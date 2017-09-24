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“حساب المواطن” غير معني بالسوق السوداء للطاقة نتيجة ارتفاع أسعارها !
صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن حساب المواطن غير مسؤول عن خلق سوق سوداء نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة .
وأوضحت المصادر ، وفقاً لموقع “عين اليوم ” ، أن حساب المواطن غير معني بقضية السوق السوداء، وإنما معني بأن هناك أسعار ستتغير وأن هناك دعم سيوجه للمواطنين، أما السوق السوداء الناتجة عن تخزين الطاقة لها جهات أخرى مسؤولة عنها.
يأتي ذلك التوضيح بعد أن أعلنت وثيقة التوازن المالي أن حساب المواطن سيبدأ دعم المواطنين ماليا قبل رفع أسعار الطاقة رسميا، مما قد يتسبب في تكوين سوق سوداء بتخزين مشتقات الطاقة.
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التعليقات
34 - رحماك ربي2017-09-24 20:55:47
دعم الأسعار وتنظيمها أجدى بكثير من حساب المواطن الذي اقل مساوئه خلق السوق السوداء ومهما أعطيت رب الاسره فإنه سيصبح عاله على المجتمع ولايمكن ان يفي الحساب بمتطلبات ابنائه بعد ارتفاع الأسعار
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33 - ابو راكان2017-09-24 20:50:48
سيدخل السوق في ركود عميق بسبب رفع الطاقة والرسوم والضرائب في وقت واحد
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32 - ابو راكان2017-09-24 20:48:28
اكيد بيصير سوق سودا اذا السعر متغير فاصحاب المحطات لن يرضو بالخساره و لايمكن يبيعو بسعر اقل من السعر الشراء
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31 - ابو راكان2017-09-24 20:44:22
سوق سوداء بيصير سعره يتغير في الاسبوع مرتين مع بورصات الطاقة بالمعنى اذا نزل ٢٠ هلله بيقولك اصحاب المحطات ماعندنا بنزيم واذا ارتفع زياده باعو
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30 - ابو راكان2017-09-24 20:44:21
سوق سوداء بيصير سعره يتغير في الاسبوع مرتين مع بورصات الطاقة بالمعنى اذا نزل ٢٠ هلله بيقولك اصحاب المحطات ماعندنا بنزيم واذا ارتفع زياده باعو
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29 - اعشقة2017-09-24 20:43:48
تعليق مخالف
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28 - ابو راكان2017-09-24 20:40:32
الي فهمته ان سعر البنزيم داخليا يتغير كل يوم مع سعر البورصات
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27 - ابو راكان2017-09-24 20:38:57
رخص البترول في الدول المستهلكه وغلى في الدول المنتجه
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26 - شاكوش2017-09-24 20:25:52
أدفعوا وأنتم ساكتين
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25 - ضحكت منها الأمم2017-09-24 20:16:49
ترا نحنا أكبر مصدر واحتياطي في العالم ليش ترفع البنزين والدول غنيه وليست فقيره والأغنياء يوجد طرق كثيره الاستفادة منهم
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24 - bigwill2017-09-24 20:15:14
دام عزك يا وطن 😁
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23 - ❤️محب صدام حسين ❤️2017-09-24 20:12:28
هذه بوادر ظهور الرؤية ٢٠٣٠ الله يعطينا من خيرها ويكفينا
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22 - الهزاني2017-09-24 19:54:33
ووووووليد تعال 🏃🏿💸💰💰💰
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21 -2017-09-24 19:51:30
ياعمي يزيدوا يرفعوا يدعسو يسلخو يذبحوا ... خلاص ماعاد نحس أستجلدنا ...
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20 - شنتر بن عداد2017-09-24 19:50:15
بدينا من هالحين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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19 - رؤية ٢٠٦٠2017-09-24 19:46:29
شكلهم مكثرين من العصير المغشوش
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18 - ابو احمد2017-09-24 19:46:01
ما ادري هو الزمان يتغير ولا احنا اللي نتغير احس كل سنة مختلفة عن اللي قبلها الله يصلح الحال 😧
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17 - رؤية ٢٠٦٠2017-09-24 19:45:32
كيف الصحة ما في كحة
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16 - ميمي2017-09-24 19:44:21
ترتفع اسعار الطاقه راح يرتفع الخبز والمواد الغذائيه لانهم يستخدمون منتجات الطاقه في الانتاج والتوزيع يعني كل شي بيرتفع سعره ياليت يكون فيه بطاقات تموينيه للمواطن
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15 - رؤية ٢٠٦٠2017-09-24 19:44:05
اقول لكم شي مهم كيف الحال
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14 - الضب الفيراني2017-09-24 19:39:59
تعليق مخةلف
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13 - ولوو2017-09-24 19:39:07
تصريفه من بكير
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12 - مواطن مقهور2017-09-24 19:25:17
طيب دخل البترول 80 عام أين ذهب !!! هناك امور يجب عدم المساس أو التعرض لها بأي شكل من الاشكال وهي التي لايستغني عنها المواطن مثل البترول ومشتقات الطاقة ..والمعيشة .. زاد سعر البترول نقص مو شغلنا ؟!
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11 - ؟؟؟2017-09-24 19:21:23
حساب المواطن؟؟؟؟
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10 - هنطش2017-09-24 19:19:26
في مقبل الأيام كم واحد بيمشي كعابي لا وينشدونه وهو في الرياض آخر مره زرت الثمامة يقول ايه علمي بها يوم البنزين على التسعيرة القديمه
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9 - العربي2017-09-24 19:17:35
من المسؤول عن كل الأمور هاذي وش ذنب المواطن المسكين عيشتوه في قلق وتوتر ولعبتوا في أعصاب الضعوف لاكن ما أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
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8 - على ..2017-09-24 19:09:31
نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً هذا يعني ان مشتقات الطاقه سترتفع قبل صرف الدعم للمواطنين ... او بمعنى آخر يجب ان يتحمل المواطن العبئ بمالايطيق
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7 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-24 19:09:18
حساب المواطن على اللَّه
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6 - مازن2017-09-24 19:08:58
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصبح منكم آمناً في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-24 19:08:34
صداع في بطني ومغص في راسي
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4 -2017-09-24 19:06:26
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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3 - AG2017-09-24 19:04:29
سبحان الله ... يوم صار سعر برميل البترول في الحضيض ... ارتفعت سعر منتجاتها .... الله المستعان وكفى .
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2 - ابو شدا2017-09-24 19:04:05
يعني مغمض يا مواطن .
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1 - يالله2017-09-24 19:02:46
الله ********
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آخر تعليق
بواسطة : الوطن في قلوبنا
بيض الله وجهك وبارك الله فيك ياقلم الحقيقة. قسمآبالله أنك احرقت قلوب الإخونجية ا...
بواسطة : قلم الحقيقه
نتمنى على الجهات الأمنية فورآ أن تلاحق هذا الثاغية الأخواني الأخونجي وتلقي القبض...
بواسطة : محب
سنتوره السبب واضح ههههههه...
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