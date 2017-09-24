الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الله المرزق
الجزيرة-سعود الماضي
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 17,031 )173 - سـارونھَہّ
حينَ يراكَ الله انك رضَِيتّ بقِدرِهہ كُن واثِقاََ إنہُ سِيرضيك بسعَادةّ أكِبَر....
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( عدد التعليقات 17,031 )172 - سـارونھَہّ
مايقهرني الا اللي يقول انتِ ماعندك دم، طيب واللي يمشي في عروقي مرق تيس ؟🌝🌚😂
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( عدد التعليقات 1 )171 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
- سہ ـآرهہً♥ مشالله عليها متالقه وحبوبة حالها بشانها… ... مشاركاتها رائعه ومواضيعها اروع…… الله يحفظها ويوفقها يارب دووم متمييييييييييييييزة
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( عدد التعليقات 17,031 )170 - سـارونھَہّ
يسلمو اخي مشاكس الله يسعدك يا طيب...
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( عدد التعليقات 17,031 )169 - سـارونھَہّ
اما بنسبه لريما وكلت الله ينصفني منها بدنيا وبالاخره وهوا حسبي ونعم الوكيل انتهى الكلام بنسبه لا الي تحياتي للمحترمين....
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168 -2017-09-24 14:01:34
انا لا اغيب إلا إذا كرهت البقاء
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167 -2017-09-24 14:00:29
أليس من العقل أن تترك الماضي حيث تركك؟
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166 - القناص22017-09-24 13:59:53
مشاكس لايجوز إذا لم تكن معي أنت ضدي لاتشيد بمن يوقف معك كلام الأخت المزن عقلاني وأنا قلت لك الدفاع بهذه الطريقه ميل واضح أختنا سارونه الجميع يحترمها وهي أهل التعامي والسمو يجب أن يكون الحوار منطقي
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( عدد التعليقات 17,031 )165 - سـارونھَہّ
المزن الله يسعدك ويرضى عليك لو سببتي بعرضك لما كان هذا كلامك يا اختي اذا شفتي ظالم لا تقف معاه وتكون انت وهو في الذنب سواء تحياتي لا الك ياطيبه...
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( عدد التعليقات 17,031 )164 - سـارونھَہّ
اخي مشاكس واخي حقاني واخي منصف واخي القناص2 الله يسعدكم دنيا واخره...
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163 -2017-09-24 13:55:46
💚 ثلاث وصفهم الله بالجمال صبر جميل هجر جميل صفح جميل فليكن صبرك بلا شكوى، وهجرك بلا أذى، وصفحك بلا عتاب.
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( عدد التعليقات 1 )162 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
اهلين وسهلين اختي ساره… مساك سعاده… نورتينا بطلتك يا ملكه… مشتاقين لكتاباتك دائما مبدعه الى الامام اختي الفاضله… الله يسعد قلبك
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( عدد التعليقات 1 )161 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
أخي متابع حتى انت تغيرت… كل المعلقين نسخ ولصق… يا رجل الابداع هو احترامها للجميع وانت منهم… لا تجرح احد وانت منهم… لا تحب تؤذي احد… حتى ردها على الخصم فيه احترام… اليس هذا هو الابداع والاحترام والتميز
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( عدد التعليقات 17,031 )160 - سـارونھَہّ
التواضع و الإبتسامة و الكلام الطيب هم أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين . ♡ مساء الورد🌹....
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159 -2017-09-24 13:52:19
🍃 تمسّك بالشخص اللي فاهم حقيقة قلبك بغض النظر عن مدى سوء تصرفاتك،ومهما زليت واخطأت دائماً مكانتك في قلبه م يمسّها شيء 👌
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( عدد التعليقات 17,031 )158 - سـارونھَہّ
"الفقر ليس فقر المال .. بل فقر الأخلاق !"....
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( عدد التعليقات 1 )157 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
يالمزن كوني منصفه وحقانيه كما قلتي… وقولي كلمة حق ف ساره… هل هاجمت أحد… هل آذت هل جرحت … ليه م تقولي تعليق واحد ساره لا تحب تؤذي احد اتركوها وشأنها ..دافعتي عن ريما شكرا لك بس ساره تستحق الدفاع
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( عدد التعليقات 17,031 )156 - سـارونھَہّ
اللهُم إجعلني بين أمي وما يُؤذيها...
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( عدد التعليقات 17,031 )155 - سـارونھَہّ
أّلََلََهِِمَََّﷺصٌٌَلََِّﷺوَََِِّّسَـــلََِّمََْﷺوَِِبَِِأّرِګﷺْعٌٌلََى ﷺنَِِبِِِيِِِّّّنَِِـــأّﷺمََُحٌٌمَََّدِِﷺ.⚘...
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154 -2017-09-24 13:43:03
اسلوب البعض لايخلو من الأنانيه ،فتجده يُعذّر لنفسه وينسج لها المبررات بينما لايجد للناس عذرا فيما فعلوه. شيئاً من العقلانيه يالربع!😊
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153 - متابع2017-09-24 13:42:47
وش هالابداع اللي طقيتوا روسنا فيه كله نسخ ولصق من سارونة ولا عيرها الله يسلم العم جوجل خخخخخخخخ
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( عدد التعليقات 1 )152 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
تحيه من اعماق القلب لأخي المعقب ومنصف… يوم عرفوا عن من يدافعون… بنت تستاهل الوقوف منا… اسلوبها سحر الجميع… واللي يعجبني بمنصف صراحه لا يحقد ابدا… يختلف مع الجميع ويقول كلمة الحق فيه ولو خصمه لله درك
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151 -2017-09-24 13:39:31
📚 الأنانية مرض يقتل العلاقة_الزوجية فإن أجاد طرف لغة "الأنا" فلن تدخل السعادة حياتهما مهما طال الزمن فكيف إن كانت الأنا لغة الطرفان؟
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( عدد التعليقات 1 )150 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
بالنسبه لأخي منصف وقلتها من قبل ..من افضل المعلقين بلاغه وكتابه ويحرك ركود الصفحه… يثير الاعجاب باستفساراته وتنوعه في التعليق… تعليقه يحمل روح الفكاهه ولا يعني يعجبني كل ما يكتب اغلبه ارتاح له
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( عدد التعليقات 1 )149 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
123… // بعض العقول مخفه… خيانه ايش… كنت من قبل احكي مع الجميع امدح الجميع… اغرد بما ف نفسي الامر عاادي لا يعنيكم… يوم دافعت عن ساره اعتبروها خيانه وش علاقه كلمة حق بالخيانه… تبوني اجرحها لاجل ترتاحوا
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148 - القناص22017-09-24 13:35:06
131 المزن أخي مشاكس كلنا نكره الظلم و التعدي على الآخرين ولكن بطريقة مخاطبتك الأخت ريما فيها نوع من الميل الواضح أختنا ساره لها كل التقدير وهي جديره بالرد ولها الحق في الرد او التعامي الذي هو طبعها
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( عدد التعليقات 1 )147 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
تسلمي اختي سميه… خلاص ارتفعت عندي المعنويات هههه… الله يسعد قلبك
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( عدد التعليقات 1 )146 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
يا المزن رح انتظر دخول ريما… بمعنى اذا جاءت تلاقينا وجه لوجه ولا كيف… انا كتبت كلامي هنا وقت فراغي… وريما ستقرأ الي كتبته وترد على الصغيره والكبيره وقت دخولها… معصبه علي ليش ههههه
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( عدد التعليقات 1 )145 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
يا المزن متى هاجمت ريما… عتبت عليها بعض الاسلوب من وجهة نظري تعدله لاني ناصح لها ولست فارض رايي عليها… قولك محامي هل يغيظك الدفاع عن ساره ولا يغيظك يوم تطعن بعرضها قولي الحق…
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144 - القناص22017-09-24 13:24:30
الأخت شيهانه تدافع عن نفسها ولاينقصها ثقافه ولا قلة رأي وإذا ردت ترد بأدب ولكن بصدق كلماتها هادفه وموجعه جداً لمن عنده إحساس إنسان وقيمه اخلاقيه لكن البعض لاتوجد فيه ممايزيد هجوماً وبذاءه وفحش
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143 -2017-09-24 13:23:56
آتعشڨني ؟ لا..... فلمآذا ترآقپني وتبحث عني ڤي گل مگآن ؟! اريد فقط أن اعرڤ گل صڤاتگ لآعشڨ شخص مثلک ؛..😉🌹
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( عدد التعليقات 1 )142 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
يا المزن متى قلت انا رأيي لازم يعجبكم… هل فرضت رأيي على أحد… وهل الدفاع عن شخص ما افراض رأي او قول حقيقه… انا اشوف ف الاخت ساره اخلاق عاليه هذا رايي لذلك دافعت عنها…
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141 -2017-09-24 13:21:12
لا يُوجَد فَي الحُيآة إكتَفاء ولكنَ ﯾوجَد رضَا وقنُاعہَ لا اكثَر..🍃
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140 -2017-09-24 13:19:15
نححبُ مَ ليس لنآآ . . والبعض يعشَقنآ دون علممنا . . آماَ آلنصيب حكاَيه آخرى💔
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139 - المُزن2017-09-24 13:16:13
🍃🍁تعجبني بعض تعليقات انسان منصف الهادفة وأعلن ذلك بالرغم من الهجوم الكاسح عليه لايعنيني الرديء من التعليقات ، لنكن حقانييين ومنصفين في أحكامنا لك تحياتي ياسارونه ولك دعواتي الصادقة من أخت لك 🍁🍃
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138 -2017-09-24 13:15:18
. .💜 اشتقتلگ قد التعب قد العتاب بداخلي وقد الحنين اللي ملى وقتي صور 💭
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137 - سميه2017-09-24 13:15:01
تعليقات مفرح شيقه ومفيده
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136 - سميه2017-09-24 13:14:17
كم تعجبني تعليقات مفرح
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135 -2017-09-24 13:12:41
انحدار الفكر لدى بعض الاشخاص يجعلك تصمت احتراماً لنفسك..! 🕊
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134 - المُزن2017-09-24 13:12:18
🍃🍁يعجبني أحياناً ماتكتب سارونه وكذلك ماتكتب ريما ليس بالضرورة مايعجبك يامشاكس يعجب غيرك ، ومن تعليقاتك يا مفرح كأنك تقول اللي يعجبني لازم يعجبكم ليس بالضرورة تفرض رأيك على الجميع..🍁🍃
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133 -2017-09-24 13:11:26
خلّك مع العالم من بعيد .. لـ بعيد سلام ، كيف الحال ، مع السلامه 😌
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132 -2017-09-24 13:10:03
كنت اعتذر و أنا مدري وش خطاي كل همي بس ما ابي اخسر احد 😣🥀
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131 - المُزن2017-09-24 13:04:52
🍃🍁كان الأحرى بك يامشاكس تنتظر دخول ريما الصفحة عشان تشن هجومك عليها صاير محامي ومدعي عام مايصير مَاهكَذَا تورد الابل يامشاكس ! أنا أقدر ساره ونفس الوقت اقدر ريما وكلهم أخوات في الله .🍁🍃
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130 -2017-09-24 13:01:29
دائماً يتحدثون عن الحب الأول بأنهُ الحب الحقيقي ، وهو ب الحقيقة درس يعلمك كيف تبدأ حياتـك ..! 💙
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( عدد التعليقات 1 )129 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
الأخت ساره أخلاق وأدب … إنسانه راقيه بكل ماتحمل الكلمه من معنى … تحب الخير للجميع وتحب الوناسه عسى الله يدوم عليها السعاده… وأيضا مما أعجبني فيها نقاء قلبها ونفسها الطيبه الله يرزقها
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128 -2017-09-24 13:00:30
الصَديقُ الّذِي يَحْملُ مَعنَا أحزاننآ لَا يُمْكِنُ لَـ قَلوبَنا أنْ تنسّاهُ🌼
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( عدد التعليقات 22,771 )127 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ت 123،،،،،انتي ريما،،،،،وتلمزين على ،،،،مفرح،،،،😂
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126 -2017-09-24 12:58:46
إستيعابك أن الحياة فانية يخليك تتغاضى عن أمور كثير جداً ولا تبدي فيها أي ردة فعل 📝
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125 -2017-09-24 12:56:02
هناك عتب يأتي دون كلام ، يأتي على هيئة نظرة طويلة أو إنشغال دائم أو تصرف يشبه التجاهل👉
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( عدد التعليقات 1 )124 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
117… / ابشر بكل شي… بس ما تركونا لحالنا… يتوقف التجريح اغرد بأجمل تغريدات… ليه ما تقول اتركو تجريح بعض تآخوا أحسنوا الظن… بس تنتقدني انا ولا تعرف وشو سبب ردة فعلي…
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123 - نصيحة2017-09-24 12:53:07
الى كل متزوج : إتق الله في زوجتك . إياك أن تخون زوجتك مع غيرها وبأي وسيلةً كانت . زوجتك هي الأولى بالحب والإهتمام والإحترام والعاطفة والكلام المعسول . إياك أن تتلطف مع الأخريات وتٌهمل زوجتك المسكينة
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( عدد التعليقات 1 )122 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
114../ امين الله يهدينا واياك… مواضيع تافهه… شفت الهجوم البارح تعدى للطعن ف الشرف والعرض وما تبونا نرد… والحين لو دافعنا وقلنا الصح نبي من الجميع يتركو الهواش هذي مواضيع تافهه…
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( عدد التعليقات 12,058 )121 - اللامي
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) رواه البخاري
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120 -2017-09-24 12:49:00
القَسوٌهّ لَيسَتّ دَائماً عُنوانّ القُلُوبّ المَيتَهّ ،فبعضُ القلوٌبِ الطَيبَه تَقسَوٌ لأنهَا مَجرٌوَحهّ💔
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( عدد التعليقات 12,058 )119 - اللامي
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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( عدد التعليقات 1 )118 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
انا يهاجموني بس ما أتأثر… ادافع عن نفسي واحيانا اطنش ..غيري كذلك منصف يهاجم غيره ويهاجمونه… ريما نفس الكلام وكل المعلقين ما يسكت… الا الاخت ساره لهذا السبب وقفت معاها اشوف اخلاقها عاليه حرام نخسره…
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117 - ❗️2017-09-24 12:47:05
ℓℓـمشہℓگس / اكتب شي مفيد غير هالسوالف اللي كل يوم تعيد وتزيد فيها وتبالغ فيها اكثر من اللازم ،، عطنا نكته ؟ عطنا خاطرة ؟ عطنا قصيدة ؟ عطنا شي بعيد كل البعد عن سوالفك هذه اللي يومياً تعيد وتزيد فيها
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( عدد التعليقات 12,058 )116 - اللامي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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( عدد التعليقات 1 )115 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
113… / بالنسبه لي انا… كل واحد يدافع عن نفسه ينقد وينتقد… الا الأخت ساره ادافع عنها… لانها ما ترد ولأنها ما تخطيء على أحد… تفضل تغادر المرصد اذا أوذيت بخلاف البعض يدافع عن نفسه باستماته.. عرفت السبب
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114 - ❗️2017-09-24 12:42:56
ℓℓـمشہℓگس / الله يهديك مشغل نفسك بمواضيع تافهه ،، يومياً نفس السالفه تتكرر منك يا ℓℓـمشہℓگس ،، الواحد يدخل الصفحة يبي يكتب شي مفيد شي محترم ،، واخرتها معكم ؟ ماعندكم غير هالسالفه اللي تكررونها يومياً
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113 -2017-09-24 12:26:04
المعقب ومشاكس ريما تنقدوها منصف نازل طالع ذم وتجريح ليش ماتقولون له أفهم
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( عدد التعليقات 1 )112 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
المزن اعرف انها ظلمت كثير… وبنفس الوقت ظلمت هي غيرها… نبي من الجميع لا ظالم ولا مظلوم
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( عدد التعليقات 1 )111 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
الأخت ريما هذا عتب ابيك تصححي وتعدلي من اسلوبك… حتى لا يكون للبعض مدخل عليك… ويجرحك
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( عدد التعليقات 1 )110 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
لو انعدمت هذي الصفات الذميمه شفنا روح المحبه بين المعلقين عاليه
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( عدد التعليقات 1 )109 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
ولو كل شخص احترم الآخر… وعامله بالمحبه… ما شفنا مدحا ولا هجوما… لانو الاحترام رح يفرض نفسه على الجميع .. سبب الخلافات… الحقد وفرض رايك على الاخربن… واسقاط آراء الآخرين ...والسخريه واللمز…
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( عدد التعليقات 1 )108 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
وكل شخص له معجبين وله من يثني عليه… هل نعترض على شخص ما ليه اثنى ع فلان… هذا اسلوب يسبب النزاع بين المعلقين
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( عدد التعليقات 1 )107 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
بالنسبه للمدح… البعض يقول المدح سبب لا يا بطل… اولا ليش الغيره هذا الشخص استحق ان يثنى عليه ويستمر بأسلوبه… .انت لو مدحت ارتحت فكيف تقبل المدح والثناء لك ولا ترضاه لغيرك لمن يستحقه
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( عدد التعليقات 1 )106 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
انا لما شفت الهجوم ع ساره… ومره حلفت تغادر المرصد… لاجل ترتاج من الايذاء… انا اثنيت عليها معجب بأسلوبها وطرحها واخلاقها… ما نبي نخسرها لاجل فلان وفلان… كل واحد يعلق بعيدا عن الآخرين
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( عدد التعليقات 1 )105 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
البارح وشو الهدف من الهجوم ع ساره… ليش علقت وليش غيرت معرفها… هذا الهدف ولا هناك هدف آخر… اياك والغيره والحقد حاولي تخلصي منهما… رح تتعبي هنا وتتألمي بدون سبب… وتظلمي غيرك
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( عدد التعليقات 1 )104 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
فالكلمات احيانا هي من تدخل القلب… اياك أن تغاري لاجل فلانه وفلانه… انتي لك حضور غير فلانه… ولك معجبين… لا تجرحي غيرك ليش له معجببن بأسلوبه… الشخص من كلماته واختيار تغريداته يحظى بحب الجميع
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( عدد التعليقات 1 )103 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
يا ريما اقول ملاحظاتي عليك… رح يتغير اسلوبك مع الجميع وتكوني محبوبه منا جميعا… لا تسيئي الظن بأحد… لا تعترضي وتفرضي رأيك على المعلقين… لا تهاجمي وتجرحي… خليك مشغوله بتغريداتك وانتقي المفيد منها…
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( عدد التعليقات 1 )102 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
واقولك شيء… الشخص يصبح محبوب من الجميع اذا تعامله مع الكل طيب… اسلوبو راائع يعامل الكل بأدب واحترام ..رح يحظى باحترام الجميع… مثل الاخت ساره سحرت الجميع بأسلوبها ..
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( عدد التعليقات 1 )101 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
ليش دائما تتمسخرين منها… اذا دخلت خرجتي تحسسيها انها مكروهه… اين الأخوة في الله انتن أخوات… جمعتكن صحيفه اعظم هدف عرفنا بعض وتآخينا ف الله… كلا يدعو للآخر ويعامله باحترام
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100 - المُزن2017-09-24 12:14:01
🍃🍁يارب لاتجعلني ألماً لأحد ولاسبباً في كسر أحد ، الله يجبر قلوباً كُسرت وتألمت.🍁🍃
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( عدد التعليقات 1 )99 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
وبعدين يا ريما… ليش تغارين من ساره وشو السبب… والله لو اعلم أن ساره يوم من الايام جرحتك او انتقصت منك لقلت معك حق… بالعكس تبدي لك المحبه وتعتبرك أخت لها… ونتي ليش حاقده عليها
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( عدد التعليقات 1 )98 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
عندك مشكله وهي سوء الظن… احيانا الشخص يغرد بتغريده عجبته نقلها هنا… انتي تقولي انك المقصوده… ليش تظنين بنفسك… وليش الوحيده انتي المقصوده… صححي اسلوبك
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97 - المُزن2017-09-24 12:11:49
🍃🍁لاتكن متناقضاً أبدا ً في مبادئك ، تغيرها حسب أهواءك كن ثابتاً راسخاً كالجبل . 🍁🍃
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( عدد التعليقات 1 )96 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
ليش يا ريما… تغاري اذا شخص ما اثنوا عليه بعض المعلقين… انتي واثقه من نفسك مالك منهم… انا مدحتك اكثر من مره هل شخص اعترض علي وقال ليش تثني على ريما… لا أحد
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( عدد التعليقات 6,921 )95 - بلادي زوينا
حن خفوقي له من بعد أفراقه ... وأدمعت العين من بعد غيابه ... تكمل بكره 😤😣😫😢
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94 - المُزن2017-09-24 12:09:38
🍃🍁عفواً على الدخول عرض،مع اختلاف وجهات النظر بيني وبين ريما ويمكن مانتفق أبداً بس اللي أشوفه أنها أنظلمت كثير، حتى تطفلها أحياناً مقبول، والبعض يتهجم عليها مثل اللي يقول مع الخيل ياشقراوهذارأيي🍁🍃
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( عدد التعليقات 6,921 )93 - بلادي زوينا
حلوه حن تصلح مطلع قصيدة !! 😳
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( عدد التعليقات 1 )92 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
يا ريما حن في صحيفه تواصل… نناقش بعض بأدب… من أحبينا أسلوبه اثنينا عليه… من لم يعجبنا تركناه وشأنه لا نفرض رأينا على أحد…
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( عدد التعليقات 6,921 )91 - بلادي زوينا
-نفسي امسك حظي بزاويه واسأله؛ يعمري انا زعلتك بشيء حتى تجافيني !! 😖😡
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( عدد التعليقات 1 )90 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
انا الاحظ عليك اسلوب م عجبني منك ابدا… تتدخلي بخصوصية الآخرين… تسيئي الظن فيهم… تبي احيانا تفرضي رأيك… ليش تغرد كذا وليش تمدح وليش وليش…
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89 - المُزن2017-09-24 12:02:07
🍃🍁لاتكن كالأبرة تُكسي غيرها وهي عريانة🍁🍃
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( عدد التعليقات 1 )88 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
عفوا ملاحظاتي ههه… القاموس عندي مجنون… اكتب كلمه يطلع أخرى
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( عدد التعليقات 1 )87 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
الأخت ريما نعزك ونقدرك كمعلقه محترمه… ولا يمكن نغلط عليك أو نجرحك… ولا نعترض على تغريداتك… غردي بما شئتي فأنتي حره… ولا اعتراض على تغيير معرفك… اكثر من مره غيرتي فهذا من حقك
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86 - المُزن2017-09-24 11:58:57
🍃🍁الشخص الناجح هو الذي يمكنه أن يصنع أساساً ثابتاً من الحجارة التي يلقيها عليه الآخرون🍁🍃
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( عدد التعليقات 6,921 )85 - بلادي زوينا
قال لها اعشقيني وكأنني طفلك !! فسدحته ولبسته حفاظه 😧😅😂🤣🤣🤣🤣🤣
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( عدد التعليقات 1 )84 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
الحين ابدأ مع ريما… لانها اساس من يحرك الصفحه… بأسوبها… رح اقول ملاحشاتي لتستمر محبتنا في الله… والكلام موجه للجميع
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83 -2017-09-24 11:56:12
آلحنين آن تروي إحدى حكآياتك آلمضحكه ذات يوم بـ عينين دامعتين. .😣🕊🥀
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( عدد التعليقات 1 )82 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
البارح أحبتي المرصديين نمت وحصل من بعض الأخوه سوء ظن… واسلوب لا ينم عن الأخلاق… مجرد نقاش البعض يروح فكره بعيد… وما عندي وقت ارد ع الجميع انتهى وقت الكاريكاتير السابق… بس الحين بقول ما بنفسي باختصار
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( عدد التعليقات 8,966 )81 - المنتصر بالله
مافيه أحمق في ذا المرصد إلا نفر واحد 😆
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80 -2017-09-24 11:54:24
🌷 لاتحاول تحسن صورتك لأحد ، كلنا عاديين بنظر اللي مايعرفونا ، ومغرورين بنظر اللي يحسدونا ، وحلوين بنظر الناس اللي تحبنا
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( عدد التعليقات 6,921 )79 - بلادي زوينا
جف الكلاام اللي تمنيت أقوله .. ما بقي إلا الصمت و الصمت يكفي مضنوني و عيوني بعينه تحكي و تسولف له عن مشاعر محبوبه ..
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78 -2017-09-24 11:52:30
الاقربون طعناتهم أخطر ..فهي تأتي من مسافات قصيرة 💔
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77 -2017-09-24 11:51:25
وتبقى آلاحّلام 💤 وسّيله للتعبير عمآ في خُواطرنا حتى و ان لمّ تتحقق ..🌿
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76 -2017-09-24 11:50:06
اصـمت ڪـانك لـم تفهم 🌸' وتـجاهـل ڪٲنك لم ترﻯ، 💜".
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75 - المُزن2017-09-24 11:49:34
🍃🍁لاتجادل الأحمق.. فقد يُخطئ الناس في التفريق بينكما .🍁🍃
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74 -2017-09-24 11:48:07
البعِضُ يتحَدثَ ليرتآحَ والبعضُ يصِمُتَ ليعَيشَ ..'♡
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( عدد التعليقات 8,966 )73 - المنتصر بالله
تعليق 63 تقصدني انا 💞💝
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72 - المُزن2017-09-24 11:47:09
🍃🍁لاتخاصم إنساناً ليس لديه مايخسره أبداً!🍁🍃
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71 -2017-09-24 11:47:08
🎀 لن يفهمك الكل ، ولا بأس بذلك .. لهم الحق بإبداء وجهة نظرهم ولك الحق بتجاهلها ..!"
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70 -2017-09-24 11:45:30
اشتقت لشخص.. كان يوصيني بأن أنتبه لنفسي كثيرا ليتني أستطيع أن أخبره أني فقدت نفسي عندما غاب💔
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69 - المُزن2017-09-24 11:44:23
🍃🍁هناك بعض العظماء من يشعر المرء في حضرته أنه صغير! ولكن العظيم بحق هو من يشعر الجميع في حضرته بأنهم عُظماء!! 🍁🍃
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( عدد التعليقات 6,921 )68 - بلادي زوينا
خــواطــر.عــاشـــق.tt أبي أضمك لين توّسم بصدري علامه !! إذا قالوا أهلـي : عسى ماشر ي فلااان من صابك بسهامه ؟ اقــول . حيـيـل ضمّيتها وكوتني بنار 🔥 حنانها ،،،،
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( عدد التعليقات 8,966 )67 - المنتصر بالله
وين الأخت الكريمة بسمه عهود شيهانه خواطر وعاطل وشاهر وسلايبر ووووووووو وووووووو
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66 - القناص22017-09-24 11:43:22
التفكير والرجوع الى زمن قد مضى لم يبقى لك إلا بعض الصور الجميله في ذاكرتك المزدحمه في هذا العالم اليوم الذي قتلت فيه اشياء كثيره من الماضي تكاد النار تضئ بين جوانحي إذا هي اذكتها الصبابة والفكر
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65 -2017-09-24 11:43:10
أَستَطِيعُ اَن أَكُونَ الأَسوَءَ دآئِماً .. لَكِنَنِي أَملِكُ قَلباً .. يَرفُضُ جَرحَ الأخَرِين ,,🌸
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64 -2017-09-24 11:41:20
قَمّۃٓ آلآنَآقہْ أَنّ يَكُوُنْ آلأنَسَآنْ ، بَاهٌظ آلكرَآمَة ، حَلِيِم النَفَس ، غَنِي آلأخَلآقْ . .💛
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63 -2017-09-24 11:40:19
انتَ ذكرى حلوة♥️ انتَ اسم غالي♥️ انتَ الشخص اللي ماينّسي♥️
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( عدد التعليقات 8,966 )62 - المنتصر بالله
توي شاري ددسن 2016 فل كامل هههههههههه
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61 -2017-09-24 11:38:36
لا تُجبِر نَفسُك عَلَى محادثَةِ مَن يَتجاهلك ,. رُغمَ شُعورِك بِـ رغبَة الحَدِيث حِفآظاً عَلَى كَرآمَتكْ .. ✨🖤
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60 - المُزن2017-09-24 11:36:44
🍃🍁لاتقوم الحياة على إمتلاك أفضل الأشياء!!!ولكن تقوم على إستغلال مالدينا بالفعل .🍁🍃
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59 -2017-09-24 11:36:27
اتفقنا على الابتعاد بقناعة..وغصّت قلبونا بـمراقبة بعض من بعيد..! 👀♥️
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58 - القناص22017-09-24 11:36:26
الحياة التى نعيشها كتاب ذو صفحات كثيره خط عليها معاناه وأحزان اكثر من البهجه والفرح
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( عدد التعليقات 8,966 )57 - المنتصر بالله
ههههههههههه🐪🐫🐎🐎
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56 -2017-09-24 11:35:24
الشَوق شَيء جَميل وَلكنَ ، الأجمَل انَ يَشعر بك مَن تَشتَاق إليہٌ ❤
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55 -2017-09-24 11:33:36
ويحدث أن تمر الأيام ولا أٌحادثك لكن لا أقبل أبداً أن أراك تتأذى💔
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( عدد التعليقات 6,921 )54 - بلادي زوينا
ي خليفي ي ****اركد ي نما بقع تصوعك انت وددسنك السكراب
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53 - القناص22017-09-24 11:31:53
سافري في بحر قلبي حرة وادعينا نمتطي جنح الغمامه عانقي قلب يعاني لوعة و جعلي حبك الأسماء وسامه علمي العشاق ناموس الهوى الهواء العف شموخاً وستقامه
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( عدد التعليقات 8,966 )52 - المنتصر بالله
🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌼🌻🌺🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🍊🍉🍈🍇🍃🍂🍁🍑🍐⚘🌷برقاوي روقي عيوني الثنتين أما أنت بنشري من أهل صعده ههههههههههههههه
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( عدد التعليقات 6,921 )51 - بلادي زوينا
تعليق مخالف
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50 - المُزن2017-09-24 11:26:55
🍃🍁االأنانية الصحية!!هي عدم الإنجراف والأستغراق في طلبات الآخرين، وسيلة جيدة للفوزبالإحتراموالحب والتقدير،وتنميةإحترام النفس،ومعها ستحرروعيك المُحتل وتتخلص من كل الضغوط د. خالد المنيف.🍁🍃
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( عدد التعليقات 6,921 )49 - بلادي زوينا
قطع الله فيسك ي **** .. معدومة الأحساس ،،، 👋
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48 - القناص22017-09-24 11:23:06
تعبت ارتب غيبتك للمشاريه وسباب هجرك كلبيها تشابه وش عاد باقي لانتهى وصلا أرجيه ماتت بقايا حلمنا عند بابك
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( عدد التعليقات 6,921 )47 - بلادي زوينا
سمعت ي منتصر وجهك لابد يكون بسطه حتى يلعبو فيه الصبيان !!
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46 - المُزن2017-09-24 11:21:31
🍃🍁دائماً تبقى الجبال بعد إنقشاع الضباب!!🍁🍃
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45 - القناص22017-09-24 11:20:59
لتكن كلمتك طيبه وليكن وجهك بسطاً تكن احب للناس ممن يعطي العطاء
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44 - المُزن2017-09-24 11:19:06
🍃🍁التعلق بفكرة .. إنجاز كل شيء سيجعلنا لاننجز شيئاً ! فسر الحياة هي الإستمتاع بكل خطوة نقوم بها .🍁🍃
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43 - القناص22017-09-24 11:18:39
إحذر الكريم إذا اهنته واللئم إذا أكرمته والأرعن إذا مازحته والسافل إذا عاشرته
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( عدد التعليقات 6,921 )42 - بلادي زوينا
تولجته ام الصبيان ماهي فاحته حتى يدوخ رؤؤسنا ... اهناء اهناء ولك عيني شو تريد اهنانا ! تريد موال ماكو الخاطر حييل حزناااان 😧🙃
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41 - القناص22017-09-24 11:17:05
وفيا اسماء نجوم لاعداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر
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40 - المُزن2017-09-24 11:15:38
🍃🍁عندما يرحل الأصدقاء.. يرحل جزء منا!وعندما يرحل من يُحبنا..ترحل أجزاء منا!!وعندما يرحل من نحب..نرحل كلنا!!؟🍁🍃
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39 - القناص22017-09-24 11:14:49
نفتقد البعض لغيابه والبعض سيان إن غابُ وإن حضرُ أسماء كثيره نستفيد منها فيما تقول وما تنقل وتكتب إخوه واخوات البعض لديهم ملكة الطرفه والبعض الحكمه وآخرين موعظة نكن لهم المحبه الصادقه والأحترام
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( عدد التعليقات 6,921 )38 - بلادي زوينا
تعا ولد عمك المسحراتي اقرب لك يا برقاوي انا ابن عمي النفعه وخاصة الجع....... بس خلاص 😍
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( عدد التعليقات 6,921 )37 - بلادي زوينا
ايه اللي قرى للناس دي حتى مع بنيت عمو فايزة بيمنعو الحديس معها ... بااايفايزة قرت عيني ام القمل و الصيبان ههههههه 👋
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( عدد التعليقات 8,966 )36 - المنتصر بالله
قطع الله لسانك يا زويته لا تجيب طاري عمامك في الصحف إلا وأنت راكع لهم علم
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35 - القناص22017-09-24 11:08:01
زوينا هلا اخوي الله يسعدك من ذوقك وكرم اخلاقك
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( عدد التعليقات 6,921 )34 - بلادي زوينا
ي فايزة بنت فويز خيبك الله دا انتي لسىما انتقوزتي يخرب حريشه الزي عاوز يتقوزك يام القمل و الصيبان ...
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33 - المُزن2017-09-24 11:06:18
🍃🍁إذاً كيف يكون حب الْوَطَن؟!بالدعاء للوطن بدوام الإستقرار،والأمن والأمان والتقدم والرخاء بما يُرضي الله سبحانه بتربية الأبناء التربية السليمة فهم الأجيال القادمة،بالحفاظ على كافة ممتلكات الوطن🍁🍃
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32 - القناص22017-09-24 11:05:35
حكمه وطرفه وشعر ونصائح اختر مايعجبك وما يناسب ميولك وماتحب اعط الآخرين فرصه الأختيار لاتصادر حقهم فيما يعشقون ويحبون الهجوم والقذف و الشتم سلوك غير طبيعي طبيعة الضعفاء والحاقدين والحاسدين
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( عدد التعليقات 6,921 )31 - بلادي زوينا
هلا وغلا فيك القناص٢ افندم ازيك ي بييييه العربيه الهلي ازيها تطلع القبل او لسى .....
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( عدد التعليقات 8,966 )30 - المنتصر بالله
راح عوير وصوير وجانا زويته وولد عمه المسحراتي خخخخخخخخخخهههههههههههههااااااااي
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( عدد التعليقات 6,921 )29 - بلادي زوينا
دو جاي من متعظ الدهناء اعوذ بالله مغرز حتى على الأسفلت نفودهم شين ... حر ورطوبه بالمنطقه الشرقيه حتى المكيفات ما تبرد ي حليل جو الرياض صفيح ساخن بلا رطوبه
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28 - ✍🏼2017-09-24 11:00:50
نٌريد ان تكون الصفحة جميلـة ورائعة مليئة بالحب والادب والاحترام والأفكار الرائعة والعبارات الجميلة والكلمات المفيدة ، نٌريد ان تكون هذه الصفحة بعيده عن الزعل والغضب والسب والشتم والغيبه والنقد الجارح
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27 - المُزن2017-09-24 11:00:30
🍃🍁عدم إلقاء نفاياتنا الصغيرة من نوافذ السيارات،الحفاظ على الممتلكات داخل الفصول الدراسية أو قاعات المحاضرات ، تصرف لك الادوية مجاناً خذ حاجتك منها فقط ولاتكن طماعاً تلقي الفائض في سلة المهملات 🍁🍃
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( عدد التعليقات 6,921 )26 - بلادي زوينا
حدك ي اخت فايزة لأحتفالش عن القلابات و الشوايل ... صحيح دحيم الشيباني مات !! الله يرحمه دا خلف ميات الملاين .. اجمع اجمع من الدراهم وبالأخير يتهنا بها غيرك ....
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( عدد التعليقات 8,966 )25 - المنتصر بالله
بلادي زويته يخرج على طول إذا شم النسيم العذب في طعوس الدهناء هههههههههه
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24 - المُزن2017-09-24 10:57:12
🍃🍁حينما نحافظ على ممتلكاتنا في منزلنا الصغير ماذا يتوجب علينا تجاه منزلنا الكبير( الوطن💚) مثلما نحافظ على ممتلكاتنا الشخصية نحافظ على ممتلكات الوطن ، الحدائق العامه ، نظافة الشوارع وعدم إلقاء..🍁🍃
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23 - ✍🏼2017-09-24 10:56:47
ابتعدوا عن الغيبه ، ابتعدوا عن المهاترات والقيل والقال ، ابتعدوا عن العناد والاستفزاز ، ابتعدوا عن الجدال الجارح ، ابتعدوا عن الشد والجذب ، ابتعدوا عن الدخول في النوايا ، ابتعدوا عن الاساءات والتجريح
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22 - القناص22017-09-24 10:55:02
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير صباحكم فل وكادي محمل برائحة الغيم والمطر معلقين وقرأ
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( عدد التعليقات 6,921 )21 - بلادي زوينا
السفر فيه سبع فؤاد منها تفتك من ام .......... !! ترجع كلك خيوطه و نشاط وماخذ فكرة عن الي بيقرى خارج البلاد ... هنيالك ي سي منصف ي عم انبسط وهيص وأرئص على حبه ونص دا أنتا كدا ....
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20 - ✍🏼2017-09-24 10:53:22
ابتعدوا عن السب والشتم والهمز واللمز ،نٌريد تعليقات محترمه ، نٌريد عبارات مهذبه ، نٌريد كلمات مفيده ورائعه ، نٌريد ان تكون التعليقات مٌفيده، نٌريد تبادل الأفكار والأرآء ووجهات النظر بمحبه وأدب واحترام
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( عدد التعليقات 8,966 )19 - المنتصر بالله
أنا احتفلت أمس عند النياق وشغلت شيلات ناصر السيحاني وسلطان الجلاوي ونبيه السريحي وياالله لا تقطع الأخبار من يمه إللي ذبحني وغربلني وعناني وصباح الخير والنسمه تهب وخاطري مرتاح تبرد واهج النيران في صدري
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18 - المُزن2017-09-24 10:51:25
🍃🍁حب الوطن حينما يعمل المسؤل بكل إخلاص، حب الوطن حينما يمتثل الجميع بقول الرسول صل الله عليه وسلم( كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته) حب الوطن الحفاظ على ممتلكاته ...🍁🍃
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( عدد التعليقات 6,921 )17 - بلادي زوينا
فايزة ضفي وجهش ي مال الماحي والداحي
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( عدد التعليقات 6,921 )16 - بلادي زوينا
ما دامك ي سي انسان منصف مسافر لمصر ام الدنيا ب وصيك سلملي ع المزه سميحه دي وحشاني أوي أوي
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15 - المُزن2017-09-24 10:48:20
🍃🍁من وجهة نظري ولن يعجب ذلك الكثير وكلٍ حُرٌ في رأية هدر الأموال على الحفلات الغنائية والألعاب النارية ليس مقياس لحب الوطن ، حبك لوطنك بالدعاء والإيثار والاخلاص والامانة ...🍁🍃
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( عدد التعليقات 6,921 )14 - بلادي زوينا
ي صباحنا عسل جبلي معتق مع القشطة ....
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13 - المُزن2017-09-24 10:45:31
🍃🍁تضرر سكان تلك المنازل حينما أقفلت بواباتهم ومنع خروج سيارتهم وقالت شوارعهم وكان أزعاج السيارات والدبابات حتى الثانية صباحاً، المفروض الفعاليات تكون بعيدة عن المناطق السكنية، وجهة نظر! 🍁🍃
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( عدد التعليقات 8,966 )12 - المنتصر بالله
الله على صباح جميل لا يوجد فيه بنشري ولا مغير زيوت ومرقع كفرااااااااات
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11 - محب الوطن2017-09-24 10:44:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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10 - المُزن2017-09-24 10:42:54
🍃🍁في الرياض مثلاً أقيمت بعض الفعاليات في وسط أحياء مكتبة بالسكان مما سبب الازدحام والضوضاء والإزعاج للسكان الكثير اوقفوا سياراتهم على بعد كيلوا ونصف وترجلوا الى مكان الاحتفال من تضرر؟ 🍁🍃
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9 - المُزن2017-09-24 10:39:35
🍃🍁بالأمس كانت فعاليات متنوعة من حفلات غنائية ، وألعاب نارية، ورقص شعبي هنا وهناك وأهازيج في كافة مناطق المملكة، وأزدحام وقفل بعض الطرق للتعبير عن الفرحة باليوم الوطني !! و🍁🍃
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( عدد التعليقات 8,966 )8 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🍈🍇🍃🍂🍁🍑🍐🌿🌾🌵🌴🌳🍊🍉🌸💐🌼🌻🌺🍀☘🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮⚘🌷🍁صباح الخير صباح الياسمين الخزامى ع ع
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( عدد التعليقات 1 )7 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… صباح الورد أحبتنا المرصديين والمرصديااات
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6 - المُزن2017-09-24 10:33:37
🍃🍁اللهم إنَّا نسألك دعوة لاتُرد،ونعمةلا تُعد،وباباً إلى جنتك لايُسدْ.🍁🍃
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5 - المُزن2017-09-24 10:29:21
🍃🍁اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ؛وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بَارَكْت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد.🍁🍃
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4 - المُزن2017-09-24 10:27:00
🍃🍁لاإله إلا الله وحده لاشريك له له المُلك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.🍁🍃
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3 -2017-09-24 10:24:41
🌺 جمال الصباح ليس في شروق الشمس فحسب . بل في شكرالله سبحانه على أن وهبنا يوما آخراً جميلا في هذه الحياة 🌺
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( عدد التعليقات 22,771 )2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
جايلك يا مصر،،،،،،،استنوني يا مزز مصر،،،،،،إنسان منصف جايلكوا،،،،،،😜
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1 -2017-09-24 10:22:44
بداية يوم جديد تجدد فيه نيتك وتبدأ فيه عملك وتطلب فيه علمك فالبركة في الصباح .. عبروا عن آراءكم .. عبروا عن خواطركم .. عبروا عن مشاعركم .. فضفضوا بأدب وإحترام .. لكم الحريّه فيما تكتبون ولكن بإحترام💐
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مايقهرني الا اللي يقول انتِ ماعندك دم، طيب واللي يمشي في عروقي مرق تيس ؟🌝🌚😂...
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بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !المرصد 8 7٬554 9 ساعات
بالفيديو .. شاهد أضخم احتفال في سماء السعودية باليوم الوطنيالمرصد 28 4٬908 13 ساعة
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اخبار ثقافية
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 35 2٬931 8 ساعات
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اخبار صحية
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اخبار اقتصادية
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تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!المرصد 42 9٬209 4 أيام
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