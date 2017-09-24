احتراق طالب داخل مدرسة بتنومة .. ووالده يكشف تفاصيل الواقعة-صور

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صحيفة المرصد : تعرض طالب داخل مدرسة بمحافظة تنومة إلى حروق من الدرجة الثانية في أجزاء من جسمه و ذلك إثر دفعه من أحد زملائه على نار مشتعلة في مخلفات داخل مدرسته و نقل على إثرها للمستشفى .

و تفصيلا قال والد الطالب فهد الشهري إن ابنه بالصف الأول الابتدائي وتعرض لحريق يوم الخميس الماضي من الدرجة الثانية في الأسبوع التمهيدي، حيث كانت هناك نار موقدة داخل ساحة المدرسة في مخلفات، خلال فترة دوام الطلاب، وقام أحد الطلاب بدفعه من الخلف وسقط داخل النار وأصيب إصابات بالغة بحروق بأجزاء من جسمه، نقل على أثرها للمستشفى ويحتاج لعلاج وتجميل جراء هذه الحروق.

و تساءل والد الطفل كيف يتم إشعال النيران داخل ساحة المدرسة في المخلفات والزوائد ولا يزال الطلاب بالمدرسة! مطالبا بمحاسبة كل المهملين مضيفا أنه تقدم بشكوى للجهات المعنية التي فتحت تحقيقا حول ما حدث لابنه بحسب موقع “سبق”.

و جاء رد التعليم حيث قال مدير تعليم النماص عبد الله بن عبد الرحمن آل قاسم :”يؤسفنا جداً ما حدث للطالب والموضوع محل اهتمامنا ولاتزال التحقيقات جارية من قبل جهة الاختصاص المكلفة من قبلنا لمتابعة هذا الموضوع بدقة وتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات والعقوبات النظامية بحقه”.

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