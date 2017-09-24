شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمحتسب ، وهو يعترض طريق المارة بشارع الفن بأبها .

وانتشر الفيديو بين النشطاء تحت هاشتاق #تعدي_عضو_هيئة_الأمر_بالمعروف ، وأظهر الفيديو أحد المحتسبين وهو يعترض طريق المارة في شارع الفن بأبها ، خلال الاحتفال باليوم الوطني 87 ، وظل يقول لهم : ” ما تستحون .. ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة “.

فيما أخذ بعض المارة من النساء ينظرن إليه لوقوفه في منتصف الطريق ، لينظر إليهم قائلاً : ” في يوم القيامة بتكونين حافية عارية ما فيه ضحك” .

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