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الرئيسية / شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”
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المرصد 5 521 19 دقيقة

صحيفة المرصد : فاجأ الشاعر والملحن أبو بكر سالم جمهور مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة خلال فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 87 .

ودخل الفنان أبو بكر الاحتفال على أنغام أغنيته الشهيرة «يا بلادي واصلي»، واعتلى المسرح مفاجئاً الحضور بترديده بقية كلمات الأغنية , وعبَّر عن سعادته بهذا الحضور مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصاحب السمو الملكي ولي العهد باليوم الوطني.

وتم تكريم ابو بكر سالم بصفته رمزاً وطنياً فنياً، وتسلم درعاً تكريميا من رئيس مجلس إدراة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

ومنح الدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قميص المنتخب الوطني السعودي للفنان أبو بكر سالم، خلال الاحتفالية ,وعلق سالم قائلا «المنتخب مهم واحب فريق الاتحاد».

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 9,092 )
5 - بسمه
2017-09-24 03:20:55
😳ليه كذا ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,092 )
4 - بسمه
2017-09-24 03:16:04
تعليق مخالف
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3 -
2017-09-24 03:14:39
تعليق مخالف
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2 - السحيم
2017-09-24 03:13:47
الله حسن الخاتمه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,092 )
1 - بسمه
2017-09-24 03:12:14
💔منور يا ابو أصيل ..الله يعطيك الصحه والعافيه 💙
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آخر تعليق
بواسطة : الراقي

الله ييسر كل امر والحمد لله على كل حال والشعب عمل ويقدر يعمل مثل الاجانب وأكثر ع...
بواسطة : شخص عادي

اي والله هالصوره توي اشوفها على الطبيعه تخوف وطيرت النوم اجل مسكتوه اجل ؟ وهاالك...
بواسطة : بسمه

😳ليه كذا ؟؟؟...
بواسطة : ابو شرًين

آمين الله يحفظ دار زايد ودار سلمان والله يديم الود والمحبه بينا يارب...
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