بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

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صحيفة المرصد: أعلن أحد أمراء القبائل الكبرى في غرب أفريقيا إسلامه، في منزل رجل الأعمال السعودي عبد المحسن الراجحي بجدة.

وجاء ذلك خلال حفل على شرف الشيخ خالد الحمودي وعدد من الأمراء الأفارقة وعدد من أعيان جدة.

وأطلق الأمير الذي استضافه رجل الأعمال السعودي على نفسه اسم “سمو الأمير عبدالرحمن” بعد إشهار إسلامه.

يشار إلى أن قبيلة الأمير الأفريقي التى تنتشر في غرب أفريقيا لا يوجد بها مسلم واحد ويعد إسلام الأمير نصرا لانتشار الإسلام في غرب أفريقيا .

