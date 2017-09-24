بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو صادم لشاب يأكل “خنفس” .

وأظهر الفيديو في بدايته تحدي أصدقاء الشاب له بإعطائه جوالاتهم إذا قام بأكل الخنفس ، وبالفعل وضع الشاب “خنفس” تحت أسنانه وبدأ يمضغه ثم قام ببلعه وسط صدمة الموجودين ، ليربح منهم الجوالات بالفعل .

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