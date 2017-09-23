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رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر
صحيفة المرصد : أعلنت إدارة نادي الشباب اليوم السبت رسميا عن توقيعها اتفاقا مبدئيا مع المدرب الأورجواني دانيال كارينيو لتدريب الفريق الأول خلفا للمدرب الوطني سامي الجابر ، لمدة موسمين .
وأوضحت أن التوقيع النهائي مع المدرب سيتم بعد وصوله لمدينة الرياض خلال أسبوع.
ولفتت إدارة النادي إلى أن المدرب سيصل رفقة طاقمه المساعد، وسيتسلم مهامه الرسمي كقائد للكادر الفني بعد مباراة الفريق مع نادي النصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
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📝 | "الداهية" كارينيو مدرباً لليوث pic.twitter.com/gFcfcIXtbS
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
18 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-24 00:59:27
نفسيّة الثور هاليومين : اللي ما يبيني ما أبيه ..
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17 - ابوصالح سكري2017-09-24 00:48:33
غريبة كيف تم اقالة كارلينو من النصر مبروك لنادي الشباب
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16 - فهد2017-09-24 00:31:18
احد أسباب تدهور المنتخب سامي الجابر لاعب عادي نفخه الاعلام الأزرق وتلقي دعم غير محدود من المسؤلين أفضل منتخب ١٩٩٤ ولا لا عب من الهلال بس سامي لعب نص مباراه لعب علي حساب مهاجمين أفضل منه
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15 - ابو باسل2017-09-24 00:28:18
ماعلية درب فريق حاول سامي بس معطية فرصة ولا رياحوة من القنة فريق مصدي وسامي كبش فدى
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14 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-23 23:57:05
هذا اللي دبغه سامي ب١٠ لاعبين وبالاربعة ههههههه تذكرت تيفو ٩٠ دقيقة قالك يعني نختم الدوري قبل نهايته ما يدرون ان الذيب كشر عن انيابه وافترس الفقراوية وجمهورهم بليلة سام ٦
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13 -2017-09-23 23:34:38
بنو زعيق يعانون مساكين الحره تذبح هههههههههههههه
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12 - wad2017-09-23 23:04:48
مدرب فاااااشل ولولا الدفع الرباعي كان من 5 جوله مشيول من الفقر.زي ما انشال من قطر وبعدها اصبح عاطل
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11 - هلالي2017-09-23 23:00:27
انغبنوا بعض الناس هههههه
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10 -2017-09-23 22:28:40
احسن من المتعلم
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9 - حمد2017-09-23 22:25:26
أفضل مركز يحققه الفريق هو العاشر ويعتبر إنجازا في ظل تواضع مستويات الأجانب ! حارس يسجل في مرماه ومدافع يسجل هدفين غي مرماه والبقيه مضروبين !
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8 - فيصل المرشدي2017-09-23 22:22:43
لن تتطور رياضتنا مالم نحارب الشللية داخل الأندية فمجرد مايريدون اسقاط مدرب هذي اسهل طريقة عندهم يتفقون عليه ويسقطونه .
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( عدد التعليقات 9,085 )7 - بسمه
فريق تعبان ومتهالك لو مييين يدربه ✋🏻
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6 - مواطن2017-09-23 22:18:32
البلدوزر الازرق ذبحك كثير بس مارح ينجح معا الشباب
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5 - مواطن2017-09-23 22:17:30
البلدوزر الازرق ذبحك القهر عموما مش رح ينجح معا الشباب والايام بينا
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4 - خالد2017-09-23 22:16:12
النكته أمين عام النادي يقول عندتا أفضل لاعبي المملكه !صحيخ والدليل (القميزي ومحمد سالم) وغيره وغيره !!
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3 - البلدوزر الازرق2017-09-23 22:10:07
احسنتم الاختيار مدرب ممتاز كان الفقر يقدم مستويات طيبه معاه
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2 - خالد2017-09-23 22:09:56
مدرب الدفع الرباعي عاد !! ههههههه !بس هذا الفريق ماعنده دفع يساعده ويساعدك ويجمل حالك !
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1 - أستغفر الله2017-09-23 22:05:31
لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء الله
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آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ
يادارلاهنت ِ ولاهان راعيك ... ولاهان شعب ٍ كرموا راية الدين ......
بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸
نفسيّة الثور هاليومين : اللي ما يبيني ما أبيه .....
بواسطة : أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-...
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