العبادي حول استفتاء كردستان: نرفض التفرد بقرار يمس وحدة العراق

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صحيفة المرصد : قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، متحدثاً عن استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، إن بغداد ترفض “التفرد بقرار يمس وحدة العراق”، وما وصفها بـ”الدولة الطائفية والعنصرية،” محذراً من أن محاولة “فرض الأمر الواقع بالقوة” ستفشل كما فشل “بطش” نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، على حد تعبيره.

وأضاف في كلمة متلفزة: “تتعرض خارطة العراق لمحاولة تقسيم من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين أبناء الوطن الواحد على أساس قومي وعرقي، وتعريضهم جميعاً لمخاطر لا يعلم إلا الله مداها وعواقبها الوخيمة.”

وتابع العبادي: “نؤكد اليوم أننا لن نتخلى عن مواطنينا الأكراد، وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح أن يكون ملكاً لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب.”

واستطرد، مستشهداً بما وصفه بفشل “بطش” نظام صدام حسين: “لا يمكن الاستمرار بفرض الأمر الواقع بالقوة، وهذا المنطق سيفشل كما فشِلَ البعث الصدامي في فرضه على العراقيين بالبطش وقوة السلاح.”

وشدد العبادي على أن “التفرد بقرارٍ يمس وحدةَ العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة عبر إجراء الاستفتاء على الانفصال من طرف واحد، هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه،” منذراً بـ”خطوات لاحقة” لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين.

وجاءت كلمة العبادي بعد دقائق من مؤتمر صحفي لرئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أكد فيه المضي قدماً بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق الاثنين، وأعرب عن رفض السلطات في إقليمه لشتى أنواع “التهديدات”، قائلاً إن المجتمع الدولي “سيتعامل مع الواقع،” وداعياً الجميع إلى عدم “شن حرب كسر الإرادة”، لأن من سيُقدم على ذلك “سيخسرها”، على حد تعبيره.

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