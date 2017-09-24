الرئيسية / “الفنيسان” ينشر حديث “الجارية التي تغني” لحظة مرور النبي ويسارع بحذفه .. وهكذا رد أحد المتابعين
“الفنيسان” ينشر حديث “الجارية التي تغني” لحظة مرور النبي ويسارع بحذفه .. وهكذا رد أحد المتابعين
صحيفة المرصد : أثارت تغريدة نشرها الدكتور وعميد كليه الشريعه في جامعة الإمام سابقا الداعية سعود الفنيسان حول حكم الغناء على حسابه بموقع التواصل “تويتر” ، أثارت الجدل بين النشطاء ، ليقوم بحذفها بعد ذلك .
وكتب الفنيسان في تغريدته : ” مر النبي صلى الله عليه وسلم ، بحسان ومعه أصحابه سماطين – صفين متقابلين وجارية له يقال لها “سيرين” وهي تغنيهم فلم يأمرهم النبي ولم ينههم” .
فيما استنكر أحد النشطاء يدعى ” فاضل العجمي” تناقض الفنيسان في آرائه ليرد على تغريدته قائلاً : ” دام عندكم ها الأدلة أجل ، وأراكم ما أظهرتوها بدل ما أنتوا تاركين الشعب سنين يتهاوش ، هذا يدعشن اللي يقول الأغاني حرام ، وذاك يزندق اللي يقول حلال ! .”
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التعليقات
56 - الوطن في قلوبنا2017-09-24 21:04:56
بيض الله وجهك وبارك الله فيك ياقلم الحقيقة. قسمآبالله أنك احرقت قلوب الإخونجية الخونة.ماهي كثيرة اوغريبة منك لأنك مواطن أصيل مخلص لوطنك.لقدأظهرت للشعب السعودي ماتخفيه هذه الشرذمة الخبيثةضدالوطن الطاهر
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55 - مدري2017-09-24 20:42:03
المنافقون اداة الاعداء لهدم الدول الاسلامية فهم يتكلمون بحقوق لايؤدونها ايا كانوا ويقدحون بمن عليهم ركائز تلك الدوله والشريعة شاهدت بذا والتاريخ
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54 - 1232017-09-24 20:34:22
احذرو الفتن
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53 - أم فهد2017-09-24 20:33:27
وش دخل الولاء للوطن بالرذيلة اللي تمارس في الاحتفالات والاماكن العامه والاختلاط
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52 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-24 20:26:14
هذا عيب من ياخذ دينه من السنة المطاوعة .. خذوا الدين من القرآن وكتب السيرة وستكتشفون ان هناك امور كثيرة مخفيه
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51 - احمد الصانع2017-09-24 20:25:35
حسبنا الله ونعم الوكيل
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50 - حق2017-09-24 20:25:06
الفنيسان وشاكلته على حسب المزاج ضيعتونا ماعاد نعرف الحلال من الحرام
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49 - على قلبكم2017-09-24 20:13:36
امس بالرياض محتفلين بشارع التحلية كل الناس مبسوطة وكل من رجع بيته امن مبسوط. والسبب ان جماعة حدثني احدهم مكتومين
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48 - وعرفت الحين2017-09-24 20:11:49
واقول من وين الاي فون جاب اسم سيرين! 🤔
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47 - ابد نطق وتوهق2017-09-24 20:08:18
وقال قائل من اهلها. كل شي حلال وحرموه. مو التلفزيون والجوال والسيكل و البوصلة والثلاجة وتعليم المرأة كانت في خانة التحريم وبعدين صاروا هم يصورون سيلفي مع بعض🤗
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( عدد التعليقات 28,843 )46 - قلم الحقيقه
من لايكون في صف حكومتنا السعودية ضد كل عدو متربص لها في الخارج وعلى رأسهم تميم ونظام الحمدين والنظام التركي والايراني مجتمعين ويتبع سياساتها الحكيمة ويكون له في عنقه بيعة لحكامنا آل سعود فهوأخواني عدو
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45 -2017-09-24 19:55:59
المنافقون الخونه الإخونج يرمون غيرهم بالعلمانيه وخليفتهم التركي شيخ العلمانيين واكبر واحد يطبق العلمانيه في العالم. رمتني بداءها وأنسلت
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44 - أم فهد2017-09-24 19:55:46
أيها اللبراليون والعلمانيون عليكم دائرة السوء ياأعداء الفضيلة
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43 - عبيد2017-09-24 19:55:25
تعليق مخالف
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42 - الفكاكه2017-09-24 19:55:05
عزالله انك بردت كبدي فيهم ياقلم الحقيقة وكاني بهم يتنفسون الصعداء
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41 -2017-09-24 19:53:10
المنافقون من يتسترون خلف التدين والوطنيه بشعاراتهم واشكالهم وفي الباطن يتعاونون مع الأعداء لتمزيق الوطن هم تنظيم الإخوان وفصائلهم (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع اقولهم كأنهم خشب مسنده...
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40 -2017-09-24 19:49:32
محاولات حثيثه وخبيثة من العلمانيين وعملاء الغرب وداعميهم لتحليل الأغاني وافساد المجتمع لكن الله غالب على امره مهما مكرتم من مكر
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39 -2017-09-24 19:48:31
المنافقون هم المفسدون الخونه الذين يزعمون انهم مصلحون ودعاة من خوارج الإخونج (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)
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( عدد التعليقات 28,843 )38 - قلم الحقيقه
من ينتمون للأخوان ليس علماء مسلمين ولادعاة دين بل هم معادين للاسلام وللمسلمين ولأوطانهم ولقادتهم وحكامهم.هم خوارح خونة مارقين يتسترون برداء الدين خدمة لأجنداتهم التي تخدم أحزابهم وتنظيماتهم الارهابية.
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37 -2017-09-24 19:44:59
المنافقون والخونه لديهم واوطانهم صاروا معروفين بعد العزم والحزم وبعد القوائم السوداء للوجوه المسوده لخوارج تنظيم الإخونج والروافض ومشايخهم وبعد القبض عليهم بالخيانه العظمي وموالاة اعداء الإسلام والوطن
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36 - مدري2017-09-24 19:39:05
المنافقون يقلبون الامور ويكذبون ولا يتركون شاردة ضد العلماء .لقدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ
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( عدد التعليقات 28,843 )35 - قلم الحقيقه
والحقيقة لاأخفيكم أنني لأول مرة أسمع عن هذه الكاتبة والشاعرة الرائعة رزان العتيبي وحتى من شكل لوحته الجميلة غلافه الخارجي الرسامة الرائعة نورة الزهراني التي تحكي رسمتها ثورة لانتصار امرأة ضد سجان.
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34 -2017-09-24 19:36:36
كل هذا الكذب في الدين يابنو علمان حتى تحللوا الاغاني
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33 -2017-09-24 19:33:58
ياعالم خافوا الله الدكتور مانزل الحديث مكذوب عليه والحديث هذا موضوع (وموضوع يعني شر الاحاديث لاتصح روايته )مكذوب
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32 -2017-09-24 19:33:46
ياعالم خافوا الله الدكتور مانزل الحديث مكذوب عليه والحديث هذا موضوع (وموضوع يعني شر الاحاديث لاتصح روايته )مكذوب
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31 - مدري2017-09-24 19:33:04
المنافقون لم يتركوا حمار النبي عليه الصلاة والسلام عندما لم يجدوا مخرجا لسمومهم ( آذانا نتن حمارك)
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30 - أفريقي2017-09-24 19:32:52
بعض المشائخ يلوون عنق الأحكام الشرعية لتناسب موروثهم الإجتماعي وذلك لأن الدين صالح لكل البشر ولكن هم يرون أن لهم وضع خاص فما يرفضه موروثهم يرفضوه بل يخفوه حتى لو علموا أن الدين يقره لذلك هم أشد....
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29 - مدري2017-09-24 19:30:33
قال الله محذرا اصحاب الاهواء ألَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيم
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( عدد التعليقات 28,843 )28 - قلم الحقيقه
والحقيقة لهذا الكتاب وهو عبارة عن ديوان شعري للسعودية رزان العتيبي قصة أخرى عندما لمحته مصادفة وكأنه حزين على فراق وطنه يحتفل بحريته ووروده التي تحتويه خارجه.لحظتها تأملت غلافه ففهمت أن الحرية لاتموت.
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27 - مدري2017-09-24 19:25:47
وَكتابات المنافقين دالة على خبث قلوبهم وسؤ طويتهم قال الله ولَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ
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26 -2017-09-24 19:24:42
هذا الفنيسان يريد أن يثير فتنة فحسابه على الله .طيب إن كان الحديث ثابت عنده من خلال كتب الموضوعات المشهورة أنه موضوع فلماذا يغردبه؟! وإن كان وجد له تخريجا آخر يرتقي به إلى درجة الحسن او الصحيح فليذكره
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25 - ليبرالي2017-09-24 19:21:25
عرفوا ان طوفان التغيير قادم فركبوا الموجه 😅
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24 - مدري2017-09-24 19:20:17
المنافقون لن يتركوا دولة الاسلام حتى يحطموها . فكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع اتباعة حتى دولتنا المباركة والى قيام الساعة . فكل اطروحاتهم ضد الدين وقولوا لي متى كتبوا شئ ينفع الشعب والدولة
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23 - عبيد2017-09-24 19:20:09
والله النعاق ياقلم الحقيقة ****
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22 - مسمار2017-09-24 19:17:33
العالم يغلي من حولنا ويتسابقون لتطوير قدراتهم العسكريه ونحن نراوح مكاننا من فتاوى الحائض والنفساء لمستوى عقل المراه وتحليل الغناء من تحريمه الى متى نجادل في الدين وقد تركنا رسولنا على المحجة البيضاء!!
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21 - الا يدري ونص2017-09-24 19:17:26
بس قالها وتوهق مع ربعة لانه فضحهم. الدين يسر بس جعلوه عسر استغفر الله
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20 - الفكاكه2017-09-24 19:15:12
اجلدهم ياقلم الحقيقة لاترحمهم اركب مطايا الاخوان ودلدل رجليك لابعث من جابهم
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19 - مدري2017-09-24 19:15:04
اضافة الى ت ١١ استغفر الله اردت ان اثبت لاهل القلوب المريضة ان الدين لايفقهه الا العلماء
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18 - مدري2017-09-24 19:12:08
ت ١٠ قال تعالى فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ
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17 - AG2017-09-24 19:10:58
الفراغ ... قاتل لبعض الناس ... الحمد لله وحده ...
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( عدد التعليقات 28,843 )16 - قلم الحقيقه
الخبيث يقرأ كتاب عن الخونة ربعه الأخوان وهو ثاغيتهم.لكن ماأقول عسى كتابك الأسود ماهو العوض في كتاب الكاتبة والشاعرة الرائعة رزان العتيبي الذي اطلعت عليه مصادفة عند أحد باعة الكتب في مملكة البحرين.
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15 - المااااضي2017-09-24 19:10:16
كانوا محرمين كل شي...********
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14 - مدري2017-09-24 19:07:48
استانسوا ايها اللبراليون مابقي داعيه الا جعلتم فيه مشكله .
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13 - المااااضي2017-09-24 19:06:25
يحرمون الاغاني..ويحللون الشيلات😆😆
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12 - ههه بس متطنوع2017-09-24 19:05:22
مو قلنا ذاك الفكر طغى حتى على حرية التفكير 🤗
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11 - مدري2017-09-24 19:05:21
ترى الخمر حلال الا وقت الصلاة. خبر جديد قال تعالى ولاتقربوا الصلاة وانتم سكارى
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( عدد التعليقات 8,976 )10 - المنتصر بالله
ظهور المعازف والغانيات وشرب الخمر والربا والتعري واللباس الغير محتشم والضيق الذي يظهر مفاتن المرأه جميعه من علامات الساعه وظهور الدجال وووووو
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9 - ابو محمد2017-09-24 19:01:17
أنا ما ادري من يكون الفنيسان بس اللي اعرفه انه يجب ان نرجع لهيئة كبار العلماء عند الاختلاف. ترا حتى راعين الشيلات صارو يفتون بحل او حرمة الغناء.
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( عدد التعليقات 28,843 )8 - قلم الحقيقه
حسبي الله عليكم يالأخونجية الأخوان الخونة لم أرى وأشاهدكم في ذل واهانة مثل مانشاهدكم عليه اليوم ومعي شعبنا السعودي حليف وسند حكومتنا حكومة آل سعود أعزهم ونصرهم الله.على طول بدل جلده ***.
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( عدد التعليقات 8,976 )7 - المنتصر بالله
ههههههههههههه والشيخ ابو حجر يقول المرأة عقلها ربع والشيخ أبو فروه يتهجم على أبو قصب هههههههه أقسم بالله العظيم أننا في وادي والدين في وادي آخر..........?
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( عدد التعليقات 28,843 )6 - قلم الحقيقه
شكله نعق عكس تيار الأخونجية الأخوان وهو أحد طيورهم الناعقة خوفآ من أن يصبح مع الذين خلف أسوار السجون من ربعه وجماعته الدعاة الخونة الآخرين.لكن عندما تأكد أنه غير بعيد عنهم تراجع وحذفها حسب مسار تقيته.
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5 -2017-09-24 18:54:40
يجوك بني الإخونج بإسطوانتهم المعفنه لحوم العلماء مسمومه. قصدهم رموزهم
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4 -2017-09-24 18:54:00
خلصت المناصب ماعاد فيه شي .
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3 - الثقفي2017-09-24 18:53:54
هههه الله يسعدك يافاضل العجمي والله يهدي دعاتنا والله يا اشيا كثيره سارت ماهي ممنوعه وبالادله لاحول ولا قوة الى بالله
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2 -2017-09-24 18:53:19
مثل مصري ####ورقعت في كلامي
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1 -2017-09-24 18:52:02
التقية الإخونجيه والتلون وتغيير الجلود بعد الحزم والعزم والحسم.
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آخر تعليق
بواسطة : الوطن في قلوبنا
بيض الله وجهك وبارك الله فيك ياقلم الحقيقة. قسمآبالله أنك احرقت قلوب الإخونجية ا...
بواسطة : قلم الحقيقه
نتمنى على الجهات الأمنية فورآ أن تلاحق هذا الثاغية الأخواني الأخونجي وتلقي القبض...
بواسطة : محب
سنتوره السبب واضح ههههههه...
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