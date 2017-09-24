شاهد .. هكذا هنأت عازفة كمان متابعيها السعوديين بالعيد الوطني

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله عازفة اّلة كمان وممثلة سينمائية وهي تعزف مقطوعة موسيقية لتهنئة متابعيها السعوديين باليوم الوطني.

وأبان الفيديو العازفة، وتدعى لوبيلا غاونا، وهى تعزف مقطوعة للنشيد الوطني السعودي، وغردت قائلة: “يوم وطني سعيد لجميع أصدقائي السعوديين”.

وأشارت العازفة لوبيلا إلى إنها تعيش متنقلة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

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