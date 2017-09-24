اعتقال ابنة نائب أردني سرقت “مجوهرات” صديقتها .. وهكذا نفذت خطتها

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صحيفة المرصد : وجهت سلطات الأمن الأردنية تهمة السرقة لابنة نائب في البرلمان الأردني، السبت، إثر اتهامها بسرقة مجوهرات لصديقتها.

و وفقاً لموقع إرم نيوز ، فقد أظهرت التحقيقات وكاميرات المراقبة تواجد ابنة النائب في مكان الحادث، وبالتحقيق معها اعترفت بالسرقة وقامت بتمثيل الجريمة وإعادة المسروقات”.

وأفادت المتهمة خلال التحقيق معها بأنها “كانت برفقة صديقتها يوم الجمعة على شاطئ مدينة العقبة، حيث استغلت انشغال صديقتها على الشاطئ لتبادر بسرقة مفتاح منزلها والذهاب لهناك بسيارة تاكسي ودخول المنزل ومن ثم سرقة مصاغ ذهبي بنحو 8 آلاف دينار أردني، حيث عادت بعد ذلك للشاطئ”.

وأكدت أنها “تمكنت من العودة لمكان تواجدها السابق وصديقتها، لتظهر وكأن شيئاً لم يكن، حيث جلست بجوار صديقتها، إلا أن الأخيرة بعد عودتها لمنزلها لاحظت وجود بعض التغيير والفوضى في المنزل، لتكتشف فقدان مصوغاتها الذهبية، فبادرت للاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الحادث”.

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