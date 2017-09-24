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العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها
صحيفة المرصد: تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة من العثور على الفتاة المختفية “مريم المصرية “، وذلك بالقرب من المنطقة المركزية بالمسجد الحرام.
وبحسب موقع سبق قال والدها: أن الجهات الأمنية أبلغته بالعثور على ابنته البالغة من العمر 16 عاماً في المنطقة المركزية بالمسجد الحرام وذلك بعد مرور أسبوعين على اختفائها من المنزل الكائن بحي جبل النور بالقرب من شارع الأربعين. وأضاف أنه تسلم ابنته فور العثور عليها مشيراً إلى أنها بصحة جيدة . هذا ويذكر أن الفتاة تعاني من المس والسحر والصرع .
التعليقات
6 -2017-09-24 22:44:02
الأمراض النفسية متفشية بكثرة أنصحك بسرعة علاجها طبيا الله يشفيها
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5 - ابوصالح سكري2017-09-24 22:42:18
يا ناس خافوالله في اولادكم وبناتكم مشاكل الاب والام الضحية والمصيبة تقع علا اولادكم ووبناتكم وووحذاري لاخروج للبنات عند بنات الجيران اكبر مجرم خفي للبنات النت وووالجوال واولاد الجيران الله يحفظ الجميع
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4 - مواطن أصيل2017-09-24 22:20:56
من لايؤمن بوجود السحر والسحرة فكيف يقرأ القرآن الكريم ويصدق ماجاء فيه ؟
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3 - أبرار ABRAR2017-09-24 21:36:41
الحمدلله على سلامتها والله فرحت كنت أفكر فيها والله يشفيها من الأمراض النفسية لأني لا أوؤمن بالمس والسحر
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2 - نجاة محمد2017-09-24 21:31:43
الحمد لله علي سلامتها و ديروا بالكم عليها حتي لا تختفي مره اخري
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1 - مواطن أصيل2017-09-24 21:30:03
الله يشفيها والحمدلله على سلامتها
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