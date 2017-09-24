“حساب المواطن” غير معني بالسوق السوداء للطاقة نتيجة ارتفاع أسعارها !

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صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن حساب المواطن غير مسؤول عن خلق سوق سوداء نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة .

وأوضحت المصادر ، وفقاً لموقع “عين اليوم ” ، أن حساب المواطن غير معني بقضية السوق السوداء، وإنما معني بأن هناك أسعار ستتغير وأن هناك دعم سيوجه للمواطنين، أما السوق السوداء الناتجة عن تخزين الطاقة لها جهات أخرى مسؤولة عنها.

يأتي ذلك التوضيح بعد أن أعلنت وثيقة التوازن المالي أن حساب المواطن سيبدأ دعم المواطنين ماليا قبل رفع أسعار الطاقة رسميا، مما قد يتسبب في تكوين سوق سوداء بتخزين مشتقات الطاقة.

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