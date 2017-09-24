تسجيل صوتي: الملك سلمان يعزي نجل الشيخ مران بن قويد .. ويكشف عن عمر المتوفى

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صحيفة المرصد : أوضح مقطع صوتي ، لحظة تقديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، العزاء والمواساة في وفاة الشيخ مران بن متعب قويد الذي تُوفي أمس السبت ، لنجله رئيس مركز الفايزية بوادي الدواسر تركي بن مران بن قويد .

وأجرى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً بنجل الفقيد ، وأوصاه بنقل تعازيه لجميع آل قويد في وفاة الفقيد ، فيما سأله خادم الحرمين عن عمر المتوفى ليرد عليه بأنه بلغ 105 أعوام .

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