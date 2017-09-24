بالفيديو:قصيدة التويجرى لـ “ولى العهد” فى اليوم الوطني”لا يشغلونك مرسلين الجواسيس”!

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صحيفة المرصد :أهدى الشاعر ياسر التويجرى قصيدة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني ال 87 التى لاقت ترحيبًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذى شارك فى مهرجان اليوم الوطني ، بمشاركة كبار رجال الدولة .

وهذه بعض أبياتها:

سلام ماهبت هبوب النسانيس

وما ذعذع الغربي على كل عرنوس

سلام يامحمد ملاذ المفاليس

يامبري الأكباد يا باري القوس

حقت وطاح من السماء نجم وإبليس

منحوس واللى يتبع إبليس منحوس

20 عامًا بين كذب وتدليس

ومعاركت نيبان ومحاكك ضروس

راحت مطاريس وراها مطاريس

لاقول يؤخذبه ولا فعل ملموس

لايشغلونك مرسلين الجواسيس

اللي يحسبون الظفر بشت وفلوس

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