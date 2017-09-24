“الفنيسان” ينشر حديث “الجارية التي تغني” لحظة مرور النبي ويسارع بحذفه .. وهكذا رد أحد المتابعين

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صحيفة المرصد : أثارت تغريدة نشرها الدكتور وعميد كليه الشريعه في جامعة الإمام سابقا الداعية سعود الفنيسان حول حكم الغناء على حسابه بموقع التواصل “تويتر” ، أثارت الجدل بين النشطاء ، ليقوم بحذفها بعد ذلك .

وكتب الفنيسان في تغريدته : ” مر النبي صلى الله عليه وسلم ، بحسان ومعه أصحابه سماطين – صفين متقابلين وجارية له يقال لها “سيرين” وهي تغنيهم فلم يأمرهم النبي ولم ينههم” .

فيما استنكر أحد النشطاء يدعى ” فاضل العجمي” تناقض الفنيسان في آرائه ليرد على تغريدته قائلاً : ” دام عندكم ها الأدلة أجل ، وأراكم ما أظهرتوها بدل ما أنتوا تاركين الشعب سنين يتهاوش ، هذا يدعشن اللي يقول الأغاني حرام ، وذاك يزندق اللي يقول حلال ! .”

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