بالفيديو : الدفاع الجوي يعترض صاروخًا باليستيًا ويدمره فوق خميس مشيط
صحيفة المرصد – واس :صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف إعادة الشرعية لليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة ” 22.03 ” من مساء اليوم السبت اكتشفت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .
وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر ولله الحمد.
وقد قامت قوات التحالف الجوية في حينه باستهداف موقع الإطلاق .
وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة البالستيه من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي ، ويؤكد التحالف أن استمرار المليشيات المسلحة في استهداف المدن بالصواريخ البالستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني وخصوصاً من ميناء الحديدة والواقع تحت سيطرة الانقلابيين .
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
ليش ماترد ياهنطش احسن غير المعرف حقك سوى جديد نانسي أو نوال كويس أحلام راكب عليك
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
الخدمات عندنا في كل شي أي شي ناقص نحن نكمله لك ياهنطش حتى الحفر نحفر ونزرع ونسقي كل شي ياهنطش إنت نام في الاستراحه ونحن نقوم بي ينقصك في الشارع والبيت
لا يعجبني(0) اعجبني(14)
والله لو أردنا بضغطة زر وتحرق اليمن في دقائق ولكن نخاف الله في الأطفال والنساء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ردوا السلام عليهم وارسلوا لهم ثلاثه صواريخ .. الله يبيدهم الارض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وانت يايماني اخدم بلدك الجايع السعودية اكبر منك واشكالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** ياعفاشيه ياحوثية ياصعاليك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لعنت الله على الحوثي الف لعنه اتمنى يشوفون له دبره باغتيال يمكن يكون افضل الحلول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((((((( لاتزال سياسة .....ضبط _النفس .....وتحييد _المدنين .... ذات أهمية _عالية ... حتى لايتشفى ((الولي _السفيه)) باليمن وأهلها.... بعدما دس_ ناره ....وينخس عبيده بها _علينا )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياهنطش صحيح ماتقول بس انت ايش تعمل نايم اوقايم في البيت اولاستراحه لاتفتش أنصحك في الناس ومايعملون وأما يأكلون انظر لي نفسك من يخدمك ويخدم بيتك
لا يعجبني(0) اعجبني(113)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((16 - الحقباني......علم ان شاالله هل ممكن تشوف صورخا هل تعرف انه في لعب يسمه صاروخ 10 ..... اعرف حقيقة ((صاروخ دي _اف 21)) نأمل ان لانسمع انه انطلق صوب اليمن فتقشعر الابدان وتشيب الولدان فيها ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
😂😂😂😂 كلها صواريخ الحوثي راحت سكراب عاش الجيش السعودي اللهم سدد رميهم وانصرهم على ابناء المتعه الحوثيين ومن عاونهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صواريخ ******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم انصر جنودنا البواسل وسدد رميهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
إسقاط الصاروخ مقدور عليه بفضل الله لكن انتم متكدين ان الزيدي هو من يطلق أخبرهم مضغ قات وخنجر شي عجيب
لا يعجبني(57) اعجبني(1)
اجل عين الله التي تنام . الله يصلحك مخك ضرب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
علم ان شاالله هل ممكن تشوف صورخا هل تعرف انه في لعب يسمه صاروخ 10 - برق _ الحرم علم تحيه لك يصديقي علم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يقويكم ويسدد رميكم وينصركم انتم درع الوطن وحماة الحرمين الشريفين واستعينوا بالصبر والصلاة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كل عام والوطن والملك وولي العهد والمواطنين ومنهم على الحدود وفي السماء بالف خير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
(((((((عــــــــــــــــــــاجل ......((الان)) ............الانفجارات تعاود هـــــــــــز وزلزلة صنعاء ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حفظ الله الوطن ملك الحزم وولي العهد بوركت الايادي التي اسقط ذلك الخردة وبوركت الارواح التي على الحد تدافع عن ارض الوطن وبوركت الارواح التي في السماء تحرس حدودنا وبيوتنا من السماء حفظهم الله جميعا ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ثعابين ايران في المنظقة بس هذا الي قدرت عليه ليش ما تقول اذناب ولاعقي ارجل المجوس شكلك عندما خلصت من الدعاء الدواعش والاخونج الخونه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
(((((6 - الحقباني ........ علم ....كل عام والوطن بخير ..... دروعنا _متيقظة _ بالمرصاد ......وكواسرنا ...الان ..... تشوي فيهم شوي ....... قبالة الحدود ....وبشكل مروع جدا ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللهم احفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية بعينك التي تنام وانصرها على كل عدو باغي عليها من الأخونجية الأخوانية من كلاب قطب والدواعش من خنازير البغدادي وعليك بالحوثيين ثعابين ايران في المنطقة.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لا يمكن يكون هذا من تدبير الحيوانات المجترة مدمنين القات .. فتش عن المجوس واذنابهم الشواذ في لبنان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الحوثي يفكر الناس في إجازه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
علم hgprfhkd sbl ubd;lk 2 - برق _ الحرم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مقبلي ارجل الفرس النجوس يعتقدوا انهم اذكياء قبحهم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كفو بيض الله وجيهكم ياابطال و نصركم الله على اذناب المجوس
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
تحت راية التوحيد وحكم ملك الحزم والعزم الملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان . وحفظ الله جنودنا البواسل وبيض الله وجيهكم على اسقاط هذا الصاروخ . وان شاء الله نرد عليهم بسحقهم واحراق الحوثي النجس
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
https://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
((((((بوركت _الايادي ...................بوركت_الايادي ...............بوركت_الايادي ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
أضف تعليق