شاهد بالفيديو: للمرة الأولى..حضور المرأة السعودية في الملاعب الرياضية
صحيفة المرصد: احتفل، أمس السبت، السعوديون في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بمناسبة اليوم الوطني، حيث أقيم أوبريت وعروضاً راقصة.
وشاركت المرأة السعودية، للمرة الأولى في الفعاليات، التي أقيمت على الملاعب الرياضية، وفقًا لـ “العربية”.
وزيّن الثوب الأخضر لوّن سماء مختلف المناطق السعودية احتفالاً بالعيد الوطني الـ87 ، بالإضافة إلى لوحات شعبية موسيقية راقصة وألعاب نارية ميّزها حضور المرأة السعودية في الاستادات الرياضية، وتفاعلها مشاهدةً ومشاركةً.
وأحيت المناسبة الوطنية المواطنون على اختلاف أعمارهم، حيث شاركت فتيات صغيرات في أوبريت حكى تاريخ السعودية الحديث، وأعطى فكرة أوضح عن مستقبلها، هذا بالإضافة إلى حضور آلاف العائلات الاحتفال الذي أقامته هيئة الترفيه الهادفة إلى تنشيط فعاليات ثقافية وفنية داخل البلاد لتنويع الاقتصاد.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
وليخسأ الخائسون من بني اخونج الصحويين..سوف نحتفل نساء ورجال واطفال بيوم الوطن..كماتحتفلون يااخونج في أعياد تركيا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تكملة حب الوطن هو ان ارفع شانه امام الامم بالعلم والعمل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شي غريب صراحة واوفر هل جميع الشعوب تحتفل بالطريقة هذه حب الوطن لايساوم عليه احب وطني لاكن بالعقل ماهو لازم اجمع خلق الله وغناء لاخر الليل واقول انا احب وطني اللي يحبون الوطن هم في الحد الجنوبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شوفوا الفرق بيننا وبين الأمم ... اللي يصنع صواريخ واللي يطور العلم والطب وحنا ديجيه ورقص وغنا والمواطن مستأجر والمويه بالوايت والصرف بالوايت والشباب عاطلين والغلا والبلا ينهش فينا .. ياسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اصلح احوالنا وارزق ولاة امرنا البطانه الصالحه اللهم من ارادنا بسوء فاشغله في نفسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا ما اشوف في الموضوع اي علمانيه بنات صغار يرقصون واغاني وطنية بس وش اللي مزعل اغلب المعلقين واخيرا سلمتي بلادي بلاد الشمم* *ربوع الاباء ملاذ القيم وعاش مليكك حامي الحرم* يقود المسيرة نحو القمم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يعترضون ع حضور المراه للملعب ويباركون ركوبها مع السائق وخلوته بها بمعارضه قياده المراه ...هم دائما معارضون حللوا مستوى العقل لديكم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يحق لنا ذكورا وإناثا أن نحتفل بيومنا الوطني لما تحقق من نعمة علينا بوحدة هذه البلاد التي نعمت بخير الوحدة لشتات هذه المناطق في دولة واحدة بعزم الرجل الملك الأول والمؤسس لهذه الوحدة وإنجازاتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مبروك عليكم اليوم الوطني السعودي ارجو النظر في العلاقات السعوديه التايلنديه نرجو اعاده العلاقات عشان نسافر لها لكي ننشر الثقافة لاسلاميه السعوديه السمحة واكون لكم من الشاكرين أخوكم ابوقتاده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تهرج ياويلك حزم وعزم تفرج وانت ساكت ههههه شكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حلو مشاركة المراه السعوديه في اليوم الوطني بس اللي مو حلو التبرج والله يستر على الجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أكبر غلط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
راهنا على حقوقنا وبنحصل عليها غصب عن كل حاقد وحاسد وظلامي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مدري وش يحس الرجال اللي يجمع حريمه ويحاشر بهم الرجال بهالزحام 😷
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا، اتخذ الناس رؤوسا جهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم ردنا اليك ردا حسنا غير خزايا ولا مفتونين اللهم لا تفتنا في ديننا الذي هو عصمة امرنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
قال رسول الله e: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، ويتقارب الزمان، وتكثر الزلازل، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج». قيل: الهرج ما هو يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل».
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اللي يقول الاعتراض على هالمناظر متشدد ؛؛ الله يخلف على اهله ويحسن عزاه في اخلاقيات المسلم الغيور .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
تختلف مع العلماني ***يهاجمك ويخون ويبي يطردك خارج بلدك وهو امه وافدة او متجنس هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
ارجوك ياصديقي شاركني فرحتي وبهجتي لاتتحسب علي وتزعجني فأنا أحب وطني الغالي فمن حقي ان اعبر عن شعوري وفخري واعتزازي بهذا الوطن العظيم ودام عز ياوطنا البيت والسيارة واضواء البيت عندي تحولت باللون الأخضر
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
يقل إقبال الناس على الطاعات والعمل للآخرة ، فنسأل الله أن لا نكون من هؤلاء ، وأن يعيننا على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
التيار المتشدد يترنح الان يمين ويسار من قوة الصفعات من قبل الشعب السعودي الكريم 💪
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه" (رواه البخاري).
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((((( ماذا يعني يوم الوطن للسعودي والسعودية ....التاريخ لن يرحم أحدا ................عندما تنتصر تسجل في صفحات الذهب ....وعندما ترضخ لارادة خارجية ....فصفحات السواد تسجل _عليك ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قال صلى الله عليه وسلم: "إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر".
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل"
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
حسبنا الله ونعم الوکیل خطوه فی الطریق غیر الصحیح
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*****************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " (رواه البخاري).
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
رقص وفساد واختلاف وأغاني واخواننا على الحد الجنوبي يقاتلون لاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يتغزلون بايفانكا وحالتهم حاله ويوم دخلوا النساء للملعب أقاموا الدنيا وقاعدين يسبون ويشتمون بالنساء ويقذفون باعراضهم ونسوو تغزلهم بايفانكا وترحيبهم بايفانكا وطلبات زواجهم من ايفانكا والله امركم عجيب🙄
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
حضوررائع حب الوطن فى القلب وفي دمنا وعروقنا لابد الكل يشارك ويفرح ويبتهج بهذا المناسبة العظيمة كم تمنت أن اكون هناك واشارك في هذة المناسبة الغالية تحياتي لكم حفظك الله ورعاك يالسعودية ودام عزك ياوطنا
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
حضور عائلات والعربية مصدركم تركز على النساء!!؟؟ ماكفاهم مذيعاتهم عيال اللذين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مع الايام يزداد الحضور ويصبح عادي واللي ينتقد الان يذهب غدأ
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
يا طعمنا في القرية احتفلنا في البيت بكيكة خضراء وبيضاء . وبالونات هواء . وفي الحوش بالونات ماء . وشارك جميع أفراد الأسرة بهدوء ونظام وفرح وسرور ، وندعو الله أن يعيده أعوامًا عديدة في أمن وأمان ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
[ عِبرة ] يخرج المجتمع كله بالعيد ولا نرى شيئا من التعدي! وفي اليوم الوطني يخرج البعض وترى من التعدي مايندى له الجبين .. إنه الفرق بين السنة والبدعة! في عيدي الفطر والأضحى (هدوء وتزاور وتواصل) وفي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
والنعم في اهالى الرياض وجهوا رساله شديده للغلاه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
(((((((تحقق _ أماني _الغرب .............لاتعد انتصار ولا اماني _وطنية ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قال الله تعالى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ "
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
اللهم.استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
لسه ما وصلنا تعليق 77 يا نايم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكلك نايم ما في تعليق 77
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أول الغيث قطرة الله.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
العالم تصنع صواريخ وطايرات ... وحنا نعبي الملاعب بالبنات ... عاش التطور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
بعض التعليقات مو عاجبهم حضور المراة يبغون يدفنونها ويسجنونها ويمنعونها من الفرح والتعبير عن حبها لوطنها كنساء الخليج والعرب لا والمصيبة انهم لاشافوا فنانة او ممثلة طاحو فيها مدح وغزل ! استشراف وانفصام
لا يعجبني(56) اعجبني(3)
شي حلو كتير 😍
لا يعجبني(12) اعجبني(6)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق 77 وما يحصل في وطنك من الحوثيين وعفاش أدهى وأمر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ياالله حيهم مرحبا هلا هلا هلا مرحبا مليون هلا هلا هلا والله يا مرحبا يا مرحبا ويارينها والله من حزه مرحبا مليون ويا مسهلا ... 🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
والذين يحبون أن تشيع الفاحشة ويل لهم من عذاب الله اسأل الله من أراد بنا شرا أن يجعل تدبيره في تدميره ويجعل العاقبة عليه
لا يعجبني(6) اعجبني(15)
لم اجد اقذر واغبى من علمانيين ولبراليين العرب
لا يعجبني(6) اعجبني(17)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الى الامام ياوطن هذا الشي الصح ولا عزاء لظلاميين
لا يعجبني(18) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لو جبتو لهن مشهورة بتجمع اكثر من المناسبة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
النسوان أخ منهن
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الله يستر ..... مدري إلى أي هاويه نحن ذاهبون ....
لا يعجبني(6) اعجبني(19)
بدايه تبشر ******تعليق لاحول ولاقوة الا بالله *************
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
(((((( بنت البلد سند لوطنها ..............وبنت الهووى معول العدا ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
حتى حجابهم خرب 👎🏻والخير في الكثير في بيونهم ولا يسوو شوشره رحمك الله ياابن باز
لا يعجبني(4) اعجبني(16)
يا ت 17 ق الرياض //// اتق الله لا تقذف في اعراض المسلمات الغافلات كلامك كله قذف بالاعراض اترضاه لاختك اتق الله في اعراض المسلمات
لا يعجبني(6) اعجبني(8)
م****😍
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
الرياض خمسة مليون نصفهم مواطنين الملعب يتسع 60 الف اكثر من نصفها فارغ باقي 20 الف اكثر من نصفهم ذكور واطفال يعني ان بالغت ف 5 الاف انثى وكلهم مواطنات % ب % ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
مسعوده تروح
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
المثل يقول ... اشغلهم لايشغلونك ...
لا يعجبني(15) اعجبني(14)
الله يعز وطنا ويحفظ ملكنا سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين نعم نعم لهيئة الترفية
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
ترى الحضور قله من هم من المجنسين ولا بنت البلد اللي تخاف ربها والرجل اللي يغار على أهله مايحضر في هذه الأماكن اللي فيها معاصي لأن عقاب الله شديد
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خلوها فله ونسوا العظيم الجبار من فوقهم
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
الرياض
لا يعجبني(9) اعجبني(13)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
شيء طيب دام عزك ياوطن
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
حب الوطن ليس التنازل عن القيم بل حب الوطن التمسك بالدين والعلم والعمل والإنتاج والإبداع والمحافظة على الممتلكات العامة للدولة التي خصصت اصلاً للمواطن ومسايسة العالم والإستفادة من خبراتهم .
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(3) اعجبني(33)
تعليق رقم 9 المرأه خروجها فتنه وفي أماكن لهو ورقص واختلاط رقم يعبر عن نفسه وانت افعل ماتريد أن شاء الله في مرقص ولا تتهم الناس با أعراضهم ولم نفسك
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
ابشرو بالنصر والعزة
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
تعليق رقم 6 في مواقع زواج دحدر يمها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الى 2 - مواطن: نعم ومن فوق خشمك يرفعون الراس النساء هن امهاتنا واخواتنا وبناتنا وخالاتنا وعماتنا وزوجاتنا ماهو العيب في حضورهم مع اسرهم وابنائهم وانت يامن تتسربت من دوله لدوله ومن ملهى لملهى ماذا قدمت
لا يعجبني(16) اعجبني(2)
تعليق رقم 4 أصبت التعليق هذا مايريدوه من أراد الفتنه خرج لها ومن أراد الستر والعفاف لزم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
الدنيا **** ياقدعان
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
والله اني مبسوط حاجة تشرف امس كنت في رياض جالري ورحت بعد ساحة المصمك قصر الحكم ووزعوا علينا هدايا أتمنى يتوج حبي للسعودية بزواجي من قتاة سعودية بكر أو أرملة أوعانس مو مهم قبيلية خضيرية يفضل تكون جميلة
لا يعجبني(16) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
عش رجبا ترى عجبا من أراد الستر عرف مكانه ومن أراد غير ذلك انتفض إليه نحتفل بحبك يا وطني الحبيب فالحب خالد طوال السنين
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
البارحه اثبت السعوديين ان وقت الظلام ذهب وولى ،، ووقت النور والقفز الى الامام لاحت بشائره ،، ذهب وقت تجار الدين واستغلال مشاعر الناس البرئيه
لا يعجبني(29) اعجبني(7)
مبروك عليكم هذا الحدث العضيم شي يرفع الراس .ماكان ناقصنا في التقدم غير حضور النساء في الملاعب .ننتضر ونشوف ايش باقي بعد من العجايب
لا يعجبني(15) اعجبني(20)
(((((( احتفال باليوم _الوطني ..................ولايعد ذلك نجاح في اختراق المجتمع السعودي )))))
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
أضف تعليق