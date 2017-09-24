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علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر
صحيفة المرصد: تمكن علماء آثار من كشف أسرار بناء الهرم الأعظم في الجيزة الذي يعد من أقدم معجزات العالم القديم السبع التي ما زالت ماثلة أمامنا.
وقال تقرير إخباري نشر اليوم الأحد إن العثور على بردية قديمة كشف الكثير عن كيفية بناء الهرم الذي يبلغ ارتفاعه 481 قدماً ويعد أكبر الأهرامات وظل حتى العصور الوسطى أكبر هيكل صنعه الإنسان على الأرض.
وتكشف البردية عن البنية التحتية التي استخدمها بناة الأهرامات باستخدام شبكة قنوات مائية شقت من نهر النيل حتى موقع بناء الهرم سيرت فيها قوارب خاصة لنقل الأحجار.
والبردية التي اكتشفت في وادي الجرف تضم يوميات كتبها أحد المشرفين على فريق يضم نحو 40 من العمال المحترفين المشاركين في بناء الهرم وتحكي كيف نقلت الأحجار من منطقة طرة إلى الجيزة.
التعليقات
5 - فكر إمرأه2017-09-24 18:48:51
غير مقنع من شاهد الإهرامات لا يصدّق قصة اربعين عامل ولا اربعين ألف بتبقى قصة الاهرامات قصه غامضه جداً
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4 - جبال سدير2017-09-24 18:46:20
المشكلة ليست في النقل السوأل كيف تم بناء الاهرامات ورصت تلك الحجارة الضخمة فوق بعضها البعض هذا السوأل الذي لم يجب علية احد حتى الان
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3 - تمازي2017-09-24 18:41:15
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2 - مواطن أصيل2017-09-24 18:05:26
الأحجار صبت صب كما شاهدناها في الأفلام الوثائقية وكانت نظرياتهم مقنعة .
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1 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-24 17:49:23
سؤالي عن الذي يقول نهاية العالم يوم 23 ميلادي الآن أقول له أنت كاذب وأبن كاذب لا يعلم الغيب غير الذي خلقها فى ستة أيام وهو العلم عنده . للتذكير فقط .
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بواسطة : سيف
تعليق مخالف...
بواسطة : قلم الحقيقه
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