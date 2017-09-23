وكيل التعليم يرد على منتقدي المناهج : أنتم باحثون عن شهرة والأخطاء من دول أخرى!

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صحيفة المرصد : قال وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي، أن المقررات والمناهج السعودية، بريئة من معظم الأخطاء المتداولة المنسوبة لها، مبيناً أن بعض هذه الأخطاء اكتُشف في أعوام سابقة وجرى تصحيحه.

وأكد “الحارثي” في تصريحات لـ”عكاظ” أن بعضاً ممن وصفهم بالباحثين عن الشهرة يقومون بجلب بعض الأخطاء من مناهج دول أخرى ونسبها زوراً وبهتاناً لمقررات المناهج السعودية، موضحاً أن مقرر الدراسات الاجتماعية هو الوحيد الذي سُحب، لاكتشاف الخطأ غير المقصود، مشيراً إلى أن الوزارة توصلت لأول من غرّد بالصورة، وأنها ستعلن التفاصيل لاحقاً.

وتابع الحارثي بأن العديد من الأخطاء المتداولة اكتُشف وصُحح في طبعات سابقة وليس خلال هذا العام كما تردد، بينها خطأ في مقرر اللغة العربية، كان قد اكتُشف وصُحح قبل 3 أعوام، وما تردد عن صفات الرسول -صلى الله عليه وسلم- أيضاً لم يُكتشف هذا العام.

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