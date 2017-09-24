الدوسري: الإخوان حاولوا وأد فرحة السعوديين في اليوم الوطني لهذا الهدف..وهكذا جاء رد المواطنين عليهم!
صحيفة المرصد: سلط الإعلامي السعودي سلمان الدوسري الضوء على ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، مشيراً إلى أنه في عام 2005 أقر الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز أن تصبح هذه المناسبة إجازة رسمية للدولة سنوياً.
وأوضح “الدوسري” في مقال له بعنوان: “كيف رفض السعوديون وأد فرحتهم بوطنهم” منشور بـ “الشرق الأوسط”، أن قرار الملك عبد الله، شهد محاولات ومساعي وامتعاضا من فئات ما فتئت تحبط كل فعل يستهدف الفخر بالوطن.
وأسف الدوسري على أن الفرحة وقتها كانت خجولة،قائلاً: لم يعتَد المواطنون على التعبير عن سعادتهم بتأسيس وطن جمعهم بعد شتات، ووحدهم بعد فرقة.
وأضاف الكاتب: ثم فجأة بلا سابق موعد رأينا السعوديين ينطلقون في إخراج مشاعرهم التي كانت عقوداً مكبوتة وممنوعة، وانتشر الفرح في أرجاء بلادهم كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً، بل حتى مجموعة كبرى ممن كانت تعترض وتنتقد وترفض الفكرة بأكملها أصبحت جزءاً من منظومة وطنية تخلد ذكرى عزيزة على الجميع، حتى غدا الفرح الأخضر عنواناً لكل منزل سعودي.
وأشار الدوسري إلى بعض الفتاوى الدينية التي كانت تحرم هذا الاحتفال، موضحًا أن رموز جماعة «الإخوان المسلمين» وخلاياها، كان لها الدور الأكبر في الترويج لفتوى تحريم الاحتفال، مؤكدًا أن الهدف الفعلي لهذه النوعية من الفتاوى نشر ثقافة الإحباط بين السعوديين لغرض في نفس يعقوب.
وأردف الكاتب: هم يعون بالطبع أن وطنية السعوديين غير قابلة للمس بها، لكن تأكيد فكرة إبعاد أي مظاهر لتجديد الولاء للوطن عاماً تلو آخر، يسهم في تعزيز مفاهيم سلبية عدة يتم تسويقها من باب نقد مؤسسات الدولة القوية، طمعاً في الوصول إلى الهدف النهائي، وهو العمل الدؤوب والمستمر على هدم الثقة بالدولة شيئا فشيئاً.
ولفت الدوسري إلى أن هؤلاء أنفسهم الذين يقودون هذا المشروع المحبط لا يحرمون التعبير عن الفرح بحب الوطن في دول قريبة، وأحياناً يشاركون فيه، قائلًا: وكأن السعودي وحده كتب عليه أن يكتم مشاعره الوطنية.
وواصل الدوسري: فلما انطلقت استراتيجية تحجيم «الإخوان» شاهدنا انفجاراً للمشاعر الوطنية؛ رأينا الأحاسيس الطبيعية والصادقة لكل من يعشق وطنه، وامتدت شلالات الفرحة السعودية لتملأ المنطقة بأكملها وليس المملكة فحسب، مضيفًا: وجدنا الإماراتي والبحريني والكويتي والمصري وغيرهم أيضاً يفرحون، في انعكاس لحجم وتأثير المملكة العربية السعودية حتى في مناسباتها الوطنية.
وتابع: هذه الفرحة الخالصة وغير المسبوقة باتت «ماركة مسجلة» للسعوديين، وكأنهم يرغبون في تعويض ما فاتهم بسبب أولئك الذين عاثوا طويلاً يتفننون في سرقة أجمل أفراحهم.
ورأى الكاتب أن انطلاق السعوديين وعفويتهم الصادقة في التعبير عن وطنيتهم هذا العام تحديداً بدت مذهلة ولافتة، وضربة قاصمة لكل من صدق حكاية قدرته على التلاعب بالمشاعر الوطنية طمعاً في تحقيق غايات مريبة لضرب مشروع الدولة.
وأكد الدوسري أن السعوديين انفجروا كما لم يفعلوها من قبل؛ نشروا الفرح في الشوارع وفي المنازل وفي البر والبحر وفي كل شبر من ترابهم، وبعثوا برسالة شديدة اللهجة لكل أولئك الذين حرموهم حقهم الفطري في عشق وطنهم، قالوا لهم بصوت عال فعلاً تغيرت قواعد اللعبة ولم يعد ممكناً بعد اليوم الاستغلال المريع للدين في حرماننا من وطنيتنا لتحقيق آيديولوجيا هادمة للأوطان موالية للجماعات.
واختتم الكاتب مقاله: يكفي السعوديين أنهم يفرحون بوطنهم ويفخرون بمملكتهم دون النظر إلى مشاكلهم المعيشية كما كانت الماكينة «الإخوانية» تعمل وتنشر على الترويج لهذه المعادلة السخيفة، قائلًا: لا يمكن للمواطن السعودي أن يتقاطع مع وطنيته الصادقة التي تم وأدها طويلاً. يرتفع النفط أو ينخفض، تزيد الهموم اليومية أو تزول، فرق كبير بين أن يطالب المواطن دولته، كحق من حقوقه الطبيعية والمناط به بحكومته، بتحسين أوضاعه المعيشية، وبين أن يتم استغلال ذلك بصورة بشعة لتقليل ولائه وانتمائه.
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التعليقات
الله يصلح حالك يالماضي 😔
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ياقلم الخنبقة ولماذا لا توضع صور من دعمتهم ايران وقتلوا رجال الامن في العوامية والقطيف وقد ثبتت خيانتهم ***
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الصحيونيه ودعاتها لم يعد لهم قيمه في مجتمعنا ..بعض دعاتهم في السجون والبقية ستأتي...لذلك تجدهم ينعقون ويدعون من كثرة الضربات المتواليه على رؤوسهم الفارغه..المجتمع اصبح ينبذهم ويزدريهم...
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اللي يحب الوطن هم اللي يخدمونه منهم جنودنا البواسل واللي يحب وطنه يروح يتطوع في الحد وليس الرجال كالذكور ***
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معرف قلم والمااضي نفس الشخص يمني مواليد السعوديه
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بناء الوطن بطاعة الله ومن تلمزهم بالإخوان محبون لوطنهم عبادة لله وحبهم عقيدة ليس رقصا وأغنية سرعان ما تنتهي يومهم ليس يوما واحد بل على مدار العمر فلا تهمز وتلمز في زمن انعكست المفاهيم كلنا محبوم للوطن
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ت٨٦ يمكن من***
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٨٦ البركه فيك مابقى احد ماقلت عنه اخونجي اكيد انك تعرفهم واحد واحد ***
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عنيده ...ارتاحي دعائك لايستجاب له..لك سنين تدعي على قلم الحقيقه ولا يستجيب الله لدعائك لأنك على ظلال و قلم الحقيقه على صواب...لاتتعب نفسك وتدعي 😁😎
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ليش كل شي نهى عنه الدين ياعلمان قلتوا مايمنعه الاخوان يااخي صرحوا وقولوا الاسلام الدعاة علماءنا الله يجعل الدائرة عليكم ياعلمنه
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معرف الماااضي يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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حب الوطن يادوسري *** حب الوطن بخدمته ،في دول العالم عرض عسكري ومنهم من يساعد في تنظيف الاماكن ومنهم من يزور كبار السن، ***
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نتمنى أن تقوم حكومتنا بوضع ملصقات صور كبيرة لرموز الأخوان الارهابيين من دعاتهم وأتباعهم الذين تم القبض عليهم مؤخرآ وايداعهم السجون في المولات الكبيرة والمطارات والدوائر الرسمية تكتب عليها احذر عدوك.
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٧٧ دس نفسك لاتعترف . انت ماضي والماضي منتهي ماله صلاحية . مارفع شان الاخونج والدواعش الا العلمانيين وادخل اليوتيوب ونظر بعينك
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الدفاع الجوي يعترض لصاروخ متجه لخميس تنشيط والخونه ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن بس يجي خبر عن الاخونج تجيهم الحميه ويبدو يصنفوا حسب المطلوب منهم واتحداهم يكتبون حرف عن الحوثي والمجوس خ
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77- المااااضي 2017-09-24 اللي يدعي على العلمانيين والليبراليين...الله لايستجيب لدعائك لأنك اخونجي.هل اتخذت عند الله عهد بأنه لا قبل من أحد. طبيعى الضرب يوجع من يتعرض له.ههه اطلب حقوق الإنسان تساعدك.
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عليكم الحذر من قلم الحقد ،،، والمااااضي ... فهم يسببون قتنه بين المسلمين
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احسك مثل الي يصيح وهو يتكلم والله انك منقهر من شوفتك للفرح والاحتفال ولما تشوف السعوديين فرحانين يزيد ضغطك وكلامك تصنع وتقيه فقط شوف شعب سلمان رجال ونساء واطفال حتى الشيبان كيف مبسوطين وكيف متكاتفين
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اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون والسحر والكهانة.قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم(ساحر، كاهن، مجنون)هذه الصفات التي وصفه بها كفار قريش لما جاءهم بالحق.فما بال اللبراليه اليوم ما يتهمون الصالحين
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بيض الله وجهك ياقلم الحقيقه وادامك مدافعا عن بلاد الحرمين ضد الاخوان المفسدين
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إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ
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اللي يدعي على العلمانيين والليبراليين . ..الله لايستجيب لدعائك لأنك اخونجي ..ريح نفسك من الدعاء ..مهما دعيتوا نحن نتقدم ونتطور ودعائكم لايستجاب له..ياأخونجيه
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الأمور التي فيها مصلحة للوطن وولاة الامر والشعب فيظهر خوارج الإخونج بصورة المصلح والناصح ويأتي بفتاوي التحريم. واما الأمور الأخري التي ليس فيها فتن فيشغلون الوضع علي الأمر فيها واسع واختلف العلماء
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اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعل الجنة هي دارنا
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ومنهم من أنقلع للخارج لينبح من هناك بما لا يرضي الله ولا يتوافق مع تعالم الدين الحنيف وسحبت منه الجنسية ولن يعود حتى وهو جثة هامدة..
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نعم هؤلاء كما وصفهم كبار العلماء اناس يتلبسون بلباس ليس بلباسنا ليت البعض يتعض من تصرفاتهم والابتعاد عن ما يقولونه من فتنه وتحريض ...
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النجاة من نار الآخر هو النجاة من حريق الدواعش والأخوان في هذه الدنيا.محاربتك للأخواني والداعشي والقضاء عليهم هو بمثابة عتق رقبتك من النار بحول الله وارادته.اضافة لاستقرار وطنك وولائك لحكومتك السعودية.
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59 عقلك صغير وكلامك ***
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عليكم الحذر الشديد من الأخونجية بفرعيهم وشقيهم الأخواني والداعشي جميعهم ثعابين وعقارب تسعى ارهابآ وخرابآ داخل بلادنا المملكة العربية السعودية.عليكم بتجنبهم والابتعاد عنهم ولعنهم عند كل مشاهدة لهم .
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فرحة اليوم الوطني ليست بالطهبله واضاعة اوامر الله. بل اليوم الوطني الذي نتذكر فيه انعام الله علينا بالعقيدة الوسطيه والعلماء المخلصين وولاة الامر المحكمين للشريعة والامن والنعم والسكون.
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الإخونج مثل اليهود يأخذون من الاحكام الشرعيه ما يناسب أهواءهم ومصالحهم ( نؤمن ببعض ونكفر ببعض) فيتركون فتاوي الإحتفالات التي لا تتعلق بالوطن لأنه ليس فيها تحريض وفتنه بين الشعب والحكومه.
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اللهم أقضي على فرحة العلمانيين والليبراليين ولا تطل لهم الباطل. اللهم عليك بهم ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية بعز عزيز وقدرة قدير ياجبار السموات والأرض. اللهم آمين ...
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يخرج المجتمع كله بالعيد ولا نرى شيئا من التعدي! ***
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العلمانيون والليبراليون أهلكهم الله يسترجون الماضي عدوهم الأول هو الدين وتطبيق الشرع لا يؤمنون بقال الله وقال رسوله دينهم يستمدونه من أسيادهم وقدواتهم الغرب كل من يوحد الله عندهم هو من الإخوان .
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أكبر علماني في العالم هو خليفة الإخونج التركي ويطبقها اكثر من دول الغرب والفساد والإنحلال عنده بالقانون ولكن أتباعه يعتبرونها حلال لهم مثل الروافض الحرام لمعميمهم حلال ولغيرهم حرام
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اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه وولي علينا خيارنا برحمتك ياحي ياقيوم. اللهم إنا نستودعك ديننا وبلادنا وولاة أمرنا والصالح منا يارب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد
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🇸🇦🇸🇦 بالامس كانت الشوارع والارصفة مسارح مفتوحة تحتضن المبدعين والمحتفلين بيوم الوطن 🇸🇦🇸🇦
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الإخونج إنفضحوا وإنحشروا وصار إستغلالهم لأي حدث يحدث في وطننا لنشر فتنتهم مفضوحا ويرمون غيرهم بالعلمانيه وخليفتهم التركي اكبر علماني في العالم ومشايخهم يحضرون الإحتفالات في الغرب وينكرون علينا اليوم ا
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شاهدو بالأمس ولا واحد أخونجي من الأخوان السعوديين خرج مع حرمته لاحتفالات بلادنا بيومها الوطني ولا واحد منهم رفع العلم السعودي.لكنهم مع حريمهم الأخونجيات تسابقو على رفع العلم التركي عند أردوغان خليفتهم
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في الحقيقة ان الكاتب وبعض المعلقين اعطوا الاخوان دعايه قوية ووفروا عليهم الجهد والمال وفي الحقيقة لن يلتفت العقلاء من الشعب السعودي الى الكتاب ومن شابههم بل سيقرؤون فتاوي العلماء وقد افتوا .
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اللهم عليك بالعلمانيين والليبراليين والمبتدعه ومن عاونهم فانهم سبحانك لايعجزونك اللهم اشغلهم بأنفسهم واجعل تدبيرهم تدميرهم ياقوي ياعزيز اللهم الطف بنا برحمتك يارحيم الدنيا والآخرة. اللهم آمين ...
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تطوير مدينة الرياض بشكل عاجل وجعل وسط المدينة للمنشآت الترفيهية والوطنية .. الله على هالاخبار اللي تسعد كل مواطن سعودي وتغيض كل ناعق من خارج البلد .. المستقبل وطن يجذب جميع الخليجيين والعرب والأجانب .
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
اللهم عليك بالعلمانيين والليبراليين والمبتدعه ومن عاونهم فانهم سبحانك لايعجزونك اللهم اشغلهم بأنفسهم واجعل تدبيرهم تدميرهم ياقوي ياعزيز اللهم الطف بنا برحمتك يارحيم الدنيا والآخرة. اللهم آمين ...
لا يعجبني(3) اعجبني(33)
الآن احتفالات بلادنا المملكة العربية السعودية وشعبها السعودي العظيم بيومها الوطني أصبح عند الأخونجية الأخوان عملاء النظام القطري والتركي حرام.طيب أنتم خليتم حريمكم كل واحدة منها فيفي عبده ترقص بتركيا.
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يوم جميل جدا نستشعر فيه النعم التي لا تعد ولا تحصى كذلك اتمنى ايضا تخصيص يوم للاحتفال بهجرة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وكذلك يوم لمولده عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام
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٤٧تعليق تحجيره في وقتها
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الدليل على خبث نوايا الإخونج بغض النظر علي الحكم الشرعي انه قبل يومين احتفل كثير من المسلمين بالعام الهجري وتبادلوا والتبريكات مع وجود فتاوي بتحريمها ولكن الإخونج غضوا النظر لأنه لا مصلحه لهم فيها
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الكل يتذكرعندماقام الأخوان السعوديين بالذهاب مع حريمهم لتركيا بعد فشل الانقلاب عند خليفتهم أردوغان وعطو كل حرمة من حريمهم العلم التركي وتعالي يالأخونجية ارقصي ودبكي وفرحي لخليفتك وخليفة رجالك الأخواني
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قلم الزيف انت ***
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43 - مايشرفني يجي اسمي على لسانك
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تعليق 41 حينها سيدي سلمان حفظه الله ارسل للرئيس التركي برقيه ويؤكد وقوف المملكه جنبآ للحكومه التركيه هل لديك اعتراض
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(((((((( حزب العجم باتوا مفاليس .......في (( يوم _الوطن)) .....ضاعوا وذابوا.....ماحدا درا عنهم ..كان عنهم دريت ))))
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الاحتفالات والمهرجانات وأعيادها الوطنية ومناسباتها محرمة عند الأخونجي الداعشي والأخواني اذا كان يتعلق أمرها بالمملكة العربية السعودية وشعبها.أما تركيا قطر فلا الأمر مختلف عليهم حلال.لعنكم الله ياخونة.
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رحم الله امرءآ عرف قدر نفسه تهاجم نفسك ياخبل
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ت39 اكتب معرفك ..ولا مستحي انك من الجماعه اياهم ¡¡على العموم انكشفتوا ياخونجيه واصبحتوا بلا قيمه بالمجتمع .
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لابد ان تفرح للوطن الذي اكلت وشربت من خيراته اجعل واقعك يحكي ماتكتبه بدلآ من الحقد التهم التي ترميها هنا وهناك ياعزيزي الحقد يجلب لك المرض النفسي ويجعلك تلهث لا تعلم اين تذهب فلا وطن يقبل الخونه
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38 \\\\ لماذا احتفلت مع قطيعك من الأخونجية مع تركيا أردوغان حين فشل ماسمي بالانقلاب العسكري . الأخونجي الأخواني مثل الرافضي التقية لديه والكيل بمكيالين أهم دليل لولائه لداعيته مثل الصفوي ولائه لمعممه.
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قلم الزيف قول جمله مفيده نعرف انك تعيش السعاده ولاتتصنعها ولو بتعليق واحد الجميع يعيش الفرحه ويكتب اجمل الكلمات ويعبر عن فرحه بعيدآ عن الاخوان والدواعش والمجوس الخونه حتى لو كنت اجنبي...يتبع
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الله سبحانه امر رسوله صل الله عليه وسلم بعد فتح مكة بالتسبيح والاستغفار ولم يامره بالاحتفال والرسول صل الله عليه وسلم اجاز للمسلمين الفرح بعد عبادة الصوم وبعد الوقوف بعرفة فقط
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بلادنا المملكة العربية السعودية قوة عسكرية وبشرية من وراء أنفك تقارع المجوس التيوس والأخوان النجوس من مثلك وأشكالك كلاب الحمدين وتميم وتركيا الخونة المارقين.الحكومة خبرتكم جيدآ بعد سجن دعاتكم الخونة.
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يريدون قطيع الأخونجية والصفوية الارهابيين أن يثور الشعب السعودي الحبيب البطل المخلص ضد وطنه لاسقاط حكومته وهو ماكان يخطط له ويأمله الحمدين وتميم وتركيا وايران مجتنعين.لكن رد الله كيدهم في نحورهم .
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لكي نغيض الاخوان . الله يشفيك . بلدنا كبير وقبلة المسلمين وقوة سياسية وعسكرية وبشرية نقارع الدول الكبيرة ونقارع المجوس . وانت جاي تقول الاخوان . انت ولاخونجيه شرذمة واصغر من ان تفكر فيكم السعودية
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ابو شدا...ههههههههها خلاض راحت عليكم..اسلوبك وطريقتك انتهت بعد انكشافكم...الليبراليه والعلمانيه و وووو ..انتهى هذا الاسلوب بعد معرفة حقيقتكم..ابحث عن اسلوب أخر يابطل...😁😁😆😆
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لماذا كان الأخوان وقطعانهم من الدواعش يريدون عزل الشعب السعودي عن وطنه وحكومته وقتل وطنيته داخل نفسه وروحه.لأنهم يريدون استمالة هذا الشعب لهم ولفكرهم ومايخططون اليه من عدوان لاسقاط حكومتنا والوطن.
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حب الوطن والإخلاص لولاة الامر والاحتفال بذكرى تأسيس هذا الكيان العظيم يجب ان يتوارثه الأجيال والنقد الهادف ومناقشة النقص ومشاكل الفساد لا يتعارض مع فرحة الوطن ولكل مقام مقال
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الأخونجية كانو وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود يحاولون عزل الشعب السعودي عن وطنه والانتماء له وعن حكومته الرشيدة حكومة آل سعود نصرها وأعزها الله للوفاء والاخلاص لها لكنهم عجزو وخابو وخاب مسعاهم الحاقد.
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المتأخونون يريدون كبت الفرح في قلوب الناس ليصاب الناس بالاحباط والامراض النفسية ثم يحقدون على الحكومة والحكومة بريئة تماما من هذا الكبت.
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مقال د.فهد الماجد في جريدة الرياض اليوم وعنوانه: جماعة الإخوان، هل هي خطر على المسلمين؟ يعد، في رأي، أفضل ما كتب بإختصار مفيد عن هذه الجماعة التي خربت الأوطان عبر 100 سنة من تاريخها الأناني والقمعي .
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يعرفون بالمخاطر اللي محدقة وتحاك ضدنا .نعم نحن المواطنين لنا مطالب ويجب ان تتحقق . لكن مش الى حد اننا نعرض وطننا للخطر ونعطي فرصة للأعداء . بلدنا محسود حتى من المسلمين انفسهم . الله يديم الامن ولأمان
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تلك امة قد خلت لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ولاتسالون عما كانوا يعملون .كل ذاهب سيقف ويسال وعند الله تجتمع الخصوم . ادام الله الامن والامان ونصر بقوته سلمان وولي عهده وشعبهم الكرام
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احتفالات بلادنا بيومها الوطني ضربة موجعة وكاسرة لظهور الأخونجية على مختلف توجهاتهم وأفكارهم وهي رسالة قوية جدآ موجهة لهم من قبل قيادتنا الرشيدة أن زمانكم وارهابكم وتسلطكم ووصايتكم انتهت دون رجعة.
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المُشكا على الله ..
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20 - قلم الحقيقه 2017-09-24 12:24:01 كنا نشاهدهؤلاء الأخونجية من أصحاب الفكر المتشدد المستنسخ من فكر الدواعش .... سوف تموت كاذب أشر.
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يتبع/ وماهوا الدين والوطن والحكومة وماهوا لهدف الذي غردوا من أجله. لو عرضت تغريداتهم اليوم عليهم لتجد رؤسهم في التراب خونه الدين والوطن.
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كنا نشاهدهؤلاء الأخونجية من أصحاب الفكر المتشدد المستنسخ من فكر الدواعش *****
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يتبع / الكثيرون بسبب ما تروج له اللبراليه. مع العلم لو عدنا لجمعه حنين لعرفنا من غرد******. أين وطنيتهم في ذاك الوقت .
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لافض فوك الشعب عرف حقيقه الاخوان والصحونيه الي يقولون مالا يعملون يمجدون قطر وفيها اكبر كنيسه وتبيع الخمور ويمجدون تركيا وهي منبع ل**** يسافرون ويختلطون بالنساء وهنا يحرمون كل شي
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اكثر مااسعدني هالسنه في هالمناسبة هو تبخر اموال الحمدين صرفها منذ لعشرات السنين لتأليب السعوديين على وطنهم فخرج الجميع امس للاحتفال بوطن نستحق العيش فيه. يقولون غانم مختفي له يومين ماله حس ولا خبر😂😂
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تصدقون !!!!!!¡¡¡¡....ان الاخونج الصحويين يحرمون السلام الملكي السعودي بحجة انه غناء وموسيقى ¡¡¡¡ قبحهم الله وقطع دابرهم اعداء الوطن
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يتبع/اللبراليه العالميه.وجميعنا يعلم بأن داعش لم يموت منهم أحد فهم من دوله لدوله تحت غطاء دولي هدفهم قتل السنه وخصوصاً العراق وسوريا وجميع الدول القريبه من الحرمين والهدف تقوية ****. لكن لم يصدق بعد
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عيد الوطن القادم 88 سيكون أفضل وأجمل. عيد الوطن 87 وضع البنية التحتية لتحقيق طموحات المستقبل الواعد الزاهر الذي تسعى المملكة الى تحقيقه.
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حسبي الله عليهم الاخوان وعلى مبادئهم الخسيسة .. اتمنى فضح مخطاطتهم .. من ايام الدولة الاموية وهم يكيدون للاسلام والمسلمين
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الأخونجية في مجملهم معادين للمملكة العربية السعودية ولشعبها ولحكومتها عداء سافر حاقد نابع من انتمائهم لأحزابهم وتنظيماتهم الارهابية.للأسف الشديد كانت لديهم أشبه بالوصاية على الوطن ونحن من شرعها لهم.
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هل كان الرسول صل الله عيه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم يحتفلون بفتح مكة ؟
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مقال جميل وصادق،،هذا الوطن للسعوديين المحبين لوطنهم ولكل مقيم وفي له ولاعزاء للحاقدين،،،شكرا محمد بن سلمان افرحت الوطن واسعدت الملايين ونتمنى ان يكون الاحتفال 88 اكبر واضخم.
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40 سنه والصحونجيه جاثمين على صدورنا مثل كابوس الجاثوم..يكذبون على البسطاء لتخويفهم بعذاب القبر وكرامات شهدائهم المنتحرين القتله..ولكن الحمد لله صحونا من صحوتهم الرجعيه المتخلفه ولم يعد لهم قيمة بيننا.
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ليت هالافراح والليالي الملاح تكون نهاية كل اسبوع ونشوف الفعاليات والسينما والحفلات صدقوني ماراح احد يسافر برا السعودية بل نشوف اهل الخليج كلهم عندنا
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الرجل هذا داعيه لي الخير والسلام والمحبه والوفاق ولكل مشاعر الحب الحقيقي في كل مكان من العالم العربي والإسلامي
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وبرضهم مازالوا عاملين هاشتاق ان اليوم الوطني معاصي قبحهم الله ..إحذروهم فهم دائما ضد سياسة الدولة
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الصحاينه ماتسمع لهم حس ولا نس ..بعد توالي الضربات على رؤوسهم الفارغه من العقل والمنطق..
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ابارك لقلم الحقيقه والرحال وكل احرار المرصد نجاح التوعية ضد خطر اخونج الصحويه لقد نجحت مساعيكم الوطنية واندحر اعداء الوطن الصحونجيه اصحاب الخلافه الاردوغانيه..شكرآ للأمير محمد بن سلمان ولي عهدنا ...
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ثُمَّ إنَّي أعلَنتُ لَهُمْ وَأسرَرتُ لَهُمْ إسْرَارًا
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كفو يامواطن 😂
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الله المستعان
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