أول تعليق من هيئة عسير على المحتسب الذي أعترض المارة بأبها – فيديو
صحيفة المرصد : قال المتحدث الرسمي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير محمد مرعي أنه جار التحقق من هوية الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول .
وأضاف وفقاً لموقع “عين اليوم” ، أنه سيتم التأكد هل هو تابع لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير، أو شخص محتسب من خارج الجهاز، مبينا أنه بمجرد التأكد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ وسائل الإعلام بما تم اتخاذه.
وكان عدد من النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر شخصا وهو يخاطب إحدى الفتيات بقوله: “جالسين بين الرجال، ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة، ستسألين بين يدي الله حافية عارية “، وأثار المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع ردود فعل متباينة.
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عضو الهيئة يخاطب المحتفلين :— وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) ٢٤ سبتمبر، ٢٠١٧
ما تستحون مافي دين مافي حياء ولا قبيلة !
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ماتقوم به الهيئة وصاية وليس دين !
#تعدي_عضو_هيئة_الأمر_بالمعروف pic.twitter.com/kaBE0RhSkN
التعليقات
رجال الحسبة والمعروف شي ممتاز في وطن الخيروالعدل المملكة العربية السعودية اهم شي رجال الحسبة والمعروف من اصحاب الفضيلة المشايخ خريجي علوم الشريعة في الوطن ووويمنع اي شخص غريب صاحب فتنة ومشاكل
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حنا كذلك نقول جزاه الله خير . لكن ديننا وسطي وليس الى حد الغلو ) ارجل واقف وسط الناس ويهددهم بالنار والوعيد والثبور بدون أي مبرر . الدولة لو راءت ان هناك امر مخالف واضح لتعاليم الدين كان تدخلت .
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ليس لأحد عليه طريق فالرجل جزاه خير أمر بمعروف ونهى عن منكر والهيئة هذا عملها فلماذا يحاسب حتى لو كان أي شخص فنظرت انه لم يفعل شي فهذا واجب اي مسلم ولا صار هذا الأمر غريبا في هذا الزمن اللهم أحق الحق
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نحن نعيش بزمن القابض على دينه كالقابض على جمر اي حاجة تتعليق بالدين يتم تهييجها واثاره البلابل ولكن المعصية وتوابعها تكتم وتنشر كالنار في الهشيم اسأل الله ان يحفظ ذرياتنا ويبعد كنهم اهل الفتن
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31. هذه مشكلتك أن كنت لاتملك الغيرة فتحدث عن نفسك ولا تعمم على الآخرين
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يجب سجنه وجلده وفصله ليكون عبره لغيره ولاتتكرر هذه الحادثه مستقبلا
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اهذا هو ردكم إذن ما قام به الشيخ من صميم الدين واستند على امر الله عزوجل ورسولة صلى الله عليه وسلم هذا هو الفرق بين كتاب الله وسنة نبيه علية الصلاة والسلام وتعاليم البشر العزة بالإسلام وكفى
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اللهم انصر اسود السنه على مايقومون به من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم واجبهم تجاهانا شكرهم والثناء عليهم وفقهم الله لما يحب ويرضا
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يا الشريف يكفي اختلاط الحابل بالنابل كن غيور ع دينك 🖐
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اهم حاجه اذا تم اعتقاله لاينسون البشت ياخذه معه
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اللهم انصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من وقف ضدهم أو شتمهم
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ابو جواهر *** يدل على جهلك ويظل حقدك الدفين عاى الهيئه وتسميتك لهم بالقطيع قطع الله نسلك ودمر الله عافيتك انهم اشوفك منك ومن امثالك هواة الفتنه والفجور والرذيلة
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ت39 مايحتاج واضحة كوضوح الشمس (من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبليسانه ... الى اخر الحديث ) فهل هذه تحتاج الى رجل معين او شخص بحد ذاته ؟! فواضح المصور يريد سوء برجل الحسبة
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جزاه الله خير الجزاء وجعلها الله في موازين اعماله وان يجعل كلامه خالص لوجه آلله تعالى وان يفتح ع قلوبنا جميعا فنحن مهما فعلنا من الاحسان مقصرون
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الاخونج والدواعش والرافضه واللبرنج اخطر من اليهود على بلادنا الاخونج يدعون التدين ويخدمون اللبرنج بمعاداة الدين واهله ولكن سبحان الله بدأ يرجع كيدهم عليهم
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الأخ الهاشمي 35 هل تعرف شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ارجو ان تعددها؟ تحياتي
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انا لم شاهدت اي تبرج ولا سفور ولا غناء ولا منكر وكل عائلة ومعها ولي امرها وجوده يا ترى على ماذا؟ هل يبحث عن شخص ليزج به في جيب الهيئة ثم تدبيسه بأمر ما الله أعلم؟ولا استبعد ذلك؟حفظ الله الوطن من كل شر
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اصبح الامر بالمعروف يحتاج الى رأي عام بل هو في رقبة كل مسلم غيور على دينة اتقي الله ولا عليك من اهل النباح الذين ينهشون في لحوم اهل الدين والحسبة اخل الغوى والهوى يريديون الوطن للهاوية
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والله ياعبيد اللي شاهدناه ناس تمشي في امان الله وما عندهم لشين طاري . ورجل واقف بينهم يطردهم ليش الله اعلم .
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بلينا بقوم يظنون ان الله لم يهد سواهم
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جزاه الله خير الجزاء وجعلها الله في موازين اعماله وان يجعل كلامه خالص لوجه آلله تعالى وان يفتح ع قلوبنا جميعا فنحن مهما فعلنا من الاحسان مقصرون
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الله يجعلها رفعة و عزة له عند الله و يقتص له ممن خالفوه .
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ما اسهل الذكر ' وم آعظم الآجر ؛ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 🌹✨💙.
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26 خلك بمحارمك ولا تتكلم عن غيرك فما ترضاه لأهلك فهو شأنكم يختص بكم ولا علاقة لكم بالآخرين فلستم أوصياء على نساء المسلمين فما ترضاه ليس معناه ان يقبلة الأخرون
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ﻻبد من جلده وسجنه ليتعض بقية القطيع الي يبي يتعلم دروس الدين سوف يتجه لك في المسجد مطاوعه مهلوسين حصلة واحد الساعه 3الفجر يوزع اشرطه دينيه وينصح في محطه الله والعالم انه يتعاطى ليس متزن
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سؤال هل امر بأمر منكر ياخوان هل أتى بدين جديد او احيى عادة من عادات الجاهلية يعني نريد ان نفهم كيف يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل مايقوم به خطاء او صواب اريد ردً بالبرهان والسند وليس سواليف
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شوهوا صورة الاسلام السمحة وشوهوا صورة المجتمع .. هل انت وصي على عباد الله سوء الظن بالناس حرام وجريمة وهذا تعدي على الحقوق العامة
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معه حق وكثر الله من أمثاله ف الرجولة تقاس بالغيرة على محارمه ومحارم إخوانه المسلمين 🍀☝
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اعوذ بالله حاقدين على المراة يبغون يقمعون المراة ويحرمونها من الفرح ويحرمونها من التعبير عن مشاعرها يبغون يدفنونها حيّه اعوذ بالله ماكآنها انسان لها مشاعر واحاسيس ولها حق تفرح وتضحك وتشارك بيوم الوطن
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نشكر المتحدث الرسمي للهيئه ،، هذا الشغل الصح يجب اتخاذ الاجراءات ضده 👍 الدنيا مو فوضى
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
كثر الله م ن امثاله
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يا الشريف طغو وتجبرو هاذي دعوة كبار السن عليهم جعلهم الله من ذا الحال وارداء كم من مراهق خلف القضبان بتهمه باطله وحرم الوظيفه والزوجه ﻻجل يكون لهم هيبه وسمعه اﻻن ***
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عندما ارى مثل هذا..لا اقول الا..اللهم لاتبلانا 💚
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كل الي في التعليقات يشجعون ويقولون كفو ومدري ايش أقول لهم لوحصل له توقيف أسبوع محد منكم نفعه حتى لوبريال خبز لعياله خلو المهايط زمانه راح
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الي يقول يا مرون با العروف اكفو الناس شركم واجلس في ييتك وبيوتكم المستشرفين الكذابين اتركو زرع الفتنه بين الناس حافظو ع امنكنم لا تغركم دقون الشر وكلامهم المعسول شوفو ايش سوو بالعراق والشام وانتبهو
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سحب جنسية اﻻفريقي وارجاعه الى ادغال اثيوبيا والصوامل
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الله يكثر من امثالك ينكرون المنكر بالنصح والموعظة الحسنة نسئل الله لنا ولهم ان يهدينا فهو لم يشتم ولَم يصرخ ولَم يضرب ان اجتهد واصاب فهذا من عند الله وهو يقول امر لا عيب فيه
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من حق المواطنين والمقيمين يفرحون بيوم الوطن يوم العز لكن يجونك فروخ القرضاوي يشككون في الناس وفي الدولة ويخربون بلدنا زي سوريا والعراق با اسم الدين بعيد عن وجييهم القبيحه قمعو المرأة والرجل وكل
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قاتل الله اللقافه ولملقوفين أعداء كل ماهوا مفرح وجميل في هذي البلاد الطاهره
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الشيخ مرعي يقول بنتأكد هو من الهيئة أو محتسب خارج الهيئه. ليه ماتعرفون موظفينكم اللي نازلين للميدان بالساعه واليوم.اللي معروف أنكم ممنوعين من النزول للميدان في اليوم الوطني 😙
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سبحان مغير الاحوال كانوا قوة ضاربة لا يتكلم اي انسان بوجودهم الا وتم الزج به في الجيب ثم تأديبه بما يرونه مناسب،، والان انكسرت شوكتهم واصبحوا الحلقة الأضعف في المجتمع
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طارو اهل*** حظهم اقشر كل شي محرم عندهم بسبب فتاوي الخونه الاخواجيه دواعش العصر هو المرأة عندهم*** الإخوانجيه كلاب المجوس اخذودو الدين الإسلامي وسيله للقمع الناس عليكم بهم يكفي ضياع الشباب
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والله مامنسم الا انت ياالرايق انتو تبغون مااحد يأمربالمعروف وينهى عن المنكر وتبغون تطالعون للحريم علشان تشبعون غرائزكم ويضيع البلد حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يساعد على المنكر
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حتى غير المحتسب من المستحل الوقوف بهذا الشكل وسط الناس ويحاول طردهم مستغل الدين . دققوا في لهجته . وبعدين لو كان واعض لن يتطرق للقبلية . مثل الهندي في عمان ترك موضوع المحاضرة وذهب يتهجم على بلدنا
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المشكله كل الاخوات اللي في المقطع متحجبات ومحتشمات وكلهم باينين معاهم محارمهم . والكل يبغا يروح عن نفسه ويفرح بوطنه الغالي . والا ما يبغوا احد يفرح بوطنه . نعم ضد المنكر ولاكن بحدود وبلين
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كفو الله يجزاه كل خير ويحرم وجه عن النار
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وفقه الله
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الله لا يكثرهم خوارج العصر
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حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اعداء الحياه فروخ الصحوه الإخوانجيه هم من جعلو داعش يغتصبون النساء اقمعو كل اخونجي الله لايكثرهم
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اتمنى من حكومتنا الرشيده اخذ حق هؤلاء النساء منه
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كثر الله من امثاله
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صار هو خطاء وبنو ليبرال الصح ..دووووووونيا
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وش فيه هذا منسم..؟
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مكان عام وللعوائل ويوم وطني والكل فرحان والنساء محجبات وعباياتهم ساتره واللي ظهروا بالفيديو محتشمات وعباياتهم ساتره ماشفنا تبرج وسفور وأغلبهم مع محارمهم واهاليهم .. وللاسف هناك من يقذفهم اتقوا الله
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