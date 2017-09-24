أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : ترقيع غشاء البكارة جائز حتى لا تشتغل البنت رقاصة!
صحيفة المرصد: عادات الداعية الإسلامية المثيرة للجدل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر د.سعاد صالح بفتوى جديدة، قالت فيها إن “عمليات ترقيع غشاء البكارة للبنت المغرر بها جائز من أجل سترها” .
وأضافت بحسب اليوم السابع أنّ “البنت المغرر بها إن لم تسترها ستقتل، وإن لم تقتل ستنحرف أو تشتغل راقصة ولن تجد من يسترها، فالأفضل أن نعمل عملية ترقيع غشاء البكارة للبنت المغرر لها، والله سبحانه وتعالى يقول ” وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ”.
فيما أكدت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب في مصر ، أن الحديث عن جواز عملية ترقيع غشاء البكارة للبنات لابد وأن يكون مباح بضوابط أو فى حالات محددة لا تخرج عنها، قائلة، ” أنا لا ارفضه تماما، لكن لا يجوز التساهل فيه بالشكل الذى ينقلب فيه الوضع لسهولة ممارسة الفجور أو ما شابه بالمجتمع”.
بينما تقول النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أنه لا يوجد اجتهاد مع نص تشريعى موجود، والدستور نص على أن الشريعة الإسلامية هى الأساس، وما أراه بشكل مدنى هو أنه لا يجوز القبول بكتابة أى عقد فيه شبهة تحايل.
وأضافت “عازر” أن الزواج القائم على الغش والمصالح لا داعي منه، وهو يبطل عقد الزواج فيجب الاعتراف بالخطأ وأن يكون للطرف الآخر حرية التقبل، لافتة إلى أنه من المؤكد أن الشرع لا يقبل إطلاقا خداع الآخر.
وعن الحديث عن ستر الفتاة، قالت “عازر”، أن “الستر” يتمثل فى نجاح الحياة الزوجية واستمرارها والذى يجب أن يقوم على أساس المصارحة قبل أى شىء.
التعليقات
ارى عدم نشر بعض الفتاوى والاخبار التي تثير الرأي العام وخاصة الفتاوى لانها تزعزع مواقف الناس من الدين خاصه وتصور الخلاف وقبوله ليس كل احد يدرك جوانبه
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تقدّم المرأة بالحجاب وحضارتها بالعفاف، وتخلّفها بالتبرّج وإن قُلبت الموازين فقد سمّى الله التبرج جاهلية (ولا تبرّجن تبرُّج الجاهلية الأُولى)
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هناك من تحدد وقت الزواج والدخله. بوقت الدوره والعاده. لكي لايكتشف أمرها. اللهم استر المسلمين.
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الأحرار يُشترون بالمعروف، والعبيد يُشترون بالمال، أما الحق فليس له ثمن يُباع به لا معروف ولا مال .
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للأمانة ترى بعضهم كانت تسوق سيكل وهي صغيره. طاحت وانفضت بكارتها رغما عنها. الله يستر على الجميع. وشكراً
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ايه العبط ده...ياحجه
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العاقل تقوده الفكرة الصحيحة ولو كانت خافته، ولا يلتفت للفكرة الخاطئة ولو كانت صارخة، فالمعاني تقود العقول والأصوات تقود البهائم .
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وماذا عن الرجل الزاني قبل الزواج. ولكن كلي ثقه بالله ان العلم سوف يتطور ويتم كشف .الشريف من الخبيث .نهايتك قربت يالطنطل هههه
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الدش مليان قنوات فضاءيه مصرلهانصيب الاءسدمن القنوات ومنها الدينيه افرفرالدش والرسيسفرواقعداشوف قنوات مصرمن مجاميعه ومنها القنوات الدينيه الثقافيه التعليميه للاءمانه زاد رصيد ثقافتي ثقافه مجانيه ببلاش
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افهم من كلامك ان جميع الراقصات*** .. يعني راحت عليهم
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الشيخه هذه اءزهريه كانت عميدة جامعة المنصورة سنين طويله شفتهامره بمقطع فديو تسوق سياره طويله نوع فئات 128قلت ماشاء الله نفع الله بعلمهاالنساءبمصريسقن سيإرات بكثره جدا الشيخه هذه كبرت بالسن الآن محاضره
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انا اشوف مافي احسن من الصراحه,بدل ماتظهر الحقيقه في وقت متاخر وفيه اطفال,وتصير مصيبه,حسب العقليات الشرق الاوسطيه.
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