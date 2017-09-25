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أميركا تصدر إعلانا يضع قيودا على السفر إليها من 8 دول

أميركا تصدر إعلانا يضع قيودا على السفر إليها من 8 دول
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المرصد 5 554 51 دقيقة

صحيفة المرصد-وكالات: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حظرا جزئيا جديدا على دخول مواطني سبع دول فشلت فيها الحكومات في تلبية مطالب الولايات المتحدة بتبادل المعلومات هي (كوريا الشمالية، سوريا، فنزويلا، إيران، اليمن، تشاد، إيران، ليبيا). وخرجت السودان من أمر حظر السفر الجديد. وكان حظر السفر السابق والذي صدر في مارس وانتهى سريانه مساء الأحد المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن والسودان.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - اعتقد هذه الدول
2017-09-25 04:10:41
كوريا الشمالية وتشاد وإيران وليبيا والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن
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4 -
2017-09-25 04:02:45
اعتقد ان نهاية امريكا قد اقتربت كثيراً
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( عدد التعليقات 15,688 )
3 - بيتر
2017-09-25 04:01:45
تمازح قاصر موبد وادزنى لاند عباره عن ام الخير وبابا فرحان وزحليطه لايوحد فيها مايشجع على السفر
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( عدد التعليقات 15,688 )
2 - بيتر
2017-09-25 03:57:44
تخيل تمزح مع طفل تروح فيها سجن عشر سنوات
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( عدد التعليقات 15,688 )
1 - بيتر
2017-09-25 03:56:27
رغم حبى للسفر الا ان امريكا غير جاذبه لقلبى وكذلك لا اعتقد ان فيها مايحذب للسياحه لكن قولت سافرت امريكا له رنه عند المتباهين
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بواسطة :

هههههههههههااااايئ بطل...
بواسطة :

🌷 إذا لم يكن لديك شيئًا تعطيه للآخرين، فتصدّق بالكلمة الطيبة، والابتسامة الصادقة...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

لاتكثر المدح لأنه يسبب شوفت النفس وهذا اللي نراه 🔊...
بواسطة : إنها السنن

كثر الله من أمثاله...
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