لطيفة الشعلان تكذب المتحدث الرسمي لمجلس الشورى .. وتقول: مرتبك وتصريحاته تخالف الواقع!

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صحيفة المرصد:شنت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، هجومًا عنيفًا على المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور محمد المهنا قائلًة «ارتباكه وعدم دقته تكرر كثيراً في التعاطي مع الإعلام، على رغم أنه يمثل مؤسسة مثل مجلس الشورى».مشيرًة إلى أن تصريحاته تخالف الواقع

واعترضت عضو مجلس الشورى، بحسب “الحياة” على نفى المتحدث الرسمي للمجلس بعض التوصيات، رغم تصريح الأعضاء بها لوسائل الإعلام، كتوصية قيادة المرأة السيارة، وما نفاه أمس عن مناقشة المجلس لتوصية بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية فى بيان رسمى أكد فيه أن نقل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية غير مدرج في جدول الأعمال.

وقالت الشعلان وهي إحدى مقدمات التوصية: «التوصية أدرجت في جدول الأعمال الذي وزع رسمياً على الأعضاء من الأمانة العامة منذ الأسبوع الماضي، وفيه قائمة بتوصيات اللجنة، وأخرى بالتوصيات الإضافية، ويظهر في القائمة الثانية نص التوصية المذكورة مع اسم مقدمها، وأمامها كلمة (ستقدم)».

وأشارت إلى أنها ناقشت مع رئيس لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس في اليومين الماضيين لتنسيق بعض الأمور الفنية المتعلقة بعرض التوصية ومناقشتها غداً (الاثنين)، مضيفة: «إذا كان هناك جديد عند المتحدث الإعلامي في شأن التعامل مع هذه التوصية لأي سبب، فليته أتى بكلام مقنع ولم ينف وثيقة طبعت وأوصلت إلى مكتبها رسمياً».