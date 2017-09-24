بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولين

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صحيفة المرصد : أجبرت التقلبات الجوية المواطنين والجهات المنظمة لحفل اليوم الوطني بجازان على تأجيله .

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي ، سقوط المسرح الذي تم إعداده لتأدية العروض عليه احتفالاً باليوم الوطني من شدة الرياح ، ليقرر المسؤولين تأجيل الحفل لحين تحسن الظروف الجوية .

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