شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمحتسب ، وهو يعترض طريق المارة بشارع الفن بأبها .
وانتشر الفيديو بين النشطاء تحت هاشتاق #تعدي_عضو_هيئة_الأمر_بالمعروف ، وأظهر الفيديو أحد المحتسبين وهو يعترض طريق المارة في شارع الفن بأبها ، خلال الاحتفال باليوم الوطني 87 ، وظل يقول لهم : ” ما تستحون .. ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة “.
فيما أخذ بعض المارة من النساء ينظرن إليه لوقوفه في منتصف الطريق ، لينظر إليهم قائلاً : ” في يوم القيامة بتكونين حافية عارية ما فيه ضحك” .
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عضو الهيئة يخاطب المحتفلين :— وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) ٢٤ سبتمبر، ٢٠١٧
ما تستحون مافي دين مافي حياء ولا قبيلة !
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ماتقوم به الهيئة وصاية وليس دين !
#تعدي_عضو_هيئة_الأمر_بالمعروف pic.twitter.com/kaBE0RhSkN
التعليقات
نتمنى على الجهات الأمنية فورآ أن تلاحق هذا الثاغية الأخواني الأخونجي وتلقي القبض عليه وتلحقه مع بقية عصابته المسجونين.واضح من كلامه أنه أرادأن يفسد على الشعب السعودي فرحته بيوم وعيد وطنه من حقده عليهم
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي زمانٌ على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار)
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انا اقول ان القدح بالآمرين بالمعروف قدح بمن اسس هذا الجهاز وقدح بشرع الله
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جزاه الله خير وكثر من امثاله
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اتمني ترجع الهئيه وبصلاحيات مثل العسكر. والله الفساد كثر والكل يجاهر بالمعصيه الله يحمنا. والقادم مصيبه. والسبب كله يريدون تدمير هذا البلد الأمين. اللهم احفظ بلادي من كل شر
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ياجماعة الخير لاتلومون الاخونج ..معصبين هاليومين لأنهم يعيشون أسوء أيامهم ..نفسيتهم بالحضيض..لأنه لم يعد لهم قيمه بالمجتمع واصبحوا يتنططون بكل محفل ..صحوة الميت فبل مماته..انتهوا وانكشفوا الى غير رجعه
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في زمن انقلاب المفاهيم اصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اللقافة والتطفل على الآخرين حسب مفهوم البعض وكأنهم لا يعون ولا يقرأون القرآن الكريم ويتبعون أهوائهم.. نسأل الله العافية والهداية للجميع
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ت134حقاني طوبا والا طابوقه ههههه مايلزمني لا غريب ولا قريب
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لامكان للأخوان الأخونجية على ارض بلادنا المملكة العربية السعودية. الشعب داس عليكم ووقف مع حكومته .
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( يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ( (آل عمران/114
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قيل: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: (الذي يصلحون إذا فسد الناس) وفي حديث أبي ثعلبة للعامل منهم أجر خمسين قيل يارسول الله منا أو منهم قال: منكم .. أي لهم أجر خمسين من الصحابة.
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عضو في الهيئه هذا مخالف للاانظمه وكمان في العيد الوطني !! نطالب بانزال اشد العقوبات عليه ردع له وللاامثاله
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ت ١٣٢ خليف صدقت .
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ت 118 القحطاني نقول كفاية استشراف ومزايده على نوايا الاخرين ألحقتم القدسية بمن لا قدسية لهم من البشر ، فانشغلتم بالدفاع عنهم بدلاً من تطوير حياتكم ، وأقامتم لهم المعجزات والكرامات
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7- (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ( (لقمان/17
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ليش نسافر والطراوة هنا
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مايعترض ع الشيخ الا اشباه الرجال من يرضون لاهلهم التبرج والاختلاط بختصااااار
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عندما تجد فاسد من الناس تنصحه وتبين له وتدعوله .. وان لم يتوقف تردعه وتوقفه .. عندما تجد شخصين متقاطعين يتدخل هولاء بتذكيرهم بذنوبهم واخطاءهم ويعودون احبابا بعد قطيعه ..
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قال الله تعالى..وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وصفهم الله تعالى بالمفلحين
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*** وين الشرطه عنه مايسحلونه على خشمه يودونه مع ربعه للسجن هههههههههعع...
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جعل من نفسه هذا الثاغية مسخرة وأضحوكة أمام الجميع ولا واحد من أفراد الشعب السعودي عطاه وجه . جميعهم مع حكومتهم الرشيدة.لأنهم يعلمون أنه من نفس قطيع الأخونجية الخونة اللي تآمرو على وطنهم وأرادو احراقه.
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الرجل طلع في فيديو ثاني يتاسف ويقول موقصدي تزعلون مني
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لابد من اصدار عقوبه قويه على من يعتدي على الهيئة دون وجه حق الهيئة هم جز من امن البلد وهم خير من يطبق الكتاب والسنه
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استغفر الله
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جزاه الله خير سوا اللي عليه نصح وامر بلمعروف والباقي عليهم وكل شاة تتعلق بعرقوبها
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قال تعالى(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا جميعا كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
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بمراجعتي لنعليقات كل المعترضين **** أعداء الدين والمله وهوه شخص واحد داخل بعشره معرفات. ولكن الحمدلله البلد فيها خير أما*** الأوفياء من رجال الأمن.
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فيه فلام واكشن في الموضوع!!!
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بارك الله فيه .
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اسد يزئر هذا المحتسب***
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نجد ان شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باختصار هي ايقاف المخطى ونصحه او ردعه عن فعل كل باطل او منكر كان ..سوف اضرب لكم امثله لو فعل دور الهيئه لما وجدناها ..
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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ..رواه مسلم
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يوم حققو مع هذا الأخونجي الأخواني قالو له وشـ عندك واقف تثاغي.رد عليهم أنه محتسب ثم قال مكتئب لا محتسب من خوفه ضيع وشـ فهموه يقول اذا مسكته الحكومة.المهم ردو عليه أنت لامحتسب ولامكتئب بل منجلد هههه
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الدول التي تبحث عن النجاح تنمي دور المخلصين من ابناءها ..الذين يصلحون مااخربه الفاسدون ..نحن محسودون ع هذه الشعيره لانها تبني ولاتهدم وكان ينبغي ان تعطى هيئه المعروف صلاحيات كبيره
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وكيف يتم تغيير المصطلحات من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ل يعترض طريقهم ويتدخل في شؤونهم!! عجب عجاب!!
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ت104هههه جاي دور الاخواني راح يخلو ***ههههه
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ما شاء الله شلة حدثني ثقات لا يرون في الامر بالمعروف الا في محاربة المرأة يحب ان يكون وصي عليها في كل شيئ الخذلان يكون أكثر ألماً حين يضطرك المجتمع والناس أن تعيش وحيداً وغريباً في مجتمعك تحت الوصاي
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وراه ما يروح للمسؤلين ويعترض هناك عندهم
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نأمل من الجهات المختصة القبض والتحقيق مع هذا المتشدد.من يمنع فرحة المواطنين بيومنا الوطني يجب ان يحاسب.لامكان للأخون المتأسلمين في بلادنا.الله يعز حكومتنا ةيفكنا شر الارهاب.ونحن المرابطين لهم بالمرصاد
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تعليق مخالف
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على العموم القافله تسير ****
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تعليق مخالف
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- قلم الحقيقه 2017-09- هذا الأخونجي من قطيع الأخوان المسجونين المعادين للوطن كان يشتغل عندهم قهوجي في حلقاتهم ومحاضراتهم قبل أن تلقي ..وين وطنيتك عندما سلم المزروع نفسه لم تكتب حرف واحد لأنه من شيعتك
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فيه عسكري في الشارع . والله تمنيت انه جاء وحطه في شنطة الدورية .
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تعليق٩٩ ***والله ينبع من تعليقك وهذا الشيخ عنده غيره علي بنات وطنه وابناء وطنه اما انت فمنزوعه من الغيره
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عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ))
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قلم الحقيقه خليك مودب واطلب الله العفو والستر***
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كيف يطالعون الرجال وكأنه غريب جاي من كوكب اخر أو كأنه بين مجموعة نصارى ويدعوهم للإسلام ما كأنهم مسلمين أبناء مسلمين مولودين وعايشين في بلد إسلامي دارسين في مدارس اسلاميه لا يهوديه فيها ولا نصرانية!!
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*** تقول غريب عليهم هاذا النصح بداء الاسلام غريب ويعود غريب والله ستسأل عن هاذا يوم نفس لاتنفع نفس
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ت. 13. لابد من تاديبك .إذا تعودتها. احذرك
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102 - 2017-09-24 20:41:18 كل من يدافع عن هاذا المتخلف فهوا متخلف والتغيرجاي رضيتوا والا ارتضيتوا.... جزاه الله خير الجزاء. وفعل الخير سيستمر حتى قيام الساعة. وأمثالك لا قيمة لهم.
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العلمانية هي الحل الوحيد والفرصة الاخيرة لتنقية ديننا من الشوائب ، الاسلام دين حضارة وعدل وعمل ، الدين شئ والعادات والتقاليد شئ اخر مختلف والخلط بينهما اساء كثيرا للدين .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
102 - 2017-09-24 20:41:18 كل من يدافع عن هاذا المتخلف فهوا متخلف والتغيرجاي رضيتوا والا ارتضيتوا.... جزاه الله خير الجزاء. وفعل الخير سيستمر حتى قيام الساعة. وأمثالك لا قيمة لهم.
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﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾
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الأخونجية الدعاة الاخوان هذا آخر قطيعهم منحاش من الجهات الأمنية مسوي نفسه محتسب في محاولة منه لتغييرجلده لكنه مافهم التعليمات التي وصلته هم قالوله خلك مكتئب واغلق فمك. المهم الحكومة قبضت عليه مع لحيته
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
الله يزيدك تقوى على تقوى سنندم يون القيامه ان لم نسمع هذا الشخص
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
(((((92 - علم صاحب الفتوى.......ت 44 برق تعليق جيد اول مره .....لايهمك تحت بيرق ((سيدي _سلمان)) ...نصرة الحق والدين وأهله ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا والله اني من اكبر قبيلة في السعودية . وأقول للأخ المحتسب جزاك الله خير لكن لاتعترض الناس في الطريق وتتكلم عليهم بدون وجه حق . اذا كان في مخالفة بينة فعليك نصحهم . لكن واقف وسط الناس وتقول عيب ؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
سلوكيات سادية يجب ايقاف هذي الاشكال عن مصادرة فرحة الاخرين التعصب والجهل والإستبداد ينتج في المجتمع مفاهيم ساذجة للثقافة وتأويلات سطحية للدين وتعليم إقصائي يعلم الأجيال الجمود والإنغلاق والموت الفكري
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
ماحد يلومه ينصح من المطعسه والدرباويه ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هذا الأخونجي من قطيع الأخوان المسجونين المعادين للوطن كان يشتغل عندهم قهوجي في حلقاتهم ومحاضراتهم قبل أن تلقي الحكومة الرشيدة القبض عليهم وتدخلهم سجونها.لابد من القبض عليه والحاقه بمعزبه منتوف اللحية.
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
الله المستعان اصبحو الناس ينظرون إلى من يقوم بالنصح باستغراب وكان مايقوم به امر غريب. اللهم من اراد السوء و الفتنة بارض الحرمين ان تكف شرة.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
كل من يدافع عن هاذا المتخلف فهوا متخلف والتغيرجاي رضيتوا والا ارتضيتوا
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
والله شكله يضحك..هو بوادي والناس بوادي ينكلم محد معطيه وجه😀
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الاخوان مازالو يعيشو في العصور القديمه العفنه مساله وقت وسيتم القصاء عليهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لله دركم ياحماة الدين والوطن بعد الله رجال الهيئات اكبر واسمى حق للأنسان على ثرى هذا الوطن هو دعمكم وبقائكم شوكه في حلوق المقسدين من ارباب السوابق زي المذكور االمااضي وقلم الحقد
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
هذا ممن قال فيهم الشاعر ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق 86 بس مواقق لامر الله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
سلام عليكم عندو حق ،فيه ناس وانا شفتهم بعيني *** مع العلم اني اخب حب شذيذ سعوية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا حسرتك ياقلم انت والماااضي وربعك على هالخبر هههههه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
جزاه الله خير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ت 44 برق " تعليق جيد اول مره اشوف تعليق مفيد لك بعيد عن نظرية المؤمرات او الكلام الغير مفهوم " الى الامام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شوف الشعب السعودي في الشارع كيف يناظرون فيه بتعجب !! هذا دليل قاطع ان الشعب لاعاد يقبل بوجود الهيئه
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
بيض الله وجهه بياض الشحم
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
جماعة حدثني احدهم يبون المجاهيم تجيهم👊
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذا خالف تعليمات ولي الامر
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
الحمدلله على نعمة الاسلام امر بمعروف ونهي عن المنكر الحمدلله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
تناضل الشعوب الحية في كل مكان من أجل حياة أفضل ، من أجل سعادة ورفاه الإنسان في الدنيا قبل أن يكون الهدف ترحيل هذه السعادة إلى الحياة الآخرة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الوطن كله يبتسم بمناسبة عيده الميمون وهذا الإنسان يفرض أمره على الناس "يالله ما فيه ضحك". 40 سنة والناس لم تعد تستطيع حتى الابتسامة لأنهم فقدوا لياقتها. لابد من قانون يحمي الناس من هكذا سلوكيات سادية.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
نصيحته غلط لأن الغناء أمر خلافي وقد أختارت الحكومة السماح به واختيارالحكومة يقطع الخلاف كذلك قد يفهم من نصيحته معنى التحريض في هذا الوقت بالذات.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أعوذ بلله همجيه وصراخ وهبال الواحد يشغل اغاني ويرقص بسيارته مو ضروري ينزل الشارع قدامنا ويتميلح يععع على هاالاشكال
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ملقوف بعدين وش دخل عاريه يوم القيامه شي عجيب
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
وكأني ارى اسد في مملكتة ولة زئير ..****
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الله يجزاهم خير ويوفقهم
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتقوا الله الرجال ماقال شي غلط والمعلقين اغلبهم مع الخيل يا شقرا وهذا واقف في الممشى في منتزه السد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هزلت اذاكان من ينكر المنكر اصبح مجرم في بلاد الحرمين
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
اقول المفروض انت مع جماعتك في السجن جاي من كوكب اخر اطالب بالقبض عليه ومنع أمثاله من اعتراض الناس يلي ما يستحي يتكلم على بنات الناس
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الحمدلله على نعمة الاسلام امر بمعروف ونهي عن المنكر الحمدلله
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
جزاك الله خير ياشيخ والله يكثر امثالك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
((23 - قلم الحقيقه......ليلة البارحة أعلن مستشفى شهار عن فقدانه ..قول الحقيقة ماحصل لليلة البارحة...تحديد في عسير ..ابطالنا البواسل يحفظهم الله اسقطوا صاروخ الولي السفية عندما حاول افساد فرحة الوطن))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أخشى ما أخشاه وهو الذي أخشاه أن يصبح الدين الإسلامي غريبا في السعوديه بلاد الحرمين ويصبح المتمسكون به غرباء فطوبى للغرباء جزاك الله خير عزيزي المحتسب واعانك الله على القرار القادم بحقك
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
جزاه الله خير عضو الهيئة على هذا التذكير والنصح ومن لا يعجبه هذا الكلام****
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
اين الغلط ؟ وهل الموقف يستحق النصح ؟ والنصح في ماذا الضحك !عموماً يبدو انه لم يستوعب الى الان،ان عهد الوصاية انتهى الى غير رجعة وهل من مواصفات الناصح وجود البشت بدون عقال ؟ لا كهنوت في الاسلام
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
٤٠ سنة تكفي يا اخونجية
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
عسى ربي يبتليك بمرض يشغلك بنفسك يارب انت انسان عاله على المجتمع الله يشغلك لنفسك ****
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
***عندهم حياء ودين وأخلاق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
جمال الأرض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
نحمل بعض اخطأ الأفراد لمجموعه كامله التعميم جهل هؤلاء ينصحون من يخرج عن المألوف هؤلاء الخير والبركه بهم تطمئن قلوب الناس على محارمهم في مثل هذه المناسبات لايضايقون احد إلا من قل حياءه وأدبه مع الناس
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
الناس تنظر اليه باستغراب وكأنه من كوكب اخرولاداعي لوضع نفسه بموقف لايحسد عليه فالنساء لم يرتكبن جرما اذا خرجن وهن مستترات
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
وش فيه ذا قاعد يقذف الناس >>> يحب تنظيف البلد من هولاء
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
شكراً لهم . بارك الله فيهم و جزاهم الله خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت ٤٤ ماذا تريد ان يقول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياخنبوق أن شالله تدخل شهار وناااا الي اشرف على علاجك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يجزاه خير في زمن الفتن الغيره لا توجد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اجل الغو هذي الايه من القرأن(ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف)وخلاص وخلو الشغل على المكشوف وهذي بداية النهاية،تاكدو ان الله مظهر دينه مهما تغيرت الظروف ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يجزاه خير في زمن الفتن الغيره لا توجد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا حول ولا قوه الا بالله وصلنا الى مرحله خطيرة من الفساد والاختلاط والأغاني بالشوارع لو حصل مكروه لهذه البلد لن تجد من يدافع عنها الا أمثال هذا الرجل اما أشباه الرجال الذين يتراقصون سيهربون خارج الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ملقوووووووووووووووووووووف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هذا المنظر للمحتسب غير حضاري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا كله من قطر وايران هم الجايبين العلمنه والعلمانيه للبلد؟؟؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت 20 قلم الحقيقه هههههههههههه الله يسعدك ياشيخ 😅😅
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جزاه الله خير قال الصواب . فهو خائف على الشعب (السعودي) من النار فلذلك نصح وكلامه طيب كلام عاقل مؤمن . على مثل هؤلاء تقوم الاخلاق وينتفع البشر ويحفظ الامن وتصان الاعراض ويسعد اهل الاسلام ويزهق الكفر
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يكفي لعبتوا علينا اربعين سنة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
تعليق 25 في المستقبل يتداولونها في المجالس وانت تتقلب في النار قد شبعت موتا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياوالله النشبه دواعش وين الدوله عن الاشكال هذي يوم عيد يوم وطني. الاشكال هذي اعدا الفرح اعدا للبشريه اتمنى اللقاء القبض عليه وإيداعه مع جماعه حسب الله ممن يقولون احب الصالحين ولست منهم .
لا يعجبني(12) اعجبني(5)
بَلْ نَقذِفُ بِالْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدمَغُهُ فَإذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
جزاك الله خيرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((((( نعــــــــــــــم نحن في دولة الاسلام ..........ولسنا في دولة غربية ...... حتى يصبح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غريبا على ارضه ....... خطابوا الناس باسلوب مرغب لامنفر..يخلق الذرائع )))))
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شنت هجمات وحرب شعواء ع الهيئه لاطفاء هذه الشعيره وممن من اصحاب الهوى وملذات الدنيا الفانيه .. ماهو المقصود بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ..هل تعرفون حجم هذه الشعيره ومدى اهميتها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الله يجزاه خير الجزاء لكن فعلا الناس انهبلوا ونسال الله العافية ياخسارة كوننابلد الحرم ونهاجم من يامر بالمعروف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
حتى النصح اصبح ينتقد صاحبة لاحول ولا قوة الى باالله العلي العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ياناس اللي يعرفه يناصخه ويقوله لايحط نفسه بمواقف بايخه حنا في عهد سلمان ****
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
(((((((( وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبنا الله ونعم الوكيل ... سوف ابدا معكم تحليل لمواقعنا المشين الذي وصلنا اليه .. عندما تبدا عمليه احتقار وازدراء ومنع شعرية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ف مجتمعنا فابشروا بندامه وضياع المسلمين
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بحدود الادب وحسب الاستطاعه وترك الامر بالمعروف والتهي عن المنكر كارثه على البلاد والعباد والله اعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يجب القبض عليه ومحاسبته حساب عسير حتى لايتمادى غيره من الاخونج الصحويين ويكون عقابه شديد حتى يصبح عبره لمن لايعنبر من المحتسبين الصحويين.
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
يعتدى على الناس ،، وين الاجهزه الامنيه عنه ،، يجب معاقبته
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
يجب القبض عليه ومحاسبته حساب عسير حتى لايتمادى غيره من الاخونج الصحويين ويكون عقابه شديد حتى يصبح عبره لمن لايعنبر من المحتسبين الصحويين.
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
بكره التصويت بمجلس الشورى وبعدها سينقرض ما تبقى من هؤلاء وستبقى ذكراهم نتناقلها في مجالسنا كفقرات كوميدية للضحك والوناسة
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
حتى النصح اصبح ينتقد صاحبة لاحول ولا قوة الى باالله العلي العظيم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
جزاه الله خيرا.. ونفع به
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ايش عليه من الناس يمنع اهله وخلاص حساب خلق الله عند ربهم
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
مافيها اي شئ ينصح والدين النصيحة وهذا الكلام دائما نسمعه من الاباء والاجداد عند النصيحة ف المحتسب لم يخطي لابحق الدين ولا بحق الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يجب ان تحترم الاخر والشيخ ماغلط على أحد يذكر باليوم الاخر وفي النهاية كل واحد سيقف امام مالك يوم الدين
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العيد هذا مالة طعم لا مقاضي ولا اشترينا لة اي شئ
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الله يكثر من امثاله وينفع به .. هذا الذي يريد لهم النجاة ويخاف عليهم من سخط الله ..
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مادام واقف ويتكلم فقط له الحق يقول مايريد كما للمحتفلين الحق بالاحتفال دون مضايقه الواعض
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الله يكثر من امثاله
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ليلة البارحة أعلن مستشفى شهار عن فقدانه لأحد نزلائه من المجانين وأوصافه يلبس بشت أصفر طويل القامة مثل النعامة يهذري بخزعبلات غير مفهومة أقرب مالها شعوذات السحر والساحرين يكره الوطن واحتفالاته وحكومته.
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قاموا قطعان الاخونج يظهرون بعد ان توالت الصفعات عليهم..جاؤا ليقتلوا فرحة المواطنين بيوم الوطن..ولكن انتظروا خبر القبض عليه الليله او بكره..
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القابض على دينه كالقابض على الجمر..صدقت يارسول الله.. اصبح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شخص منبوذ..فيارب رحماك!!
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معقولة محتسب في زيارة لشارع الفن اكيد كاتب المقال يمني يحب الفتن بشارع الفيل
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كلامه سليم وعين الصواب ولا غلط في شي
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للاسف البعض اخذ اليوم الوطني هز ورقص وماذا يفيدنا , الوطنية هي المحافظة على املاك الوطن التنظيم تنظيف الوطن اتباع انظمته مساعدت البعض مساهمة الشركات والبنوك في اعمار الوطن والمحتاج التكاتف عدم خيانته
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مافيها اي شئ ينصح والدين النصيحة وهذا الكلام دائما نسمعه من الاباء والاجداد عند النصيحة ف المحتسب لم يخطي لابحق الدين ولا بحق الوطن
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اي فن هذا شارع ***الاخلاقي والسلوكي الله يخسف به
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الأمير تميم يُستقبل بحفاوه في الدوحه بعد عودته سالماً ... السؤال : أين هم أصحاب الخبر الذي يقول أن تميم لن يعود ؟؟؟؟
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الله ينفع بهم
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اقبضوا عليه وعلموه الاحتساب كيف ...هذا الداعي ضد سياسة حكومتنا وتوجهها للأمام..يريدون استمرار تخلفنا الاخونج ..
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واضح انه مريض نفسي الله لايشفيه.كل الشكر للشعب السعودي لرحمته لهؤلاء المنقرضين الأخونجية الأخوان لتركه في حال سبيله يثغي ثغاة الشاةالمقطوع نفسها.والا لو كان عاقل يدرك مايقوله لسلخو جلده وقضبوه الحكومة
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زمن القابضون على الجمر
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لاقافه مالها داعي المارة محتشمين محترمين مقارنه بالدول الاخري وهذا للاسف حاط نفسه حكم شرعي بوسط الشارع،،، الناس تبغي تحتفل باليوم الوطني وهذا قاعد يادب المؤدب علي ادبه .
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في وقت الصلاة ولم يتكلم عن النص
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ماغلط على احد، واقف بأدب وينصح
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الله يكثر من امثاله لا زال يوجد اللي يخافون الله مهما كان الاعلام يسيئ لهم ويشوه سمعتهم
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الله يجزاه الفردوس واياه
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ترامب من ينطحه نفذ وانت ساكت
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فاقد الشيء لا يعطيه
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جزاه الله خير على التذكير
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بشارع الفن قوية
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جزاه الله خير ماقصر
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