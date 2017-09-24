بالفيديو: فرقة شعبية ترقص على إيقاعات الدفوف في مطار الملك خالد بالرياض.. وهكذا تفاعل معهم المسافرين

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله تقديم فرقة شعبية فقرة غنائية داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض .

وأبان مقطع الفيديو أعضاء الفرقة الشعبية يمسكون بالدفوف التى تعد من أهم الآلات الموسيقية الشعبية ويضربون عليها ويرقصون مرددين كلمات بعض الأغاني. وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطنى الـ 87.

وأظهر المقطع تفاعل ومشاركة عدد من المسافرين والعاملين بالمطار مع أعضاء الفرفقة ورقصهم على إيقاعاتها وسط أجواء يملؤها الفرح.