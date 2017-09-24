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شاهد .. هكذا هنأت عازفة كمان متابعيها السعوديين بالعيد الوطني
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله عازفة اّلة كمان وممثلة سينمائية وهي تعزف مقطوعة موسيقية لتهنئة متابعيها السعوديين باليوم الوطني.
وأبان الفيديو العازفة، وتدعى لوبيلا غاونا، وهى تعزف مقطوعة للنشيد الوطني السعودي، وغردت قائلة: “يوم وطني سعيد لجميع أصدقائي السعوديين”.
وأشارت العازفة لوبيلا إلى إنها تعيش متنقلة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
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Happy National Day to all of my saudi friends and followers❤️❤️🇸🇦🇸🇦❤️❤️ #SaudiArabia #saudinational #saudi pic.twitter.com/DSbLQWfZPB
Happy National Day to all of my saudi friends and followers❤️❤️🇸🇦🇸🇦❤️❤️ #SaudiArabia #saudinational #saudi pic.twitter.com/DSbLQWfZPB— Lubella Gauna (@lubellagauna) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
13 - محمد الحربي2017-09-25 00:05:02
تعليق مخالف
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12 - مفسر أحلام2017-09-24 23:16:43
تعليق رقم 1 اسمه يوم وطني واحد فقط وليس ثلاثة أيام عيد يوم وطني مجيد العيد فقط الفطر المبارك والأضحى المبارك فأما الوطن له يوم وطني عزيز علی قلب كل مسلم ومؤمن وعربي
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11 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-24 23:14:33
اتمنى اشوفها تعزف بالرياض بالعيد الوطني القادم
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10 - مفسر أحلام2017-09-24 23:14:15
شكرا" لك من شاركنا الفرح بمناسبة هذا اليوم المجيد طلعت أفضل عازفه
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9 - ،،، دام عزك يا وطن ....2017-09-24 23:09:01
شكرا لوبيلا غاونا ,,,
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8 - سنونو2017-09-24 23:02:29
شكرا لكل من فرح بفرحنا في يومنا الوطني
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7 - وطني الحبيب2017-09-24 22:56:22
الله يجعل كل ايامكم عيد وأفراح وامن وامان عاشت بلادي
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6 - الى رقم ١2017-09-24 22:49:27
يوم وطني زي *** عيد!!!
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5 -2017-09-24 22:37:46
باليوم الوطني ****
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( عدد التعليقات 28,859 )4 - قلم الحقيقه
أأأأأأأأأأأأأأألف تحية وأأأأأأأأأأأأألف سلام وحب لك من الشعب السعودي كافة التواق للفرح والحرية الذي يهتف باسم بلاده المملكة العربية السعودية وقيادته الرشيدة لحكامنا آل سعود رعاهم الله في يوم وطنه .
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3 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-24 22:34:36
تعليق مخالف
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2 - جون كنيدي اليعربي2017-09-24 22:33:31
شيء رائع أصبح يومنا الوطني يوم عالمي لبقية الشعوب كثير من الدول العربيه والصديقه مبتهجين ومسرورين ويشاركوننا فرحتنا الوطنيه فشكرا من الأعماق لكل أولئك الأصدقاء الأوفياء
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1 -2017-09-24 22:32:51
العيد عيد الفطر وعيد الأضحى فقط
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