بهذه الطريقة عاقبت “سلطنة عمان” الداعية الهندي الذي تهجم على السعودية

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صحيفة المرصد: اتخذت سلطنة عمان موقفاً حاسماً ضد الداعية الهندي، سليمان بن طاهر الحسيني الندوي، بعد أن تهجم على السعودية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحدث بألفاظ غير لائقة عن دول الخليج، في محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي،وقامت بطرده.

حيث قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان أصدرته إنها “تعبر عن استنكارها لما أدلى به سليمان بن طاهر الحسيني الندوي، هندي الجنسية، في المحاضرة التي ألقاها أمام كلية العلوم الشرعية الثلاثاء 19 سبتمبر / أيلول الجاري”.

وبينت أن الندوي “خرج عن نص المحاضرة بأسلوب لا يتفق مع مبادئ السلطنة ونهجها وسياستها”.

وتضمنت المحاضرة التي ألقاها الداعية، هجوما ضمنيا على معظم الدول الإسلامية بما فيها سلطنة عمان نفسها، معتبرا أن هذه الدول حليفة لأمريكا.

وهاجم الداعية المملكة السعودية وبعض الدول الإسلامية، وقال إن “الأمريكيين قتلوا الملايين في العراق وسوريا وأفغانستان”.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيانها إن الجهات المختصة في السلطنة قد قامت باتخاذ إجراءات بشأن المذكور حيث طلبت منه مغادرة السلطنة فوراً.

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