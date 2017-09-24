احتراق طالب داخل مدرسة بتنومة .. ووالده يكشف تفاصيل الواقعة-صور
صحيفة المرصد : تعرض طالب داخل مدرسة بمحافظة تنومة إلى حروق من الدرجة الثانية في أجزاء من جسمه و ذلك إثر دفعه من أحد زملائه على نار مشتعلة في مخلفات داخل مدرسته و نقل على إثرها للمستشفى .
و تفصيلا قال والد الطالب فهد الشهري إن ابنه بالصف الأول الابتدائي وتعرض لحريق يوم الخميس الماضي من الدرجة الثانية في الأسبوع التمهيدي، حيث كانت هناك نار موقدة داخل ساحة المدرسة في مخلفات، خلال فترة دوام الطلاب، وقام أحد الطلاب بدفعه من الخلف وسقط داخل النار وأصيب إصابات بالغة بحروق بأجزاء من جسمه، نقل على أثرها للمستشفى ويحتاج لعلاج وتجميل جراء هذه الحروق.
و تساءل والد الطفل كيف يتم إشعال النيران داخل ساحة المدرسة في المخلفات والزوائد ولا يزال الطلاب بالمدرسة! مطالبا بمحاسبة كل المهملين مضيفا أنه تقدم بشكوى للجهات المعنية التي فتحت تحقيقا حول ما حدث لابنه بحسب موقع “سبق”.
و جاء رد التعليم حيث قال مدير تعليم النماص عبد الله بن عبد الرحمن آل قاسم :”يؤسفنا جداً ما حدث للطالب والموضوع محل اهتمامنا ولاتزال التحقيقات جارية من قبل جهة الاختصاص المكلفة من قبلنا لمتابعة هذا الموضوع بدقة وتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات والعقوبات النظامية بحقه”.
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التعليقات
والمرض النفسي الذي يحمله من لا يزالون يسوقون بأن المشكلة تخص وزارة التعليم وهم معروفون لانهم يحملون اجندات تدميرية للتعليم لرغبتهم في البقاء على الفوضى ومحاربة أي إصلاح.
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عندما يحتاج الموقف أن أدافع عن المعلم فأنا له ، ولكن في هذا الخبر إن كان وقع الحادث داخل أسوار المدرسة، فهذه مصيبة لا يمكن أن تغتفر للمدير وكل مسؤولي المدرسة . وإن كان خارج الأسوار فالمدرسة وولي الأمر
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المدارس لدينا تدمير وليس تعليم. ساعة حصة النشاط الجديدة.جعلوها أخر الحصص الساعة12ظهرآ في ساحة مفتوحة خارج المدرسة في حرارة الشمس العالية مماتسبب إغماءلبعض الطلاب وأولياء الأمور مهمشين لايوخذ رايهم
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لابد من معاقبة من دفعه في النار ولو كان طفل هذا مشروع مجرم في المستقبل ومطالبة اهله بالتعويض المادي لان الولد راح يعيش بتشوه وصدمة نفسية الله يلعن من شب النار ومن دفه 😡
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هل دفعه للنار اثناء الفسحة ام في حصة النشاط ?
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نصيحتي للاب ولمن يحدث له مثل هذه الحروق ان يستعمل العسل الحر .. الغير مغشوش يضعه على الحروق بمشيئة الله ثلاث الى اربعة ايام يتحسن بشكل كبير وتختفي اثر الحروق. هذا الكلام عن تجربة والله على كلامي شهيد
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هذا الشي شفته بعيني في الجنوب كل واحد عنده مخلفات يشب نار كبر الجبل علشان يحرق المخلفات بدون مراعات اي وسائل للسلامه المشكله الجو فجاءه يصير رياح تنثر النار في كل مكان الله يكفينا نار جهنم
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هذا كله من بسبب قطر وايران حسبي الله ونعم الوكيل؟؟؟؟ هم السبب في كل شي!!!!!
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قدمت النصيحه لان مااخس من وزارة التربيه والتعليم الا وزارة الصحه ومستشفياته ،، الله يشفي كل مريض .
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واذا ماكان الجلد املس بعد العلاج .. في علاج بالصيدليه سيلكون للجلد يساعد // يستخدم قبل التفتيح
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الولد اللي دفه يحتاج لعلاج نفسي لان عنده نزعة عدوانية وتربيته فيها خلل وسيطال أذاه واعتداؤه جميع زملائه انتبهوا منه ولا بد من عقابه وتغريم والده حتى يعرف يربيه من جديد
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وبعدها الجلد المحروق راح يبدا يتقشر ،، ف انتي حطي زيت سمسم وعسل ولفي بالنايلون ،، حتى يترطب ويكون سهل يتقشر ،، قشريه بيكون ان شاء الله الجلد الجديد صاير تمام ، ثم اذهبي للصيدليه يعطيك علاج لتفتيح الون
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وين تنصرف // ياوزارة التعليم
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المسئولين في المدرسه نائمين
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الى ام الطفل : لاتخلين حروق ولدك تنشف حطي كريم ميبو ودوا ثاني بالصيدليه بالعسل ،، ولا تفركينه خليه طبقه ع الحرق وحطي ضماده ، وهكذا مرتين باليوم لين الجلد يعيد بناء نفسه ،، اقل شيء اسبوعين ،،
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الله يعينكم .... ساعه النشاط .... خله طاقه الأطفال تطلع في المسار الخطاء ...
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الله يشفيه -----سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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زائر من الكواكب قل الحمدلله لا يبلاك الله بما بلا هذا الطالب
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كثرة الاخطاء ي.وزارة التربيه والتعليم.....
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هاذي المدرسه واللي يجي من وراها اروح اجمع كل من هب ودب وهاتك يا طاق ويامطقوق ياحبيبي خلاص خل التعليم عن بعد وعن طريق النت ترا الدنيا تطورت ياحبيبي النظام التعليمي هذا اللي صارله 100 سنه انتهى زمانه
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عبث أطفال خارج السور والخبر لدينا ساعة وقوعه
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السن بالسن والبادي اظلم
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