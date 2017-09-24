قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية
صحيفة المرصد: أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، عن بدء تطبيق قانون جديد للإفلاس بعد 3 أشهر تقريبا، في مطلع العام المقبل (2018).
وبحسب موقع ” عين اليوم” فإن الوكالات الأجنبية ركزت على أن القانون الجديد، هو جزء من جهود حكومية سعودية تُبذل لجذب المستثمرين الأجانب، وأن التشريع الحالي لا توجد فيه طرق سهلة لإنهاء أنشطة الشركات المديونة .
كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية تأكيد وزير الاستثمار السعودى ، أن القانون الجديد هو جزء من الجهود التي تبذل لجذب المستثمرين الأجانب ، موضحًا أن مجلس الشورى بعد إقرار قانون الإفلاس الجديد سيعمل على قانون جديد يتعلق بالرهن والامتياز التجارى.
يُشار إلى أن جهود ضبط الأوضاع المالية في السعودية بدأت تأتي أُكلها، حيث أن الإصلاحات التي تهدف لتحسين بيئة العمل، بدأت تحقق زخما كبيرا، كما أن هيكل زيادة الشفافية ومساءلة الحكومة يُنفذ بحدٍ كبير.
التعليقات
معقوله،ّ؟
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تعليق مخالف
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يايمني ليس ماتروح لبلدك وتخليها عظمى مثل الدول وانتم قاعدين تنافسونا على رزقنا وبلدكم واهلكم يذبحون من الحوثي وين وطنيتكم بديتو حب الدنيا على ارضكم وعرضكم
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دائما لنظام مع الشركات انا موظف قطاع خاص منذو سبع سنوات واشتغل كذا مهنه اصبت بفشل كلوي والان يلمحون لى بالاستغناء عن خدماتي
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يمني الشركات الي يقصدونها رؤوس اموالها عشرات المليارات من الدولارات يعني لانت ولا اليمن باكمله يملك تلك المليارات
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اقول للسادح خلك سادح. غيرك ياخذها وانت سادح
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الحمدلله ربي ينصر المجتهد دائما والأجنبي هو الذي تقوم عليه الدول العظمى وشكرا لبلدنا السعودية
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اغلب شركات الاستثمار ستعلن إفلاسها لأن القرار في مصلحتها للتخلص والتهرب من حقوق المواطنين والظرائب وسوف يعود من جديد والدخول في السوق السعودي من جديد ويعجلة لفي ..
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مسكين الي ماعندة شهادة دكتور الله حسيبهم بعض المعلمين لايخافون الله ضرب واهانة لكثير من الطلاب ووالان الكثير منهم في الوطن بلاشهادة وبلا مال الشكولله
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مافهمت
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احنا في حاجة المستثمرين الاجانب اللي عندهم فلوس........ اما اصحاب اقامة زائر والمتسللين والمخالفين مامنهم فايده رحلوهم
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(دام لأمور في صالح الاجنبي) أجل نفر الموجه/ اخواني الأجانب المقيمين اني سعيد أن أشاهدكم في بلدكم تعملون عملكم ونحن منكم ولكم نحن بلاكم مثل اليتيم الي ماله أحد يمسح دموعه نحن نشكركم ونوس خشومكمو
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م 5 ستحاسب على كلمك ببهتك اعراض علماءنا كذبا وزورا ايها الوافد الله ينتقم منك 🙏🏼 عاجلا غير آجل ومعروف اللي يغش ويرفع الاسعار وياكل الربا الاجانب عندنا وتاكلون اموال المواطنين بالباطل
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م 5 ليش تفترى وتبهت مشايخ السعوديه متى قالوا اكل اموال الناس بالباطل حلال ماتخاف الله عليك من الله ماتستحق يجي واحد امعه جاهل مايحفظ آيه من القرآن ويتكلم عن علماء افنوا اعمارهم بالعلم ويكذب عليهم😎
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اعلان الافلاس في القانون الامريكي يعني الشركة المتي اعلنت افلاسها يتم تعويضها من النك الفدرالي وهذا يحمي الشركات وتلتزم مؤسسة النقد بتعويض الشركه يعني في مصلحة الشركة المتعثره
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بداية كسر الاحتكار وتحكم البعض بالمواطنين وتحكمهم برفع الاسعار حسب امزجتهم 🤓
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ليش كذا ... عاد خلكم على قانون انه الكفيل يوكل حق الأجنبي ..هذا بحسب بعض المشايخ السعوديين جائز ..ويعتبر مال حلال زلال
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تعليق زخالف
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الا بدأت الأمور المالية تسواء
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(جاك الموت ياتارك الصلاة) دخول الشركات الأجنبية للإستثمار من مصلحة الجميع وستعد قائمة الإفلاس لشركات والمؤسسات التي أستغلت ظروف المواطن والمقيم بشجعها ورفعت الأسعار سنين طوال.
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الله المستعان
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