القرضاوي يحتفي بالداعية “الهندي” بعد إساءته وتطاوله على المملكة

حجم الخط A A A المرصد 62 3٬534 2 ساعتين

صحيفة المرصد : استضاف الإرهابي يوسف القرضاوي في قطر الإرهابي الهندي (سليمان الندوي)، الذي لم يمضي على طرد سلطنة عمان له أربع وعشرون ساعة، بعد إساءته وتطاوله على المملكة.

واحتفى الإرهابي يوسف القرضاوي بالندوي عبر حسابه الشخصي في تويتر، وقال في تغريدته “مع فضيلة الشيخ سلمان الندوي ظهر اليوم بمكتبي”، ومرفقاً فيها صورة تجمعهما.

وكانت الجهات المختصة في عمان قد طالبت المحاضر سليمان الندوي مغادرة البلاد بعد أن أساء إلى المملكة العربية السعودية، في المحاضرة التي ألقاها أمام طلاب كلية العلوم الشرعية بمسقط في 19 سبتمبر الحالي.

يذكر أن المحاضر الهندي أشاد بمفتي الإخوان الإرهابي يوسف القرضاوي، وتهجم على رموز المملكة العربية السعودية، وأشاد بجماعات إرهابية ورموزها.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا