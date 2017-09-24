قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

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صحيفة المرصد: أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، عن بدء تطبيق قانون جديد للإفلاس بعد 3 أشهر تقريبا، في مطلع العام المقبل (2018).

وبحسب موقع ” عين اليوم” فإن الوكالات الأجنبية ركزت على أن القانون الجديد، هو جزء من جهود حكومية سعودية تُبذل لجذب المستثمرين الأجانب، وأن التشريع الحالي لا توجد فيه طرق سهلة لإنهاء أنشطة الشركات المديونة .

كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية تأكيد وزير الاستثمار السعودى ، أن القانون الجديد هو جزء من الجهود التي تبذل لجذب المستثمرين الأجانب ، موضحًا أن مجلس الشورى بعد إقرار قانون الإفلاس الجديد سيعمل على قانون جديد يتعلق بالرهن والامتياز التجارى.

يُشار إلى أن جهود ضبط الأوضاع المالية في السعودية بدأت تأتي أُكلها، حيث أن الإصلاحات التي تهدف لتحسين بيئة العمل، بدأت تحقق زخما كبيرا، كما أن هيكل زيادة الشفافية ومساءلة الحكومة يُنفذ بحدٍ كبير.