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“حساب المواطن” غير معني بالسوق السوداء للطاقة نتيجة ارتفاع أسعارها !

“حساب المواطن” غير معني بالسوق السوداء للطاقة نتيجة ارتفاع أسعارها !
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المرصد 34 2٬445 2 ساعتين

صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن حساب المواطن غير مسؤول عن خلق سوق سوداء نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة .

وأوضحت المصادر ، وفقاً لموقع “عين اليوم ” ، أن حساب المواطن غير معني بقضية السوق السوداء، وإنما معني بأن هناك أسعار ستتغير وأن هناك دعم سيوجه للمواطنين، أما السوق السوداء الناتجة عن تخزين الطاقة لها جهات أخرى مسؤولة عنها.

يأتي ذلك التوضيح بعد أن أعلنت وثيقة التوازن المالي أن حساب المواطن سيبدأ دعم المواطنين ماليا قبل رفع أسعار الطاقة رسميا، مما قد يتسبب في تكوين سوق سوداء بتخزين مشتقات الطاقة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - رحماك ربي
2017-09-24 20:55:47
دعم الأسعار وتنظيمها أجدى بكثير من حساب المواطن الذي اقل مساوئه خلق السوق السوداء ومهما أعطيت رب الاسره فإنه سيصبح عاله على المجتمع ولايمكن ان يفي الحساب بمتطلبات ابنائه بعد ارتفاع الأسعار
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33 - ابو راكان
2017-09-24 20:50:48
سيدخل السوق في ركود عميق بسبب رفع الطاقة والرسوم والضرائب في وقت واحد
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32 - ابو راكان
2017-09-24 20:48:28
اكيد بيصير سوق سودا اذا السعر متغير فاصحاب المحطات لن يرضو بالخساره و لايمكن يبيعو بسعر اقل من السعر الشراء
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31 - ابو راكان
2017-09-24 20:44:22
سوق سوداء بيصير سعره يتغير في الاسبوع مرتين مع بورصات الطاقة بالمعنى اذا نزل ٢٠ هلله بيقولك اصحاب المحطات ماعندنا بنزيم واذا ارتفع زياده باعو
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30 - ابو راكان
2017-09-24 20:44:21
سوق سوداء بيصير سعره يتغير في الاسبوع مرتين مع بورصات الطاقة بالمعنى اذا نزل ٢٠ هلله بيقولك اصحاب المحطات ماعندنا بنزيم واذا ارتفع زياده باعو
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29 - اعشقة
2017-09-24 20:43:48
تعليق مخالف
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28 - ابو راكان
2017-09-24 20:40:32
الي فهمته ان سعر البنزيم داخليا يتغير كل يوم مع سعر البورصات
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27 - ابو راكان
2017-09-24 20:38:57
رخص البترول في الدول المستهلكه وغلى في الدول المنتجه
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26 - شاكوش
2017-09-24 20:25:52
أدفعوا وأنتم ساكتين
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25 - ضحكت منها الأمم
2017-09-24 20:16:49
ترا نحنا أكبر مصدر واحتياطي في العالم ليش ترفع البنزين والدول غنيه وليست فقيره والأغنياء يوجد طرق كثيره الاستفادة منهم
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24 - bigwill
2017-09-24 20:15:14
دام عزك يا وطن 😁
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23 - ❤️محب صدام حسين ❤️
2017-09-24 20:12:28
هذه بوادر ظهور الرؤية ٢٠٣٠ الله يعطينا من خيرها ويكفينا
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22 - الهزاني
2017-09-24 19:54:33
ووووووليد تعال 🏃🏿💸💰💰💰
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21 -
2017-09-24 19:51:30
ياعمي يزيدوا يرفعوا يدعسو يسلخو يذبحوا ... خلاص ماعاد نحس أستجلدنا ...
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20 - شنتر بن عداد
2017-09-24 19:50:15
بدينا من هالحين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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19 - رؤية ٢٠٦٠
2017-09-24 19:46:29
شكلهم مكثرين من العصير المغشوش
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18 - ابو احمد
2017-09-24 19:46:01
ما ادري هو الزمان يتغير ولا احنا اللي نتغير احس كل سنة مختلفة عن اللي قبلها الله يصلح الحال 😧
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17 - رؤية ٢٠٦٠
2017-09-24 19:45:32
كيف الصحة ما في كحة
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16 - ميمي
2017-09-24 19:44:21
ترتفع اسعار الطاقه راح يرتفع الخبز والمواد الغذائيه لانهم يستخدمون منتجات الطاقه في الانتاج والتوزيع يعني كل شي بيرتفع سعره ياليت يكون فيه بطاقات تموينيه للمواطن
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15 - رؤية ٢٠٦٠
2017-09-24 19:44:05
اقول لكم شي مهم كيف الحال
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14 - الضب الفيراني
2017-09-24 19:39:59
تعليق مخةلف
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13 - ولوو
2017-09-24 19:39:07
تصريفه من بكير
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12 - مواطن مقهور
2017-09-24 19:25:17
طيب دخل البترول 80 عام أين ذهب !!! هناك امور يجب عدم المساس أو التعرض لها بأي شكل من الاشكال وهي التي لايستغني عنها المواطن مثل البترول ومشتقات الطاقة ..والمعيشة .. زاد سعر البترول نقص مو شغلنا ؟!
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11 - ؟؟؟
2017-09-24 19:21:23
حساب المواطن؟؟؟؟
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10 - هنطش
2017-09-24 19:19:26
في مقبل الأيام كم واحد بيمشي كعابي لا وينشدونه وهو في الرياض آخر مره زرت الثمامة يقول ايه علمي بها يوم البنزين على التسعيرة القديمه
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9 - العربي
2017-09-24 19:17:35
من المسؤول عن كل الأمور هاذي وش ذنب المواطن المسكين عيشتوه في قلق وتوتر ولعبتوا في أعصاب الضعوف لاكن ما أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
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8 - على ..
2017-09-24 19:09:31
نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً هذا يعني ان مشتقات الطاقه سترتفع قبل صرف الدعم للمواطنين ... او بمعنى آخر يجب ان يتحمل المواطن العبئ بمالايطيق
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7 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-24 19:09:18
حساب المواطن على اللَّه
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6 - مازن
2017-09-24 19:08:58
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصبح منكم آمناً في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-24 19:08:34
صداع في بطني ومغص في راسي
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4 -
2017-09-24 19:06:26
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
3 - AG
2017-09-24 19:04:29
سبحان الله ... يوم صار سعر برميل البترول في الحضيض ... ارتفعت سعر منتجاتها .... الله المستعان وكفى .
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
2 - ابو شدا
2017-09-24 19:04:05
يعني مغمض يا مواطن .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
1 - يالله
2017-09-24 19:02:46
الله ********
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آخر تعليق
بواسطة : الوطن في قلوبنا

بيض الله وجهك وبارك الله فيك ياقلم الحقيقة. قسمآبالله أنك احرقت قلوب الإخونجية ا...
بواسطة : ولوو

وجيههم بردت يناظرون جوالاتهم صدق من قال لا تتحدى شخص ليس لديه مايخصره...
بواسطة : قلم الحقيقه

نتمنى على الجهات الأمنية فورآ أن تلاحق هذا الثاغية الأخواني الأخونجي وتلقي القبض...
بواسطة : محب

سنتوره السبب واضح ههههههه...
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