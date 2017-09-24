“تعليم جازان”تعلّق الدراسة بجميع مدارس العارضة باستثناء واحدة..والمُتحدث الرسمي يكشف السبب!-صور

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صحيفة المرصد: قررت الإدارة العامّة للتعليم بمنطقة جازان، الأحد، تعليق الدراسة بجميع مدارس العارضة للأسبوع الجاري.

وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة لتعليم جازان، يحيى عطيف، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن القرار يأتي حرصًا على تهيئة مدارس المحافظة وفق خطة توأمة جديدة.

واستثنى متحدث تعليم جازان من قرار تعليق الدراسة، مدارس إسكان الروان.

الجدير بالإشارة أن ذلك بعدما أصابت مقذوفات، أطلقتها مليشيات الانقلابيين في اليمن، مدرسة بالعارضة، نهاية الأسبوع الماضي، دون وقوع إصابات بشرية.

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