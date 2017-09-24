الرئيسية / بالفيديو: فرقة شعبية ترقص على إيقاعات الدفوف في مطار الملك خالد بالرياض.. وهكذا تفاعل معهم المسافرين
بالفيديو: فرقة شعبية ترقص على إيقاعات الدفوف في مطار الملك خالد بالرياض.. وهكذا تفاعل معهم المسافرين
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله تقديم فرقة شعبية فقرة غنائية داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض .
وأبان مقطع الفيديو أعضاء الفرقة الشعبية يمسكون بالدفوف التى تعد من أهم الآلات الموسيقية الشعبية ويضربون عليها ويرقصون مرددين كلمات بعض الأغاني. وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطنى الـ 87.
وأظهر المقطع تفاعل ومشاركة عدد من المسافرين والعاملين بالمطار مع أعضاء الفرفقة ورقصهم على إيقاعاتها وسط أجواء يملؤها الفرح.
التعليقات
10 - وطني الحبيب2017-09-24 02:40:41
الله يحفظ بلادي ووطني الحبيب اللي ولد فيه وتربيت على ارضه وشربت من ماءه وعشت فيه احلى طفولة وشباب .. عشقى الاول والاخير هو وطني.. حبيبتي يابلادي..
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9 -2017-09-24 02:37:52
الله يسعدهم والوطن يستاهل اكثر ودام عزك ياوطنا ياوطن الحزم
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8 - المنارة2017-09-24 02:13:33
دام عزك ياوطن
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7 - نجاة محمد2017-09-24 01:58:56
يارب دوما مملكتنا شامخة حازمة و ربي يسعدكم كما فرحتونا في جميع مناظق المملكة
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( عدد التعليقات 9,092 )6 - بسمه
حتى مطار الملك عبدالعزيز كان فيه فعاليات جميييله 💙
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5 - Ksb2017-09-24 01:49:24
ياخي يسعد جو*** ناس فله
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4 - خل الناس2017-09-24 01:46:02
تفرح الله يزيدنا فرح ويحفظ بلدنا من كل شر ويثبت اقدام جنودنا البواسل على الحد الجنوبي
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3 - ابوفيصل ج @@2017-09-24 01:41:59
سقى الله ايام زمان كان الشباب يتوافدون على قصر ام خلوي من اجل السامري والوناسه والسهر لين الفجرواليوم حل مطار الملك خالد محله عادات محبوبه ولكن صبحت فى الآونة الخيره قليله أين هيئه الترفيه ماتتبناها
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2 - ابو عادل2017-09-24 01:34:59
تعليق مخالف
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1 - عبيد2017-09-24 01:30:04
ايه اطربونا بالسامري طرب وفله وفن اصيل زي المزمار الاثنين يطربك وبس
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آخر تعليق
بواسطة : بسمه
😳ليه كذا ؟؟؟...
بواسطة : ابو شرًين
آمين الله يحفظ دار زايد ودار سلمان والله يديم الود والمحبه بينا يارب...
بواسطة : عدنان فلاته
سلملي والله على دي هونغ هو " وحب لي خشمه "...
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