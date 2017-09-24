شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

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صحيفة المرصد : فاجأ الشاعر والملحن أبو بكر سالم جمهور مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة خلال فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 87 .

ودخل الفنان أبو بكر الاحتفال على أنغام أغنيته الشهيرة «يا بلادي واصلي»، واعتلى المسرح مفاجئاً الحضور بترديده بقية كلمات الأغنية , وعبَّر عن سعادته بهذا الحضور مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصاحب السمو الملكي ولي العهد باليوم الوطني.

وتم تكريم ابو بكر سالم بصفته رمزاً وطنياً فنياً، وتسلم درعاً تكريميا من رئيس مجلس إدراة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

ومنح الدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قميص المنتخب الوطني السعودي للفنان أبو بكر سالم، خلال الاحتفالية ,وعلق سالم قائلا «المنتخب مهم واحب فريق الاتحاد».

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