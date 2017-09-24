بالفيديو .. شاهد أضخم احتفال في سماء السعودية باليوم الوطني

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صحيفة المرصد : شهدت المملكة ، السبت، أضخم احتفال باليوم الوطني، حيث لونت الألعاب النارية سماء المملكة.

وتشهد مدن ومناطق السعودية المختلفة احتفالات وفعاليات مختلفة على جميع الأصعدة، الفنية والاجتماعية والثقافية والرياضة، حيث تزينت الشوارع والمنازل باللون الأخضر وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فيما شارك جنود الحد الجنوبي وطنهم بالاحتفالات باليوم الوطني في تجسد للحمة الوطنية ومشاعر الانتماء للوطن.

وقد اختار الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود يوم إعلان قيام المملكة العربية السعودية في يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى 1351 هـجرية، الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 1932، يوماً وطنياً.

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