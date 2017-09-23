رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

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صحيفة المرصد : أعلنت إدارة نادي الشباب اليوم السبت رسميا عن توقيعها اتفاقا مبدئيا مع المدرب الأورجواني دانيال كارينيو لتدريب الفريق الأول خلفا للمدرب الوطني سامي الجابر ، لمدة موسمين .

وأوضحت أن التوقيع النهائي مع المدرب سيتم بعد وصوله لمدينة الرياض خلال أسبوع.

ولفتت إدارة النادي إلى أن المدرب سيصل رفقة طاقمه المساعد، وسيتسلم مهامه الرسمي كقائد للكادر الفني بعد مباراة الفريق مع نادي النصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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