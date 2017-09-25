أول تعليق من هيئة عسير على المحتسب الذي أعترض المارة بأبها – فيديو

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صحيفة المرصد : قال المتحدث الرسمي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير محمد مرعي أنه جار التحقق من هوية الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول .

وأضاف وفقاً لموقع “عين اليوم” ، أنه سيتم التأكد هل هو تابع لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير، أو شخص محتسب من خارج الجهاز، مبينا أنه بمجرد التأكد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ وسائل الإعلام بما تم اتخاذه.

وكان عدد من النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر شخصا وهو يخاطب إحدى الفتيات بقوله: “جالسين بين الرجال، ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة، ستسألين بين يدي الله حافية عارية “، وأثار المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع ردود فعل متباينة.

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