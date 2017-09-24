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الرئيسية / تطورات جديدة عن واقعة الابن المُعنف على يد والده بـ”الكريك”..وهذا ما كشفته التقارير الطبية بخصوص الأب!

تطورات جديدة عن واقعة الابن المُعنف على يد والده بـ”الكريك”..وهذا ما كشفته التقارير الطبية بخصوص الأب!

تطورات جديدة عن واقعة الابن المُعنف على يد والده بـ”الكريك”..وهذا ما كشفته التقارير الطبية بخصوص الأب!
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المرصد 22 5٬547 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشف مصدر مطلع في دار الحماية الاجتماعية بمكة المكرمة تفاصيل جديدة بخصوص الابن المُعنف على يد والده، مؤكدًا أنه تم التحفظ على الشابّ، بهدف إخضاعه لفحوص طبية ونفسية.

وأكد المصدر أن الشابّ المعنف (في العقد الثالث من العمر) يعاني من تخلف عقلي بسيط، ولم يتلق أي تعليم رغم المستوى المادي الجيد لوالده وحصول شقيقاته على شهادات جامعية، وفقًا لـ “الوطن”.

وأشار المصدر إلى التقارير الطبية المبدأية التي أجرت فحوصاتها على الأب، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعنف ابنه، حيث أكدت الفحوصات الطبية أنه يعاني من اضطرابات عصبية بسيطة، بحسب التقارير الطبية، حيث تحفظ الجهات المعنية عليه حاليًا، لحين الانتهاء من التقارير النهائية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - ..
2017-09-24 14:03:52
انا مستعد اتزوج وحده من بناته حتى اخلصهم من هاذا الوحش الظالم
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21 -
2017-09-24 13:52:50
يوم عرفو ان العايله شبعانه اهتموا فيهم لكن قصه بايع الفواكه الي بجنب الحرم ماحد مهتم فيه لانه غلبان
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20 -
2017-09-24 13:47:29
الأب متعافي لايوجد به إضرابات لا صعبه ولا بسيطة يملك الملاين مليادير سبع عمارئر يجب محاسبة بتضيع مستقبل الشاب بلا دراسه بعض الآباء شر منزل لا فكاك من شرة اللهم لا تجعلي سو ولا والد سو
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19 - loving liberal
2017-09-24 13:36:43
نسال الله السلام الخبالاء مصيبه من المصائب واسباب العصبيه الخبالاءيسببون الضغط واذا صار في الانسان ضغط يرافقه طوال حياته ولايتحمل اي شي وتنقلب حياته راسً على عقب يايها الذين امنوا لاتتخذبطانة من دونكم
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18 - الحسنيه
2017-09-24 13:24:48
جزاكم خيرا يامن تساهمون في رفع الظلم عن نفس تعاني الاضطهاد ولو من اقرب الناس اليها.
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17 - إستشاري صح
2017-09-24 13:19:25
الله يجزى حكومتنا خير الجزاء التي أوقفت هذا الشخص الذي تمادى في الإعتداء على إبنه الضعيف . وإن مثل هذا الأعمال التي فيها ردع للجاني فيها فضل عظيم وعز للبلد ...دامت حكومتنا بخير وعز واطمئنان.
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16 - راكاااان
2017-09-24 13:09:31
1 - هذا الخبر ما يهمنا 2017-09-24 58 >>> تراك اششغلتنا انت ببايع الخضار حول الحرم مسكوه وحجزوه وخصوه لو ماقام بعمل مخالف او راه مصيبه ماتم احتجازه بلاش كذب ودجل والأيام كفيله بكشف البريئ من الخبيث!!
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( عدد التعليقات 8,717 )
15 - الرحااال
2017-09-24 13:09:10
جلسته تكسر الخاطر..كيف لقلب أب ان يفعل ذلك ل ابنه..كيف يستطيع انسان يهين من له يطلب الله في كل صلاة ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا..هل يريد من الله ان يرحمه كما فعل بهذا الابن ؟ 💚
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14 - راكاااان
2017-09-24 13:01:45
كنت عارف مايسوي الواحد في والده لحمه ودمه هذه السوايا الا انسان مريض وعقله منسم حتى الجيران شهادتهم بأن الأب اقل مشكله بينه وبين الجيرات استدعى الشرطه مشكلجي والعياذ بالله ماكفاه ابنائه ولع بجيرانه
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13 - القحطاني
2017-09-24 12:57:05
ياللي تعلقون ومتفقعين بالصحه والنعمه قول كلمه وحده بس نسال الله العفو والعافيه واسال من بلاه يعافيني ولايبلانا ويشفي كل مريض ويفرج كل مهموم وحزين وميووس
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12 - سلام
2017-09-24 12:56:50
يااخوان الشايب الي باع بجانب الحرم فيه شي شوف اذا جبنا سيرته كيف اللايكات وش السر فيه هل هم الاجانب ام من
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11 - ٧٧
2017-09-24 12:48:15
كالعاااده..شيء متوقعععع كل جريمه بشعه يقولون مريض نفسي لتستمر معاناة الضعفاء
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10 - عموري
2017-09-24 12:44:17
لم يتلقى التعليم واخواته جامعيات قولوا غيرها يمكن نصدق اب متخلف
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9 - خير ياطير
2017-09-24 12:44:11
هل هذا الي الصحفي هو الاب
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( عدد التعليقات 12,058 )
8 - اللامي
2017-09-24 12:44:05
اللهم انك عفو كريم غفور رحيم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانت ارحم الراحمين
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7 -
2017-09-24 12:38:41
رح السجن بمكه وتأكد من وضعة بدل الاصطياد بالموية العكره ومسؤلين فيها حقوق إنسان
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6 - خير ياطير
2017-09-24 12:35:09
ت 1 نعم نبي نعرف وش صار له
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5 - صقر العروبه
2017-09-24 12:29:42
الهداية والصحه والعافيه اهم من المال ولا فائده في تعليم بناته اذا لم يستطيعوا انقاذ ابوهم واخوهم من الوضع اللذي هم فيه يمتلكون النعم من مال وعلم
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4 - من الاخر
2017-09-24 12:29:38
الله يعين بناته عليه عاضلهم عن الزواج وهذا سبب لارتفاع نسبة العنوسة
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3 - احمد عسيري
2017-09-24 12:28:09
العنف لم يعد حالات بسيطة ولكنه اصبح ظاهرة تستحق دراسة كاملة لجميع اسبابه ومنها ماقد يردعه السلطان ولايردعه القران . ضحايا العنف ليست افرادا الخوف ان يصبح ديدن مجتمع باكمله الحزم والرقابة هنا دورها بجد
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2 - محمد
2017-09-24 12:27:21
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله يُحِبُّ أَن يَرَى ءاثَارَ نِعمَتِه على عَبدِه".سبحان الله عنده عقارات وأملاك في مكه هكذا هم بعض البشر وتجده يلهث خلف دنيا فانية وثياب الأبناء وثيابه رثه
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
1 - هذا الخبر ما يهمنا
2017-09-24 12:26:58
يهمنا الشايب اللي احتجزوه عند الحرم وهو يبيع خضار . ويش سار على وضعه . هذا الموضوع المهم
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آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ

حينَ يراكَ الله انك رضَِيتّ بقِدرِهہ كُن واثِقاََ إنہُ سِيرضيك بسعَادةّ أكِبَر.....
بواسطة : سلمان البقمي

اعتقد يجب إعفاء المذكورة من المجلس ومحاكمتها لاخلالها بالقسم عند التعيين وإفشاء...
بواسطة : احمد ابراهيم

الله يحفظ بلادنا في أمنها وايمانها ومعلمينا وابنائنا من الشر والشرور وكيد الحساد...
بواسطة : سـارونھَہّ

مايقهرني الا اللي يقول انتِ ماعندك دم، طيب واللي يمشي في عروقي مرق تيس ؟🌝🌚😂...
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