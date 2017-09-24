وزير خارجية كوريا الشمالية يهاجم ترامب و يوبخه و يهدده في الأمم المتحدة
صحيفة المرصد – وكالات : ألقى وزير خارجية كوريا الشمالية خطبة طويلة وعنيفة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس .
وهاجم وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصفه بأنه “غير متزن نفسيًا” و”يقوم بمهمة انتحارية”، مشددا على أن بلاده إذا ما هاجمت الولايات المتحدة الأميركية سيكون هو السبب.
وقال يونغ هو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت “ترامب غير متزن نفسيا ويشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين”، مضيفا “ترامب في مهمة انتحارية، وإذا ما هاجمنا الولايات المتحدة فسيكون هو المسؤول عن ذلك”.
وتابع يونغ هو “نهدف إلى إيجاد توازن في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية”، متابعا “على الولايات المتحدة أن تفكر مرتين قبل أن تستفز كوريا الشمالية”.
وأضاف أن حيازة كوريا الشمالية للأسلحة النووية ما هو إلا تدبير لحماية النفس.
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التعليقات
سلملي والله على دي هونغ هو " وحب لي خشمه "
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امريكا لا تحترم إلا الأقوياء
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شوف خطابات القوة والند للند ... مو خطب الضعوف والمساكين الذين يستجدون الغرب ويطلبون عونهم وحمايتهم ...
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الليل يهاجمه النهار وانا نهار الليل قدري
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بعض الأخبار تقول بأنه شتم ترامب شتيمة ثقيلة ردا على شتمه للرئيس كيم؟
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من 10 سنوات وهما يهددو بعض كلها مسرحيه عشان تنشط مبيعات الاسلحه
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انا اشهد انكم مطانيخ
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التوبيخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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اي والله انك ذئب يقدح من رأسة فحل
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مابين طقعة *** ضاعت امانينا
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ليتك زعيم عربي كان اسرائيل شالت عفسها من فلسطين من زمان.
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