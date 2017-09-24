بالفيديو .. قصيدة “النجاح” للأمير خالد الفيصل : ” المراجل ماتبي إلا ولد .. مثل من يحمل على الحد السلاح”

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صحيفة المرصد : نشر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة تحت عنوان “النجاح” ، تغنى فيها بالوطن والقيادة والشعب السعودي .

وأشاد الفيصل في القصيدة بقيادة الملك سلمان -حفظه الله- للوطن ، ووفاء الشعب السعودي .

وقال في أحد أبيات القصيدة التي نظمها بمناسبة الْيَوْم الوطني : ” المراجل ماتبي الا ولد .. مثل من يحمل على الحد السلاح” ، وقد تغنى بالقصيدة المنشد فهد مطر في عمل إنشادي .

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