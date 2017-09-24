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احتراق طالب داخل مدرسة بتنومة .. ووالده يكشف تفاصيل الواقعة-صور

احتراق طالب داخل مدرسة بتنومة .. ووالده يكشف تفاصيل الواقعة-صور
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المرصد 22 1٬293 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تعرض طالب داخل مدرسة بمحافظة تنومة إلى حروق من الدرجة الثانية في أجزاء من جسمه و ذلك إثر دفعه من أحد زملائه على نار مشتعلة في مخلفات داخل مدرسته و نقل على إثرها للمستشفى .

و تفصيلا قال والد الطالب فهد الشهري إن ابنه بالصف الأول الابتدائي وتعرض لحريق يوم الخميس الماضي من الدرجة الثانية في الأسبوع التمهيدي، حيث كانت هناك نار موقدة داخل ساحة المدرسة في مخلفات، خلال فترة دوام الطلاب، وقام أحد الطلاب بدفعه من الخلف وسقط داخل النار وأصيب إصابات بالغة بحروق بأجزاء من جسمه، نقل على أثرها للمستشفى ويحتاج لعلاج وتجميل جراء هذه الحروق.

و تساءل والد الطفل كيف يتم إشعال النيران داخل ساحة المدرسة في المخلفات والزوائد ولا يزال الطلاب بالمدرسة! مطالبا بمحاسبة كل المهملين مضيفا أنه تقدم بشكوى للجهات المعنية التي فتحت تحقيقا حول ما حدث لابنه بحسب موقع “سبق”.

و جاء رد التعليم حيث قال مدير تعليم النماص عبد الله بن عبد الرحمن آل قاسم :”يؤسفنا جداً ما حدث للطالب والموضوع محل اهتمامنا ولاتزال التحقيقات جارية من قبل جهة الاختصاص المكلفة من قبلنا لمتابعة هذا الموضوع بدقة وتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات والعقوبات النظامية بحقه”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - انه الحقد الدفين
2017-09-24 20:51:03
والمرض النفسي الذي يحمله من لا يزالون يسوقون بأن المشكلة تخص وزارة التعليم وهم معروفون لانهم يحملون اجندات تدميرية للتعليم لرغبتهم في البقاء على الفوضى ومحاربة أي إصلاح.
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21 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-24 20:48:48
عندما يحتاج الموقف أن أدافع عن المعلم فأنا له ، ولكن في هذا الخبر إن كان وقع الحادث داخل أسوار المدرسة، فهذه مصيبة لا يمكن أن تغتفر للمدير وكل مسؤولي المدرسة . وإن كان خارج الأسوار فالمدرسة وولي الأمر
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20 - الوطن في قلوبنا
2017-09-24 20:31:12
المدارس لدينا تدمير وليس تعليم. ساعة حصة النشاط الجديدة.جعلوها أخر الحصص الساعة12ظهرآ في ساحة مفتوحة خارج المدرسة في حرارة الشمس العالية مماتسبب إغماءلبعض الطلاب وأولياء الأمور مهمشين لايوخذ رايهم
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19 - اللي دفه لازم يتعاقب
2017-09-24 20:19:00
لابد من معاقبة من دفعه في النار ولو كان طفل هذا مشروع مجرم في المستقبل ومطالبة اهله بالتعويض المادي لان الولد راح يعيش بتشوه وصدمة نفسية الله يلعن من شب النار ومن دفه 😡
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18 -
2017-09-24 20:12:23
هل دفعه للنار اثناء الفسحة ام في حصة النشاط ?
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17 - الحقيقه المره
2017-09-24 20:05:53
نصيحتي للاب ولمن يحدث له مثل هذه الحروق ان يستعمل العسل الحر .. الغير مغشوش يضعه على الحروق بمشيئة الله ثلاث الى اربعة ايام يتحسن بشكل كبير وتختفي اثر الحروق. هذا الكلام عن تجربة والله على كلامي شهيد
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16 - مواطن سعودي✨✨
2017-09-24 19:54:09
هذا الشي شفته بعيني في الجنوب كل واحد عنده مخلفات يشب نار كبر الجبل علشان يحرق المخلفات بدون مراعات اي وسائل للسلامه المشكله الجو فجاءه يصير رياح تنثر النار في كل مكان الله يكفينا نار جهنم
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15 - اه يازمن
2017-09-24 19:53:22
هذا كله من بسبب قطر وايران حسبي الله ونعم الوكيل؟؟؟؟ هم السبب في كل شي!!!!!
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14 - كروانه...
2017-09-24 19:50:36
قدمت النصيحه لان مااخس من وزارة التربيه والتعليم الا وزارة الصحه ومستشفياته ،، الله يشفي كل مريض .
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13 - كروانه...
2017-09-24 19:49:23
واذا ماكان الجلد املس بعد العلاج .. في علاج بالصيدليه سيلكون للجلد يساعد // يستخدم قبل التفتيح
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12 - أم فهد
2017-09-24 19:48:41
الولد اللي دفه يحتاج لعلاج نفسي لان عنده نزعة عدوانية وتربيته فيها خلل وسيطال أذاه واعتداؤه جميع زملائه انتبهوا منه ولا بد من عقابه وتغريم والده حتى يعرف يربيه من جديد
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11 - كروانه...
2017-09-24 19:47:11
وبعدها الجلد المحروق راح يبدا يتقشر ،، ف انتي حطي زيت سمسم وعسل ولفي بالنايلون ،، حتى يترطب ويكون سهل يتقشر ،، قشريه بيكون ان شاء الله الجلد الجديد صاير تمام ، ثم اذهبي للصيدليه يعطيك علاج لتفتيح الون
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10 - يؤسفنا جداً - نأسف - نعبر عن أسفنا - تأسفنا كثيرأ - أعرب عن أسفه -
2017-09-24 19:45:49
وين تنصرف // ياوزارة التعليم
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9 - المعلم
2017-09-24 19:45:39
المسئولين في المدرسه نائمين
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8 - كروانه...
2017-09-24 19:43:57
الى ام الطفل : لاتخلين حروق ولدك تنشف حطي كريم ميبو ودوا ثاني بالصيدليه بالعسل ،، ولا تفركينه خليه طبقه ع الحرق وحطي ضماده ، وهكذا مرتين باليوم لين الجلد يعيد بناء نفسه ،، اقل شيء اسبوعين ،،
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7 - AG
2017-09-24 19:42:58
الله يعينكم .... ساعه النشاط .... خله طاقه الأطفال تطلع في المسار الخطاء ...
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6 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-24 19:40:19
الله يشفيه -----سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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5 - خالــــــــــــــــد
2017-09-24 19:36:41
زائر من الكواكب قل الحمدلله لا يبلاك الله بما بلا هذا الطالب
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4 - راعي القلاده
2017-09-24 19:33:58
كثرة الاخطاء ي.وزارة التربيه والتعليم.....
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3 - حامد
2017-09-24 19:31:35
هاذي المدرسه واللي يجي من وراها اروح اجمع كل من هب ودب وهاتك يا طاق ويامطقوق ياحبيبي خلاص خل التعليم عن بعد وعن طريق النت ترا الدنيا تطورت ياحبيبي النظام التعليمي هذا اللي صارله 100 سنه انتهى زمانه
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2 - زائر من الكواكب
2017-09-24 19:29:24
عبث أطفال خارج السور والخبر لدينا ساعة وقوعه
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1 - جداوي
2017-09-24 19:22:51
السن بالسن والبادي اظلم
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آخر تعليق
بواسطة : ولوو

وجيههم بردت يناظرون جوالاتهم صدق من قال لا تتحدى شخص ليس لديه مايخصره...
بواسطة : قلم الحقيقه

نتمنى على الجهات الأمنية فورآ أن تلاحق هذا الثاغية الأخواني الأخونجي وتلقي القبض...
بواسطة : محب

سنتوره السبب واضح ههههههه...
بواسطة : ساهر 2017

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي زمانٌ على أمتي القابض على دينه كالقابض ع...
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