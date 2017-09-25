النصر حاول خطف كارينيو من الشباب .. وهذا كان رد المدرب !

حجم الخط A A A المرصد 6 1٬082 1 ساعة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر قدمت عرضا رسمياً للمدرب الأروغوياني دانييل كارينيو قبيل إعلانها إلغاء عقد المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز بعد سقوط الفريق في فخ التعادل أمام الصاعد الجديد إلى الدوري السعودي الفيحاء 2-2 يوم الجمعة الماضي .

وبحسب المصادر ، وفقاً لموقع “عين اليوم” ، فإن المدرب الأورغوياني قدم اعتذاره لإدارة نادي النصر بسبب توقيعه مع نادي الشباب وجدية الشبابيين في إنهاء الأمور بسرية تامة.

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