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بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم
صحيفة المرصد: أعلن أحد أمراء القبائل الكبرى في غرب أفريقيا إسلامه، في منزل رجل الأعمال السعودي عبد المحسن الراجحي بجدة.
وجاء ذلك خلال حفل على شرف الشيخ خالد الحمودي وعدد من الأمراء الأفارقة وعدد من أعيان جدة.
وأطلق الأمير الذي استضافه رجل الأعمال السعودي على نفسه اسم “سمو الأمير عبدالرحمن” بعد إشهار إسلامه.
يشار إلى أن قبيلة الأمير الأفريقي التى تنتشر في غرب أفريقيا لا يوجد بها مسلم واحد ويعد إسلام الأمير نصرا لانتشار الإسلام في غرب أفريقيا .
التعليقات
( عدد التعليقات 15,688 )22 - بيتر
لو تنصحون ولدكم يعطينى بنتلى بدل الفشار الزايد
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21 - أبو هلول2017-09-25 03:28:30
الله يردنا له جميعا ردا جميلا و يطهر قلوبنا و يثبتنا
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20 - أبو هلول2017-09-25 03:23:25
المهم يبعد عن الشهوات بكثرة الصيام لان الشهوات تتبعها المعاصي فتقسي القلب
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19 - أبو هلول2017-09-25 03:16:43
عن الرسول ان في الجسد لمضغه لو صلحت لصلح الجسد كله الا و هي القلب و لو فسدت لفسد الجسد كله
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18 - أبو هلول2017-09-25 03:12:13
لا يا مهند وجهه جميل جدا بالرغم من شدة سمرته دليل على جمال قلبه و صفاءه يهدي من يشاء و يضل من يشاء ربنا يجعله مثل بلال الحبشي و الله فعال لما يريد .
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17 - مهند1112017-09-25 03:07:29
يسلم اليوم ويرتد بكره معروفين الافارقه
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16 - أبو هلول2017-09-25 03:06:52
المسلمون لازم تدعوهم للخير و ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ...حتى يثبتوا على الخير و لا يتخذوا من دينهم طريقا للشر و بحسبون انهم يحسنون صنعا
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15 - أبو هلول2017-09-25 03:03:41
ربنا يبارك فيهم في الخير و يبعدهم عن الشر و يبعد الشر عنهم و يثبتهم على الصراط المستقيم و كلنا آمين
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14 - ضايع2017-09-25 03:00:12
اقتراح الوعاض الي كل من شرا بشت جديد قال الداعيه الدكتور ياخي خله يروح ويدعو الي محتاجين دعوه بافريقيا واسقاع الارض اما يدعو في بلد نسبه المسلمين مئه في المئه فه شي غريب يدعو من
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13 - أبو هلول2017-09-25 02:58:22
أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31)
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12 - أبو هلول2017-09-25 02:57:19
أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ
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11 - أبو هلول2017-09-25 02:56:37
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ
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10 - موطني2017-09-25 02:55:47
ههه نمك إعلامي لا غير من بغى الاسلام لا يدوره من الراجحي
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9 - أبو هلول2017-09-25 02:55:36
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (30)
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8 - أبو هلول2017-09-25 02:55:06
كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
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7 - أبو هلول2017-09-25 02:53:27
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)
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6 - أبو هلول2017-09-25 02:52:17
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27
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5 - أبو هلول2017-09-25 02:51:15
اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (26)
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4 - عبيد2017-09-25 02:42:24
الحمدالله والشكر لله وحده فالاسلام دين الرحمة والمحبة فلا فرق بين ابيض واسود ولا أعجمي ولا عربي ان اجمل مافي الدنيا ان تكون سبب بدخول إنسان للإسلام تقابل ربك بهذا العمل الجليل ان تبلغ بأية جزاهم الله
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3 - محمد الحربي2017-09-25 02:37:50
الله يثبته وينفع باسلامة ويتبعه قومه ويجعلهم ممن يتبع الكتاب والسنة
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2 - sar-al-sa2017-09-25 02:33:55
فلنقابل هذا التحول بفتح مدارس سنيه سعوديه في بلاده عاجلا لان الغرس في الصغر كالنقش على الحجر اما الكبار فلو وجدت ظروف جاذبه لهم في الميتمار ربما لتحولوا بوذيين
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1 - مجبر رجل القعسي2017-09-25 02:32:12
الله يثبت ويجزاء من كان سبب في اسلامه خير الجزاء
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آخر تعليق
بواسطة :
هههههههههههااااايئ بطل...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
لاتكثر المدح لأنه يسبب شوفت النفس وهذا اللي نراه 🔊...
بواسطة : إنها السنن
كثر الله من أمثاله...
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