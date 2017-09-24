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بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو صادم لشاب يأكل “خنفس” .
وأظهر الفيديو في بدايته تحدي أصدقاء الشاب له بإعطائه جوالاتهم إذا قام بأكل الخنفس ، وبالفعل وضع الشاب “خنفس” تحت أسنانه وبدأ يمضغه ثم قام ببلعه وسط صدمة الموجودين ، ليربح منهم الجوالات بالفعل .
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التعليقات
35 - ﻻغريب بأفعال الرجاجيل وبوقت الضرورة كما رجال المهمات وغيرها2017-09-24 22:57:23
لكن تعليق / 21 - المنتصر بالله / أموت وأعرف أنتا كيف تعلق ههههه يا أخي حدد لو سمحت هههههاااي تبغى الساحة وﻻ عهود واااااابطناه نيغا نعرق قبل الدرعمة في تحديك هههههههاااايهووو
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34 -2017-09-24 22:37:47
باقي فيه خنافس يبغالنا كم خنفس بس تكون الجوالات ايفون زيكم عارفين عيد ومدارس والظروف يعلم بها الله
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33 - ابو بسام2017-09-24 22:20:19
الكراااااااااااااامة ليس لها ثمن والصديق مايرضي يهان صديقه
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32 -2017-09-24 22:18:45
اسمع الصوت اللي آكل الخفنس بالصوت بيشي حرام عليكم ذا غلبان عقولة عادل امام في شاهد مشفش حاجه ذاناغلبان ياسعاده اسمك ايه بتقول اسمك ايه مش فاهم واحد بالعتبه والثاني بشبراذانا غلبان باين الشاب غلبان
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31 - جون كنيدي اليعربي2017-09-24 22:10:42
المنتصر بالله. إذا أنت متعشي حتى مانسد نفسك عن العشاء روح للتيوب وابحث عن رجال الصواعق شوف كيف يتدربون ووش يأكلون. ستجد كلامي مطابق للواقع
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30 - ناصر2017-09-24 22:06:55
الله يكون بعونة الحاجة جعلتة يأكل خنفس ليستفيد من الجوالات .. وربعة مافيهم مرجلة إللي خلوه ياكل خنفس الواجب عليهم ساعدوه ولم يفعلو معه هذه الدنائة والنذالة ..
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29 - جون كنيدي اليعربي2017-09-24 22:06:37
المنتصر . رجال الصاعقة يأكلون الزواحف والعقارب والخنافس. ومعلوم إن رجال الصواعق والضفادع يتلقون عسكريا أشد تدريب عسكري وتحمل في جميع الأجواء والأحوال. وسأل أبوك أطال الله عمره قد يفيدك
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28 - ضب فيراني2017-09-24 22:06:20
انا مأكل تبن ولا أحد عطاني جوال ولابيت ولاظيفه وانت بدايه طيبه خنفس وبي جوال أجل صرصور مع بريعصي تحصل فله
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27 - هبابيطو2017-09-24 21:50:35
عادي حتا انا قد اكلت قعس
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26 -2017-09-24 21:46:50
يا قوى اللقافه في المفروض اني مافتحت المقطع اشرب شاهي وأكل خبز واسولف على الي عندي شوي انقطع رشف الشاهي وع ياكبدي أشهد شهاده انه مخنز وماعنده ذوق
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( عدد التعليقات 8,983 )25 - المنتصر بالله
كذاب يا جون كندي الصاعقه لا يأكلون الخنافس لأن الوالد حفظه الله ورعاه متقاعد من قوات الصاعقه برتبة عميد ركن وكان مدرب صاعقه في الجيش.........?
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( عدد التعليقات 8,983 )24 - المنتصر بالله
قلم الحقينه مستعد يأكل عشر خنافس مقابل الحرب على الإخوان المسلمين ههههههههههههههه
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23 - جون كنيدي اليعربي2017-09-24 21:35:08
رجل صاعقه. يقولون إن رجال الصواعق يتركونهم في البراري لمدة أسبوع بدون أكل ويقولون لهم أكلوا وعتاشوا على الخنافس والزواحف والحيوانات الضاله مثل الثعالب والثفه والكلاب وغير ذلك
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22 - هنطش2017-09-24 21:30:23
انه لذيذ الخنفس بيقرمش ويخليك تفرفش فالك ابوجعل كله بروتين ويخليك متين
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( عدد التعليقات 8,983 )21 - المنتصر بالله
إذا تزوجوني عهود أنا مستعد أكل 50 خنفس وعشر ضبان من يتحداني يطب الساحه وووووو
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20 - ابوشامي2017-09-24 21:26:27
14 ويش يدريك اكيد مجرب قبل لأجل ذا انت مريض
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( عدد التعليقات 8,983 )19 - المنتصر بالله
وع وع لو يزوجوني أم شوشه منفوشه ما كليتها لكن من عيون حبيبتي مادريتا غير ابلعها علي الحرام ووووووو ووووووووو
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( عدد التعليقات 926 )18 - أبوخالد السعودي / الدمام
شيء مقرف
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17 - ابو عبدالمحسن2017-09-24 21:08:38
الفقر الفقر الفقر يجعل الواحد يعمل أي شي ...نصيحة لا أحد يتداول اي فديو غير مناسب او لا يحب يراه لاخوه لنفسه .
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16 - بالمختصر الموضوع عادي ولا فيه صدمه ولا شي2017-09-24 21:07:34
هذولا عسكر جالسين في استراحة عسكر . واللي اكل الخنفس اضن انه من الصاعقة والمضلات . لكن اللي لفت انتباهي هذا اللي يصايح مادري ويش بلاه .
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15 - مجرد سؤال2017-09-24 21:06:39
انعم واكرم برجال الصاعقة ما يتخرج الواحد الا وهو مؤهل لاكل الثعابين والعقارب
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14 -2017-09-24 21:05:31
الخنفس يالخنفس وسخ وخطير ،، تشوف الأمراض بالقريب العاجل ان شاء الله وخل التحدي ينفعك انت ووجهك
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13 - منقاش2017-09-24 21:04:44
هياط ليس له قيمة
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12 - ولوو2017-09-24 21:04:13
وجيههم بردت يناظرون جوالاتهم صدق من قال لا تتحدى شخص ليس لديه مايخصره
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11 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-24 21:02:41
فيه واحد مسمى نفسه قلم الحقيقه المفروض ياكل نص الخنفس
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10 -2017-09-24 20:54:59
ييييييييييييع لاعت كبدي لو يعطوني مليون جوال ما سويتها
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9 - -----2017-09-24 20:51:12
مزوح تجي وتروح .. بس كفو كفو قبل التحدي
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( عدد التعليقات 22,799 )8 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
هل مازالت الكرامه ,,,,موجوده,,,,أم ماتت,,,,مع من مات,,,,؟؟
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7 - wad2017-09-24 20:49:09
بالعكس طعمه زين اسألو خنبوقه مدمنه اكل خنافس
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6 - مواطن أصيل2017-09-24 20:48:33
ههههههههه ليتهم كملوا المقطع . أعشق التحديات :)
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5 - زائر من الكواكب2017-09-24 20:47:58
المفروض يشرب بيبسي بعد الخنفس
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4 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-24 20:43:32
الله يفرفك أحد يأكل خنفس عشان جوالات ؟
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3 - زائر2017-09-24 20:40:52
وع شئ مقرف كل دا من اجل جوالات لكن ماحكم اكلها
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2 -2017-09-24 20:40:18
ت 1. ممكن انت. وثاني شي لاتعمم الله يهديك
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( عدد التعليقات 22,799 )1 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
لا عجب,,,,في هذا الزمن,,,,ممكن تفعل اي شي ,,,,مقابل ,,,,المال
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