شاهد بالصور: ماذا حلّ بقصر ترامب الذي يصل سعره إلى 19.6 مليون دولار!

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صحيفة المرصد -وكالات : بواسطة الطائرات بدون طيار تم تصوير حجم الدمار الذي لحق بمنزل الرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، نتيجة إعصار إيرما، الذي خلف دماراً واسعاً في الأنفس والممتلكات.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الصور التي يكشف عنها للمرة الأولى أظهرت دماراً واسعاً بالمنزل الفخم للرئيس الأميركي، والذي تقدر قيمته بنحو 19.6 مليون دولار.

المنزل مطل على البحر في جزيرة سانت مارتين، التابعة لفرنسا، بمنطقة الكاريبي، التي ضربها الإعصار بسرعة رياح بلغت 225 ميلا (363 كيلو مترا) في الساعة.

وأظهرت الصور دماراً في المنزل الشاطئي الضخم، وتدمير كل الأشجار والنخيل على مساحة خمسة أفدنة. وكان الرئيس «ترامب» وصفه بأنه «واحد من أعظم القصور في العالم». ويشمل حمامات سباحة فخمة ونوافير مياه، وأسقفا مبلطة بأفخر أنواع الأحجار، و11 غرفة نوم.

ورغم الدمار الذي ألحقه الإعصار بقصر ترامب، فإن تصميمات القصر قاومت الإعصار، وصمدت أجزاء عدة منه في وجه إيرما.