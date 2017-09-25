الرئيسية / النصر حاول خطف كارينيو من الشباب .. وهذا كان رد المدرب !
النصر حاول خطف كارينيو من الشباب .. وهذا كان رد المدرب !
صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر قدمت عرضا رسمياً للمدرب الأروغوياني دانييل كارينيو قبيل إعلانها إلغاء عقد المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز بعد سقوط الفريق في فخ التعادل أمام الصاعد الجديد إلى الدوري السعودي الفيحاء 2-2 يوم الجمعة الماضي .
وبحسب المصادر ، وفقاً لموقع “عين اليوم” ، فإن المدرب الأورغوياني قدم اعتذاره لإدارة نادي النصر بسبب توقيعه مع نادي الشباب وجدية الشبابيين في إنهاء الأمور بسرية تامة.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
6 - وارد2017-09-25 02:33:56
كارينو ذاق وعاف وجاي للشباب عشان يطالب بحقوقه من قريب يافقراوية عطوه حقه قبل يفضحكم في الفيفا اهل العيون الخضر ياخذون حقهم وعليه زيادة وماطال من شي سمح حتى لوخذتوها دينه ويكفلكم المريسيل.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - ابوصالح سكري2017-09-25 02:17:08
كارينو زعلان يجب اسعادكارينو ويجب الاتفاق مع نادي الشباب ليكون كارينو مدرب للعالمي فرصة قوية لنادي النصروكحيلان قدها يجب المدرب كارينو لعيون جمهور العالمي كفو اكحيلان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - جون كنيدي اليعربي2017-09-25 02:06:18
نادي مستقبله بين >> في أن يكون أو لايكون . والظاهر إنه بيلحق نادي الرياض في ظهرة لبن 😃😃
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - ع الشمري2017-09-25 02:00:05
لن تقوم لنادي الفقر قائمه وسينتهي هذا الموسم وهو مابين المركزين السابع والتاسع.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
2 - حمدا2017-09-25 01:53:39
خطف مرتين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - يا دافع البلاء2017-09-25 01:43:35
خطف مره وحده
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابوصالح سكري
رجال الحسبة والمعروف شي ممتاز في وطن الخيروالعدل المملكة العربية السعودية اهم شي...
بواسطة : روح الشقاوه
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يااااارب سترك...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بارزاني: ماضون بالاستفتاء ونرفض التهديدات .. ومن سيشن حرب كسر الإرادة معنا سيخسرهاالمرصد 59 1٬496 5 ساعات
العبادي حول استفتاء كردستان: نرفض التفرد بقرار يمس وحدة العراقCNN 16 795 5 ساعات
بهذه الطريقة عاقبت “سلطنة عمان” الداعية الهندي الذي تهجم على السعوديةالمرصد 104 9٬660 10 ساعات
ماهي منظومة صواريخ “فيتياز” التي أعطتها موسكو لنظام الأسد؟-صورةالمرصد 47 4٬532 16 ساعة
المرصد الرياضي
النصر حاول خطف كارينيو من الشباب .. وهذا كان رد المدرب !المرصد 6 1٬082 1 ساعة
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابرالمرصد 19 3٬666 يوم واحد
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفينالمرصد 37 4٬011 يوم واحد
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديلالمرصد 34 5٬229 يومين
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطنيالمرصد 59 7٬531 4 ساعات
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!المرصد 26 9٬391 20 ساعة
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلاميالمرصد 63 14٬762 يومين
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!المرصد 102 12٬892 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالميةالمرصد 22 2٬888 2 ساعتين
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”المرصد 64 14٬244 24 ساعة
شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديوالمرصد 183 11٬892 يوم واحد
بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صورالمرصد 74 10٬816 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولينالمرصد 39 6٬173 5 ساعات
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”المرصد 48 5٬691 6 ساعات
بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !المرصد 10 10٬707 22 ساعة
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 11 3٬111 9 ساعات
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 40 4٬138 20 ساعة
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !المرصد 94 2٬332 يومين
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 1٬976 13 ساعة
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬421 3 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬609 5 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬875 أسبوعين
اخبار اقتصادية
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحليةالمرصد 29 7٬010 8 ساعات
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 140 31٬091 4 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬549 6 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 10 2٬490 6 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 4 343 22 دقيقة
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬114 يوم واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬567 يومين
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬920 6 أيام
الاخيرة
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدهاالمرصد 10 7٬074 5 ساعات
شاهد “كذبة” أيفون 8!العربية 12 4٬319 8 ساعات
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!المرصد 25 1٬741 يومين
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورةالمرصد 25 4٬201 يومين
كاريكاتير