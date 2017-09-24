شاهد بالفيديو: للمرة الأولى..حضور المرأة السعودية في الملاعب الرياضية

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صحيفة المرصد: احتفل، أمس السبت، السعوديون في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بمناسبة اليوم الوطني، حيث أقيم أوبريت وعروضاً راقصة.

وشاركت المرأة السعودية، للمرة الأولى في الفعاليات، التي أقيمت على الملاعب الرياضية، وفقًا لـ “العربية”.

وزيّن الثوب الأخضر لوّن سماء مختلف المناطق السعودية احتفالاً بالعيد الوطني الـ87 ، بالإضافة إلى لوحات شعبية موسيقية راقصة وألعاب نارية ميّزها حضور المرأة السعودية في الاستادات الرياضية، وتفاعلها مشاهدةً ومشاركةً.

وأحيت المناسبة الوطنية المواطنون على اختلاف أعمارهم، حيث شاركت فتيات صغيرات في أوبريت حكى تاريخ السعودية الحديث، وأعطى فكرة أوضح عن مستقبلها، هذا بالإضافة إلى حضور آلاف العائلات الاحتفال الذي أقامته هيئة الترفيه الهادفة إلى تنشيط فعاليات ثقافية وفنية داخل البلاد لتنويع الاقتصاد.

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