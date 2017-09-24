رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / الدوسري: الإخوان حاولوا وأد فرحة السعوديين في اليوم الوطني لهذا الهدف..وهكذا جاء رد المواطنين عليهم!

الدوسري: الإخوان حاولوا وأد فرحة السعوديين في اليوم الوطني لهذا الهدف..وهكذا جاء رد المواطنين عليهم!

الدوسري: الإخوان حاولوا وأد فرحة السعوديين في اليوم الوطني لهذا الهدف..وهكذا جاء رد المواطنين عليهم!
حجم الخط A A A
المرصد 98 2٬463 2 ساعتين

صحيفة المرصد: سلط الإعلامي السعودي سلمان الدوسري الضوء على ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، مشيراً إلى أنه في عام 2005 أقر الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز أن تصبح هذه المناسبة إجازة رسمية للدولة سنوياً.

وأوضح “الدوسري” في مقال له بعنوان: “كيف رفض السعوديون وأد فرحتهم بوطنهم” منشور بـ “الشرق الأوسط”، أن قرار الملك عبد الله، شهد محاولات ومساعي وامتعاضا من فئات ما فتئت تحبط كل فعل يستهدف الفخر بالوطن.

وأسف الدوسري على أن الفرحة وقتها كانت خجولة،قائلاً: لم يعتَد المواطنون على التعبير عن سعادتهم بتأسيس وطن جمعهم بعد شتات، ووحدهم بعد فرقة.

وأضاف الكاتب: ثم فجأة بلا سابق موعد رأينا السعوديين ينطلقون في إخراج مشاعرهم التي كانت عقوداً مكبوتة وممنوعة، وانتشر الفرح في أرجاء بلادهم كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً، بل حتى مجموعة كبرى ممن كانت تعترض وتنتقد وترفض الفكرة بأكملها أصبحت جزءاً من منظومة وطنية تخلد ذكرى عزيزة على الجميع، حتى غدا الفرح الأخضر عنواناً لكل منزل سعودي.

وأشار الدوسري إلى بعض الفتاوى الدينية التي كانت تحرم هذا الاحتفال، موضحًا أن رموز جماعة «الإخوان المسلمين» وخلاياها، كان لها الدور الأكبر في الترويج لفتوى تحريم الاحتفال، مؤكدًا أن الهدف الفعلي لهذه النوعية من الفتاوى نشر ثقافة الإحباط بين السعوديين لغرض في نفس يعقوب.

وأردف الكاتب: هم يعون بالطبع أن وطنية السعوديين غير قابلة للمس بها، لكن تأكيد فكرة إبعاد أي مظاهر لتجديد الولاء للوطن عاماً تلو آخر، يسهم في تعزيز مفاهيم سلبية عدة يتم تسويقها من باب نقد مؤسسات الدولة القوية، طمعاً في الوصول إلى الهدف النهائي، وهو العمل الدؤوب والمستمر على هدم الثقة بالدولة شيئا فشيئاً.

ولفت الدوسري إلى أن هؤلاء أنفسهم الذين يقودون هذا المشروع المحبط لا يحرمون التعبير عن الفرح بحب الوطن في دول قريبة، وأحياناً يشاركون فيه، قائلًا: وكأن السعودي وحده كتب عليه أن يكتم مشاعره الوطنية.

وواصل الدوسري: فلما انطلقت استراتيجية تحجيم «الإخوان» شاهدنا انفجاراً للمشاعر الوطنية؛ رأينا الأحاسيس الطبيعية والصادقة لكل من يعشق وطنه، وامتدت شلالات الفرحة السعودية لتملأ المنطقة بأكملها وليس المملكة فحسب، مضيفًا: وجدنا الإماراتي والبحريني والكويتي والمصري وغيرهم أيضاً يفرحون، في انعكاس لحجم وتأثير المملكة العربية السعودية حتى في مناسباتها الوطنية.

وتابع: هذه الفرحة الخالصة وغير المسبوقة باتت «ماركة مسجلة» للسعوديين، وكأنهم يرغبون في تعويض ما فاتهم بسبب أولئك الذين عاثوا طويلاً يتفننون في سرقة أجمل أفراحهم.

ورأى الكاتب أن انطلاق السعوديين وعفويتهم الصادقة في التعبير عن وطنيتهم هذا العام تحديداً بدت مذهلة ولافتة، وضربة قاصمة لكل من صدق حكاية قدرته على التلاعب بالمشاعر الوطنية طمعاً في تحقيق غايات مريبة لضرب مشروع الدولة.

وأكد الدوسري أن السعوديين انفجروا كما لم يفعلوها من قبل؛ نشروا الفرح في الشوارع وفي المنازل وفي البر والبحر وفي كل شبر من ترابهم، وبعثوا برسالة شديدة اللهجة لكل أولئك الذين حرموهم حقهم الفطري في عشق وطنهم، قالوا لهم بصوت عال فعلاً تغيرت قواعد اللعبة ولم يعد ممكناً بعد اليوم الاستغلال المريع للدين في حرماننا من وطنيتنا لتحقيق آيديولوجيا هادمة للأوطان موالية للجماعات.

واختتم الكاتب مقاله: يكفي السعوديين أنهم يفرحون بوطنهم ويفخرون بمملكتهم دون النظر إلى مشاكلهم المعيشية كما كانت الماكينة «الإخوانية» تعمل وتنشر على الترويج لهذه المعادلة السخيفة، قائلًا: لا يمكن للمواطن السعودي أن يتقاطع مع وطنيته الصادقة التي تم وأدها طويلاً. يرتفع النفط أو ينخفض، تزيد الهموم اليومية أو تزول، فرق كبير بين أن يطالب المواطن دولته، كحق من حقوقه الطبيعية والمناط به بحكومته، بتحسين أوضاعه المعيشية، وبين أن يتم استغلال ذلك بصورة بشعة لتقليل ولائه وانتمائه.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

98 - استغفر الله
2017-09-24 14:04:17
الله يصلح حالك يالماضي 😔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
97 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-24 14:03:02
ياقلم الخنبقة ولماذا لا توضع صور من دعمتهم ايران وقتلوا رجال الامن في العوامية والقطيف وقد ثبتت خيانتهم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
96 - المااااضي
2017-09-24 14:01:43
الصحيونيه ودعاتها لم يعد لهم قيمه في مجتمعنا ..بعض دعاتهم في السجون والبقية ستأتي...لذلك تجدهم ينعقون ويدعون من كثرة الضربات المتواليه على رؤوسهم الفارغه..المجتمع اصبح ينبذهم ويزدريهم...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
95 -
2017-09-24 14:01:25
اللي يحب الوطن هم اللي يخدمونه منهم جنودنا البواسل واللي يحب وطنه يروح يتطوع في الحد وليس الرجال كالذكور ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
94 - للمعلوميه
2017-09-24 14:01:05
معرف قلم والمااضي نفس الشخص يمني مواليد السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
93 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-24 14:00:11
بناء الوطن بطاعة الله ومن تلمزهم بالإخوان محبون لوطنهم عبادة لله وحبهم عقيدة ليس رقصا وأغنية سرعان ما تنتهي يومهم ليس يوما واحد بل على مدار العمر فلا تهمز وتلمز في زمن انعكست المفاهيم كلنا محبوم للوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
92 - مدري
2017-09-24 13:53:02
ت٨٦ يمكن من***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - زائر
2017-09-24 13:52:42
٨٦ البركه فيك مابقى احد ماقلت عنه اخونجي اكيد انك تعرفهم واحد واحد ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
90 - المااااضي
2017-09-24 13:52:33
عنيده ...ارتاحي دعائك لايستجاب له..لك سنين تدعي على قلم الحقيقه ولا يستجيب الله لدعائك لأنك على ظلال و قلم الحقيقه على صواب...لاتتعب نفسك وتدعي 😁😎
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
89 -
2017-09-24 13:52:22
ليش كل شي نهى عنه الدين ياعلمان قلتوا مايمنعه الاخوان يااخي صرحوا وقولوا الاسلام الدعاة علماءنا الله يجعل الدائرة عليكم ياعلمنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
88 - راصد
2017-09-24 13:49:56
معرف الماااضي يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
87 -
2017-09-24 13:49:30
حب الوطن يادوسري *** حب الوطن بخدمته ،في دول العالم عرض عسكري ومنهم من يساعد في تنظيف الاماكن ومنهم من يزور كبار السن، ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,820 )
86 - قلم الحقيقه
2017-09-24 13:49:27
نتمنى أن تقوم حكومتنا بوضع ملصقات صور كبيرة لرموز الأخوان الارهابيين من دعاتهم وأتباعهم الذين تم القبض عليهم مؤخرآ وايداعهم السجون في المولات الكبيرة والمطارات والدوائر الرسمية تكتب عليها احذر عدوك.
لا يعجبني(14) اعجبني(3)
85 - مدري
2017-09-24 13:48:30
٧٧ دس نفسك لاتعترف . انت ماضي والماضي منتهي ماله صلاحية . مارفع شان الاخونج والدواعش الا العلمانيين وادخل اليوتيوب ونظر بعينك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - قلم صعده
2017-09-24 13:48:27
الدفاع الجوي يعترض لصاروخ متجه لخميس تنشيط والخونه ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن بس يجي خبر عن الاخونج تجيهم الحميه ويبدو يصنفوا حسب المطلوب منهم واتحداهم يكتبون حرف عن الحوثي والمجوس خ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 - ابو شدا
2017-09-24 13:47:52
77- المااااضي 2017-09-24 اللي يدعي على العلمانيين والليبراليين...الله لايستجيب لدعائك لأنك اخونجي.هل اتخذت عند الله عهد بأنه لا قبل من أحد. طبيعى الضرب يوجع من يتعرض له.ههه اطلب حقوق الإنسان تساعدك.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 11,236 )
82 - العنيد
2017-09-24 13:45:41
عليكم الحذر من قلم الحقد ،،، والمااااضي ... فهم يسببون قتنه بين المسلمين
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
81 - قلم ملون
2017-09-24 13:44:28
احسك مثل الي يصيح وهو يتكلم والله انك منقهر من شوفتك للفرح والاحتفال ولما تشوف السعوديين فرحانين يزيد ضغطك وكلامك تصنع وتقيه فقط شوف شعب سلمان رجال ونساء واطفال حتى الشيبان كيف مبسوطين وكيف متكاتفين
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
80 - ابو شدا
2017-09-24 13:43:52
اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون والسحر والكهانة.قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم(ساحر، كاهن، مجنون)هذه الصفات التي وصفه بها كفار قريش لما جاءهم بالحق.فما بال اللبراليه اليوم ما يتهمون الصالحين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
79 - مسلم كاره الاخوان المفسدين
2017-09-24 13:42:10
بيض الله وجهك ياقلم الحقيقه وادامك مدافعا عن بلاد الحرمين ضد الاخوان المفسدين
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
78 - محمد الشهري
2017-09-24 13:40:51
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
77 - المااااضي
2017-09-24 13:36:53
اللي يدعي على العلمانيين والليبراليين . ..الله لايستجيب لدعائك لأنك اخونجي ..ريح نفسك من الدعاء ..مهما دعيتوا نحن نتقدم ونتطور ودعائكم لايستجاب له..ياأخونجيه
لا يعجبني(13) اعجبني(3)
76 -
2017-09-24 13:36:09
الأمور التي فيها مصلحة للوطن وولاة الامر والشعب فيظهر خوارج الإخونج بصورة المصلح والناصح ويأتي بفتاوي التحريم. واما الأمور الأخري التي ليس فيها فتن فيشغلون الوضع علي الأمر فيها واسع واختلف العلماء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 -
2017-09-24 13:35:58
اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعل الجنة هي دارنا
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
( عدد التعليقات 11,236 )
74 - العنيد
2017-09-24 13:35:33
ومنهم من أنقلع للخارج لينبح من هناك بما لا يرضي الله ولا يتوافق مع تعالم الدين الحنيف وسحبت منه الجنسية ولن يعود حتى وهو جثة هامدة..
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 11,236 )
73 - العنيد
2017-09-24 13:34:48
نعم هؤلاء كما وصفهم كبار العلماء اناس يتلبسون بلباس ليس بلباسنا ليت البعض يتعض من تصرفاتهم والابتعاد عن ما يقولونه من فتنه وتحريض ...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,820 )
72 - قلم الحقيقه
2017-09-24 13:34:39
النجاة من نار الآخر هو النجاة من حريق الدواعش والأخوان في هذه الدنيا.محاربتك للأخواني والداعشي والقضاء عليهم هو بمثابة عتق رقبتك من النار بحول الله وارادته.اضافة لاستقرار وطنك وولائك لحكومتك السعودية.
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
71 - عبير الجنوب
2017-09-24 13:31:57
59 عقلك صغير وكلامك ***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,820 )
70 - قلم الحقيقه
2017-09-24 13:31:50
عليكم الحذر الشديد من الأخونجية بفرعيهم وشقيهم الأخواني والداعشي جميعهم ثعابين وعقارب تسعى ارهابآ وخرابآ داخل بلادنا المملكة العربية السعودية.عليكم بتجنبهم والابتعاد عنهم ولعنهم عند كل مشاهدة لهم .
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
69 - مدري
2017-09-24 13:31:33
فرحة اليوم الوطني ليست بالطهبله واضاعة اوامر الله. بل اليوم الوطني الذي نتذكر فيه انعام الله علينا بالعقيدة الوسطيه والعلماء المخلصين وولاة الامر المحكمين للشريعة والامن والنعم والسكون.
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
68 -
2017-09-24 13:31:19
الإخونج مثل اليهود يأخذون من الاحكام الشرعيه ما يناسب أهواءهم ومصالحهم ( نؤمن ببعض ونكفر ببعض) فيتركون فتاوي الإحتفالات التي لا تتعلق بالوطن لأنه ليس فيها تحريض وفتنه بين الشعب والحكومه.
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
67 - أبو فيصل - الرياض
2017-09-24 13:30:17
اللهم أقضي على فرحة العلمانيين والليبراليين ولا تطل لهم الباطل. اللهم عليك بهم ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية بعز عزيز وقدرة قدير ياجبار السموات والأرض. اللهم آمين ...
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
66 - ابو شدا
2017-09-24 13:29:59
يخرج المجتمع كله بالعيد ولا نرى شيئا من التعدي! ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
65 -
2017-09-24 13:29:56
العلمانيون والليبراليون أهلكهم الله يسترجون الماضي عدوهم الأول هو الدين وتطبيق الشرع لا يؤمنون بقال الله وقال رسوله دينهم يستمدونه من أسيادهم وقدواتهم الغرب كل من يوحد الله عندهم هو من الإخوان .
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
64 -
2017-09-24 13:25:59
أكبر علماني في العالم هو خليفة الإخونج التركي ويطبقها اكثر من دول الغرب والفساد والإنحلال عنده بالقانون ولكن أتباعه يعتبرونها حلال لهم مثل الروافض الحرام لمعميمهم حلال ولغيرهم حرام
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
63 - أبو فيصل - الرياض
2017-09-24 13:25:47
اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه وولي علينا خيارنا برحمتك ياحي ياقيوم. اللهم إنا نستودعك ديننا وبلادنا وولاة أمرنا والصالح منا يارب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
62 - مدري
2017-09-24 13:24:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
61 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-24 13:22:29
🇸🇦🇸🇦 بالامس كانت الشوارع والارصفة مسارح مفتوحة تحتضن المبدعين والمحتفلين بيوم الوطن 🇸🇦🇸🇦
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
60 - إستغلال الإخونج لكل حدث في الفتن
2017-09-24 13:22:08
الإخونج إنفضحوا وإنحشروا وصار إستغلالهم لأي حدث يحدث في وطننا لنشر فتنتهم مفضوحا ويرمون غيرهم بالعلمانيه وخليفتهم التركي اكبر علماني في العالم ومشايخهم يحضرون الإحتفالات في الغرب وينكرون علينا اليوم ا
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,820 )
59 - قلم الحقيقه
2017-09-24 13:22:04
شاهدو بالأمس ولا واحد أخونجي من الأخوان السعوديين خرج مع حرمته لاحتفالات بلادنا بيومها الوطني ولا واحد منهم رفع العلم السعودي.لكنهم مع حريمهم الأخونجيات تسابقو على رفع العلم التركي عند أردوغان خليفتهم
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
58 - مدري
2017-09-24 13:18:02
في الحقيقة ان الكاتب وبعض المعلقين اعطوا الاخوان دعايه قوية ووفروا عليهم الجهد والمال وفي الحقيقة لن يلتفت العقلاء من الشعب السعودي الى الكتاب ومن شابههم بل سيقرؤون فتاوي العلماء وقد افتوا .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
57 - أبو فيصل - الرياض
2017-09-24 13:16:28
اللهم عليك بالعلمانيين والليبراليين والمبتدعه ومن عاونهم فانهم سبحانك لايعجزونك اللهم اشغلهم بأنفسهم واجعل تدبيرهم تدميرهم ياقوي ياعزيز اللهم الطف بنا برحمتك يارحيم الدنيا والآخرة. اللهم آمين ...
لا يعجبني(5) اعجبني(44)
56 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-24 13:15:59
تطوير مدينة الرياض بشكل عاجل وجعل وسط المدينة للمنشآت الترفيهية والوطنية .. الله على هالاخبار اللي تسعد كل مواطن سعودي وتغيض كل ناعق من خارج البلد .. المستقبل وطن يجذب جميع الخليجيين والعرب والأجانب .
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
55 - أبو فيصل - الرياض
2017-09-24 13:15:33
اللهم عليك بالعلمانيين والليبراليين والمبتدعه ومن عاونهم فانهم سبحانك لايعجزونك اللهم اشغلهم بأنفسهم واجعل تدبيرهم تدميرهم ياقوي ياعزيز اللهم الطف بنا برحمتك يارحيم الدنيا والآخرة. اللهم آمين ...
لا يعجبني(3) اعجبني(33)
( عدد التعليقات 28,820 )
54 - قلم الحقيقه
2017-09-24 13:15:13
الآن احتفالات بلادنا المملكة العربية السعودية وشعبها السعودي العظيم بيومها الوطني أصبح عند الأخونجية الأخوان عملاء النظام القطري والتركي حرام.طيب أنتم خليتم حريمكم كل واحدة منها فيفي عبده ترقص بتركيا.
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
53 - الشريف
2017-09-24 13:14:21
يوم جميل جدا نستشعر فيه النعم التي لا تعد ولا تحصى كذلك اتمنى ايضا تخصيص يوم للاحتفال بهجرة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وكذلك يوم لمولده عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
52 - عبادي
2017-09-24 13:13:29
٤٧تعليق تحجيره في وقتها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
51 - إستغلال الإخونج لكل حدث في الفتن
2017-09-24 13:11:56
الدليل على خبث نوايا الإخونج بغض النظر علي الحكم الشرعي انه قبل يومين احتفل كثير من المسلمين بالعام الهجري وتبادلوا والتبريكات مع وجود فتاوي بتحريمها ولكن الإخونج غضوا النظر لأنه لا مصلحه لهم فيها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,820 )
50 - قلم الحقيقه
2017-09-24 13:11:02
الكل يتذكرعندماقام الأخوان السعوديين بالذهاب مع حريمهم لتركيا بعد فشل الانقلاب عند خليفتهم أردوغان وعطو كل حرمة من حريمهم العلم التركي وتعالي يالأخونجية ارقصي ودبكي وفرحي لخليفتك وخليفة رجالك الأخواني
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
49 - سلفر
2017-09-24 13:10:05
قلم الزيف انت ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
48 -
2017-09-24 13:07:31
43 - مايشرفني يجي اسمي على لسانك
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
47 - فهد12
2017-09-24 13:07:18
تعليق 41 حينها سيدي سلمان حفظه الله ارسل للرئيس التركي برقيه ويؤكد وقوف المملكه جنبآ للحكومه التركيه هل لديك اعتراض
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,181 )
46 - برق _ الحرم
2017-09-24 13:06:42
(((((((( حزب العجم باتوا مفاليس .......في (( يوم _الوطن)) .....ضاعوا وذابوا.....ماحدا درا عنهم ..كان عنهم دريت ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,820 )
45 - قلم الحقيقه
2017-09-24 13:04:44
الاحتفالات والمهرجانات وأعيادها الوطنية ومناسباتها محرمة عند الأخونجي الداعشي والأخواني اذا كان يتعلق أمرها بالمملكة العربية السعودية وشعبها.أما تركيا قطر فلا الأمر مختلف عليهم حلال.لعنكم الله ياخونة.
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
44 - 41
2017-09-24 13:04:13
رحم الله امرءآ عرف قدر نفسه تهاجم نفسك ياخبل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
43 - المااااضي
2017-09-24 13:03:11
ت39 اكتب معرفك ..ولا مستحي انك من الجماعه اياهم ¡¡على العموم انكشفتوا ياخونجيه واصبحتوا بلا قيمه بالمجتمع .
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
42 - سلفر
2017-09-24 13:01:45
لابد ان تفرح للوطن الذي اكلت وشربت من خيراته اجعل واقعك يحكي ماتكتبه بدلآ من الحقد التهم التي ترميها هنا وهناك ياعزيزي الحقد يجلب لك المرض النفسي ويجعلك تلهث لا تعلم اين تذهب فلا وطن يقبل الخونه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,820 )
41 - قلم الحقيقه
2017-09-24 13:00:53
38 \\\\ لماذا احتفلت مع قطيعك من الأخونجية مع تركيا أردوغان حين فشل ماسمي بالانقلاب العسكري . الأخونجي الأخواني مثل الرافضي التقية لديه والكيل بمكيالين أهم دليل لولائه لداعيته مثل الصفوي ولائه لمعممه.
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
40 - سلفر
2017-09-24 12:57:43
قلم الزيف قول جمله مفيده نعرف انك تعيش السعاده ولاتتصنعها ولو بتعليق واحد الجميع يعيش الفرحه ويكتب اجمل الكلمات ويعبر عن فرحه بعيدآ عن الاخوان والدواعش والمجوس الخونه حتى لو كنت اجنبي...يتبع
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
39 -
2017-09-24 12:55:44
الله سبحانه امر رسوله صل الله عليه وسلم بعد فتح مكة بالتسبيح والاستغفار ولم يامره بالاحتفال والرسول صل الله عليه وسلم اجاز للمسلمين الفرح بعد عبادة الصوم وبعد الوقوف بعرفة فقط
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
( عدد التعليقات 28,820 )
38 - قلم الحقيقه
2017-09-24 12:55:24
بلادنا المملكة العربية السعودية قوة عسكرية وبشرية من وراء أنفك تقارع المجوس التيوس والأخوان النجوس من مثلك وأشكالك كلاب الحمدين وتميم وتركيا الخونة المارقين.الحكومة خبرتكم جيدآ بعد سجن دعاتكم الخونة.
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,820 )
37 - قلم الحقيقه
2017-09-24 12:48:57
يريدون قطيع الأخونجية والصفوية الارهابيين أن يثور الشعب السعودي الحبيب البطل المخلص ضد وطنه لاسقاط حكومته وهو ماكان يخطط له ويأمله الحمدين وتميم وتركيا وايران مجتنعين.لكن رد الله كيدهم في نحورهم .
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
36 - تعليق 27 الله يصلحك يعني حنا وبلدنا نحتفل باليوم الوطني
2017-09-24 12:47:38
لكي نغيض الاخوان . الله يشفيك . بلدنا كبير وقبلة المسلمين وقوة سياسية وعسكرية وبشرية نقارع الدول الكبيرة ونقارع المجوس . وانت جاي تقول الاخوان . انت ولاخونجيه شرذمة واصغر من ان تفكر فيكم السعودية
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
35 - المااااضي
2017-09-24 12:47:10
ابو شدا...ههههههههها خلاض راحت عليكم..اسلوبك وطريقتك انتهت بعد انكشافكم...الليبراليه والعلمانيه و وووو ..انتهى هذا الاسلوب بعد معرفة حقيقتكم..ابحث عن اسلوب أخر يابطل...😁😁😆😆
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,820 )
34 - قلم الحقيقه
2017-09-24 12:44:27
لماذا كان الأخوان وقطعانهم من الدواعش يريدون عزل الشعب السعودي عن وطنه وحكومته وقتل وطنيته داخل نفسه وروحه.لأنهم يريدون استمالة هذا الشعب لهم ولفكرهم ومايخططون اليه من عدوان لاسقاط حكومتنا والوطن.
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
33 - عبدالله بن محمد
2017-09-24 12:44:20
حب الوطن والإخلاص لولاة الامر والاحتفال بذكرى تأسيس هذا الكيان العظيم يجب ان يتوارثه الأجيال والنقد الهادف ومناقشة النقص ومشاكل الفساد لا يتعارض مع فرحة الوطن ولكل مقام مقال
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,820 )
32 - قلم الحقيقه
2017-09-24 12:39:41
الأخونجية كانو وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود يحاولون عزل الشعب السعودي عن وطنه والانتماء له وعن حكومته الرشيدة حكومة آل سعود نصرها وأعزها الله للوفاء والاخلاص لها لكنهم عجزو وخابو وخاب مسعاهم الحاقد.
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
31 - الاخضر
2017-09-24 12:38:12
المتأخونون يريدون كبت الفرح في قلوب الناس ليصاب الناس بالاحباط والامراض النفسية ثم يحقدون على الحكومة والحكومة بريئة تماما من هذا الكبت.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
30 - XYZ
2017-09-24 12:36:03
مقال د.فهد الماجد في جريدة الرياض اليوم وعنوانه: جماعة الإخوان، هل هي خطر على المسلمين؟ يعد، في رأي، أفضل ما كتب بإختصار مفيد عن هذه الجماعة التي خربت الأوطان عبر 100 سنة من تاريخها الأناني والقمعي .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
29 - لا شك السياسيين وخاصة قادة بلادنا والناس المخلصة للبلد
2017-09-24 12:35:50
يعرفون بالمخاطر اللي محدقة وتحاك ضدنا .نعم نحن المواطنين لنا مطالب ويجب ان تتحقق . لكن مش الى حد اننا نعرض وطننا للخطر ونعطي فرصة للأعداء . بلدنا محسود حتى من المسلمين انفسهم . الله يديم الامن ولأمان
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
28 - احمد عسيري
2017-09-24 12:33:49
تلك امة قد خلت لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ولاتسالون عما كانوا يعملون .كل ذاهب سيقف ويسال وعند الله تجتمع الخصوم . ادام الله الامن والامان ونصر بقوته سلمان وولي عهده وشعبهم الكرام
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,820 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-24 12:33:45
احتفالات بلادنا بيومها الوطني ضربة موجعة وكاسرة لظهور الأخونجية على مختلف توجهاتهم وأفكارهم وهي رسالة قوية جدآ موجهة لهم من قبل قيادتنا الرشيدة أن زمانكم وارهابكم وتسلطكم ووصايتكم انتهت دون رجعة.
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
26 - كروانه ...
2017-09-24 12:30:04
المُشكا على الله ..
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
25 - علي الجابري
2017-09-24 12:29:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
24 - ابو شدا
2017-09-24 12:28:25
20 - قلم الحقيقه 2017-09-24 12:24:01 كنا نشاهدهؤلاء الأخونجية من أصحاب الفكر المتشدد المستنسخ من فكر الدواعش .... سوف تموت كاذب أشر.
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
23 - ابو شدا
2017-09-24 12:26:13
يتبع/ وماهوا الدين والوطن والحكومة وماهوا لهدف الذي غردوا من أجله. لو عرضت تغريداتهم اليوم عليهم لتجد رؤسهم في التراب خونه الدين والوطن.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,820 )
22 - قلم الحقيقه
2017-09-24 12:24:01
كنا نشاهدهؤلاء الأخونجية من أصحاب الفكر المتشدد المستنسخ من فكر الدواعش *****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
21 - ابو شدا
2017-09-24 12:23:52
يتبع / الكثيرون بسبب ما تروج له اللبراليه. مع العلم لو عدنا لجمعه حنين لعرفنا من غرد******. أين وطنيتهم في ذاك الوقت .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
20 - الصريح جدا
2017-09-24 12:23:52
لافض فوك الشعب عرف حقيقه الاخوان والصحونيه الي يقولون مالا يعملون يمجدون قطر وفيها اكبر كنيسه وتبيع الخمور ويمجدون تركيا وهي منبع ل**** يسافرون ويختلطون بالنساء وهنا يحرمون كل شي
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
19 - المسافر
2017-09-24 12:22:46
اكثر مااسعدني هالسنه في هالمناسبة هو تبخر اموال الحمدين صرفها منذ لعشرات السنين لتأليب السعوديين على وطنهم فخرج الجميع امس للاحتفال بوطن نستحق العيش فيه. يقولون غانم مختفي له يومين ماله حس ولا خبر😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 - المااااضي
2017-09-24 12:21:46
تصدقون !!!!!!¡¡¡¡....ان الاخونج الصحويين يحرمون السلام الملكي السعودي بحجة انه غناء وموسيقى ¡¡¡¡ قبحهم الله وقطع دابرهم اعداء الوطن
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
17 - ابو شدا
2017-09-24 12:20:05
يتبع/اللبراليه العالميه.وجميعنا يعلم بأن داعش لم يموت منهم أحد فهم من دوله لدوله تحت غطاء دولي هدفهم قتل السنه وخصوصاً العراق وسوريا وجميع الدول القريبه من الحرمين والهدف تقوية ****. لكن لم يصدق بعد
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
16 - XYZ
2017-09-24 12:18:15
عيد الوطن القادم 88 سيكون أفضل وأجمل. عيد الوطن 87 وضع البنية التحتية لتحقيق طموحات المستقبل الواعد الزاهر الذي تسعى المملكة الى تحقيقه.
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
15 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-24 12:18:10
حسبي الله عليهم الاخوان وعلى مبادئهم الخسيسة .. اتمنى فضح مخطاطتهم .. من ايام الدولة الاموية وهم يكيدون للاسلام والمسلمين
لا يعجبني(13) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 28,820 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-24 12:17:04
الأخونجية في مجملهم معادين للمملكة العربية السعودية ولشعبها ولحكومتها عداء سافر حاقد نابع من انتمائهم لأحزابهم وتنظيماتهم الارهابية.للأسف الشديد كانت لديهم أشبه بالوصاية على الوطن ونحن من شرعها لهم.
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
13 - ابو شدا
2017-09-24 12:16:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
12 -
2017-09-24 12:16:47
هل كان الرسول صل الله عيه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم يحتفلون بفتح مكة ؟
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
( عدد التعليقات 1,988 )
11 - نبرااس
2017-09-24 12:15:54
مقال جميل وصادق،،هذا الوطن للسعوديين المحبين لوطنهم ولكل مقيم وفي له ولاعزاء للحاقدين،،،شكرا محمد بن سلمان افرحت الوطن واسعدت الملايين ونتمنى ان يكون الاحتفال 88 اكبر واضخم.
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
10 - المااااضي
2017-09-24 12:15:25
40 سنه والصحونجيه جاثمين على صدورنا مثل كابوس الجاثوم..يكذبون على البسطاء لتخويفهم بعذاب القبر وكرامات شهدائهم المنتحرين القتله..ولكن الحمد لله صحونا من صحوتهم الرجعيه المتخلفه ولم يعد لهم قيمة بيننا.
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
9 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-24 12:14:47
ليت هالافراح والليالي الملاح تكون نهاية كل اسبوع ونشوف الفعاليات والسينما والحفلات صدقوني ماراح احد يسافر برا السعودية بل نشوف اهل الخليج كلهم عندنا
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
8 - هنطش
2017-09-24 12:13:50
الرجل هذا داعيه لي الخير والسلام والمحبه والوفاق ولكل مشاعر الحب الحقيقي في كل مكان من العالم العربي والإسلامي
لا يعجبني(12) اعجبني(99)
7 - مطراق
2017-09-24 12:10:31
وبرضهم مازالوا عاملين هاشتاق ان اليوم الوطني معاصي قبحهم الله ..إحذروهم فهم دائما ضد سياسة الدولة
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
6 - المااااضي
2017-09-24 12:09:46
الصحاينه ماتسمع لهم حس ولا نس ..بعد توالي الضربات على رؤوسهم الفارغه من العقل والمنطق..
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
5 - المااااضي
2017-09-24 12:07:08
ابارك لقلم الحقيقه والرحال وكل احرار المرصد نجاح التوعية ضد خطر اخونج الصحويه لقد نجحت مساعيكم الوطنية واندحر اعداء الوطن الصحونجيه اصحاب الخلافه الاردوغانيه..شكرآ للأمير محمد بن سلمان ولي عهدنا ...
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
4 - زائر من الكواكب
2017-09-24 12:01:25
ثُمَّ إنَّي أعلَنتُ لَهُمْ وَأسرَرتُ لَهُمْ إسْرَارًا
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
3 - حساب المواطن
2017-09-24 11:57:33
كفو يامواطن 😂
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
2 - الساعة قربت
2017-09-24 11:56:14
الله المستعان
لا يعجبني(4) اعجبني(15)
1 -
2017-09-24 11:55:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ

حينَ يراكَ الله انك رضَِيتّ بقِدرِهہ كُن واثِقاََ إنہُ سِيرضيك بسعَادةّ أكِبَر.....
بواسطة : سلمان البقمي

اعتقد يجب إعفاء المذكورة من المجلس ومحاكمتها لاخلالها بالقسم عند التعيين وإفشاء...
بواسطة : احمد ابراهيم

الله يحفظ بلادنا في أمنها وايمانها ومعلمينا وابنائنا من الشر والشرور وكيد الحساد...
بواسطة : سـارونھَہّ

مايقهرني الا اللي يقول انتِ ماعندك دم، طيب واللي يمشي في عروقي مرق تيس ؟🌝🌚😂...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

فوائد اللحية
195 4
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
51 0
mm

محمد آل الشيخ

عيدنا الوطني هذه السنة غير شكل!
96 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تجربة التوحيد بلورة هوية و تشكيل وطن !
114 5
mm

المحامي:متعب العريفي

مفهوم المقاطعة والحصار القانوني!
144 0
mm

مشعل السديري

كل في فلك يسبحون
179 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس ؟ (1-2)
93 0
mm

سمر المقرن

الوطن.. ملامح وهوية
64 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

رسالة من القلب… في يوم الوطن !
137 0
mm

خالد طاشكندي

دولة الأكراد.. الكابوس القادم
261 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
177 1
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
381 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
351 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
556 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
138 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
568 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
667 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
524 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
843 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
556 2
الاخبار الدولية
ماهي منظومة صواريخ “فيتياز” التي أعطتها موسكو لنظام الأسد؟-صورة

ماهي منظومة صواريخ “فيتياز” التي أعطتها موسكو لنظام الأسد؟-صورة

 المرصد 33 2٬598 3 ساعات
ترامب يصدم إيران بتغريدة حول الاتفاق النووي !

ترامب يصدم إيران بتغريدة حول الاتفاق النووي !

 المرصد 21 5٬089 11 ساعة
وزير خارجية كوريا الشمالية يهاجم ترامب و يوبخه و يهدده في الأمم المتحدة

وزير خارجية كوريا الشمالية يهاجم ترامب و يوبخه و يهدده في الأمم المتحدة

 المرصد 21 3٬187 13 ساعة
ما هو الفرق بين القنبلتين الهيدروجينية و الذرية ؟

ما هو الفرق بين القنبلتين الهيدروجينية و الذرية ؟

 المرصد 20 4٬419 17 ساعة
المرصد الرياضي
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابر

 المرصد 19 3٬359 16 ساعة
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

 المرصد 36 3٬769 18 ساعة
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 34 5٬177 يومين
شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

 المرصد 367 25٬990 يومين
اخبار فنية
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 20 6٬502 7 ساعات
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 62 14٬393 يوم واحد
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 12٬785 يومين
لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

 المرصد 71 24٬276 يومين
اخبار منوعة
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

 المرصد 52 10٬527 11 ساعة
شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

 المرصد 173 9٬378 12 ساعة
بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

 المرصد 74 10٬712 يومين
بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

 المرصد 52 11٬079 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

 المرصد 8 7٬552 9 ساعات
بالفيديو .. شاهد أضخم احتفال في سماء السعودية باليوم الوطني

بالفيديو .. شاهد أضخم احتفال في سماء السعودية باليوم الوطني

 المرصد 28 4٬907 13 ساعة
شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

 المرصد 61 3٬063 يوم واحد
شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

 المرصد 27 3٬949 يومين
اخبار ثقافية
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 35 2٬930 8 ساعات
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 36 4٬640 يوم واحد
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬304 يوم واحد
في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

 العربية 29 5٬345 يومين
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان!

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان!

 المرصد 0 428 45 دقيقة
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬382 3 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬565 4 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬852 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 30٬976 4 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬507 6 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬480 6 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬720 6 أيام
أخبار مناسبات
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 2٬911 20 ساعة
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬549 يومين
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬897 5 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬770 أسبوعين
الاخيرة
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 25 1٬723 يومين
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

 المرصد 25 4٬181 يومين
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

 المرصد 50 15٬187 3 أيام
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 42 9٬209 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

 المرصد 173 1٬516 4 ساعات