بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

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صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم لنموراً بنغالية، وهي تلاحق نمراً أبيض من النوع النادر، قبل أن تقضي عليه بهجوم قاتل وسط أحراش حديقة حيوان كبيرة في الهند.

وظهر في الفيديو النمر الأبيض المسكين وهو يقاوم 3 من النمور الشرسة، التي لم ترحمه إلى أن قضت عليه نهائياً، وذلك في الحديقة الواقعة في مدينة بنغالور.

ويعتقد أن ذلك قد حصل عندما اجتمعت النمور في مكان واحد، بعد أن قام أحد الحراس في حديقة حيوان “بانرغاتا” البيولوجية في الهند، بترك أبواب قفص النمور البيضاء مفتوحة عن طريق الخطأ.

ونتيجة لذلك وجد نمران أبيضان هما: آمار وشرياس، طريقهما إلى خارج القفص، واقتربا من حظيرة النمور البنغالية الأخرى في الحديقة.

وكان سوء الحظ قد لاحق النمر الأبيض، شرياس، ابن التسع سنوات، الذي لم ينجُ من غدر النمور البنغالية، التي التفت به وهاجمته بطريقة وحشية ليموت على الفور تحت مخالبها.