااالنا .. قاااال الاخطاااء من دول اااخري وتنسب للمملكة ... !! سؤال للحارثي . هل اطلعت علي الكتب والمقررات ولا باقي خارج الحدود ؟؟؟؟ ااااه يابلد !!!
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قد المسؤولية .
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وانته زعلان ليه خليهم ينشهرو انتم تستاهلون وهم يستاهلون
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يجب أن تحاسب أنت أول واحد ... لكم عام كامل من توزيع المناهج ... لوأُعطيت المناهج ربع وقت الوتساب وتويتر أنهيتوها في شهر... وباقي السنة تكشخ أنت والمدراء بالشماغ المنشا والبشت وتزورون ماليزيا واليابان.
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من أولى بالفصل مدير المدرسة اللي طلبته شققوا الكتب في الشوارع . أو أنتم .
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أقول الله يرحم جدتي ويتجاوز عن جرائمها
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والإصرار على الإنكار لن يزيد المشكلة إلا مشكلة ولو كنتم في دولة من الدول التي تسيم الامور وتضعها في نصابها كان نصفكم الأن إستقالاتهم على مكاتبهم بدون مبالغة
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والسودان وفلسطين كان هؤلاء فعلا معلمون اما اليوم فالمعلم من رواد الإستراحات والمقاهي ومطالبي اجازات ومميزات وهم فقط ينسخون التحضير وليس لهم أي اثر تعليمي بل هم إسائة للتعليم بمخرجاته الجاهله.
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مع احترمي للوكيل حجتك بايته ومالها طعم يعني كل سنه اخطاء وينراحوا هل المدقيين والمراجعين الي ياخذون مبلغ وقدره كان غيرك ااشطر ياوكيل,,,,,,,
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وصورة يودا بجوار الملك فيصل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته كمان من دولة أخري
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رقع يامرقع ... قال دول أخرى الأخ ... طيب وزيرك بنفسه أعتذر أمس عن الخطأ ... منين جبت أعوام سابقه يافندي ؟؟؟؟ اللي مو قد المسؤوليه يترك المجال لغيره .. ولايقعد يبرر ويبربر
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كيف زور وبهتان والمناهج طبعة هذه السنه وأمام اعينا عذر اقبح من فعل الأخطاء فادحة وقوية ولابد من عقاب قوي
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يا د. عندما يكون في الوزارة ( وكالة للمناهج والبرامج ) ويتبعها إدارات ( تخطيط المناهج) و( تقويم وجودة التعليم) و(المناهج) و ( تقنية المعلومات) ... لن يكون لكم عذر إطلاقاً . هل يعقل أن المناهج لم تدقق.
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جاي ترقع اخطائكم وهناك الاف المظومين في وزارتكم
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ننتظر توقيع جدتي بلإنجليزي
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التعليم يجب ان يتم تطهيره من الاخوان ومريديهم فهم يفسدون بأسم الحكومة ويتهموها بالفساد وحركتهم صهيونية بإمتياز
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مبيناً أن بعض هذه الأخطاء اكتُشف في أعوام سابقة وجرى تصحيحه. إذا سنهدر الكثير من المال بتكرار هذه الأخطاء . ( السكوت أفضل )
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اقولك لو تقفلون مدارسكم افضل
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يعني مناهجنا منسوخه من مناهج دول أخرى. قل قسم.
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يقول (( مشيراً إلى أن الوزارة توصلت لأول من غرّد بالصورة، وأنها ستعلن التفاصيل لاحقاً )) ،،،، يعني هذي تهمه إنك تنشر خطاء في كتاب
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طيب وصلو لاول من غرد بالصور وش يعني ؟؟. بعدين اذا اكتشف خطاء في المناهج المفروض نسكت ولا نقول شي ولا وش المطلوب ياخي بدل ماتهددون شف كم مليار راح تهدرون لو نقحتو النسخ قبل الطبع ماصار هذا كله
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أسف دكتور تري ماتترقع ها قال من دول اخري وسحب المنهج كلام غير دقيق أنا ابني يوم الخميس اخر دوام والكتاب معة لليوم ببيتنا متي انسحب ولا حتي اي خبر للإدارات والمدارس قبل ما انتشر الخبر اعلاميا وتوتر
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انا ودي ارقعها بس قوووووووووووووووويه ماتنترقع
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مناهج خارجية تقول ان الملك عبدالله رحمه الله حكم 110 سنوات وأن الدرعية في القطيف ؟!!!!
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مع إحترامي لك ,,,,,أرى أن الخرق إتسع على الراقع,,,,,,,,!!!
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جاك المرقع
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