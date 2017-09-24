العبادي حول استفتاء كردستان: نرفض التفرد بقرار يمس وحدة العراق
صحيفة المرصد : قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، متحدثاً عن استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، إن بغداد ترفض “التفرد بقرار يمس وحدة العراق”، وما وصفها بـ”الدولة الطائفية والعنصرية،” محذراً من أن محاولة “فرض الأمر الواقع بالقوة” ستفشل كما فشل “بطش” نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، على حد تعبيره.
وأضاف في كلمة متلفزة: “تتعرض خارطة العراق لمحاولة تقسيم من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين أبناء الوطن الواحد على أساس قومي وعرقي، وتعريضهم جميعاً لمخاطر لا يعلم إلا الله مداها وعواقبها الوخيمة.”
وتابع العبادي: “نؤكد اليوم أننا لن نتخلى عن مواطنينا الأكراد، وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح أن يكون ملكاً لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب.”
واستطرد، مستشهداً بما وصفه بفشل “بطش” نظام صدام حسين: “لا يمكن الاستمرار بفرض الأمر الواقع بالقوة، وهذا المنطق سيفشل كما فشِلَ البعث الصدامي في فرضه على العراقيين بالبطش وقوة السلاح.”
وشدد العبادي على أن “التفرد بقرارٍ يمس وحدةَ العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة عبر إجراء الاستفتاء على الانفصال من طرف واحد، هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه،” منذراً بـ”خطوات لاحقة” لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين.
وجاءت كلمة العبادي بعد دقائق من مؤتمر صحفي لرئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أكد فيه المضي قدماً بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق الاثنين، وأعرب عن رفض السلطات في إقليمه لشتى أنواع “التهديدات”، قائلاً إن المجتمع الدولي “سيتعامل مع الواقع،” وداعياً الجميع إلى عدم “شن حرب كسر الإرادة”، لأن من سيُقدم على ذلك “سيخسرها”، على حد تعبيره.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
الحشد الشعبي جاهز يومين والاكراد تحت يدك يالعبادي مايحتاج لا إيران والاسوريا ولا تركيا. دولة الاكراد لنفصلت أصبحنا جيران لإسرائيل.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ودخول مايقارب مليون إيراني بلا تأشيرات لايمس سيادة العراق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ايت وحدة للعراق التي تتكلم عنها يا دكتور العبادي بلدك محتلة من ايران وتقول وحدة العراق الأول حرر العراق من ايران وبعدين تحدث عن الوحدة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هل احد اخذتو رأيه عند تقاسمها واحتلالها فاذن لن يأخذ لكم رأي عند الاستقلال وكردستان لابد ان تستقل بشعبها على كامل ارضها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((((على اساس الاحتلال الايراني ..................لم يمس وحدة العراق ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انت خليت فيها وحده؟؟ انت وبلدك تحت باط ايران وتحارب الكرد علشان بيستقلون بشرفهم؟؟ الله ينصرهم عليك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح أن يكون ملكاً لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء )) اجل ويش تسوي ايران في العراق والحشد الطائفي الإيراني ماذا يعمل في العراق . نقول للعبادي اعقل الله يهدي الجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لايريدون العراق أن تنهض مرتاً أخرى اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين واجمع شملهم و وحد كلمتهم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
أضف تعليق