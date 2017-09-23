تسجيل صوتي يكشف ماذا قالت “مراقبة جوية” إماراتية لطيار سعودي عبر “لاسلكي” .. وهكذا رد عليها

حجم الخط A A A المرصد 36 6٬736 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل مقطع صوتي نشره حساب وزارة الثقافة والإعلام ، لمحادثة دارت بين مراقبة جوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية ، وطيار سعودي عبر اللاسلكي .

وهنأت المراقبة الجوية الطيار السعودي عبر اللاسلكي بمناسبة اليوم الوطني ، ليرد عليها الطيار : “شكرا على مشاعركم الطيبة ، ربنا يحفظ دار زايد ودار سلمان ” .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )