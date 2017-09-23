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تسجيل صوتي يكشف ماذا قالت “مراقبة جوية” إماراتية لطيار سعودي عبر “لاسلكي” .. وهكذا رد عليها
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل مقطع صوتي نشره حساب وزارة الثقافة والإعلام ، لمحادثة دارت بين مراقبة جوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية ، وطيار سعودي عبر اللاسلكي .
وهنأت المراقبة الجوية الطيار السعودي عبر اللاسلكي بمناسبة اليوم الوطني ، ليرد عليها الطيار : “شكرا على مشاعركم الطيبة ، ربنا يحفظ دار زايد ودار سلمان ” .
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#87_عام_من_المجد مراقبون في الهيئة العامة للطيران المدني بـ #دبي يهنئون الطيارين #السعوديين المحلقين في أجواء #الإمارات بـ #اليوم_الوطني٨٧_. pic.twitter.com/TV3HKBBNpf— الثقافة والإعلام (@moci_ksa) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
36 - المهااااا2017-09-24 00:54:30
ويلومنا في حب عيال زايد.. اهل الوفاء والشيم والفزعات
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35 - كل شي2017-09-24 00:43:21
مشاعر رائع تسجيل بالتاريخ
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34 - عبد الله الغامدي2017-09-24 00:39:07
ربي يحفظكم يأهل الامارات والله ونعم فيكم ياعيال زايد شعب راقي
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33 - محمد2017-09-24 00:35:01
تعليق مخالف
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32 - مع الخيل2017-09-24 00:31:14
الله يديم المحبة
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31 - العمده2017-09-24 00:29:32
رد على الاخ العامرى يااخى الله يهديك لاتوجد هناك اى مشكله خلال توجيه التهنئه من المراقبه الجويه للطيار أمور عاديه جدا ولاتشكل اى خطر على الركاب من واقع خبرتى فى نفس المجال لمدة ٢٥عاما مضت .🇸🇦👍🇸🇦
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30 - محامي اخونجي ؟!2017-09-24 00:28:25
ولا عزاء لخونة الأوطان
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( عدد التعليقات 28,783 )29 - قلم الحقيقه
24 \\\ انضم سلمانك الأخونجي لقطيع العصابة الأخونجية من الاخوان في الزنازين والسجون وبحول الله تلحقه.أما ملكنا سلمان سيدك وتاج رأسك فيطلق عليه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.
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28 - خالد2017-09-24 00:01:06
ربى يحفظنا اجمعين ويزيد حبنا لبعض وماهى غريبه على عيال زايد الله يوفقهم ويحفظهم
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27 - خالد2017-09-23 23:59:09
ربى يجعل المحبه بيننا وجميع الدول العربيه وعيال زايد دائما سباقين بفرحتنا الله يحفظهم
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( عدد التعليقات 28,783 )26 - قلم الحقيقه
24\\\ ****
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25 - الفارس2017-09-23 23:49:29
تعليق مخالف
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24 - 💚 ليلة وطنية دافئة 💚2017-09-23 23:48:52
لو تنظم الإمارات و البحرين للدولة السعودية تحت حكم سلمان افضل لان في الاتحاد قوة.
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23 - د_ متمرقها افندي2017-09-23 23:43:44
لو انا الطيار السعودي كان عطيت الطياره ***
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22 - الفارس2017-09-23 23:43:27
ت8 للعلم فقط ***
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21 -2017-09-23 23:40:11
الفارس قلم التقيه مفلسه ولا عندها ماتقوله بصلب الموضوع ****
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20 - مسمار2017-09-23 23:36:51
اعذروه قلم النفسيه ت8 لايستيطيع ***
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19 - جاسم2017-09-23 23:34:09
نشكررر اخوانا عيال زايد علي مشاعرهم الطيبه والله يحفظ بلدنا حكووومه وشعب ويديم الامن والامااان
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18 - منقاش2017-09-23 23:31:39
الاخ العامري .. الله يشفي****
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17 - Waleed الوليد2017-09-23 23:31:07
ت رقم 1 ايش رأيك اذا كانت الرحلة تستعد للاقلاع؟
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16 - الفارس2017-09-23 23:31:01
تعليق 2 روح طبيب شعبي ***
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15 - كويتي وافتخر2017-09-23 23:29:33
تعليق مخالف
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14 - الفارس2017-09-23 23:27:40
شايف هالمتسمية بقلم الحقيقة في كل موضوع موضوعها واحد الاخونجية والاخونجية من اتطلقت وهي ساكنة بالنت اللهم اهلك الروافض المجوس واذنابهم
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( عدد التعليقات 11,219 )13 - العنيد
الله يديم المحبه بيننا والشعب الاماراتي العزيز ❤ 🇸🇦🇦🇪
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12 - محرومه من بيت الله2017-09-23 23:22:28
تعليق 2 علي يبالك مطوع ياخوي 😂😂😂😂😂😂تلاحق علي روحك .... كل عام والسعوديه حكومه و شعب بألف خير
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( عدد التعليقات 11,219 )11 - العنيد
تعليق //1 كلاً يرى الناس بعين طبعه
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10 - الفارس2017-09-23 23:19:37
اللهم احفظ داري ودور اهلي وأقاربي وأحبابي
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9 - ابوفهد2017-09-23 23:18:31
طيب ودور المواطنين ماحد يدعي لها ان الله يحفظها
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( عدد التعليقات 28,783 )8 - قلم الحقيقه
لازالت قيادتنا الرشيدة مستمرة ولله الحمد والشكر على ذلك في اقتلاع أشجار الأحونجية الخبيثة من عصابات الأخوان وقطيعهم من فوق أرض بلادنا الحبيبة الغالية وتطهيرها من جرذانهم ونجاستهم حتى ولو نعق أحدهم هنا
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7 -2017-09-23 23:12:33
قالت الله يحفظ الدور
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6 - سبهلل2017-09-23 23:09:09
ت2علي لاتخاف هل عندك فوبيا من أصوات النساء
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( عدد التعليقات 28,783 )5 - قلم الحقيقه
بمنتهى اللطف والذوق والأدب والاحترام رسمت وقدمت هذه الأخت المراقبة الجوية الاماراتية مشاعر الحب والصدق والوفاء لوطنها الثاني المملكة العربية السعودية ولقيادتها وشعبها بمناسبة يومه الوطني.شكرآ من القلب
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4 -2017-09-23 23:02:31
السعودي اكيد بيقول ***
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3 - ابوسلطان2017-09-23 23:02:20
الله يحفظ مملكتنا ويحفظ دار زايد الامارات واهلها فخر ونعم فيهم 😊💕
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2 - علي2017-09-23 23:02:10
انا من النوع لو بنت تقولي مثل هذا الكلام على طول أقول انها حبتني . أنتم مثلي ولا اروح عند مطوع يقرا علي
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1 - العامري1112017-09-23 22:59:35
هذي مو تهنئه ... هذي استهتار بأرواح الركاب .. الثانيه والدقيقه له قيمه كبيره في تفادي الكوارث .. وعند نزول الرماب بأمانه هنئو بعضكم
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