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الرئيسية / شاهد .. هكذا هنأت عازفة كمان متابعيها السعوديين بالعيد الوطني

شاهد .. هكذا هنأت عازفة كمان متابعيها السعوديين بالعيد الوطني

شاهد .. هكذا هنأت عازفة كمان متابعيها السعوديين بالعيد الوطني
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المرصد 13 2٬000 3 ساعات

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله عازفة اّلة كمان وممثلة سينمائية وهي تعزف مقطوعة موسيقية لتهنئة متابعيها السعوديين باليوم الوطني.
وأبان الفيديو العازفة، وتدعى لوبيلا غاونا، وهى تعزف مقطوعة للنشيد الوطني السعودي، وغردت قائلة: “يوم وطني سعيد لجميع أصدقائي السعوديين”.
وأشارت العازفة لوبيلا إلى إنها تعيش متنقلة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - محمد الحربي
2017-09-25 00:05:02
تعليق مخالف
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12 - مفسر أحلام
2017-09-24 23:16:43
تعليق رقم 1 اسمه يوم وطني واحد فقط وليس ثلاثة أيام عيد يوم وطني مجيد العيد فقط الفطر المبارك والأضحى المبارك فأما الوطن له يوم وطني عزيز علی قلب كل مسلم ومؤمن وعربي
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11 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-24 23:14:33
اتمنى اشوفها تعزف بالرياض بالعيد الوطني القادم
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10 - مفسر أحلام
2017-09-24 23:14:15
شكرا" لك من شاركنا الفرح بمناسبة هذا اليوم المجيد طلعت أفضل عازفه
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9 - ،،، دام عزك يا وطن ....
2017-09-24 23:09:01
شكرا لوبيلا غاونا ,,,
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8 - سنونو
2017-09-24 23:02:29
شكرا لكل من فرح بفرحنا في يومنا الوطني
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7 - وطني الحبيب
2017-09-24 22:56:22
الله يجعل كل ايامكم عيد وأفراح وامن وامان عاشت بلادي
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6 - الى رقم ١
2017-09-24 22:49:27
يوم وطني زي *** عيد!!!
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5 -
2017-09-24 22:37:46
باليوم الوطني ****
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( عدد التعليقات 28,859 )
4 - قلم الحقيقه
2017-09-24 22:35:59
أأأأأأأأأأأأأأألف تحية وأأأأأأأأأأأأألف سلام وحب لك من الشعب السعودي كافة التواق للفرح والحرية الذي يهتف باسم بلاده المملكة العربية السعودية وقيادته الرشيدة لحكامنا آل سعود رعاهم الله في يوم وطنه .
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3 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-24 22:34:36
تعليق مخالف
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2 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-24 22:33:31
شيء رائع أصبح يومنا الوطني يوم عالمي لبقية الشعوب كثير من الدول العربيه والصديقه مبتهجين ومسرورين ويشاركوننا فرحتنا الوطنيه فشكرا من الأعماق لكل أولئك الأصدقاء الأوفياء
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1 -
2017-09-24 22:32:51
العيد عيد الفطر وعيد الأضحى فقط
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آخر تعليق
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***وهنا بأرض الحرمين لا يوجد الا عيد الفطر وعيد الاضحي ام الْيَوْمَ الوطني فهو ا...
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