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بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية
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المرصد 22 2٬891 2 ساعتين

صحيفة المرصد : وقع اختيار العلامة التجارية الإنكليزية الشهيرة “Reiss” على لاعب الأهلي “سعيد المولد”، ليُصبح من القلائل المحظوظين بالترويج للشركة المعروفة عالمياً بتوسعها الكبير في مجال الموضة، وبالتحديد مع مشاهير هوليوود.

وقام “المولد” بوضع القلم على عقده مع الشركة اللندنية الأم، ليبدأ بأثر فوري عمله الترويجي الجديد، على طريقة المحسوبين على أنهم أصدقائه خارج المستطيل الأخضر في الوقت الراهن، ومنهم على سبيل المثال ملكة بريطانيا المستقبلية “كايت ميدلتون”، التي بدأت عملها الرسمي مع Reiss بداية من فبراير 2016، يومها ارتدت قميص الشركة الشهيرة، وكانت قيمته آنذاك 230 جنيه إسترليني.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - عبدالله
2017-09-25 02:39:50
Show time 😆 وفالملعب ماعندك احد
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21 - كيف الحال ؟؟؟
2017-09-25 02:06:00
تعليق مخالف
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20 - ١١١
2017-09-25 02:05:31
لا تعليق......
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19 - ابوصالح سكري
2017-09-25 02:04:24
يجب محاسبة لجنة الانضباط في اتحادكرة القدم في عهد احمدعيد لعيون الواسطة لم يتم عقوبة لاعب الرايدوالاهلي سعيدالمولد بجريمتة لجمهورنادي التعاون يوجدلقطة لسعيدالمولد في التلفزيون في مبارة التعاون والرايد
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18 - كنت هنا
2017-09-25 02:03:53
تعليق مخالف
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17 -
2017-09-25 01:58:02
حدك فوطه وفنيله أبو ***
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
16 - الحقيقة الموضوع عادي
2017-09-25 01:49:59
الرجال لابس لبس انيق (( لكن موضوع الصورة الأولى . حتى إسحاق نيوتن لن يحل لغزها ) كورة وخشبه وكرسي ؟؟؟ ابدا مادري *** في الموضوع .
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15 - وين الازياء ؟؟؟؟؟
2017-09-25 01:40:09
هذي ملابس رجالية ولا فيها عيب ولا حرام . نتمنى الابتعاد من تصنع المثالية الغير مقبولة
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14 - اسرار الكون
2017-09-25 01:32:25
ما شاء الله .. البنت تحب الرجل المنفتح .. مو مثل اشباه الرجال الي يعلقون هنا استغفر الله بس .. ردودهم تلوع الكبد والمراره .. ياصبر حرماتكم عليكم ..
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13 - ابو عقرب
2017-09-25 01:30:55
اخس ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - سعيد الشهراني
2017-09-25 01:29:33
تقول كأنه سواق باص في سابتكو
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
11 - والد ابراهيم
2017-09-25 01:26:06
لو لم يعتزل اللاعب سامي الجابر لكانت من نصيبه بدلامن المولد
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
10 - عبدالله اليامي
2017-09-25 01:25:42
إقتربت الساعة وأنشق القمر .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-25 01:20:03
كرسي وكورة وخشبتين مسندة ع الحائط. 😃 وعقد بالآلاف من الريالات للشاب الرياضي المحظوظ. والدكاتره حياتهم كلها بين الكتب والبحوث والعمل والتدريس والإستشارات ماحصلوا ربع ماحصل هذا الأفندم المهندم 😃
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8 -
2017-09-25 01:12:11
وثقو عقدكم لايسحب عليكم ترى ماله خاتمة
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7 - ابو عادل
2017-09-25 01:10:52
اه يا زمن
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6 - قالط
2017-09-25 01:05:24
أروح إسطب في ذنب ضب
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5 - عطيه الدبا
2017-09-25 01:03:46
لا قام حظك باع لك واشترا لك فوايده مع كل الابواب تاتيك
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4 - ابوصالح سكري
2017-09-25 01:02:53
اخلاقة فاشلة في مبارة التعاون والرايد والغريبة لاعقوبة من لجنة الانضباط لعيون احمد عيد يجب ايقافة عندحدة يامعالي الشيخ تركي ال الشيخ لاعب الرايدووالاهلي سعيد المولد فاشل بجريمتة لجمهورنادي التعاون
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3 - قلبي مايتحمل
2017-09-25 01:01:52
هذا اامعنى الحقيقي لكلمة الاختيار الخاطئ ***المهم لو اختارو السومه او الكويتي الي يلعب في الاتحاد او ادواردو او العويس قسم يشكلهم خقق ماهو ***
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2 - فنزولي
2017-09-25 01:01:09
والله وصار لأبناء حام جولات مؤثره على سُكان الارض النُبلاء
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1 - AG
2017-09-25 00:55:13
حقك يامعلم ✌️
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آخر تعليق
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من المؤلم والمحبط ان يكسرك قريب لك خصوصآ ان كنت فعلت المستحيله لاجله فيقابلك ببر...
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بواسطة : ابوصالح سكري

رجال الحسبة والمعروف شي ممتاز في وطن الخيروالعدل المملكة العربية السعودية اهم شي...
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اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يااااارب سترك...
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