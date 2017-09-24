العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

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صحيفة المرصد: تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة من العثور على الفتاة المختفية “مريم المصرية “، وذلك بالقرب من المنطقة المركزية بالمسجد الحرام.

وبحسب موقع سبق قال والدها: أن الجهات الأمنية أبلغته بالعثور على ابنته البالغة من العمر 16 عاماً في المنطقة المركزية بالمسجد الحرام وذلك بعد مرور أسبوعين على اختفائها من المنزل الكائن بحي جبل النور بالقرب من شارع الأربعين. وأضاف أنه تسلم ابنته فور العثور عليها مشيراً إلى أنها بصحة جيدة . هذا ويذكر أن الفتاة تعاني من المس والسحر والصرع .