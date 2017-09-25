أميركا تصدر إعلانا يضع قيودا على السفر إليها من 8 دول

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صحيفة المرصد-وكالات: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حظرا جزئيا جديدا على دخول مواطني سبع دول فشلت فيها الحكومات في تلبية مطالب الولايات المتحدة بتبادل المعلومات هي (كوريا الشمالية، سوريا، فنزويلا، إيران، اليمن، تشاد، إيران، ليبيا). وخرجت السودان من أمر حظر السفر الجديد. وكان حظر السفر السابق والذي صدر في مارس وانتهى سريانه مساء الأحد المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن والسودان.