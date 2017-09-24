رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : ترقيع غشاء البكارة جائز حتى لا تشتغل البنت رقاصة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : ترقيع غشاء البكارة جائز حتى لا تشتغل البنت رقاصة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : ترقيع غشاء البكارة جائز حتى لا تشتغل البنت رقاصة!
حجم الخط A A A
المرصد 12 510 1 ساعة

صحيفة المرصد: عادات الداعية الإسلامية المثيرة للجدل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر د.سعاد صالح بفتوى جديدة، قالت فيها إن “عمليات ترقيع غشاء البكارة للبنت المغرر بها جائز من أجل سترها” .

وأضافت بحسب اليوم السابع أنّ “البنت المغرر بها إن لم تسترها ستقتل، وإن لم تقتل ستنحرف أو تشتغل راقصة ولن تجد من يسترها، فالأفضل أن نعمل عملية ترقيع غشاء البكارة للبنت المغرر لها، والله سبحانه وتعالى يقول ” وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ”.

فيما أكدت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب في مصر ، أن الحديث عن جواز عملية ترقيع غشاء البكارة للبنات لابد وأن يكون مباح بضوابط أو فى حالات محددة لا تخرج عنها، قائلة، ” أنا لا ارفضه تماما، لكن لا يجوز التساهل فيه بالشكل الذى ينقلب فيه الوضع لسهولة ممارسة الفجور أو ما شابه بالمجتمع”.

بينما تقول النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أنه لا يوجد اجتهاد مع نص تشريعى موجود، والدستور نص على أن الشريعة الإسلامية هى الأساس، وما أراه بشكل مدنى هو أنه لا يجوز القبول بكتابة أى عقد فيه شبهة تحايل.

وأضافت “عازر” أن الزواج القائم على الغش والمصالح لا داعي منه، وهو يبطل عقد الزواج فيجب الاعتراف بالخطأ وأن يكون للطرف الآخر حرية التقبل، لافتة إلى أنه من المؤكد أن الشرع لا يقبل إطلاقا خداع الآخر.

وعن الحديث عن ستر الفتاة، قالت “عازر”، أن “الستر” يتمثل فى نجاح الحياة الزوجية واستمرارها والذى يجب أن يقوم على أساس المصارحة قبل أى شىء.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - ابوبدر
2017-09-24 07:29:45
ارى عدم نشر بعض الفتاوى والاخبار التي تثير الرأي العام وخاصة الفتاوى لانها تزعزع مواقف الناس من الدين خاصه وتصور الخلاف وقبوله ليس كل احد يدرك جوانبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - الخطاب
2017-09-24 07:23:46
تقدّم المرأة بالحجاب وحضارتها بالعفاف، وتخلّفها بالتبرّج وإن قُلبت الموازين فقد سمّى الله التبرج جاهلية (ولا تبرّجن تبرُّج الجاهلية الأُولى)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - نفسيه
2017-09-24 07:22:43
هناك من تحدد وقت الزواج والدخله. بوقت الدوره والعاده. لكي لايكتشف أمرها. اللهم استر المسلمين.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - الخطاب
2017-09-24 07:20:28
الأحرار يُشترون بالمعروف، والعبيد يُشترون بالمال، أما الحق فليس له ثمن يُباع به لا معروف ولا مال .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - نفسيه
2017-09-24 07:19:12
للأمانة ترى بعضهم كانت تسوق سيكل وهي صغيره. طاحت وانفضت بكارتها رغما عنها. الله يستر على الجميع. وشكراً
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - وشك وشك
2017-09-24 07:18:48
ايه العبط ده...ياحجه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الخطاب
2017-09-24 07:17:58
‎العاقل تقوده الفكرة الصحيحة ولو كانت خافته، ولا يلتفت للفكرة الخاطئة ولو كانت صارخة، فالمعاني تقود العقول والأصوات تقود البهائم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - نفسيه
2017-09-24 07:16:36
وماذا عن الرجل الزاني قبل الزواج. ولكن كلي ثقه بالله ان العلم سوف يتطور ويتم كشف .الشريف من الخبيث .نهايتك قربت يالطنطل هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 -
2017-09-24 07:13:13
الدش مليان قنوات فضاءيه مصرلهانصيب الاءسدمن القنوات ومنها الدينيه افرفرالدش والرسيسفرواقعداشوف قنوات مصرمن مجاميعه ومنها القنوات الدينيه الثقافيه التعليميه للاءمانه زاد رصيد ثقافتي ثقافه مجانيه ببلاش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ماجد الدوخي
2017-09-24 07:11:17
افهم من كلامك ان جميع الراقصات*** .. يعني راحت عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-09-24 07:03:05
الشيخه هذه اءزهريه كانت عميدة جامعة المنصورة سنين طويله شفتهامره بمقطع فديو تسوق سياره طويله نوع فئات 128قلت ماشاء الله نفع الله بعلمهاالنساءبمصريسقن سيإرات بكثره جدا الشيخه هذه كبرت بالسن الآن محاضره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - hima
2017-09-24 06:45:05
انا اشوف مافي احسن من الصراحه,بدل ماتظهر الحقيقه في وقت متاخر وفيه اطفال,وتصير مصيبه,حسب العقليات الشرق الاوسطيه.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مفتاح علبة قشطه

وانتِ كذالك ي بسمه المرصد الله يسعدك ويوفق لكل مايرضيك ويكمل لك سعادتك.قشوووط 💛...
بواسطة : سـارونھَہّ

اسمعي ياريما اذا انتي تشوفي الناس متلك فهاي مشكلتك وانتي مريضه وعقلك به مرض وسال...
بواسطة : hima

كلام رائع من انسان اكثر روعه,وفقك الله,ونطمح لوقفه جاده في ردع امثال هذا الواعظ...
بواسطة : ابو محمد

****صدق الرسول حين قال في آخر الزمان ينطق الرويفظة قيل وما هي قال الجهال بفتون و...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

فوائد اللحية
48 1
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
41 0
mm

محمد آل الشيخ

عيدنا الوطني هذه السنة غير شكل!
50 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تجربة التوحيد بلورة هوية و تشكيل وطن !
100 4
mm

المحامي:متعب العريفي

مفهوم المقاطعة والحصار القانوني!
133 0
mm

مشعل السديري

كل في فلك يسبحون
154 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس ؟ (1-2)
83 0
mm

سمر المقرن

الوطن.. ملامح وهوية
56 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

رسالة من القلب… في يوم الوطن !
136 0
mm

خالد طاشكندي

دولة الأكراد.. الكابوس القادم
249 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
155 1
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
352 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
332 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
543 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
134 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
561 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
659 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
523 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
840 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
553 2
الاخبار الدولية
ترامب يصدم إيران بتغريدة حول الاتفاق النووي !

ترامب يصدم إيران بتغريدة حول الاتفاق النووي !

 المرصد 15 3٬181 5 ساعات
وزير خارجية كوريا الشمالية يهاجم ترامب و يوبخه و يهدده في الأمم المتحدة

وزير خارجية كوريا الشمالية يهاجم ترامب و يوبخه و يهدده في الأمم المتحدة

 المرصد 14 2٬369 6 ساعات
ما هو الفرق بين القنبلتين الهيدروجينية و الذرية ؟

ما هو الفرق بين القنبلتين الهيدروجينية و الذرية ؟

 المرصد 19 3٬715 10 ساعات
الرئيس الفلبيني يكشف عن مصادر ثروته : هكذا أصبحت مليونيرا وأنا طالب!

الرئيس الفلبيني يكشف عن مصادر ثروته : هكذا أصبحت مليونيرا وأنا طالب!

 سكاي نيوز 7 3٬263 12 ساعة
المرصد الرياضي
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

 المرصد 19 2٬910 10 ساعات
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

 المرصد 35 3٬365 11 ساعة
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 34 5٬115 يوم واحد
شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

 المرصد 359 25٬280 يوم واحد
اخبار فنية
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 0 481 26 دقيقة
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 60 13٬689 20 ساعة
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 12٬706 يومين
لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

 المرصد 70 23٬745 يومين
اخبار منوعة
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

 المرصد 26 4٬831 5 ساعات
شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

 المرصد 101 5٬679 6 ساعات
بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

 المرصد 74 10٬607 يوم واحد
بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

 المرصد 52 10٬988 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

 المرصد 5 2٬746 2 ساعتين
بالفيديو .. شاهد أضخم احتفال في سماء السعودية باليوم الوطني

بالفيديو .. شاهد أضخم احتفال في سماء السعودية باليوم الوطني

 المرصد 26 3٬617 7 ساعات
شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

 المرصد 61 3٬017 يوم واحد
شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

 المرصد 27 3٬879 يوم واحد
اخبار ثقافية
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : ترقيع غشاء البكارة جائز حتى لا تشتغل البنت رقاصة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : ترقيع غشاء البكارة جائز حتى لا تشتغل البنت رقاصة!

 المرصد 12 510 1 ساعة
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 35 4٬424 18 ساعة
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 79 2٬169 يوم واحد
في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

 العربية 29 5٬307 يومين
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬325 3 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬532 4 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬842 أسبوعين
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬180 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 30٬848 4 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬469 5 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬473 5 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬718 5 أيام
أخبار مناسبات
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 2٬617 14 ساعة
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬533 يوم واحد
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬880 5 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬766 أسبوعين
الاخيرة
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 24 1٬699 يوم واحد
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

 المرصد 25 4٬171 يوم واحد
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

 المرصد 50 15٬169 3 أيام
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 42 9٬200 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 744 4٬042 21 ساعة