بهذه الطريقة عاقبت “سلطنة عمان” الداعية الهندي الذي تهجم على السعودية
صحيفة المرصد: اتخذت سلطنة عمان موقفاً حاسماً ضد الداعية الهندي، سليمان بن طاهر الحسيني الندوي، بعد أن تهجم على السعودية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحدث بألفاظ غير لائقة عن دول الخليج، في محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي،وقامت بطرده.
حيث قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان أصدرته إنها “تعبر عن استنكارها لما أدلى به سليمان بن طاهر الحسيني الندوي، هندي الجنسية، في المحاضرة التي ألقاها أمام كلية العلوم الشرعية الثلاثاء 19 سبتمبر / أيلول الجاري”.
وبينت أن الندوي “خرج عن نص المحاضرة بأسلوب لا يتفق مع مبادئ السلطنة ونهجها وسياستها”.
وتضمنت المحاضرة التي ألقاها الداعية، هجوما ضمنيا على معظم الدول الإسلامية بما فيها سلطنة عمان نفسها، معتبرا أن هذه الدول حليفة لأمريكا.
وهاجم الداعية المملكة السعودية وبعض الدول الإسلامية، وقال إن “الأمريكيين قتلوا الملايين في العراق وسوريا وأفغانستان”.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيانها إن الجهات المختصة في السلطنة قد قامت باتخاذ إجراءات بشأن المذكور حيث طلبت منه مغادرة السلطنة فوراً.
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التعليقات
من قتل المسلمين ليست فقط امريكا من قتلهم في سوريا والعراق واليمن ومن يطلق الصواريخ على مكه ايران وجرذانها والاخوانج ايها الهندي الضال ليش ماتتكلم على بلدك ومايفعله السيخ والهندوس بالمسلمين تفو على لحي
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والله ياعمان ودخلتي بالسياسه الشيطانيه تجلبون الخروف هذا الهندي ويتطاول علينا ويقول مايقول ومن ثم تطردونه بعد خراب مالطا والطرد لايكلفكم شي ومحاضرته تجوب العالم وتوغل الصدور علينا أذكيا وبانت نواياكم
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جميع الهنود بلحيه من يوم ينولد ماتعرف المسلم من السيخي والبوذي كلهم مثل بعض ممكن يكون سيخي في الهند وحصل فرصه في عمان بس لو يشوف جماعته السيخ كيف يجلدون المسلمين في الهند افضل رفيق.
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شكرا للسلطنة لطرد احد صراصير الاخونج
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تعليق رقم 70 لا مكان لك بيننا فنحن معقل الرجال نحن احفاد الصحابه ... نحن الشعب السعودي المخلص لوطنه وقيادته انصرف بتعليقك*****
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الاباضية خطرهم لا يقل عن الرافضة والصوفية فهم تهل الخداع والغدر بل هم من ادخل الغزاة الصلبيين والمحتلين والمستعمرين بلاد المسلمين فلا يغرنك اسلوبهم فهذا تقيه
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الان مباشر على قناة الجزيره الاخباريه الدوحه تكذب شائعة اختطاف او عدم رجوع الامير تميم الى قطر ومباشرة مهامه نقل مباشر للحظة وصوله واستقبال حافل من الشعب القطري المخلص
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وهذا المستشيخ الهندي لو وجد حزم من الكليه التي استضافته لما تطاول على ارض الحرمين السعوديه تاج الامم ولكنه وجد ارضيه او تهيئه جعلته يتمادى بلا علم او درايه والطرد غير كافي له ولاشباهه
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فورا بعد إلقاء الخطبه الداعشيه افا يا عمان
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معرف الماااضي قلم الزيف لشخص واحد ذكر غير سعودي
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لست ضد العمانيون فهم اهلنا وفيهم احباب لنا ولكن موقفهم يدعوا للاستغراب ؟ فالحياد ان تكون لست مع او ضد ولكني تتبعت بعض حسابات العمانيين فوجدتها حسابات للاسف تصطف مع خصومنا ضدنا رغم الادعاء بالحياديه
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يأكل ويشرب وتعلم في الخليج. وبعدها يهاجم الملوك . تعلم العربية والدين في دول الخليج وخيرها عليه وعى طوايفه . وجاي يهاجمنا
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العمانيون يدعون الحياد في الازمه الخليجيه ولكن من يتتبع بعض حساباتهم ومقاطعهم اليوتيوبيه يجد انهم اي العمانيون لا حياد ولا هم يحزنون يصطفون ضدنا في الازمه الخليجيه وهذا احدهم يشتمنا من ارضهم
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طلبوا منه العمانيون المغادره . ,, هذا لا يكفي من عمان بل اعتذار رسمي من عمان جراء عبارات هذا المستشيخ الذي استضافته سلطنه عمان وهي تتحمل العبارات الغير لائقه تجاه بلادنا بلاد الحرمين السعوديه
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ت56 عنيده ...ماألومك كل الاخونج هاليومين معصبين ونفسيتهم بالحضيض بسبب توالي الصفعات على لحاهم ..معذوره ياعنيده ادري انكم تعيشون أسوء أيامكم
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هذا كلب من الاخوان .
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ابو هنود قصف عشوائي
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االماااضي //***👣👣
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52 حتى المالطين الشنب واللحية عنصرين وقتلى ملايين لمسلمين بالعراق وافغانستان وطلعو المنابر وداسو على القيم وعلى عِرض وكرامة الشعب العراقي خسر من الحرب الاولى مليون والاخيرة مليون الم تحرك فيك ساكنا
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ت 55 عنيده ....أدري أني أوجعتك 😁😎
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االماااضي // انت مريض****،، سارع بنفسك وراجع دكتور نفسي ،،، قبل فوات الاوان ،،، عزالله انك وليت ،،
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ريما /// أسعد مساااك يارب ،،
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من الذي دعاه للمحاضرة انه التغلغل الاخواني وتحكمه في دول الخليج والدلوخ غافلين مثل غيرهم وبيرقعون بعدين ولاينفع
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والله ياسلطنة عمان المفروض تنتفون لحية هذا الداعيه شعره شعره..كل من ربى شعرتين في وجهه القذر أعتلى المنبر وقام يحرض اتباعه وقطيعه على الارهاب..مكنسة وجهك لن تنفعك يالاخونجي
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ياهندي🔊 بدولتك بوذيين وش وضعهم مع المسلمين 🤔إذا عندك معلومة ماشفت بوذيين بورما قتلو المسلمين وليه ماتكلمت عنهم جاي من بلادك وتارك الكلام عن البوذي وتتهجم على السعودية بلاد التوحيد والحرمين!!!
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الله اللي عزنا لله الحمد ونقول للعدو موت بغيضك السعودية تاج راسك 💚🕋🕌💚
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يقول كما في الخبر: إن الأمركيين قتلوا المسلمين بالعراق وسوريا وأفغانستان.! ؟ للداعية الهندي الجواب لكمة على الجبهه: هل أنت متاكد من هذا!! أم الفكر هو من قتلهم والجماعات المتطرفة والخروج على ولي الأمر
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حياك الله العنيد الله يسعدك
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بعد ماقال اللي يبون رحلوه ...ماتمشي علينا...هم مع قطر وايران والأخونح...الحساب قادم وفي وقته.
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ريما /// هههههههه
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ننتظر ,,,رد من هيئة كبار العلماء,,,,على هذا الوسخ,,,,,كيف يجرأ وينهق,,,,علماء الهند,,,,سيعلمونه ,,,الأدب
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كذلك لاننسى الحوثي وعفاش هم ايضا قتلو المسلمين ولم نسلم من صواريخهم
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بانت ,,,,روائحهم ,,,,تزكم الأنوف,,,,فهذا الندوي الكلب,,,,قال كلمة الفسق,,,,فهو ,,,**,,,نجس ,,,مثل القرضاوي,,,بعنقه دم الملايين
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حكومة عمان ,,,لن تعمل له شيء ,,,أبدا ,,,,,مع أنه ,,,,وقع في أعراض مسلمين,,,,,وقذف المحصنين,,,,وهو يقول ,,,أنه شيخ ,,,,كيف بالله يا بشر
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ياهندي🔊 وليه ماتكلمت عن القاعدة الامريكية بقطر!
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أنظروا إلى شكله,,,كأنه ,,,ممثل سينمائي,,,,!!
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سببت يا الندوي,,,,وتفحشت يا النجس الحقير,,,,وتظن أنك,,,شيخ ,,,تسب أهل الله ,,,القائمين على بيته ,,,الحارسين قبر نبيه,,,,العاملين بأمره,,,,,صحيح أنك مجرد ,,,ممثل ,,,تتقمص ,,,صورة شيخ ,,,***الله يا دي
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وكل من هب ودب حط لحية وقال انا داعية وهو داعي للثورات على الحكام المسلمين والفوضى وتفتيت وتمزيق البلدان العربية تلبية لمرشدهم الاخونجي السروري وتلبية لحبيبهم خامنئي احزاب واذناب كل حزب فرح بحزبه🏹
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ت31,,,,يا ذكي ,,,اللي فتح له أبواب المحاضره ,,,أباضي,,,ليس سني,,,كلاب مثل بعض,,,,لا تغتروا باللحى,,,,فلحية النجس الخميني ,,,طولها طول ,,,جزمة ,,,عسكري
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يا رحااال ,,,,هذا ليس داعيه ,,,,هذا مجرد,,,,شيطان بعمه,,,يضحك على ,,,أهل رالأموال ,,,يسب هذا ,,,,إرضاء لسيده تميم,,,,فهو مجرد شيطان رجيم
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تعلم العربيه ,,,أنت وشكلك,,,,مثل شكل المغنواتيه,,,,جالس بين الأباضيه والصوفيه,,,,تولول مثل الراقصه ,,,التي لم تعطى أجرتها,,,,***ربي ,,,ياقذر
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سافل ,,,من أصلك ,,,والسفاله بدمك,,,,لن تعدوا قدرك,,,,,لكن الحمد لله ,,,,الذي كشف مقدار حقدك,,,,,على حكام وعلماء وشعب السعوديه,,,,,إنبح يا كلب ,,,,فأنت مجرد ناهق
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نصيحه : في هذا الزمن مع عصر التكنلوجيا..لم يعد احد في حاجة لا داعيه ولا غيره..حتى من لم يصل لهم التكنلوجيا، في ذهابك لهم ماذا ستجني..الدين لايحتاج دعوه..من اراد له الله الهدايه س يهتدي 💚
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لو نفتح قلب الهندي سنجد قلبه ينبض حب لامريكا وترامب "نفاق
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نحن ,,,حكام وعلماء وشعب,,,,,حمات أهل السنه,,,,أما أنت ,,,,أيها الندوي ,,,,فاركع لأسيادك ,,,الفرس ,,,والأباضيه,,,,,ولباسك ,,,لباس راقصه ,,,ترقص ,,,لكي ينثر عليها ,,,تميم ,,,,من أموال الغاز والبترول
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نطالب لمن نظم له المحاضره وتركه ينبح حتى سكت وبالنهاية جميع منظمين الحفلة قالوا له جزاك الله خير على ماذا جزاه الله خير ايها الامعات على قذف وسب حكام الخليج وشعوبهم اكرر نطالب بمعاقبتهم وعلى الملاء
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عيدي يابلادي عيدي💚 "واقهري الأعداء اكثر بيومك الوطني💃💃💃💃💃💃
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هذا الشخص ,,,الملعون ,,,,دجال ,,,أفاك ,,,خبيث ,,,لحيته ,,,لحيه للدجل,,,,وللتأكل من الموائد,,,,يدافع عن الأباضيه والإثني عشريه ,,,,ويسب حكام السعوديه,,,,يا لعين,,,,أنت كلب تميم
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اللي قتل المسلمين ليس فقط امريكا بل الاخونج والسرورية وداعش والروافض واذناب إيران والقاعدة والنصرة والحشد الشيعي واسرائيل وروسيا وحكومة قطر ونصر الآت وحكومة سوريا والعراق
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عقيدته ,,,,فاسده ,,,,وإلا أين أنت من عقيدة الأباضيه ,,,وولاءهم من الأثني عشريه,,,,,,فهو منهم ,,,لعنة الله عليك يا خبيث
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هجوم ,,,هذا الخبيث ,,,القذر ,,,على حكام ,,,وعلماء ,,,البلد الكريم,,,,,نابع من عقيدته ,,,,الخبيثه,,,,لعنة الله عليه ,,,هذا الكلب الأجرب
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***** والمفترض ما يسافر يسلم لسعوديه أو يحاكم في السلطنه.
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القى المحاضرة وهاجمنا وبعدها قالو اخرج من السلطنة بدون عقاب!!!
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16 اذا يوجد مذهب اسمه ****فأنا اول الناس أنكره ولا اعترف فيه
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حفظك الله يابلادي السعودية حتى الهندي ابو فلفل وثوم صار يهاجمك آخر زمن هزلت!
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يا بشر,,,,هذا الشخص ,,,,معروف بعدائه ,,,للوهابيه ,,,,,ف لندوي هو رئيس جماعة التبليغ في الهند وهو "نقشبندي",,,,صوفي ,,,,,حاقد ,,,,على أهل التوحيد
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دايم هم كذا المنافقين يحاولون يتملقون بعدين ينضربون على راسهم اللهم لا شماته
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الخبر ناقص سمعته يتلفظ على قادة الخليج وبالاسماء بوصف يعف اللسان عن ذكره فالمفروض يعاقب العماني الملتحي الذي بجانبه لانه يهز راسه مع الحديث وفي النهاية قال له جزاك الله خير فهذا اجير ومدفوع له الثمن
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يقولون حصلوا تميم في إسرائيل بعد فقدانه
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ممتاز استضافوه وبعد ما ادى الدور المطلوب منه من شتم السعودية قالوا له خلاص روح بيتك ما قصروا
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في زمنا ذا الكل يتكلم حتى *** 😂😂
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استغفرالله وتوب إليه
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عمان تركته يغادر بدون اي معاقبه !!
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لايضر السحاب نبح الكلاب
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ياناس لاتضلمون الرجل من حلاوة الرز القطري ماقد يصبر ويمسك لسانه من حلاوة الرزخاصه اذا الرز اخضر ؟
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سلطنة عمان !!!!! وين مكانها هذي الدولة؟
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صوت الحق ثقيل
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و بماذا ستعاقبه السعودية.. ***
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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