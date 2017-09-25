بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

حجم الخط A A A المرصد 1 186 18 دقيقة

صحيفة المرصد: هاجم الإعلامي تركى العجمة ، الذين يتهمونه بالتطبيل قائلًا ” أعترف أنا نعم أطبل لبلدي المملكة العربية السعودية ، لكن أنت لمن تطبل ، فإذا لم افتخر ببلدى وخادم الحرمين الشريفين ، وولولى العهد ورجال الأمن والمواطنين فبمن احتفل! .” وخاطب الذين نعتوه بالمطبل قائلًا :”إذا عندك اقتراح ببلد آخر أطبل له هات قول !”

وأضاف العجمة فى برنامج ” كورة روتانا” فى عز الفرح كان هناك من يريد اغتيال احتفالاتنا باليوم الوطنى ، مشيرًا للصاروخ الباليستي التى وجه أمس للمملكة تم تدميره في السماء.