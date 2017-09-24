ماهي منظومة صواريخ “فيتياز” التي أعطتها موسكو لنظام الأسد؟-صورة
صحيفة المرصد:ذكر موقع “روسكايا فيسنا” الروسي نقلاً عن مصدر عسكري روسي، قوله إن منظومة “فيتياز” وصلت إلى ميناء طرطوس في شهر أيلول الجاري. ثم تم نقلها إلى مدينة مصياف لتباشر العمل هناك.
ووفقاً لموقع”أورينت نت “أضاف المصدر (لم يذكر اسمه)، أن المنظومة الجديدة ستنضم إلى شبكة الدفاعات الجوية لدى نظام الأسد، مدعياً أن “هذه المنظومة ستجعل سماء سوريا أكثر أمناً”.
وأشار الموقع، إلى أن منظومة ” S-350فيتياز” تعتبر بديلاً عن منظومة “300 -S-“، مضيفاً أن المنظومة الجديدة تتفوق على نظيرتها القديمة في عدة مجالات، كعدد الصواريخ الاعتراضية الخاصة بها (12 صاروخاً بدلاً من 4 صواريخ) وبأتمتة نظام الإدارة والتحكم.
وفي عام 2015 بدأت روسيا تجربة صاروخ لمنظومة ” S-350فيتياز” متوسطة المدى، وتسعى روسيا لاستبدال المنظومة الجديدة بمنظومة “300 -S-“، للدفاع الجوي التي يستخدمها الجيش الروسي منذ عام 1982.
يشار إلى أن روسيا زوّدت نظام الأسد بالعديد من الأسلحة المتطورة التي وظّفها النظام في قتل المدنيين بالمناطق المحررة، كما أن روسيا تعترف بأنها جرّبت أسلحة حديثة الصنع في سوريا كان منها قنبلة “أبو القنابل” التي جُربت على رؤوس المدنيين في شمال سوريا وقتل بسببها العشرات.
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التعليقات
تحاول ان تصنع او تطور منظومة دفاعية مثل الباتريت . لكن حتى الان لم تقدر حتى روسيا مجارات قوة ودقة الباتروت . مجموعة الباترت الدفاعية نظام معقد ومتكامل يسمى القبة الحديدية .
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(((لا أحد يقصف المدنيين في سوريا ...الا السلاح الروسي باستخدامها ((حقل_ تجارب))...واختراقات اليهود كثيرة تتعطل امامها انظمة الدفاع الروسية مثل ماتعطلت امام صواريخ واشنطن اقوى منظومات الدفاع الروسية)))
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تعطونه صواريخ او مدافع خلاص انتهى هذا النظام وسيغادر خلال شهر .. فوزير الخارجية السعودية قال لامكان للاسد في سوريا ..
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ابو هلول انته وين والموضوع وين الموضع عن التحالف الروسي الاسدي وتطوير الصواريخ والقدرات القتاليه والعالم تتطوريوم بعد يوم وتحماء اوطانها ولاينزلون روسهم لاحد وانته تتحدث عن سلمان الفارسي
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يا رسول الله من هؤلاء القوم الذين إن تولينا استبدلوا بنا, قال: فضرب النبي صَلَّى الله عليه وسلم على منكب سلمان, فقال: من هذا وقومه, والذي نفسي بيده لَوْ أن الدين تعلق بالثريا لنالته رجال من أهل فارس
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عن أبي هريرة, قال: " لما نـزلت ( وَإِنْ تَتوَلَّوْا يَسْتبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ) كان سلمان إلى جنب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , فقالوا: يا رسول الله
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وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم (38)
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هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ
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شاه ايران ساعدنا في حرب اكتوبر بان حول ناقلة بترول ذاهبه لاوروبا حولها الى مصر في عرض البحر لما طلب منه السادات بترول و كانت دول الخليج قد منعت البترول عن الغرب
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حتى احنا عندنا صواريخ 400-ص-ف متطوره متعددة المهام
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و ان شاء الله نسوء وجوه بنوا اسرائيل الضالين من كل الاديان نسل يعقوب و ان شاء الله سندخل المسجد الاقصى منتصرين كما دخله السادات منتصرا و ان شاء الله سنتبر السور الذي علونا به بين غزه و اسرائيل لحجزهم
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9 إيران أصبحت عدوتك من دون نزاع روح طلعها من العالم الإسلامي وكتب عليها العالم الإسرائيلي ههههههههه
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وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7)
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إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبروا
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النفير الاكثر هو الاعلام الفاسد في كل العالم بتعا ثورات الربيع العربي و المطبلاتيه له الخوارج
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ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6)
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فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (5
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وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4)
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يا ساركيس باريس هوه انت بتعتبر القاعده و الاخوان و الجماعات و البربر اللي جايين يحاربوا داخل سوريا شعب شعب مين بقى يكونش شعب الله المختار بتاع البهود
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الخاصة بها (12 صاروخاً بدلاً من 4 صواريخ) وبأتمتة نظام الإدارة والتحكم.
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ان منظومة S-350فيتياز" تعتبر بديلاً عن منظومة "300 -S-"، مضيفاً أن المنظومة الجديدة تتفوق على نظيرتها القديمة في عدة مجالات، كعدد الصواريخ الاعتراضية الخاصة بها (12 صاروخاً بدلاً من 4 صواريخ
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هو باقي مقاومة تقاوم ،،،،،والا باقي شعب ينقصف خلصتوهم بالبراميل المتفجرة اللي بقى معتقلين عندكم واللي نجا بروحة شرد اوربا والدول المجاورة ومافي رجوع يلوح بالأفق واسرائيل مستحيل//بندق ساكتون تكفي .
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أكبر عدو للإسلام والمسلمين إيران بدون منازع ثم إسرائيل ثم روسيا .
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ويتم توجيه "أم القنابل" عن طريق تقنيات "GBS" و"INS"، فيما لم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن طرق توجيه "أب القنابل" حتى الآن، لكن تقارير عدة أشارت إلى أن الجيش الروسي طورها ليكون توجيهها من طريق الأقمار
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"كان ذلك في ١٤ نيسان ٢٠١٧
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و"أم القنابل" هي قنبلة تزن أكثر من 10 آلاف و300 كيلوغرام، تم إلقاؤها على موقع لتنظيم "داعش" بولاية "ننغرهار" بشرق أفغانستان، أمس الخميس، وفق وزارة الدفاع الأميركية
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بعد إعلان الجيش الأميركي استخدام ما يسمى "أم القنابل" التي تعد أكبر سلاح تدميري غير نووي لدى الولاياتالمتحدة، نشرت وسائل إعلام روسية أنه "إذا كانت أميركا ألقت أم القنابل"، فإن روسيا تمتلك "أبا القنابل
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القادح اذا قال فعل مو ترامب الي يواعد ويغرد وكل يوم مصيبه ايران مافكرت فيه وكوريا تلعب بالصواريخ تقول طراطيع حتا قطر ماعطت بال للخليج يبي لها فكر من المقصود في ذا اللعبه
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لعن الله روسيا عدوة الاسلام والمسلمين ..
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عيال الكلب .
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