شاهد “كذبة” أيفون 8!

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صحيفة المرصد : مع كل إصدار جديد لهواتف أبل، تبادر مجموعة ifixit إلى تفكيكك “المولود الجديد” إرباً، بغية التركيز على خصائص الهاتف الذكي، والتأكد من الموصفات التي أعلنتها الشركة.

وهذا ما حصل مع أيفون 8 الجديد، إلا أن النتيجة جاءت مخيبة في عدد من الجوانب، بحسب ما أفاد موقع “الترميم الأول” في عالم الهواتف والتقنيات الذكية.

ففي تجربته الجديدة التي أجراها الجمعة توصل الموقع إلى ما يشبه “كذبة” ارتكبتها شركة أبل من أجل خداع المستخدمين، إذ تبين أن الهاتف الجديد لا يختلف كثيراً من الداخل عن سابقه أيفون7 ، باستثناء المزيد من “الروابط” وبعض “الصمغ” حول البطارية، بحسب ما ظهر جلياً حين عمدت منفذة التجربة في الفيديو الذي نشره الموقع إلى استخراج البطارية!

كما كشف التشريح ما اعتبر “كذبة” أبل، إذ قالت الشركة أثناء اطلاقها آيفون 8 إن عمر بطاريته مطابق لبطارية سابقه إلا ان عملية “التفكيك” بينت أمراً مغايراً. فقد ثبت أن آيفون 8 يعتمد على بطارية “إيون الليثيوم” وهي أصغر حجما مما كانت عليه في آيفون 7.

وحسب موقع العربية نقلا عن مجموعة iFixit فإن سعة البطارية في آيفون 8 تبلغ 1822 ميلي أمبير، في حين كانت سعة البطارية في آيفون 7 الأقدم 1960 ميلي أمبير. ما يعني أن عمر البطارية في آيفون 8 سيكون أقل، وهو ما يدفع العديد من المستخدمين إلى التمسك بهاتفهم القديم.

ولعل هذا ما يفسر نسبة الإحجام النسبي حتى الآن من الإقبال على شراء الهاتف الجديد بحسب بعض التقارير.

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