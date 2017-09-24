“ساما” تقترح حلولاً للمتعثرين في سداد الأقساط العقارية..وهذه أبرزها!

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صحيفة المرصد: اقترحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، في تعميم لها صدر مؤخرًا، عدداً من الحلول للمتعثرين في سداد الأقساط العقارية.

وأوضحت “ساما” أن هذه الحلول تهدف للحد من زيادة الأقساط الشهرية عليهم، من بينها تمكينهم من تحويل مديونياتهم إلى ممول عقاري آخر، وفقًا لـ “الوطن”.

وخاطبت “ساما” البنوك باتخاذ إجراءات للعناية بالمتعثرين المستفيدين من منتجات التمويل ذات التكلفة المتغيرة، وتقديم عدد من الخيارات لهم من ضمنها تحويل العقد المتغير إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة.

وأكدت “ساما” على ضرورة تفعيل إجراءات العناية بالعملاء، وتقديم خيار أو أكثر للعميل، إضافة لخيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، وخيار تحويل عقد التمويل إلى عقد بتكلفة ثابتة.

ولفتت إلى أهمية ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل تكلفة أو رسوماً إدارية إضافية عن الفترة المتبقية، وفقاً لأحكام السداد المبكر، مطالبة بتزويدها بتقارير وافية خلال 10 أيام تتضمن قائمة بالعملاء الأفراد الذين تأثروا بالمديونيات خلال العامين الحالي والماضي، مع توضيح الإجراءات التي اتخذت بشأنهم.

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