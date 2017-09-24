القرضاوي يحتفي بالداعية “الهندي” بعد إساءته وتطاوله على المملكة
صحيفة المرصد : استضاف الإرهابي يوسف القرضاوي في قطر الإرهابي الهندي (سليمان الندوي)، الذي لم يمضي على طرد سلطنة عمان له أربع وعشرون ساعة، بعد إساءته وتطاوله على المملكة.
واحتفى الإرهابي يوسف القرضاوي بالندوي عبر حسابه الشخصي في تويتر، وقال في تغريدته “مع فضيلة الشيخ سلمان الندوي ظهر اليوم بمكتبي”، ومرفقاً فيها صورة تجمعهما.
وكانت الجهات المختصة في عمان قد طالبت المحاضر سليمان الندوي مغادرة البلاد بعد أن أساء إلى المملكة العربية السعودية، في المحاضرة التي ألقاها أمام طلاب كلية العلوم الشرعية بمسقط في 19 سبتمبر الحالي.
يذكر أن المحاضر الهندي أشاد بمفتي الإخوان الإرهابي يوسف القرضاوي، وتهجم على رموز المملكة العربية السعودية، وأشاد بجماعات إرهابية ورموزها.
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مع فضيلة الشيخ سلمان الندوي ظهر اليوم بمكتبتي pic.twitter.com/hVBkVsDMvN
— يوسف القرضاوي (@alqaradawy) ٢٤ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الماضي تعليق 50 هي المتشبه سويميه ام 9 دكاترة كما تدعي وقبل ذلك كانت تعلق بإسم ام ساره وتقول انا بنت جامعيه .. المهم ان هناك ثأر قديم لذلك المتشبه مع ملتحي في الماضي الغابر
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هؤلاء هم علماء بني اخونج عندما يقولون (( علماء السنة )) ونحن نقول هؤلاء علماؤكم الضالون المخالفون للسنة المفرقون للجماعة
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شلة ضعيفة لا تهش ولا تنش فلا يضر الجبال نطح الوعول ، ولا يضر الأسود زمجرة الضباع ، ولن يضرك أبداً يا بلادي نبح الكلاب .. حلق بين الغيوم واترك القاع للقاع
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قبحهم الله مرتزقة اقزام خبثاء تطاولوا على بلاد الحرمين وخططوا ضدها واستهدفوا امنها هل بعد هذا ظلال نعوذ بالله وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا بلادنا خير بلاد وبها خير اجناد الارض ربي بحفظها ويعمرها
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التم المتعوس على خايب الرجاء..
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لابد ان يفرح الارهابي القرضاوي المحكوم عليه بالاعدام في بلده مصر التي نبذ منهابارهابي مثله لان المجرمين مع امثالهم يأتلفون وليتنا اتعظنا من حفنه البنقلاديشيين الذين تظاهرو ضدنا بزعم نقل مقام ابراهيم
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علماء ودعاة الثورات والتفجيرات والخروج على الرؤساء والقادة. يريدون للأرض قاطبة الدمار والخراب والهرج والمرج. ولكن مايجعلنا نقلل الوطئة عليهم الا وهو أنهم في آخر العمر وارذله قبحهم الله
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شيوخ الموز
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الارهابي قبل الجائزه ولا بعدها
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السعوديه قاطعة لعلاقتها مع قطر . لذلك لا يوجد مجاملات في هذا الموضوع
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وسخ راح لأوسخ منه شوفوا في أي البلدان عائشين في بلدان الدعارة والمسكرات ويجون ويعلمونا بديننا هذا حلال وهذا حرام هزلت والله شي عجيب
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بعد الكلمة يقول له جزاك الله ياشيخ وتقولون سلطنة عمان تطرده , هههههههههههههههههههههه
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لعن الله كل اخونجي ملتحي ومقصر ثوبه رياء ....القرضاوي خليفتهم ومهديهم المنتظر..منظرهم تعيس بلحيه والثوب القصير...اضحوكه بصراحه
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الهندي تم شحنه وإرساله لعمان ليبث السموم في سلطنة عمان الفاغره ثم عاد لقطر من حيث أتى هذه هي الحقيقة المرة
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الهندي تم شحنه وإرساله لعمان ليبث السموم في سلطنة عمان الفاغره ثم عاد لقطر من حيث أتى هذه هي الحقيقة المرة
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والله الي يحز في النفس فعلا حال المسلمين هذا يسب ذاك وفلان إرهابي والدوله الفلانيه إرهابيه والغرب يتفرج علينا وودي انه كفاهم التفرج لا يدعمون ذا ويدعمون ذا ويصاقعونا في بعض ويضحكون علينا!! شيء يغبن
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ارهابي يستقبل ارهابي في دويلة الارهاب....!
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والله يحز في النفس عندما يأتي حثالة مثل هذا الهندي ويتطاول على ملوك العرب اكلوه ولبسه واكرموه والحين يتنكر ) العرب وملوكهم هم احفاد الصحابه نشروا الاسلام في كل مكان، وين ابو هنود ماله ذكر .
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اسهل طريقة لكسب المال هي مسايرة دول الإرهاب الصغيرة والمثل يقول.عشوني وغدوني وحطوني كلبا لكم وانبح/ هذا منهج كل اخونج وشحاذ عبدة الدولار والريال القطري بايعة الولأ للوطن
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تعليق مخالف
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في الصورة ستكتشف (( أن شن وافق طبقة )) أو ربما (( طبقه وافق شن )) وبالتالي نقول(( وافق شن طبقه ))
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لا جديد من مبطي والدوحة وجهة لأهل الأهواء والمصالح أصبحت الغرابة أن ترى في قطر انسان .
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والتم تنتن على تنتون واحد نتن والثاني انتن عقائد الفساد الله يرحم الالباني يوم افتى بكلمة حق انهم ليسو من اهل السنه والجماعه وليسو على حق
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ان شاء الله تنطردون كلكم من قطر مع الحمدين والشرذمه اللي معكم وترجع قطر لاهلها المخلصين من ابنائها الغيورين عليها وعلى شعبها الطيب
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خوارج العصر من رحم الا خونجية خرجوا ،،،!! قطر مأوى لك أو تركيا دار لخلافتك
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رخيص يتبع رخيص ،، رايح يقبض ثمن إساءته للمملكة عندما كان في عُمان وانطرد علشانها ..
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(( الندوي )) ما الفرق بينه وبين الصفوي الرافضي ؟!!. اليس الاخونجية كا الصفوية ؟
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(( الندوي )) ليس الا نبت من نبت اخوان خوارج سرور وقطب ؟!!.
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(( الندوي )) نبذ من عمان ،،، وفي ضيافة قرضاوي اخوان قطر ؟!!.
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(( الندوي )) بعد كل ما قال ؟ ماذا تريد أن نقول عنه ؟!!.
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(( الندوي )) مشكّكًا في أحقية دول المقاطعة في قرارها ضد قطر !!.
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(( الندوي )) يكيل التهم ضد دول الخليج ،!!
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(( الندوي )) مكفرا لحكومات الخليج !
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اخونجي على عقيدة الاخونجية الخونة
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كل ساقط له لاقط !!! قطر تأوي وتدعم السقيط !!
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أشاد بجماعات إرهابية ورموزها. (( جماعة اخوان خوارج سرور وقطب )) المدعومة من قطر !!
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وافق شن طبقه !!
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راح للوكالة اللي من غير بواب ههههههههه
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التم المتعوس على خايب الرجاء
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وش ترجون من برميل ها الفسو الله يهلكه ويفضحه على رؤوس الاشهاد تسبب في قتل وسفك دماء الناس حسبي الله
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يهب القرضاوي منتفخ كنه**
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لا تظلمون ابو هناد يمكن قصده شريف يبي يصدر الموز لولد موزه ترى ولد موزه مرعوووب خاصه من بني مره ورح يصير انقلاب باذن الله ويربطونه الرجال ويرمونه بالسجن ويعرف حجمه بعدها تذكرو هالكلام زين
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زي بعض والادنا منهم السلطنه إلي سمحت له بتهجم على اسيادها.
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هو خطط لها الخبيث . والخليجيين على نياتهم . مخطط للمرور على قطر بعد المحاضرة الفاشلة وقال كلمتين تشفع له باستلام المقسوم . ابوهنود أهم شي عنده الفلوس . وهي اهم عنده من السعوديه
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الشيخ الندوي في محاضرته في عمان هاجم امريكا والسعوديه ولكن امريكا بشكل أكبر ولهذا أعتقد سبب طرده وليس بسبب السعوديه
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بزنس از بزنس جاي يستلم المقسوم
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الان سيحصل ابو هنود الدعم من ولد موزه
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يبي الفلوس تعمي النفوس راح للاخونجي يغدق عليه
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خبتم وخاب مسعاكم
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لا غرابة
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يعني المفروض تترافع الصحافة السعودية عن هؤلاء ولا تعطيهم وزن لان ذكرهم وتذكير الناس بهم فهذا والله دعاية لهم فمن الأفضل تجاهلهم ولا تنظر اليهم فهم مجرد اتباع او اذناب
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خاف الله ياشيخ قبل الموت والحساب قال الله الفتنة اشدو من القتل
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علم ان بعرف ان روسياه وسرائيل وميركيه تقتل وكم يقول تصفيه علم
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لعبها صح أبوهناد الآن تنهال عليه العطايا
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جمعتهم الخيانة وانحراف العقيدة والمعتقد ،،، اخوان خوارج سرور وقطب (( ملة واحدة ))
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جاي يأخذ القله ويمشي الرجال ما يعترف الا بالكاش انتهى اخونجي معفن
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قردان تجمعا على معصية لا اردهم ألله
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والخونة على أشكالهم ؟!!
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خائن حل ضيفا على خائن مبتدع
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لنا الله وعليكم خذﻻن الله بالكسافة
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لاتفرح ياقرضاوي سوف يسلمك تنظيم الحمدين لمصر وسوف تعلق في المشنقة قريباً ايها الإرهابي
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((((((الحاكم الفعلي لدولة قطر المحتلة من تركيا وحزب الاخوان المفسدين))))))
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