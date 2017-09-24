تطورات جديدة عن واقعة الابن المُعنف على يد والده بـ”الكريك”..وهذا ما كشفته التقارير الطبية بخصوص الأب!

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صحيفة المرصد: كشف مصدر مطلع في دار الحماية الاجتماعية بمكة المكرمة تفاصيل جديدة بخصوص الابن المُعنف على يد والده، مؤكدًا أنه تم التحفظ على الشابّ، بهدف إخضاعه لفحوص طبية ونفسية.

وأكد المصدر أن الشابّ المعنف (في العقد الثالث من العمر) يعاني من تخلف عقلي بسيط، ولم يتلق أي تعليم رغم المستوى المادي الجيد لوالده وحصول شقيقاته على شهادات جامعية، وفقًا لـ “الوطن”.

وأشار المصدر إلى التقارير الطبية المبدأية التي أجرت فحوصاتها على الأب، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعنف ابنه، حيث أكدت الفحوصات الطبية أنه يعاني من اضطرابات عصبية بسيطة، بحسب التقارير الطبية، حيث تحفظ الجهات المعنية عليه حاليًا، لحين الانتهاء من التقارير النهائية.

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