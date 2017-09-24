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شاهد بالفيديو: للمرة الأولى..حضور المرأة السعودية في الملاعب الرياضية

شاهد بالفيديو: للمرة الأولى..حضور المرأة السعودية في الملاعب الرياضية
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المرصد 96 3٬742 1 ساعة

صحيفة المرصد: احتفل، أمس السبت، السعوديون في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بمناسبة اليوم الوطني، حيث أقيم أوبريت وعروضاً راقصة.

وشاركت المرأة السعودية، للمرة الأولى في الفعاليات، التي أقيمت على الملاعب الرياضية، وفقًا لـ “العربية”.

وزيّن الثوب الأخضر لوّن سماء مختلف المناطق السعودية احتفالاً بالعيد الوطني الـ87 ، بالإضافة إلى لوحات شعبية موسيقية راقصة وألعاب نارية ميّزها حضور المرأة السعودية في الاستادات الرياضية، وتفاعلها مشاهدةً ومشاركةً.

وأحيت المناسبة الوطنية المواطنون على اختلاف أعمارهم، حيث شاركت فتيات صغيرات في أوبريت حكى تاريخ السعودية الحديث، وأعطى فكرة أوضح عن مستقبلها، هذا بالإضافة إلى حضور آلاف العائلات الاحتفال الذي أقامته هيئة الترفيه الهادفة إلى تنشيط فعاليات ثقافية وفنية داخل البلاد لتنويع الاقتصاد.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

96 - المااااضي
2017-09-24 16:36:35
وليخسأ الخائسون من بني اخونج الصحويين..سوف نحتفل نساء ورجال واطفال بيوم الوطن..كماتحتفلون يااخونج في أعياد تركيا.
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95 - مع الخيل
2017-09-24 16:34:02
تكملة حب الوطن هو ان ارفع شانه امام الامم بالعلم والعمل
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94 - مع الخيل
2017-09-24 16:32:17
شي غريب صراحة واوفر هل جميع الشعوب تحتفل بالطريقة هذه حب الوطن لايساوم عليه احب وطني لاكن بالعقل ماهو لازم اجمع خلق الله وغناء لاخر الليل واقول انا احب وطني اللي يحبون الوطن هم في الحد الجنوبي
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93 -
2017-09-24 16:29:50
شوفوا الفرق بيننا وبين الأمم ... اللي يصنع صواريخ واللي يطور العلم والطب وحنا ديجيه ورقص وغنا والمواطن مستأجر والمويه بالوايت والصرف بالوايت والشباب عاطلين والغلا والبلا ينهش فينا .. ياسلام
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92 - ابعترف
2017-09-24 16:29:42
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اصلح احوالنا وارزق ولاة امرنا البطانه الصالحه اللهم من ارادنا بسوء فاشغله في نفسه
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91 - 123
2017-09-24 16:29:40
انا ما اشوف في الموضوع اي علمانيه بنات صغار يرقصون واغاني وطنية بس وش اللي مزعل اغلب المعلقين واخيرا سلمتي بلادي بلاد الشمم* *ربوع الاباء ملاذ القيم وعاش مليكك حامي الحرم* يقود المسيرة نحو القمم
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90 - الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره
2017-09-24 16:27:56
يعترضون ع حضور المراه للملعب ويباركون ركوبها مع السائق وخلوته بها بمعارضه قياده المراه ...هم دائما معارضون حللوا مستوى العقل لديكم
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89 - أبو سحاااب
2017-09-24 16:25:33
يحق لنا ذكورا وإناثا أن نحتفل بيومنا الوطني لما تحقق من نعمة علينا بوحدة هذه البلاد التي نعمت بخير الوحدة لشتات هذه المناطق في دولة واحدة بعزم الرجل الملك الأول والمؤسس لهذه الوحدة وإنجازاتها
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88 - هنطس
2017-09-24 16:25:29
مبروك عليكم اليوم الوطني السعودي ارجو النظر في العلاقات السعوديه التايلنديه نرجو اعاده العلاقات عشان نسافر لها لكي ننشر الثقافة لاسلاميه السعوديه السمحة واكون لكم من الشاكرين أخوكم ابوقتاده
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87 - ولاكلمه
2017-09-24 16:24:41
تهرج ياويلك حزم وعزم تفرج وانت ساكت ههههه شكم
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86 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-09-24 16:23:18
حلو مشاركة المراه السعوديه في اليوم الوطني بس اللي مو حلو التبرج والله يستر على الجميع
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85 - وجهة نظر
2017-09-24 16:23:04
أكبر غلط
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84 - زائره
2017-09-24 16:20:54
راهنا على حقوقنا وبنحصل عليها غصب عن كل حاقد وحاسد وظلامي
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83 - كروانه
2017-09-24 16:20:24
مدري وش يحس الرجال اللي يجمع حريمه ويحاشر بهم الرجال بهالزحام 😷
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82 - 8
2017-09-24 16:19:00
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا، اتخذ الناس رؤوسا جهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».
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81 - 66
2017-09-24 16:18:13
اللهم ردنا اليك ردا حسنا غير خزايا ولا مفتونين اللهم لا تفتنا في ديننا الذي هو عصمة امرنا
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80 - 7
2017-09-24 16:16:53
قال رسول الله e: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، ويتقارب الزمان، وتكثر الزلازل، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج». قيل: الهرج ما هو يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل».
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79 - كروانه
2017-09-24 16:16:43
اللي يقول الاعتراض على هالمناظر متشدد ؛؛ الله يخلف على اهله ويحسن عزاه في اخلاقيات المسلم الغيور .
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78 -
2017-09-24 16:16:20
تختلف مع العلماني ***يهاجمك ويخون ويبي يطردك خارج بلدك وهو امه وافدة او متجنس هههه
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77 -
2017-09-24 16:16:18
ارجوك ياصديقي شاركني فرحتي وبهجتي لاتتحسب علي وتزعجني فأنا أحب وطني الغالي فمن حقي ان اعبر عن شعوري وفخري واعتزازي بهذا الوطن العظيم ودام عز ياوطنا البيت والسيارة واضواء البيت عندي تحولت باللون الأخضر
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76 - 6
2017-09-24 16:14:22
يقل إقبال الناس على الطاعات والعمل للآخرة ، فنسأل الله أن لا نكون من هؤلاء ، وأن يعيننا على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه .
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75 - ابوعبدالكريم - الرياض
2017-09-24 16:13:08
التيار المتشدد يترنح الان يمين ويسار من قوة الصفعات من قبل الشعب السعودي الكريم 💪
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74 - 5
2017-09-24 16:12:22
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه" (رواه البخاري).
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73 - 4
2017-09-24 16:10:52
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 29,190 )
72 - برق _ الحرم
2017-09-24 16:10:41
((((((( ماذا يعني يوم الوطن للسعودي والسعودية ....التاريخ لن يرحم أحدا ................عندما تنتصر تسجل في صفحات الذهب ....وعندما ترضخ لارادة خارجية ....فصفحات السواد تسجل _عليك ))))
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71 - 3
2017-09-24 16:08:37
قال صلى الله عليه وسلم: "إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر".
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70 - 2
2017-09-24 16:07:52
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل"
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69 - غصن اخضر
2017-09-24 16:07:46
حسبنا الله ونعم الوکیل خطوه فی الطریق غیر الصحیح
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68 - النبهان
2017-09-24 16:06:34
لاحول ولا قوة الا بالله
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67 - ابو سعود
2017-09-24 16:06:23
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66 - 1
2017-09-24 16:05:37
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " (رواه البخاري).
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65 - النبهان
2017-09-24 16:05:31
رقص وفساد واختلاف وأغاني واخواننا على الحد الجنوبي يقاتلون لاحول ولا قوة الا بالله
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64 -
2017-09-24 16:05:24
يتغزلون بايفانكا وحالتهم حاله ويوم دخلوا النساء للملعب أقاموا الدنيا وقاعدين يسبون ويشتمون بالنساء ويقذفون باعراضهم ونسوو تغزلهم بايفانكا وترحيبهم بايفانكا وطلبات زواجهم من ايفانكا والله امركم عجيب🙄
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63 -
2017-09-24 16:05:24
حضوررائع حب الوطن فى القلب وفي دمنا وعروقنا لابد الكل يشارك ويفرح ويبتهج بهذا المناسبة العظيمة كم تمنت أن اكون هناك واشارك في هذة المناسبة الغالية تحياتي لكم حفظك الله ورعاك يالسعودية ودام عزك ياوطنا
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62 - راااااح البلد يابلد، كنت شاب متخرج من قبل ثلاثين سنة وعندي خبرة بألاعيبهم4
2017-09-24 16:05:16
حضور عائلات والعربية مصدركم تركز على النساء!!؟؟ ماكفاهم مذيعاتهم عيال اللذين
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61 - صقر العروبه
2017-09-24 16:05:07
مع الايام يزداد الحضور ويصبح عادي واللي ينتقد الان يذهب غدأ
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60 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-24 16:03:54
يا طعمنا في القرية احتفلنا في البيت بكيكة خضراء وبيضاء . وبالونات هواء . وفي الحوش بالونات ماء . وشارك جميع أفراد الأسرة بهدوء ونظام وفرح وسرور ، وندعو الله أن يعيده أعوامًا عديدة في أمن وأمان ..
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59 - مايصح إلا الصحيح
2017-09-24 16:02:03
[ عِبرة ] يخرج المجتمع كله بالعيد ولا نرى شيئا من التعدي! وفي اليوم الوطني يخرج البعض وترى من التعدي مايندى له الجبين .. إنه الفرق بين السنة والبدعة! في عيدي الفطر والأضحى (هدوء وتزاور وتواصل) وفي
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58 - ليبرالي
2017-09-24 16:01:15
والنعم في اهالى الرياض وجهوا رساله شديده للغلاه
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( عدد التعليقات 29,190 )
57 - برق _ الحرم
2017-09-24 16:00:11
(((((((تحقق _ أماني _الغرب .............لاتعد انتصار ولا اماني _وطنية ))))))
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56 - كروانه
2017-09-24 15:59:19
قال الله تعالى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ "
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55 - زاهر
2017-09-24 15:59:13
تعليق مخالف
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54 - ابو عقرب
2017-09-24 15:58:33
اللهم.استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
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53 - الى اردني نشمي
2017-09-24 15:57:57
لسه ما وصلنا تعليق 77 يا نايم
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52 - الى اردني نسمي
2017-09-24 15:56:41
شكلك نايم ما في تعليق 77
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51 - المونديالي
2017-09-24 15:56:28
أول الغيث قطرة الله.
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50 - سميره
2017-09-24 15:55:17
تعليق مخالف
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49 - ريلاكس
2017-09-24 15:54:16
العالم تصنع صواريخ وطايرات ... وحنا نعبي الملاعب بالبنات ... عاش التطور
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48 - هلال
2017-09-24 15:54:02
تعليق مخالف
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47 -
2017-09-24 15:51:10
بعض التعليقات مو عاجبهم حضور المراة يبغون يدفنونها ويسجنونها ويمنعونها من الفرح والتعبير عن حبها لوطنها كنساء الخليج والعرب لا والمصيبة انهم لاشافوا فنانة او ممثلة طاحو فيها مدح وغزل ! استشراف وانفصام
لا يعجبني(56) اعجبني(3)
46 - حلاق تركي 🥀
2017-09-24 15:50:48
شي حلو كتير 😍
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45 - يمني
2017-09-24 15:50:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
44 - أردني نشمي
2017-09-24 15:50:02
تعليق 77 وما يحصل في وطنك من الحوثيين وعفاش أدهى وأمر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
43 - هلال
2017-09-24 15:50:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
42 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-24 15:49:08
ياالله حيهم مرحبا هلا هلا هلا مرحبا مليون هلا هلا هلا والله يا مرحبا يا مرحبا ويارينها والله من حزه مرحبا مليون ويا مسهلا ... 🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸❤️
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
41 - sma_abha
2017-09-24 15:48:00
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
40 - علي بابا
2017-09-24 15:47:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
39 - سلامه عليكي يالسعودبه
2017-09-24 15:46:17
والذين يحبون أن تشيع الفاحشة ويل لهم من عذاب الله اسأل الله من أراد بنا شرا أن يجعل تدبيره في تدميره ويجعل العاقبة عليه
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38 - الحق
2017-09-24 15:45:22
لم اجد اقذر واغبى من علمانيين ولبراليين العرب
لا يعجبني(6) اعجبني(17)
37 - سلامه عليكي يالسعودبه
2017-09-24 15:44:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
36 - اجنبي
2017-09-24 15:43:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
35 - 777
2017-09-24 15:43:09
الى الامام ياوطن هذا الشي الصح ولا عزاء لظلاميين
لا يعجبني(18) اعجبني(1)
34 - حبة بركة
2017-09-24 15:43:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - حبيب
2017-09-24 15:42:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
32 -
2017-09-24 15:41:52
لو جبتو لهن مشهورة بتجمع اكثر من المناسبة
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31 - نسوان
2017-09-24 15:41:04
النسوان أخ منهن
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
30 - شنتر بن عداد
2017-09-24 15:40:48
الله يستر ..... مدري إلى أي هاويه نحن ذاهبون ....
لا يعجبني(6) اعجبني(19)
29 - سلامه عليكي يالسعودبه
2017-09-24 15:39:58
بدايه تبشر ******تعليق لاحول ولاقوة الا بالله *************
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( عدد التعليقات 29,190 )
28 - برق _ الحرم
2017-09-24 15:39:48
(((((( بنت البلد سند لوطنها ..............وبنت الهووى معول العدا ))))
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27 - قمر
2017-09-24 15:38:36
حتى حجابهم خرب 👎🏻والخير في الكثير في بيونهم ولا يسوو شوشره رحمك الله ياابن باز
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26 - زائر
2017-09-24 15:38:30
يا ت 17 ق الرياض //// اتق الله لا تقذف في اعراض المسلمات الغافلات كلامك كله قذف بالاعراض اترضاه لاختك اتق الله في اعراض المسلمات
لا يعجبني(6) اعجبني(8)
25 - مقيم
2017-09-24 15:38:27
م****😍
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
24 -
2017-09-24 15:37:55
الرياض خمسة مليون نصفهم مواطنين الملعب يتسع 60 الف اكثر من نصفها فارغ باقي 20 الف اكثر من نصفهم ذكور واطفال يعني ان بالغت ف 5 الاف انثى وكلهم مواطنات % ب % ؟
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23 - قمر
2017-09-24 15:36:38
مسعوده تروح
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
22 - زلزله
2017-09-24 15:36:18
المثل يقول ... اشغلهم لايشغلونك ...
لا يعجبني(15) اعجبني(14)
21 - سعودي
2017-09-24 15:35:51
الله يعز وطنا ويحفظ ملكنا سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين نعم نعم لهيئة الترفية
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20 - الفاروق
2017-09-24 15:35:28
ترى الحضور قله من هم من المجنسين ولا بنت البلد اللي تخاف ربها والرجل اللي يغار على أهله مايحضر في هذه الأماكن اللي فيها معاصي لأن عقاب الله شديد
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
19 - ثلج وزحليقه
2017-09-24 15:34:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - الفاروق
2017-09-24 15:33:25
خلوها فله ونسوا العظيم الجبار من فوقهم
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
17 - ق
2017-09-24 15:32:43
الرياض
لا يعجبني(9) اعجبني(13)
16 - المرتعد
2017-09-24 15:32:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 924 )
15 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-24 15:32:22
شيء طيب دام عزك ياوطن
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
14 - إستشاري صح
2017-09-24 15:30:52
حب الوطن ليس التنازل عن القيم بل حب الوطن التمسك بالدين والعلم والعمل والإنتاج والإبداع والمحافظة على الممتلكات العامة للدولة التي خصصت اصلاً للمواطن ومسايسة العالم والإستفادة من خبراتهم .
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13 - أمير الصحراء
2017-09-24 15:30:46
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(3) اعجبني(33)
12 - المرتعد
2017-09-24 15:30:43
تعليق رقم 9 المرأه خروجها فتنه وفي أماكن لهو ورقص واختلاط رقم يعبر عن نفسه وانت افعل ماتريد أن شاء الله في مرقص ولا تتهم الناس با أعراضهم ولم نفسك
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
11 - مع الخيل
2017-09-24 15:28:49
ابشرو بالنصر والعزة
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
10 - المرتعد
2017-09-24 15:28:08
تعليق رقم 6 في مواقع زواج دحدر يمها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - ياليل ابولمبه
2017-09-24 15:27:09
الى 2 - مواطن: نعم ومن فوق خشمك يرفعون الراس النساء هن امهاتنا واخواتنا وبناتنا وخالاتنا وعماتنا وزوجاتنا ماهو العيب في حضورهم مع اسرهم وابنائهم وانت يامن تتسربت من دوله لدوله ومن ملهى لملهى ماذا قدمت
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8 - المرتعد
2017-09-24 15:27:06
تعليق رقم 4 أصبت التعليق هذا مايريدوه من أراد الفتنه خرج لها ومن أراد الستر والعفاف لزم
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7 -
2017-09-24 15:24:32
الدنيا **** ياقدعان
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6 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-24 15:24:28
والله اني مبسوط حاجة تشرف امس كنت في رياض جالري ورحت بعد ساحة المصمك قصر الحكم ووزعوا علينا هدايا أتمنى يتوج حبي للسعودية بزواجي من قتاة سعودية بكر أو أرملة أوعانس مو مهم قبيلية خضيرية يفضل تكون جميلة
لا يعجبني(16) اعجبني(4)
5 - بشار
2017-09-24 15:23:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 - حداثيون متملقون يريدونها فسادا مبطنا بأسماء قريبة للنفس بعيدة عن الحقيقة
2017-09-24 15:22:29
عش رجبا ترى عجبا من أراد الستر عرف مكانه ومن أراد غير ذلك انتفض إليه نحتفل بحبك يا وطني الحبيب فالحب خالد طوال السنين
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
3 -
2017-09-24 15:17:58
البارحه اثبت السعوديين ان وقت الظلام ذهب وولى ،، ووقت النور والقفز الى الامام لاحت بشائره ،، ذهب وقت تجار الدين واستغلال مشاعر الناس البرئيه
لا يعجبني(29) اعجبني(7)
2 - مواطن
2017-09-24 15:14:56
مبروك عليكم هذا الحدث العضيم شي يرفع الراس .ماكان ناقصنا في التقدم غير حضور النساء في الملاعب .ننتضر ونشوف ايش باقي بعد من العجايب
لا يعجبني(15) اعجبني(20)
( عدد التعليقات 29,190 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-24 15:13:21
(((((( احتفال باليوم _الوطني ..................ولايعد ذلك نجاح في اختراق المجتمع السعودي )))))
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آخر تعليق
بواسطة : موطني

صوت الحق ثقيل...
بواسطة : 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6

بسمة فديت عمرك أنتي تحفة نعم صاغها الرحمن حسك وذوقك راقي بس أسلوبك جبرني أقول هذ...
بواسطة : المااااضي

وليخسأ الخائسون من بني اخونج الصحويين..سوف نحتفل نساء ورجال واطفال بيوم الوطن..ك...
بواسطة : محمد بن عبد الرحمن

و بماذا ستعاقبه السعودية.. ***...
كتاب الرأي
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مشعل السديري

فوائد اللحية
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أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
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محمد آل الشيخ

عيدنا الوطني هذه السنة غير شكل!
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أ.د.صالح بن سبعان

تجربة التوحيد بلورة هوية و تشكيل وطن !
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المحامي:متعب العريفي

مفهوم المقاطعة والحصار القانوني!
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مشعل السديري

كل في فلك يسبحون
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د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس ؟ (1-2)
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سمر المقرن

الوطن.. ملامح وهوية
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أ.د.صالح بن سبعان

رسالة من القلب… في يوم الوطن !
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خالد طاشكندي

دولة الأكراد.. الكابوس القادم
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كتاب الرياضة
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أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
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صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
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عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
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أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
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وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
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أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
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أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
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أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
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أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
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أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
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بهذه الطريقة عاقبت “سلطنة عمان” الداعية الهندي الذي تهجم على السعودية

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