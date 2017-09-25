الرئيسية / أميركا تصدر إعلانا يضع قيودا على السفر إليها من 8 دول
أميركا تصدر إعلانا يضع قيودا على السفر إليها من 8 دول
صحيفة المرصد-وكالات: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حظرا جزئيا جديدا على دخول مواطني سبع دول فشلت فيها الحكومات في تلبية مطالب الولايات المتحدة بتبادل المعلومات هي (كوريا الشمالية، سوريا، فنزويلا، إيران، اليمن، تشاد، إيران، ليبيا). وخرجت السودان من أمر حظر السفر الجديد. وكان حظر السفر السابق والذي صدر في مارس وانتهى سريانه مساء الأحد المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن والسودان.
التعليقات
5 - اعتقد هذه الدول2017-09-25 04:10:41
كوريا الشمالية وتشاد وإيران وليبيا والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -2017-09-25 04:02:45
اعتقد ان نهاية امريكا قد اقتربت كثيراً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,688 )3 - بيتر
تمازح قاصر موبد وادزنى لاند عباره عن ام الخير وبابا فرحان وزحليطه لايوحد فيها مايشجع على السفر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,688 )2 - بيتر
تخيل تمزح مع طفل تروح فيها سجن عشر سنوات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 15,688 )1 - بيتر
رغم حبى للسفر الا ان امريكا غير جاذبه لقلبى وكذلك لا اعتقد ان فيها مايحذب للسياحه لكن قولت سافرت امريكا له رنه عند المتباهين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
هههههههههههااااايئ بطل...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
لاتكثر المدح لأنه يسبب شوفت النفس وهذا اللي نراه 🔊...
بواسطة : إنها السنن
كثر الله من أمثاله...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
أميركا تصدر إعلانا يضع قيودا على السفر إليها من 8 دولالمرصد 5 554 51 دقيقة
بارزاني: ماضون بالاستفتاء ونرفض التهديدات .. ومن سيشن حرب كسر الإرادة معنا سيخسرهاالمرصد 59 1٬562 7 ساعات
العبادي حول استفتاء كردستان: نرفض التفرد بقرار يمس وحدة العراقCNN 16 846 7 ساعات
بهذه الطريقة عاقبت “سلطنة عمان” الداعية الهندي الذي تهجم على السعوديةالمرصد 105 9٬827 12 ساعة
المرصد الرياضي
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !المرصد 11 1٬837 3 ساعات
رسمياً .. “كارينيو” مدرباً للشباب خلفاً لسامي الجابرالمرصد 19 3٬672 يوم واحد
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفينالمرصد 37 4٬016 يوم واحد
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديلالمرصد 34 5٬230 يومين
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطنيالمرصد 63 8٬127 6 ساعات
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!المرصد 26 9٬505 21 ساعة
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلاميالمرصد 63 14٬767 يومين
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!المرصد 102 12٬899 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالميةالمرصد 27 3٬838 4 ساعات
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”المرصد 64 14٬333 يوم واحد
شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديوالمرصد 183 11٬998 يوم واحد
بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صورالمرصد 74 10٬821 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولينالمرصد 39 6٬457 7 ساعات
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”المرصد 50 5٬903 8 ساعات
بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !المرصد 10 10٬819 23 ساعة
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 11 3٬211 11 ساعة
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 40 4٬180 22 ساعة
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !المرصد 94 2٬332 يومين
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬003 15 ساعة
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬423 3 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬613 5 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬875 أسبوعين
اخبار اقتصادية
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحليةالمرصد 29 7٬235 9 ساعات
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 140 31٬092 4 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬552 6 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 10 2٬490 6 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 22 1٬435 2 ساعتين
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬115 يوم واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬567 يومين
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬920 6 أيام
الاخيرة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!المرصد 1 184 18 دقيقة
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدهاالمرصد 10 7٬509 7 ساعات
شاهد “كذبة” أيفون 8!العربية 12 4٬487 10 ساعات
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!المرصد 25 1٬741 يومين
كاريكاتير