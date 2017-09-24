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بالفيديو:قصيدة التويجرى لـ “ولى العهد” فى اليوم الوطني”لا يشغلونك مرسلين الجواسيس”!
صحيفة المرصد :أهدى الشاعر ياسر التويجرى قصيدة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني ال 87 التى لاقت ترحيبًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذى شارك فى مهرجان اليوم الوطني ، بمشاركة كبار رجال الدولة .
وهذه بعض أبياتها:
سلام ماهبت هبوب النسانيس
وما ذعذع الغربي على كل عرنوس
سلام يامحمد ملاذ المفاليس
يامبري الأكباد يا باري القوس
حقت وطاح من السماء نجم وإبليس
منحوس واللى يتبع إبليس منحوس
20 عامًا بين كذب وتدليس
ومعاركت نيبان ومحاكك ضروس
راحت مطاريس وراها مطاريس
لاقول يؤخذبه ولا فعل ملموس
لايشغلونك مرسلين الجواسيس
اللي يحسبون الظفر بشت وفلوس
شاهد الفيديو:
التعليقات
23 - ابو شدا2017-09-24 13:52:58
القصيده ممتازه ***
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22 - عابد سالم2017-09-24 13:48:01
الوطن والمناسبة وسمو ولي العهد حفظه الله اكبر من هذا الشعر**
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21 - فواصل. سكاكا الشلهوب2017-09-24 13:45:12
اقسم بالله شاعر بمعني الكلمه شاعر الحرب والوطن
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20 - هذه الحقيقة2017-09-24 13:44:24
لاقول يؤخذبه ولا فعل ملموس ، ولا يشغلونك مرسلين الجواسيس وطنا وحكامنا يستاهلون اكثر ،صح لسانك شعر رائع والقاء جميل بس لو يثقل الشاعر شوي ويقلل الحركة يكون له هيبة شعر وشاعر
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19 - موطني2017-09-24 13:24:46
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18 - ابو سليمان2017-09-24 13:03:37
احب وطني ولا أزايد فيه ولكن القصيدة الاخيرة لم تعجبني
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17 - هنطش2017-09-24 12:51:58
يالله تنصرنا على عفاش والحوثي التيس /وندوسهم في أرض المعارك بي لاقدام دوس
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16 - اصحاب ***2017-09-24 12:42:44
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15 - اصحاب النار2017-09-24 12:34:21
ليبرالي يحب العلمانيه ***
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14 - مواطن كويس2017-09-24 12:28:20
ياسر شاعر فحل ولا يشق له غبار
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13 - ****2017-09-24 12:24:39
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12 - هذا يبي ***2017-09-24 12:21:15
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11 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-24 12:14:58
الشعّار ماشاء الله عليهم وطنيين جدا .*****
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10 - سيراييفو2017-09-24 12:09:06
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9 - زائر2017-09-24 11:36:14
تعليق 6 وصلت يعطيك العافيه 👍
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8 - البادي2017-09-24 11:28:48
صراحه قصيده تنومس وفي قمة العفاق ذو الرا ئحه الزكيه
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7 - الفنكوش2017-09-24 11:23:56
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6 - فنان شعبي قديم2017-09-24 11:20:22
سلام يامحمد ملاذ المفاليس ! زبدة القصيده في هذا الشطروصلة الفكره يالتويجري*****
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5 -2017-09-24 11:09:52
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4 - الله يديم الامن والامان2017-09-24 11:07:21
المناسبه جميله لكن الشاعر**** وين خلف بن هذال او الحارثي
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3 - فايف ستار2017-09-24 10:47:00
ما بلعت هالشاعر
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2 - أستغفر الله2017-09-24 10:42:26
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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1 - الفارس2017-09-24 10:29:57
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