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بالفيديو .. قصيدة “النجاح” للأمير خالد الفيصل : ” المراجل ماتبي إلا ولد .. مثل من يحمل على الحد السلاح”
صحيفة المرصد : نشر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة تحت عنوان “النجاح” ، تغنى فيها بالوطن والقيادة والشعب السعودي .
وأشاد الفيصل في القصيدة بقيادة الملك سلمان -حفظه الله- للوطن ، ووفاء الشعب السعودي .
وقال في أحد أبيات القصيدة التي نظمها بمناسبة الْيَوْم الوطني : ” المراجل ماتبي الا ولد .. مثل من يحمل على الحد السلاح” ، وقد تغنى بالقصيدة المنشد فهد مطر في عمل إنشادي .
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التعليقات
8 - ابوفهد2017-09-24 21:30:08
الم يصرح انه اعتزل الشعر*** ؟؟؟
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7 - شاعر محترف2017-09-24 21:25:16
لولاحظنا هناك فرق بالشاعر السابق والحالي من قصيدة لية لية وهناك فرق
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6 - الفارس2017-09-24 21:23:50
اغلب الشعار لديهم ناس تكتب لهم الشعر
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5 - ابوصالح سكري2017-09-24 21:17:45
كفو كفو صاحب السموالملكي الامير خالد الفيصل اميرمكة المكرمة اميرالسعد ووحفيد صقرالجزيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود وابن فقيدالعالم وووالوطن المرحوم الملك فيصل بن عبدالعزيز ال سعود
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4 - خلك بعيد حبك يزيد2017-09-24 20:38:23
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3 - هذا هو الصحيح2017-09-24 20:34:56
المراجل ماتبي الا ولد .. مثل من يحمل على الحد السلاح” )))) تحية لكل جنودنا البواسل على الحد الجنوبي ورحم الله شهدائنا . وحان الوقت لعودة اليمنين لبلدهم للانضمام لجيشهم الوطني والدفاع عن ارضهم
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( عدد التعليقات 1 )2 - برق _ الحرم
((((((دولة ودين ورجاجيل وكفاح.... قادها سلمان بن عبدالعزيز.....بالامن والعد واصلاح _وصـــــلاح )))))
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1 - الفارس2017-09-24 20:16:03
كلام صحيح. اولادنا حاملين السلاح ونطالب الجميع بحملة ويكون اولادنا قدوتهم وليسا كثرة التصاريح
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آخر تعليق
بواسطة : حامض حلو
لجين انتي كذا 👍...
بواسطة : لعلم العبادي ومرتزقة ايران
عندما دخل العراق في ويلات حروب مليشيات ايران . كرد استان . استقبلت الشعب العراقي...
بواسطة :
صدقت ياتعليق 26...
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