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شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !

شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !
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المرصد 166 4٬172 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمحتسب ، وهو يعترض طريق المارة بشارع الفن بأبها .

وانتشر الفيديو بين النشطاء تحت هاشتاق #تعدي_عضو_هيئة_الأمر_بالمعروف ، وأظهر الفيديو أحد المحتسبين وهو يعترض طريق المارة في شارع الفن بأبها ، خلال الاحتفال باليوم الوطني 87 ، وظل يقول لهم : ” ما تستحون .. ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة “.

فيما أخذ بعض المارة من النساء ينظرن إليه لوقوفه في منتصف الطريق ، لينظر إليهم قائلاً : ” في يوم القيامة بتكونين حافية عارية ما فيه ضحك” .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 28,843 )
166 - قلم الحقيقه
2017-09-24 21:03:48
نتمنى على الجهات الأمنية فورآ أن تلاحق هذا الثاغية الأخواني الأخونجي وتلقي القبض عليه وتلحقه مع بقية عصابته المسجونين.واضح من كلامه أنه أرادأن يفسد على الشعب السعودي فرحته بيوم وعيد وطنه من حقده عليهم
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165 - ساهر 2017
2017-09-24 21:03:23
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي زمانٌ على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار)
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164 - مدري
2017-09-24 21:03:02
انا اقول ان القدح بالآمرين بالمعروف قدح بمن اسس هذا الجهاز وقدح بشرع الله
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163 -
2017-09-24 21:02:48
جزاه الله خير وكثر من امثاله
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( عدد التعليقات 1 )
162 - العنيد
2017-09-24 21:02:39
اتمني ترجع الهئيه وبصلاحيات مثل العسكر. والله الفساد كثر والكل يجاهر بالمعصيه الله يحمنا. والقادم مصيبه. والسبب كله يريدون تدمير هذا البلد الأمين. اللهم احفظ بلادي من كل شر
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161 - المااااضي
2017-09-24 21:02:26
ياجماعة الخير لاتلومون الاخونج ..معصبين هاليومين لأنهم يعيشون أسوء أيامهم ..نفسيتهم بالحضيض..لأنه لم يعد لهم قيمه بالمجتمع واصبحوا يتنططون بكل محفل ..صحوة الميت فبل مماته..انتهوا وانكشفوا الى غير رجعه
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160 - حقاااني...
2017-09-24 21:02:13
في زمن انقلاب المفاهيم اصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اللقافة والتطفل على الآخرين حسب مفهوم البعض وكأنهم لا يعون ولا يقرأون القرآن الكريم ويتبعون أهوائهم.. نسأل الله العافية والهداية للجميع
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159 -
2017-09-24 21:01:22
ت134حقاني طوبا والا طابوقه ههههه مايلزمني لا غريب ولا قريب
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( عدد التعليقات 28,843 )
158 - قلم الحقيقه
2017-09-24 21:01:21
لامكان للأخوان الأخونجية على ارض بلادنا المملكة العربية السعودية. الشعب داس عليكم ووقف مع حكومته .
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157 - ساهر 2017
2017-09-24 21:01:17
( يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ( (آل عمران/114
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156 - طحطوح
2017-09-24 21:01:16
قيل: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: (الذي يصلحون إذا فسد الناس) وفي حديث أبي ثعلبة للعامل منهم أجر خمسين قيل يارسول الله منا أو منهم قال: منكم .. أي لهم أجر خمسين من الصحابة.
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155 - ابوسعد الشهراني
2017-09-24 21:00:33
عضو في الهيئه هذا مخالف للاانظمه وكمان في العيد الوطني !! نطالب بانزال اشد العقوبات عليه ردع له وللاامثاله
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154 - مدري
2017-09-24 21:00:31
ت ١٣٢ خليف صدقت .
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153 - علم صاحب الفتوى
2017-09-24 21:00:28
ت 118 القحطاني نقول كفاية استشراف ومزايده على نوايا الاخرين ألحقتم القدسية بمن لا قدسية لهم من البشر ، فانشغلتم بالدفاع عنهم بدلاً من تطوير حياتكم ، وأقامتم لهم المعجزات والكرامات
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152 - ساهر 2017
2017-09-24 20:59:49
7- (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ( (لقمان/17
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151 - ق ح
2017-09-24 20:59:44
ليش نسافر والطراوة هنا
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150 - نشبه
2017-09-24 20:59:39
مايعترض ع الشيخ الا اشباه الرجال من يرضون لاهلهم التبرج والاختلاط بختصااااار
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149 - خليف
2017-09-24 20:59:08
عندما تجد فاسد من الناس تنصحه وتبين له وتدعوله .. وان لم يتوقف تردعه وتوقفه .. عندما تجد شخصين متقاطعين يتدخل هولاء بتذكيرهم بذنوبهم واخطاءهم ويعودون احبابا بعد قطيعه ..
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148 - حقاااني...
2017-09-24 20:58:29
قال الله تعالى..وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وصفهم الله تعالى بالمفلحين
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147 - شرقاوي
2017-09-24 20:58:27
*** وين الشرطه عنه مايسحلونه على خشمه يودونه مع ربعه للسجن هههههههههعع...
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( عدد التعليقات 28,843 )
146 - قلم الحقيقه
2017-09-24 20:58:24
جعل من نفسه هذا الثاغية مسخرة وأضحوكة أمام الجميع ولا واحد من أفراد الشعب السعودي عطاه وجه . جميعهم مع حكومتهم الرشيدة.لأنهم يعلمون أنه من نفس قطيع الأخونجية الخونة اللي تآمرو على وطنهم وأرادو احراقه.
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145 - الرجل يعتذر
2017-09-24 20:58:01
الرجل طلع في فيديو ثاني يتاسف ويقول موقصدي تزعلون مني
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( عدد التعليقات 1 )
144 - العنيد
2017-09-24 20:57:33
لابد من اصدار عقوبه قويه على من يعتدي على الهيئة دون وجه حق الهيئة هم جز من امن البلد وهم خير من يطبق الكتاب والسنه
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143 -
2017-09-24 20:57:27
استغفر الله
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142 - مع الخيل
2017-09-24 20:57:22
جزاه الله خير سوا اللي عليه نصح وامر بلمعروف والباقي عليهم وكل شاة تتعلق بعرقوبها
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141 - ساهر 2017
2017-09-24 20:57:17
قال تعالى(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)
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140 - المعلم
2017-09-24 20:57:13
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا جميعا كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
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139 - ابو شدا
2017-09-24 20:57:10
بمراجعتي لنعليقات كل المعترضين **** أعداء الدين والمله وهوه شخص واحد داخل بعشره معرفات. ولكن الحمدلله البلد فيها خير أما*** الأوفياء من رجال الأمن.
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138 - بايسن كلك حركات
2017-09-24 20:56:42
فيه فلام واكشن في الموضوع!!!
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137 - كروانه ..
2017-09-24 20:56:13
بارك الله فيه .
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136 - اعشقة
2017-09-24 20:56:04
اسد يزئر هذا المحتسب***
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135 - خليف
2017-09-24 20:55:26
نجد ان شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باختصار هي ايقاف المخطى ونصحه او ردعه عن فعل كل باطل او منكر كان ..سوف اضرب لكم امثله لو فعل دور الهيئه لما وجدناها ..
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134 - حقاااني...
2017-09-24 20:53:29
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ..رواه مسلم
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( عدد التعليقات 28,843 )
133 - قلم الحقيقه
2017-09-24 20:53:03
يوم حققو مع هذا الأخونجي الأخواني قالو له وشـ عندك واقف تثاغي.رد عليهم أنه محتسب ثم قال مكتئب لا محتسب من خوفه ضيع وشـ فهموه يقول اذا مسكته الحكومة.المهم ردو عليه أنت لامحتسب ولامكتئب بل منجلد هههه
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132 - خليف
2017-09-24 20:52:42
الدول التي تبحث عن النجاح تنمي دور المخلصين من ابناءها ..الذين يصلحون مااخربه الفاسدون ..نحن محسودون ع هذه الشعيره لانها تبني ولاتهدم وكان ينبغي ان تعطى هيئه المعروف صلاحيات كبيره
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131 - مانع القحطاني
2017-09-24 20:52:15
وكيف يتم تغيير المصطلحات من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ل يعترض طريقهم ويتدخل في شؤونهم!! عجب عجاب!!
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130 -
2017-09-24 20:51:59
ت104هههه جاي دور الاخواني راح يخلو ***ههههه
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129 - علم صاحب الفتوى
2017-09-24 20:51:29
ما شاء الله شلة حدثني ثقات لا يرون في الامر بالمعروف الا في محاربة المرأة يحب ان يكون وصي عليها في كل شيئ الخذلان يكون أكثر ألماً حين يضطرك المجتمع والناس أن تعيش وحيداً وغريباً في مجتمعك تحت الوصاي
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128 - طيب
2017-09-24 20:51:10
وراه ما يروح للمسؤلين ويعترض هناك عندهم
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127 - مرابط بالحد الجنوبي
2017-09-24 20:50:51
نأمل من الجهات المختصة القبض والتحقيق مع هذا المتشدد.من يمنع فرحة المواطنين بيومنا الوطني يجب ان يحاسب.لامكان للأخون المتأسلمين في بلادنا.الله يعز حكومتنا ةيفكنا شر الارهاب.ونحن المرابطين لهم بالمرصاد
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126 - wad
2017-09-24 20:50:02
تعليق مخالف
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125 - ابو شدا
2017-09-24 20:49:37
على العموم القافله تسير ****
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124 - الحجاج
2017-09-24 20:49:19
تعليق مخالف
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123 - ابو شدا
2017-09-24 20:49:03
- قلم الحقيقه 2017-09- هذا الأخونجي من قطيع الأخوان المسجونين المعادين للوطن كان يشتغل عندهم قهوجي في حلقاتهم ومحاضراتهم قبل أن تلقي ..وين وطنيتك عندما سلم المزروع نفسه لم تكتب حرف واحد لأنه من شيعتك
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122 - في الثانية 5
2017-09-24 20:49:00
فيه عسكري في الشارع . والله تمنيت انه جاء وحطه في شنطة الدورية .
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121 - ابونايف
2017-09-24 20:48:49
تعليق٩٩ ***والله ينبع من تعليقك وهذا الشيخ عنده غيره علي بنات وطنه وابناء وطنه اما انت فمنزوعه من الغيره
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120 - شايب
2017-09-24 20:48:47
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ))
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119 - القحطاني
2017-09-24 20:48:44
قلم الحقيقه خليك مودب واطلب الله العفو والستر***
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118 - مانع القحطاني
2017-09-24 20:48:03
كيف يطالعون الرجال وكأنه غريب جاي من كوكب اخر أو كأنه بين مجموعة نصارى ويدعوهم للإسلام ما كأنهم مسلمين أبناء مسلمين مولودين وعايشين في بلد إسلامي دارسين في مدارس اسلاميه لا يهوديه فيها ولا نصرانية!!
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117 - جندي الوطن
2017-09-24 20:47:48
*** تقول غريب عليهم هاذا النصح بداء الاسلام غريب ويعود غريب والله ستسأل عن هاذا يوم نفس لاتنفع نفس
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116 -
2017-09-24 20:47:38
ت. 13. لابد من تاديبك .إذا تعودتها. احذرك
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115 - ابو شدا
2017-09-24 20:47:35
102 - 2017-09-24 20:41:18 كل من يدافع عن هاذا المتخلف فهوا متخلف والتغيرجاي رضيتوا والا ارتضيتوا.... جزاه الله خير الجزاء. وفعل الخير سيستمر حتى قيام الساعة. وأمثالك لا قيمة لهم.
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114 - بدر
2017-09-24 20:47:23
العلمانية هي الحل الوحيد والفرصة الاخيرة لتنقية ديننا من الشوائب ، الاسلام دين حضارة وعدل وعمل ، الدين شئ والعادات والتقاليد شئ اخر مختلف والخلط بينهما اساء كثيرا للدين .
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113 - ابو شدا
2017-09-24 20:46:42
102 - 2017-09-24 20:41:18 كل من يدافع عن هاذا المتخلف فهوا متخلف والتغيرجاي رضيتوا والا ارتضيتوا.... جزاه الله خير الجزاء. وفعل الخير سيستمر حتى قيام الساعة. وأمثالك لا قيمة لهم.
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112 - شايب
2017-09-24 20:46:07
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾
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( عدد التعليقات 28,843 )
111 - قلم الحقيقه
2017-09-24 20:45:18
الأخونجية الدعاة الاخوان هذا آخر قطيعهم منحاش من الجهات الأمنية مسوي نفسه محتسب في محاولة منه لتغييرجلده لكنه مافهم التعليمات التي وصلته هم قالوله خلك مكتئب واغلق فمك. المهم الحكومة قبضت عليه مع لحيته
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110 -
2017-09-24 20:44:57
الله يزيدك تقوى على تقوى سنندم يون القيامه ان لم نسمع هذا الشخص
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( عدد التعليقات 29,214 )
109 - برق _ الحرم
2017-09-24 20:44:44
(((((92 - علم صاحب الفتوى.......ت 44 برق تعليق جيد اول مره .....لايهمك تحت بيرق ((سيدي _سلمان)) ...نصرة الحق والدين وأهله ))))
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108 -
2017-09-24 20:44:24
تعليق مخالف
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107 - اجل قبيلة (( ويش دخل القبيلة
2017-09-24 20:44:13
انا والله اني من اكبر قبيلة في السعودية . وأقول للأخ المحتسب جزاك الله خير لكن لاتعترض الناس في الطريق وتتكلم عليهم بدون وجه حق . اذا كان في مخالفة بينة فعليك نصحهم . لكن واقف وسط الناس وتقول عيب ؟؟؟
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106 - علم صاحب الفتوى
2017-09-24 20:44:13
سلوكيات سادية يجب ايقاف هذي الاشكال عن مصادرة فرحة الاخرين التعصب والجهل والإستبداد ينتج في المجتمع مفاهيم ساذجة للثقافة وتأويلات سطحية للدين وتعليم إقصائي يعلم الأجيال الجمود والإنغلاق والموت الفكري
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105 -
2017-09-24 20:43:23
ماحد يلومه ينصح من المطعسه والدرباويه ***
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( عدد التعليقات 28,843 )
104 - قلم الحقيقه
2017-09-24 20:42:13
هذا الأخونجي من قطيع الأخوان المسجونين المعادين للوطن كان يشتغل عندهم قهوجي في حلقاتهم ومحاضراتهم قبل أن تلقي الحكومة الرشيدة القبض عليهم وتدخلهم سجونها.لابد من القبض عليه والحاقه بمعزبه منتوف اللحية.
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103 - ابو مشعلاني،،،،،،
2017-09-24 20:41:26
الله المستعان اصبحو الناس ينظرون إلى من يقوم بالنصح باستغراب وكان مايقوم به امر غريب. اللهم من اراد السوء و الفتنة بارض الحرمين ان تكف شرة.
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102 -
2017-09-24 20:41:18
كل من يدافع عن هاذا المتخلف فهوا متخلف والتغيرجاي رضيتوا والا ارتضيتوا
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101 - البندري💇💕
2017-09-24 20:39:52
والله شكله يضحك..هو بوادي والناس بوادي ينكلم محد معطيه وجه😀
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100 - يابو احمد
2017-09-24 20:39:27
تعليق مخالف
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99 -
2017-09-24 20:38:41
الاخوان مازالو يعيشو في العصور القديمه العفنه مساله وقت وسيتم القصاء عليهم
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( عدد التعليقات 1 )
98 - العنيد
2017-09-24 20:38:24
لله دركم ياحماة الدين والوطن بعد الله رجال الهيئات اكبر واسمى حق للأنسان على ثرى هذا الوطن هو دعمكم وبقائكم شوكه في حلوق المقسدين من ارباب السوابق زي المذكور االمااضي وقلم الحقد
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97 - الحجاج
2017-09-24 20:38:06
هذا ممن قال فيهم الشاعر ****
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96 -
2017-09-24 20:37:45
تعليق 86 بس مواقق لامر الله
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95 - ركان
2017-09-24 20:36:54
سلام عليكم عندو حق ،فيه ناس وانا شفتهم بعيني *** مع العلم اني اخب حب شذيذ سعوية
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( عدد التعليقات 1 )
94 - العنيد
2017-09-24 20:35:53
يا حسرتك ياقلم انت والماااضي وربعك على هالخبر هههههه
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93 - زائر
2017-09-24 20:35:47
جزاه الله خير
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92 - علم صاحب الفتوى
2017-09-24 20:35:24
ت 44 برق " تعليق جيد اول مره اشوف تعليق مفيد لك بعيد عن نظرية المؤمرات او الكلام الغير مفهوم " الى الامام
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91 - ابو يوسف العسيري
2017-09-24 20:35:20
شوف الشعب السعودي في الشارع كيف يناظرون فيه بتعجب !! هذا دليل قاطع ان الشعب لاعاد يقبل بوجود الهيئه
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
90 - مملكة العز
2017-09-24 20:34:21
بيض الله وجهه بياض الشحم
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
89 - عادي
2017-09-24 20:34:20
جماعة حدثني احدهم يبون المجاهيم تجيهم👊
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
88 - AMS.f
2017-09-24 20:33:23
هذا خالف تعليمات ولي الامر
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
87 -
2017-09-24 20:32:32
الحمدلله على نعمة الاسلام امر بمعروف ونهي عن المنكر الحمدلله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
86 - علم صاحب الفتوى
2017-09-24 20:32:11
تناضل الشعوب الحية في كل مكان من أجل حياة أفضل ، من أجل سعادة ورفاه الإنسان في الدنيا قبل أن يكون الهدف ترحيل هذه السعادة إلى الحياة الآخرة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
85 - XYZ
2017-09-24 20:31:58
الوطن كله يبتسم بمناسبة عيده الميمون وهذا الإنسان يفرض أمره على الناس "يالله ما فيه ضحك". 40 سنة والناس لم تعد تستطيع حتى الابتسامة لأنهم فقدوا لياقتها. لابد من قانون يحمي الناس من هكذا سلوكيات سادية.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
84 - saeed s
2017-09-24 20:31:46
نصيحته غلط لأن الغناء أمر خلافي وقد أختارت الحكومة السماح به واختيارالحكومة يقطع الخلاف كذلك قد يفهم من نصيحته معنى التحريض في هذا الوقت بالذات.
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83 - ديمه فهد
2017-09-24 20:31:17
أعوذ بلله همجيه وصراخ وهبال الواحد يشغل اغاني ويرقص بسيارته مو ضروري ينزل الشارع قدامنا ويتميلح يععع على هاالاشكال
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82 - زائر
2017-09-24 20:31:15
ملقوف بعدين وش دخل عاريه يوم القيامه شي عجيب
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81 - اعشقة
2017-09-24 20:30:55
وكأني ارى اسد في مملكتة ولة زئير ..****
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80 -
2017-09-24 20:30:52
الله يجزاهم خير ويوفقهم
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79 - مدري
2017-09-24 20:30:35
تعليق مخالف
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78 - ابو احمد
2017-09-24 20:30:29
اتقوا الله الرجال ماقال شي غلط والمعلقين اغلبهم مع الخيل يا شقرا وهذا واقف في الممشى في منتزه السد
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77 - جرهم
2017-09-24 20:30:24
هزلت اذاكان من ينكر المنكر اصبح مجرم في بلاد الحرمين
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76 - مرابط من اجلك عزيزي مواطن
2017-09-24 20:29:55
اقول المفروض انت مع جماعتك في السجن جاي من كوكب اخر اطالب بالقبض عليه ومنع أمثاله من اعتراض الناس يلي ما يستحي يتكلم على بنات الناس
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75 -
2017-09-24 20:29:21
الحمدلله على نعمة الاسلام امر بمعروف ونهي عن المنكر الحمدلله
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74 - نعم
2017-09-24 20:29:03
جزاك الله خير ياشيخ والله يكثر امثالك
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( عدد التعليقات 29,214 )
73 - برق _ الحرم
2017-09-24 20:28:08
((23 - قلم الحقيقه......ليلة البارحة أعلن مستشفى شهار عن فقدانه ..قول الحقيقة ماحصل لليلة البارحة...تحديد في عسير ..ابطالنا البواسل يحفظهم الله اسقطوا صاروخ الولي السفية عندما حاول افساد فرحة الوطن))
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72 - مانع القحطاني
2017-09-24 20:28:00
أخشى ما أخشاه وهو الذي أخشاه أن يصبح الدين الإسلامي غريبا في السعوديه بلاد الحرمين ويصبح المتمسكون به غرباء فطوبى للغرباء جزاك الله خير عزيزي المحتسب واعانك الله على القرار القادم بحقك
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71 - سلطان
2017-09-24 20:27:43
جزاه الله خير عضو الهيئة على هذا التذكير والنصح ومن لا يعجبه هذا الكلام****
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70 - علم صاحب الفتوى
2017-09-24 20:27:38
اين الغلط ؟ وهل الموقف يستحق النصح ؟ والنصح في ماذا الضحك !عموماً يبدو انه لم يستوعب الى الان،ان عهد الوصاية انتهى الى غير رجعة وهل من مواصفات الناصح وجود البشت بدون عقال ؟ لا كهنوت في الاسلام
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69 - بندر
2017-09-24 20:27:02
٤٠ سنة تكفي يا اخونجية
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68 - ياقلم
2017-09-24 20:26:57
عسى ربي يبتليك بمرض يشغلك بنفسك يارب انت انسان عاله على المجتمع الله يشغلك لنفسك ****
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67 -
2017-09-24 20:26:56
***عندهم حياء ودين وأخلاق
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66 -
2017-09-24 20:26:25
جمال الأرض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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65 - القناص2
2017-09-24 20:25:54
نحمل بعض اخطأ الأفراد لمجموعه كامله التعميم جهل هؤلاء ينصحون من يخرج عن المألوف هؤلاء الخير والبركه بهم تطمئن قلوب الناس على محارمهم في مثل هذه المناسبات لايضايقون احد إلا من قل حياءه وأدبه مع الناس
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64 - محمدين
2017-09-24 20:25:48
الناس تنظر اليه باستغراب وكأنه من كوكب اخرولاداعي لوضع نفسه بموقف لايحسد عليه فالنساء لم يرتكبن جرما اذا خرجن وهن مستترات
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63 - قهر
2017-09-24 20:25:33
وش فيه ذا قاعد يقذف الناس >>> يحب تنظيف البلد من هولاء
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62 - ✅✅
2017-09-24 20:25:30
شكراً لهم . بارك الله فيهم و جزاهم الله خير
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61 - مدري
2017-09-24 20:25:16
ت ٤٤ ماذا تريد ان يقول
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60 - ابو وليد
2017-09-24 20:25:15
ياخنبوق أن شالله تدخل شهار وناااا الي اشرف على علاجك
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59 - Fdks 6666666
2017-09-24 20:25:14
الله يجزاه خير في زمن الفتن الغيره لا توجد
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58 - كاره الليبرالية
2017-09-24 20:24:59
اجل الغو هذي الايه من القرأن(ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف)وخلاص وخلو الشغل على المكشوف وهذي بداية النهاية،تاكدو ان الله مظهر دينه مهما تغيرت الظروف ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع
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57 - Fdks 6666666
2017-09-24 20:24:50
الله يجزاه خير في زمن الفتن الغيره لا توجد
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56 - علي
2017-09-24 20:24:32
لا حول ولا قوه الا بالله وصلنا الى مرحله خطيرة من الفساد والاختلاط والأغاني بالشوارع لو حصل مكروه لهذه البلد لن تجد من يدافع عنها الا أمثال هذا الرجل اما أشباه الرجال الذين يتراقصون سيهربون خارج الوطن
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55 - عموري
2017-09-24 20:23:56
ملقوووووووووووووووووووووف
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54 - المااااضي
2017-09-24 20:23:52
هذا المنظر للمحتسب غير حضاري
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53 - اه يازمن
2017-09-24 20:23:48
هذا كله من قطر وايران هم الجايبين العلمنه والعلمانيه للبلد؟؟؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل!!!!!
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52 - المااااضي
2017-09-24 20:22:04
ت 20 قلم الحقيقه هههههههههههه الله يسعدك ياشيخ 😅😅
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51 -
2017-09-24 20:21:18
تعليق مخالف
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50 - مدري
2017-09-24 20:21:11
جزاه الله خير قال الصواب . فهو خائف على الشعب (السعودي) من النار فلذلك نصح وكلامه طيب كلام عاقل مؤمن . على مثل هؤلاء تقوم الاخلاق وينتفع البشر ويحفظ الامن وتصان الاعراض ويسعد اهل الاسلام ويزهق الكفر
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49 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-24 20:20:50
يكفي لعبتوا علينا اربعين سنة
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48 - أم فهد
2017-09-24 20:20:09
تعليق 25 في المستقبل يتداولونها في المجالس وانت تتقلب في النار قد شبعت موتا
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47 - وطني الحبيب
2017-09-24 20:19:44
ياوالله النشبه دواعش وين الدوله عن الاشكال هذي يوم عيد يوم وطني. الاشكال هذي اعدا الفرح اعدا للبشريه اتمنى اللقاء القبض عليه وإيداعه مع جماعه حسب الله ممن يقولون احب الصالحين ولست منهم .
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46 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-24 20:18:22
بَلْ نَقذِفُ بِالْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدمَغُهُ فَإذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
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45 - حق
2017-09-24 20:17:55
جزاك الله خيرا
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( عدد التعليقات 29,214 )
44 - برق _ الحرم
2017-09-24 20:17:50
((((((( نعــــــــــــــم نحن في دولة الاسلام ..........ولسنا في دولة غربية ...... حتى يصبح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غريبا على ارضه ....... خطابوا الناس باسلوب مرغب لامنفر..يخلق الذرائع )))))
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43 - خليف
2017-09-24 20:17:49
شنت هجمات وحرب شعواء ع الهيئه لاطفاء هذه الشعيره وممن من اصحاب الهوى وملذات الدنيا الفانيه .. ماهو المقصود بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ..هل تعرفون حجم هذه الشعيره ومدى اهميتها
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42 - ام
2017-09-24 20:16:47
الله يجزاه خير الجزاء لكن فعلا الناس انهبلوا ونسال الله العافية ياخسارة كوننابلد الحرم ونهاجم من يامر بالمعروف
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41 - جبال سدير
2017-09-24 20:15:31
حتى النصح اصبح ينتقد صاحبة لاحول ولا قوة الى باالله العلي العظيم
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40 - الفكاكه
2017-09-24 20:15:29
ياناس اللي يعرفه يناصخه ويقوله لايحط نفسه بمواقف بايخه حنا في عهد سلمان ****
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( عدد التعليقات 29,214 )
39 - برق _ الحرم
2017-09-24 20:15:15
(((((((( وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ))))))
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38 - خليف
2017-09-24 20:15:08
حسبنا الله ونعم الوكيل ... سوف ابدا معكم تحليل لمواقعنا المشين الذي وصلنا اليه .. عندما تبدا عمليه احتقار وازدراء ومنع شعرية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ف مجتمعنا فابشروا بندامه وضياع المسلمين
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37 - ابو سليمان
2017-09-24 20:14:48
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بحدود الادب وحسب الاستطاعه وترك الامر بالمعروف والتهي عن المنكر كارثه على البلاد والعباد والله اعلم
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36 - المااااضي
2017-09-24 20:14:30
يجب القبض عليه ومحاسبته حساب عسير حتى لايتمادى غيره من الاخونج الصحويين ويكون عقابه شديد حتى يصبح عبره لمن لايعنبر من المحتسبين الصحويين.
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35 - ريان القحطاني
2017-09-24 20:14:05
يعتدى على الناس ،، وين الاجهزه الامنيه عنه ،، يجب معاقبته
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34 - المااااضي
2017-09-24 20:13:34
يجب القبض عليه ومحاسبته حساب عسير حتى لايتمادى غيره من الاخونج الصحويين ويكون عقابه شديد حتى يصبح عبره لمن لايعنبر من المحتسبين الصحويين.
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
33 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-24 20:11:21
بكره التصويت بمجلس الشورى وبعدها سينقرض ما تبقى من هؤلاء وستبقى ذكراهم نتناقلها في مجالسنا كفقرات كوميدية للضحك والوناسة
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
32 - جبال سدير
2017-09-24 20:11:06
حتى النصح اصبح ينتقد صاحبة لاحول ولا قوة الى باالله العلي العظيم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
31 - الرجل الصادق
2017-09-24 20:10:44
جزاه الله خيرا.. ونفع به
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
30 - البيضفاعي
2017-09-24 20:10:25
ايش عليه من الناس يمنع اهله وخلاص حساب خلق الله عند ربهم
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
29 -
2017-09-24 20:09:57
مافيها اي شئ ينصح والدين النصيحة وهذا الكلام دائما نسمعه من الاباء والاجداد عند النصيحة ف المحتسب لم يخطي لابحق الدين ولا بحق الوطن
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28 -
2017-09-24 20:09:45
يجب ان تحترم الاخر والشيخ ماغلط على أحد يذكر باليوم الاخر وفي النهاية كل واحد سيقف امام مالك يوم الدين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
27 - مواطن جيبة فاضي
2017-09-24 20:09:08
العيد هذا مالة طعم لا مقاضي ولا اشترينا لة اي شئ
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26 - الحقيقه المره
2017-09-24 20:08:41
الله يكثر من امثاله وينفع به .. هذا الذي يريد لهم النجاة ويخاف عليهم من سخط الله ..
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
25 - ضايع
2017-09-24 20:08:40
مادام واقف ويتكلم فقط له الحق يقول مايريد كما للمحتفلين الحق بالاحتفال دون مضايقه الواعض
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
24 -
2017-09-24 20:08:23
الله يكثر من امثاله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,843 )
23 - قلم الحقيقه
2017-09-24 20:08:12
ليلة البارحة أعلن مستشفى شهار عن فقدانه لأحد نزلائه من المجانين وأوصافه يلبس بشت أصفر طويل القامة مثل النعامة يهذري بخزعبلات غير مفهومة أقرب مالها شعوذات السحر والساحرين يكره الوطن واحتفالاته وحكومته.
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22 - المااااضي
2017-09-24 20:07:25
قاموا قطعان الاخونج يظهرون بعد ان توالت الصفعات عليهم..جاؤا ليقتلوا فرحة المواطنين بيوم الوطن..ولكن انتظروا خبر القبض عليه الليله او بكره..
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21 - *أبـ basel ـو*
2017-09-24 20:06:54
القابض على دينه كالقابض على الجمر..صدقت يارسول الله.. اصبح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شخص منبوذ..فيارب رحماك!!
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20 - ابوصالح سكري
2017-09-24 20:05:12
معقولة محتسب في زيارة لشارع الفن اكيد كاتب المقال يمني يحب الفتن بشارع الفيل
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19 - معبر
2017-09-24 20:04:58
كلامه سليم وعين الصواب ولا غلط في شي
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18 - violety
2017-09-24 20:03:51
للاسف البعض اخذ اليوم الوطني هز ورقص وماذا يفيدنا , الوطنية هي المحافظة على املاك الوطن التنظيم تنظيف الوطن اتباع انظمته مساعدت البعض مساهمة الشركات والبنوك في اعمار الوطن والمحتاج التكاتف عدم خيانته
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
17 -
2017-09-24 20:03:47
مافيها اي شئ ينصح والدين النصيحة وهذا الكلام دائما نسمعه من الاباء والاجداد عند النصيحة ف المحتسب لم يخطي لابحق الدين ولا بحق الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 - أم فهد
2017-09-24 20:03:23
اي فن هذا شارع ***الاخلاقي والسلوكي الله يخسف به
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15 -
2017-09-24 20:03:20
الأمير تميم يُستقبل بحفاوه في الدوحه بعد عودته سالماً ... السؤال : أين هم أصحاب الخبر الذي يقول أن تميم لن يعود ؟؟؟؟
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14 -
2017-09-24 20:03:18
الله ينفع بهم
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
13 - المااااضي
2017-09-24 20:03:05
اقبضوا عليه وعلموه الاحتساب كيف ...هذا الداعي ضد سياسة حكومتنا وتوجهها للأمام..يريدون استمرار تخلفنا الاخونج ..
لا يعجبني(20) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 28,843 )
12 - قلم الحقيقه
2017-09-24 20:02:58
واضح انه مريض نفسي الله لايشفيه.كل الشكر للشعب السعودي لرحمته لهؤلاء المنقرضين الأخونجية الأخوان لتركه في حال سبيله يثغي ثغاة الشاةالمقطوع نفسها.والا لو كان عاقل يدرك مايقوله لسلخو جلده وقضبوه الحكومة
لا يعجبني(21) اعجبني(7)
11 - وشك وشك
2017-09-24 20:02:19
زمن القابضون على الجمر
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
10 - عابر سبيل
2017-09-24 20:02:17
لاقافه مالها داعي المارة محتشمين محترمين مقارنه بالدول الاخري وهذا للاسف حاط نفسه حكم شرعي بوسط الشارع،،، الناس تبغي تحتفل باليوم الوطني وهذا قاعد يادب المؤدب علي ادبه .
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
9 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-24 20:01:37
في وقت الصلاة ولم يتكلم عن النص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-09-24 20:00:17
ماغلط على احد، واقف بأدب وينصح
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
7 - ابو ساره
2017-09-24 19:59:52
الله يكثر من امثاله لا زال يوجد اللي يخافون الله مهما كان الاعلام يسيئ لهم ويشوه سمعتهم
لا يعجبني(4) اعجبني(12)
6 - ضحكت منها الأمم
2017-09-24 19:59:29
الله يجزاه الفردوس واياه
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
5 - ابن وايل
2017-09-24 19:57:57
ترامب من ينطحه نفذ وانت ساكت
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
4 - أبو فهد
2017-09-24 19:57:45
فاقد الشيء لا يعطيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 - ولد أمه
2017-09-24 19:56:43
جزاه الله خير على التذكير
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
2 - ابوصالح سكري
2017-09-24 19:56:41
بشارع الفن قوية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - محماس
2017-09-24 19:56:04
جزاه الله خير ماقصر
لا يعجبني(2) اعجبني(19)

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آخر تعليق
بواسطة : ولوو

وجيههم بردت يناظرون جوالاتهم صدق من قال لا تتحدى شخص ليس لديه مايخصره...
بواسطة : قلم الحقيقه

نتمنى على الجهات الأمنية فورآ أن تلاحق هذا الثاغية الأخواني الأخونجي وتلقي القبض...
بواسطة : محب

سنتوره السبب واضح ههههههه...
بواسطة : ساهر 2017

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي زمانٌ على أمتي القابض على دينه كالقابض ع...
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