أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : ترقيع غشاء البكارة جائز حتى لا تشتغل البنت رقاصة!

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صحيفة المرصد: عادات الداعية الإسلامية المثيرة للجدل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر د.سعاد صالح بفتوى جديدة، قالت فيها إن “عمليات ترقيع غشاء البكارة للبنت المغرر بها جائز من أجل سترها” .

وأضافت بحسب اليوم السابع أنّ “البنت المغرر بها إن لم تسترها ستقتل، وإن لم تقتل ستنحرف أو تشتغل راقصة ولن تجد من يسترها، فالأفضل أن نعمل عملية ترقيع غشاء البكارة للبنت المغرر لها، والله سبحانه وتعالى يقول ” وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ”.

فيما أكدت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب في مصر ، أن الحديث عن جواز عملية ترقيع غشاء البكارة للبنات لابد وأن يكون مباح بضوابط أو فى حالات محددة لا تخرج عنها، قائلة، ” أنا لا ارفضه تماما، لكن لا يجوز التساهل فيه بالشكل الذى ينقلب فيه الوضع لسهولة ممارسة الفجور أو ما شابه بالمجتمع”.

بينما تقول النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أنه لا يوجد اجتهاد مع نص تشريعى موجود، والدستور نص على أن الشريعة الإسلامية هى الأساس، وما أراه بشكل مدنى هو أنه لا يجوز القبول بكتابة أى عقد فيه شبهة تحايل.

وأضافت “عازر” أن الزواج القائم على الغش والمصالح لا داعي منه، وهو يبطل عقد الزواج فيجب الاعتراف بالخطأ وأن يكون للطرف الآخر حرية التقبل، لافتة إلى أنه من المؤكد أن الشرع لا يقبل إطلاقا خداع الآخر.

وعن الحديث عن ستر الفتاة، قالت “عازر”، أن “الستر” يتمثل فى نجاح الحياة الزوجية واستمرارها والذى يجب أن يقوم على أساس المصارحة قبل أى شىء.