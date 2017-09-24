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بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولين
صحيفة المرصد : أجبرت التقلبات الجوية المواطنين والجهات المنظمة لحفل اليوم الوطني بجازان على تأجيله .
وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي ، سقوط المسرح الذي تم إعداده لتأدية العروض عليه احتفالاً باليوم الوطني من شدة الرياح ، ليقرر المسؤولين تأجيل الحفل لحين تحسن الظروف الجوية .
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التعليقات
22 - جون كنيدي اليعربي2017-09-24 23:02:19
الحمد لله جات سلامات. 😃😃
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21 - مانع القحطاني2017-09-24 22:55:13
اين انت يا العز ابن عبدالسلام يا شيخ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ترى ماذا يحدث ويحاك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعوديه بلاد القران بلاد الاسلام بلاد الحرمين
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20 - قمر2017-09-24 22:54:42
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19 - العنزي2017-09-24 22:53:50
مانع القحطاني انت ***
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18 - العنزي2017-09-24 22:51:22
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( عدد التعليقات 1,991 )17 - نبرااس
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16 - ابو صالح2017-09-24 22:29:15
الذين في قلوبهم مرض على بلدنا الغاليه بدات الشماته عليهم لهذا الحفل الوطني الرااائع
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15 -2017-09-24 22:25:13
ياجماعة الخير تكفون هذه أرض الحرمين ماينفع هذا
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14 - مانع القحطاني2017-09-24 22:20:10
وانت يا علم صاحب الفتوى تعاني من الإمعيه
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13 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-24 22:08:28
عقوبه من الله .
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( عدد التعليقات 2 )12 - برق _ الحرم
((((((الاجواء في جيزان ................كانت مغبرة و شديدة الرياح غير مستقرة ))))))
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11 - عيد2017-09-24 22:03:04
عقوبة ،، والله يستر من القادم. ***
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10 - علم صاحب الفتوى2017-09-24 22:02:55
ت( 8 مانع القحطاني) اجزم انك في وادي والحياة في وادي اخر ، انت تعاني بشده من الشوفينية
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9 - علم صاحب الفتوى2017-09-24 22:00:15
لا يأتي متشدق ويقول عقوبة وكلام فاضي ويغلف الفساد بـ مصطلحات غير صحيحة لو كان الامر كذلك فماذا نسمي سقوط الرفعة على حجاج بيت الله الحرام ؟ يجب ان تسمى الامور بمسمياتها الصحيحة
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8 - مانع القحطاني2017-09-24 21:58:51
ليس فوق الله قوي ومن لا يؤمن بالمعصيه وبالعقوبه وبقوة الله وبانه اغير ما يغار عليه سبحانه اذا انتهكت محارمه فليراجع ايمانه
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7 - علم صاحب الفتوى2017-09-24 21:58:02
بكل بساطة الشركة المنفذة للمسرح فاسدة والامر كله لا يتعدى المحسوبيات في تنفيذ المناقصات في امانة المنطقة !! اليست جامعة جازان من عمل مناقصة نافورة بـ 80 مليون ؟؟؟
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6 - AMS.f2017-09-24 21:56:47
هذامايسمى بالفساد الادراي والمالي
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5 - مزاجي كذا2017-09-24 21:52:55
ليس عقوبة ولو كانت عقوبة كان كل الاحتفالات عوقبت لاكن هذا رياح وسبب تساقط المسرح لانة لم يشيد بقوة فهنا يعاقب المسؤول عن بناء المسرح والمستلمين لة
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4 -2017-09-24 21:49:40
عبره لمن يعتبر
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3 -2017-09-24 21:43:23
عقوبه.
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2 - عبيد2017-09-24 21:42:13
ًقوة الله
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1 -2017-09-24 21:38:53
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بواسطة : حامض حلو
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