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بالفيديو:قصيدة التويجرى لـ “ولى العهد” فى اليوم الوطني”لا يشغلونك مرسلين الجواسيس”!

بالفيديو:قصيدة التويجرى لـ “ولى العهد” فى اليوم الوطني”لا يشغلونك مرسلين الجواسيس”!
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المرصد 23 3٬872 4 ساعات

صحيفة المرصد :أهدى الشاعر ياسر التويجرى قصيدة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني ال 87 التى لاقت ترحيبًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذى شارك فى مهرجان اليوم الوطني ، بمشاركة كبار رجال الدولة .

وهذه بعض أبياتها:

سلام ماهبت هبوب النسانيس
وما ذعذع الغربي على كل عرنوس
سلام يامحمد ملاذ المفاليس
يامبري الأكباد يا باري القوس
حقت وطاح من السماء نجم وإبليس
منحوس واللى يتبع إبليس منحوس
20 عامًا بين كذب وتدليس
ومعاركت نيبان ومحاكك ضروس
راحت مطاريس وراها مطاريس
لاقول يؤخذبه ولا فعل ملموس
لايشغلونك مرسلين الجواسيس
اللي يحسبون الظفر بشت وفلوس
شاهد الفيديو:

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - ابو شدا
2017-09-24 13:52:58
القصيده ممتازه ***
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22 - عابد سالم
2017-09-24 13:48:01
الوطن والمناسبة وسمو ولي العهد حفظه الله اكبر من هذا الشعر**
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21 - فواصل. سكاكا الشلهوب
2017-09-24 13:45:12
اقسم بالله شاعر بمعني الكلمه شاعر الحرب والوطن
لا يعجبني(29) اعجبني(0)
20 - هذه الحقيقة
2017-09-24 13:44:24
لاقول يؤخذبه ولا فعل ملموس ، ولا يشغلونك مرسلين الجواسيس وطنا وحكامنا يستاهلون اكثر ،صح لسانك شعر رائع والقاء جميل بس لو يثقل الشاعر شوي ويقلل الحركة يكون له هيبة شعر وشاعر
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19 - موطني
2017-09-24 13:24:46
تعليق مخالف
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18 - ابو سليمان
2017-09-24 13:03:37
احب وطني ولا أزايد فيه ولكن القصيدة الاخيرة لم تعجبني
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17 - هنطش
2017-09-24 12:51:58
يالله تنصرنا على عفاش والحوثي التيس /وندوسهم في أرض المعارك بي لاقدام دوس
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16 - اصحاب ***
2017-09-24 12:42:44
تعليق مخالف
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15 - اصحاب النار
2017-09-24 12:34:21
ليبرالي يحب العلمانيه ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - مواطن كويس
2017-09-24 12:28:20
ياسر شاعر فحل ولا يشق له غبار
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13 - ****
2017-09-24 12:24:39
تعليق مخالف
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12 - هذا يبي ***
2017-09-24 12:21:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-24 12:14:58
الشعّار ماشاء الله عليهم وطنيين جدا .*****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - سيراييفو
2017-09-24 12:09:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - زائر
2017-09-24 11:36:14
تعليق 6 وصلت يعطيك العافيه 👍
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8 - البادي
2017-09-24 11:28:48
صراحه قصيده تنومس وفي قمة العفاق ذو الرا ئحه الزكيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - الفنكوش
2017-09-24 11:23:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - فنان شعبي قديم
2017-09-24 11:20:22
سلام يامحمد ملاذ المفاليس ! زبدة القصيده في هذا الشطروصلة الفكره يالتويجري*****
لا يعجبني(1) اعجبني(31)
5 -
2017-09-24 11:09:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - الله يديم الامن والامان
2017-09-24 11:07:21
المناسبه جميله لكن الشاعر**** وين خلف بن هذال او الحارثي
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - فايف ستار
2017-09-24 10:47:00
ما بلعت هالشاعر
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
2 - أستغفر الله
2017-09-24 10:42:26
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
1 - الفارس
2017-09-24 10:29:57
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