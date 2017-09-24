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تسجيل صوتي: الملك سلمان يعزي نجل الشيخ مران بن قويد .. ويكشف عن عمر المتوفى
صحيفة المرصد : أوضح مقطع صوتي ، لحظة تقديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، العزاء والمواساة في وفاة الشيخ مران بن متعب قويد الذي تُوفي أمس السبت ، لنجله رئيس مركز الفايزية بوادي الدواسر تركي بن مران بن قويد .
وأجرى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً بنجل الفقيد ، وأوصاه بنقل تعازيه لجميع آل قويد في وفاة الفقيد ، فيما سأله خادم الحرمين عن عمر المتوفى ليرد عليه بأنه بلغ 105 أعوام .
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التعليقات
5 - مملكة العز2017-09-24 20:38:42
الله يطول عمره والدواسر من خيرة قبائل العرب
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4 - تخيل2017-09-24 20:36:52
يتصل عليك الملك سلمان حفظه الله
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3 - جبال سدير2017-09-24 20:28:05
ليس بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزحفظة الله مشاركة المواطنين افراحهم واتراحهم اللهم ارحمة وارحم جميع موتى المسلمين
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2 - اا2017-09-24 20:25:07
جزاك الله خير ياخادم الحرمين رغم الضروف والمشاغل مانسيت الي وقفو في تأسيس المملكه مع الموحد وابن قويد والدواسر منهم الله يرحمهم جميع ولهم منا الدعى
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1 - ابو صقر2017-09-24 20:02:04
عظم الله اجركم ياجعل عمرك يابوفهد طويل
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آخر تعليق
بواسطة : الوطن في قلوبنا
بيض الله وجهك وبارك الله فيك ياقلم الحقيقة. قسمآبالله أنك احرقت قلوب الإخونجية ا...
بواسطة : قلم الحقيقه
نتمنى على الجهات الأمنية فورآ أن تلاحق هذا الثاغية الأخواني الأخونجي وتلقي القبض...
بواسطة : محب
سنتوره السبب واضح ههههههه...
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