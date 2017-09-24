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بالصور .. الكويت تحتفل باليوم الوطني السعودي 87

بالصور .. الكويت تحتفل باليوم الوطني السعودي 87
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المرصد 1 246 15 دقيقة

صحيفة المرصد : بدأت الكويت احتفالاتها باليوم الوطني السعودي الـ87 من خلال بضع فعاليات وأحداث هيمن عليها اللون الأخضر الذي غطى أبراج الكويت الشهيرة وأسواقها إضافة لمشاركة مواطنيها بفاعلية في الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوشحت أبراج الكويت الثلاثة، باللون الأخضر، مجسدة العلم السعودي وشعار التوحيد باللون الأبيض الذي يتوسطه.

فيما أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلام السعودية معلقة في أسوق بالكويت.

كما شارك كثير من الكويتيين، المملكة، احتفالها باليوم الوطني من خلال التفاعل والتدوين على الوسم “#اليوم_الوطني_السعودي” الذي دخل قائمة الترند بموقع “تويتر” في الكويت مع انضمام مزيد من المغردين الكويتيين إليه.

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التعليقات


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( عدد التعليقات 9,085 )
1 - بسمه
2017-09-24 00:54:19
روووعه الله يديم المحبه 💙
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آخر تعليق
بواسطة : يماني

ليش ماترد ياهنطش احسن غير المعرف حقك سوى جديد نانسي أو نوال كويس أحلام راكب عليك...
بواسطة : سـارونھَہّ

يادارلاهنت ِ ولاهان راعيك ... ولاهان شعب ٍ كرموا راية الدين ......
بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸

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