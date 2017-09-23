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بالفيديو : الدفاع الجوي يعترض صاروخًا باليستيًا ويدمره فوق خميس مشيط

بالفيديو : الدفاع الجوي يعترض صاروخًا باليستيًا ويدمره فوق خميس مشيط
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واس 33 3٬476 2 ساعتين

صحيفة المرصد – واس :صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف إعادة الشرعية لليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة ” 22.03 ” من مساء اليوم السبت اكتشفت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر ولله الحمد.
وقد قامت قوات التحالف الجوية في حينه باستهداف موقع الإطلاق .

وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة البالستيه من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي ، ويؤكد التحالف أن استمرار المليشيات المسلحة في استهداف المدن بالصواريخ البالستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني وخصوصاً من ميناء الحديدة والواقع تحت سيطرة الانقلابيين .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - يماني
2017-09-24 00:59:37
ليش ماترد ياهنطش احسن غير المعرف حقك سوى جديد نانسي أو نوال كويس أحلام راكب عليك
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32 - يماني
2017-09-24 00:56:06
الخدمات عندنا في كل شي أي شي ناقص نحن نكمله لك ياهنطش حتى الحفر نحفر ونزرع ونسقي كل شي ياهنطش إنت نام في الاستراحه ونحن نقوم بي ينقصك في الشارع والبيت
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31 - مرابط من اجلك عزيزي مواطن
2017-09-24 00:50:07
والله لو أردنا بضغطة زر وتحرق اليمن في دقائق ولكن نخاف الله في الأطفال والنساء
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30 - المهااااا
2017-09-24 00:48:33
ردوا السلام عليهم وارسلوا لهم ثلاثه صواريخ .. الله يبيدهم الارض
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29 -
2017-09-24 00:47:09
وانت يايماني اخدم بلدك الجايع السعودية اكبر منك واشكالك
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28 -
2017-09-24 00:43:34
*** ياعفاشيه ياحوثية ياصعاليك
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27 - ابوحسين
2017-09-24 00:42:08
لعنت الله على الحوثي الف لعنه اتمنى يشوفون له دبره باغتيال يمكن يكون افضل الحلول
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( عدد التعليقات 29,173 )
26 - برق _ الحرم
2017-09-24 00:41:05
(((((((( لاتزال سياسة .....ضبط _النفس .....وتحييد _المدنين .... ذات أهمية _عالية ... حتى لايتشفى ((الولي _السفيه)) باليمن وأهلها.... بعدما دس_ ناره ....وينخس عبيده بها _علينا )))))
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25 - يماني
2017-09-24 00:39:03
ياهنطش صحيح ماتقول بس انت ايش تعمل نايم اوقايم في البيت اولاستراحه لاتفتش أنصحك في الناس ومايعملون وأما يأكلون انظر لي نفسك من يخدمك ويخدم بيتك
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24 - مسمار
2017-09-24 00:37:08
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 29,173 )
23 - برق _ الحرم
2017-09-24 00:35:22
(((16 - الحقباني......علم ان شاالله هل ممكن تشوف صورخا هل تعرف انه في لعب يسمه صاروخ 10 ..... اعرف حقيقة ((صاروخ دي _اف 21)) نأمل ان لانسمع انه انطلق صوب اليمن فتقشعر الابدان وتشيب الولدان فيها ))))
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22 - الملكي
2017-09-24 00:33:05
😂😂😂😂 كلها صواريخ الحوثي راحت سكراب عاش الجيش السعودي اللهم سدد رميهم وانصرهم على ابناء المتعه الحوثيين ومن عاونهم
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21 - يماني
2017-09-24 00:29:43
تعليق مخالف
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20 - أستغفر الله
2017-09-24 00:27:56
صواريخ ******
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19 - وطني الحبيب
2017-09-24 00:27:30
اللهم انصر جنودنا البواسل وسدد رميهم
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18 - هنطش
2017-09-24 00:22:09
إسقاط الصاروخ مقدور عليه بفضل الله لكن انتم متكدين ان الزيدي هو من يطلق أخبرهم مضغ قات وخنجر شي عجيب
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17 - تعليق 9
2017-09-24 00:08:40
اجل عين الله التي تنام . الله يصلحك مخك ضرب
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16 - الحقباني
2017-09-24 00:07:48
علم ان شاالله هل ممكن تشوف صورخا هل تعرف انه في لعب يسمه صاروخ 10 - برق _ الحرم علم تحيه لك يصديقي علم
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15 - هاجد
2017-09-24 00:04:54
الله يقويكم ويسدد رميكم وينصركم انتم درع الوطن وحماة الحرمين الشريفين واستعينوا بالصبر والصلاة
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14 - حماك الله ياوطني
2017-09-24 00:01:22
كل عام والوطن والملك وولي العهد والمواطنين ومنهم على الحدود وفي السماء بالف خير
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( عدد التعليقات 29,173 )
13 - برق _ الحرم
2017-09-24 00:00:33
(((((((عــــــــــــــــــــاجل ......((الان)) ............الانفجارات تعاود هـــــــــــز وزلزلة صنعاء ))))))
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12 - حماك الله ياوطني
2017-09-23 23:58:06
حفظ الله الوطن ملك الحزم وولي العهد بوركت الايادي التي اسقط ذلك الخردة وبوركت الارواح التي على الحد تدافع عن ارض الوطن وبوركت الارواح التي في السماء تحرس حدودنا وبيوتنا من السماء حفظهم الله جميعا ..
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11 - لا موكذا ياقلم التقيه لابد ان تدعي على هؤلاء الخونه بنفس النمط
2017-09-23 23:54:59
ثعابين ايران في المنظقة بس هذا الي قدرت عليه ليش ما تقول اذناب ولاعقي ارجل المجوس شكلك عندما خلصت من الدعاء الدواعش والاخونج الخونه ***
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( عدد التعليقات 29,173 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-23 23:52:04
(((((6 - الحقباني ........ علم ....كل عام والوطن بخير ..... دروعنا _متيقظة _ بالمرصاد ......وكواسرنا ...الان ..... تشوي فيهم شوي ....... قبالة الحدود ....وبشكل مروع جدا ))))))
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( عدد التعليقات 28,783 )
9 - قلم الحقيقه
2017-09-23 23:45:52
اللهم احفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية بعينك التي تنام وانصرها على كل عدو باغي عليها من الأخونجية الأخوانية من كلاب قطب والدواعش من خنازير البغدادي وعليك بالحوثيين ثعابين ايران في المنطقة.
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8 - ابو محمد
2017-09-23 23:44:00
لا يمكن يكون هذا من تدبير الحيوانات المجترة مدمنين القات .. فتش عن المجوس واذنابهم الشواذ في لبنان
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7 - ابو شدا
2017-09-23 23:38:34
الحوثي يفكر الناس في إجازه.
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6 - الحقباني
2017-09-23 23:33:49
علم hgprfhkd sbl ubd;lk 2 - برق _ الحرم
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5 - مسفر
2017-09-23 23:28:58
مقبلي ارجل الفرس النجوس يعتقدوا انهم اذكياء قبحهم الله
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4 - لاعدمناكم ايها الابطال
2017-09-23 23:19:34
كفو بيض الله وجيهكم ياابطال و نصركم الله على اذناب المجوس
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3 - عاد عيدك ياوطن العز والكرامة
2017-09-23 23:17:29
تحت راية التوحيد وحكم ملك الحزم والعزم الملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان . وحفظ الله جنودنا البواسل وبيض الله وجيهكم على اسقاط هذا الصاروخ . وان شاء الله نرد عليهم بسحقهم واحراق الحوثي النجس
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( عدد التعليقات 29,173 )
2 - برق _ الحرم
2017-09-23 23:07:13
https://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,173 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-23 23:05:22
((((((بوركت _الايادي ...................بوركت_الايادي ...............بوركت_الايادي ))))))
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آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ

هه اخي مشاكس مش اليوم التغيير راح اغيره باكر و ممكن بعده و ممكن بعده ما تعرف هه...
بواسطة : مستغرب !!!

هذا هو مجتمع الفانانين...
بواسطة : يماني

ليش ماترد ياهنطش احسن غير المعرف حقك سوى جديد نانسي أو نوال كويس أحلام راكب عليك...
بواسطة : سـارونھَہّ

يادارلاهنت ِ ولاهان راعيك ... ولاهان شعب ٍ كرموا راية الدين ......
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