بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

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صحيفة المرصد : وقع اختيار العلامة التجارية الإنكليزية الشهيرة “Reiss” على لاعب الأهلي “سعيد المولد”، ليُصبح من القلائل المحظوظين بالترويج للشركة المعروفة عالمياً بتوسعها الكبير في مجال الموضة، وبالتحديد مع مشاهير هوليوود.

وقام “المولد” بوضع القلم على عقده مع الشركة اللندنية الأم، ليبدأ بأثر فوري عمله الترويجي الجديد، على طريقة المحسوبين على أنهم أصدقائه خارج المستطيل الأخضر في الوقت الراهن، ومنهم على سبيل المثال ملكة بريطانيا المستقبلية “كايت ميدلتون”، التي بدأت عملها الرسمي مع Reiss بداية من فبراير 2016، يومها ارتدت قميص الشركة الشهيرة، وكانت قيمته آنذاك 230 جنيه إسترليني.

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