بالفيديو : الدفاع الجوي يعترض صاروخًا باليستيًا ويدمره فوق خميس مشيط

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صحيفة المرصد – واس :صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف إعادة الشرعية لليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة ” 22.03 ” من مساء اليوم السبت اكتشفت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر ولله الحمد.

وقد قامت قوات التحالف الجوية في حينه باستهداف موقع الإطلاق .

وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة البالستيه من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي ، ويؤكد التحالف أن استمرار المليشيات المسلحة في استهداف المدن بالصواريخ البالستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني وخصوصاً من ميناء الحديدة والواقع تحت سيطرة الانقلابيين .

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