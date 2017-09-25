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ناهز 100 عام .. المعمر “ملفي الحربي” يرفض المرأة ويسكن الصحراء!

ناهز 100 عام .. المعمر “ملفي الحربي” يرفض المرأة ويسكن الصحراء!
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المرصد 67 5٬429 4 ساعات

صحيفة المرصد : فضل المسن ملفي بن شرعان العريمة الحربي العيش في صحراء الثويرات (شمال غرب محافظة الأسياح) بين أغنامه التي يعتمد عليها في تدبير معيشته , واعتزل حياة المدينة، حيث لا يربط الكهل الذي شارف عمره على 100 عام، بالعالم من حوله، سوى مذياع، يتعرف من خلاله على أخبار الدنيا ومواعيد الأذان، ويستمع من خلاله للقرآن الكريم وبعض البرامج المهتمة بالشعر.

ورغم أن ملفي الذي عزف عن الزواج يعيش حياة قاسية في صحراء الثويرات القريبة من بلدة عين بن فهيد، إلا أنه قانع بها، غير آبه بزمهرير الشتاء وقيظ الصيف، ويعتمد في طعامه على التمر واللبن من الأغنام التي يربيها، ينام في العراء ولا يعرف أجهزة التكييف وفقا لـ”عكاظ”.

وتختزن ذاكرة ملفي كثيرا من الأحداث التاريخية التي عاشها طيلة قرن من الزمن، منها رحلاته مع العقيلات بصحبة عبدالله الشريدة من أهل بريدة، لشراء الأغنام والإبل من الأردن، وبيعها في بريدة.

وصرح «كانت الرحلة تستغرق نحو شهرين، وكنا نذهب في الشتاء، هربا من حرارة الصيف، وأذكر أنه في إحدى الرحلات نفد ماؤنا وضاعت إبلنا، ومكثنا فترة من الزمن نبحث عنها، حتى عثرنا عليها»، مشيرا إلى أنهم كانوا يشترون الناقة في بداية عهد الملك فيصل طيب الله ثراه، بـ400 ريال ويبيعونها في سوق بريدة الدولي بـ800 ريال.

وأضاف ملفي أنه تأقلم على قسوة حرارة الجو في الصحراء صيفا، ولم يعد قادرا على مغادرتها، بعد أن اعتاد على العيش فيها منذ طفولته، ورفض الرحيل إلى المدن.

ويرفض ملفي التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي أو الجوال والتلفزيون، مشيرا إلى أنه يتعرف على أخبار الأحداث من حوله عبر المذياع وعابري الطريق البري (الطرقية)، مرجعا تمتعه بصحة جيدة رغم أنه ناهز 100 عام من عمره، إلى ممارسته الحياة بطريقة طبيعية، في طعامه وشرابه، موضحا أن شرب الماء بكمية مناسبة في اليوم يقيه الأمراض.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

67 - loving liberal
2017-09-25 08:42:30
قال فال ابوها لاوالله الي فال ابوهاالي رصيده في مايات الملايين ومن الالندن الى باريس الى سويسراالى سان مارينوا الى اليونان الى قبرص ومايشوف مثل هيك الشغلات التي تقصروتحطم امالك وتجيب لك النفسيه
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66 - مفسر أحلام
2017-09-25 08:38:47
64 اكيد يبتسم الابتسامه تعني راحة في القلب صفاء في النيه أسأل الله أن يبقيه بصحته وعافيته ابدا" ما ابقاه
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65 - نجاخان
2017-09-25 08:29:07
شاقووووووووول والله فال ابوها ومريح مخه اللي يمتعه بحياته ويعوضه فيما عانه فيها بالجنه
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64 - -
2017-09-25 08:21:12
ماشاء عليه الله يعطيه طولت العمر يبتسم بالصوره😊
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63 - بنت
2017-09-25 08:17:15
اووووووووووه كيف عايش بدون حرمه !!!! انا ياربي ماقدر أصبر بدون زوج .
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62 - سوط الحق
2017-09-25 08:07:35
إذا أردنا أن نستغني عن الأجانب ولا نحتاجهم علينا أن نكون كلنا مثل هذا الرجل البطل في تمسكه بدينه وصبره وقوة بأسه وجلده ونأكل مما يأكل
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61 - loving liberal
2017-09-25 07:58:09
52انا اقولك روح افطركبدة حاشي ولحسه وردنظرفي الكتابه وقول عندك خطى في الحرف كذا والاخطى تحدث وراده في كل شي ولكن اكثرجالس يتنقد اناس وهو مايشوف عيوبه لونه اتفه مايكون والله فيه ناس وجودهم خساره لاخيرو
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60 - غييييوووورررر
2017-09-25 07:55:30
الله يعوضه الجنه والحور العين
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59 - فيصل .................
2017-09-25 07:46:20
مستر بن يامجنون يا شارب عصير تفاح فاسد
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( عدد التعليقات 8,985 )
58 - المنتصر بالله
2017-09-25 07:45:52
ودي ابني لي خيمه جنبه واحط لي شبك معزا على شرط تكون شيهانه تحلب المعزا ولا تغادر المكان ونعيش مثله مابقي من حياتنا 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌼🌻🌺🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🍊🍉
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57 - مواطن غيور
2017-09-25 07:42:11
يارجال خرط الثويرات قريبه جدا من المدينة وكلها عند الطرفيه بريده وكلها تقارير ليس منها اي فائده سوى مصالح ضيقه أين الحكمه في الموضوع ضياع في ضياع
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56 -
2017-09-25 07:37:54
انا عزابي مادخل الصحيفة الا نادار واكون مرة فاضي الحين ياقلم الحقيقة واسمر عبر تقنعني انك متزوج ههههههههه وينك عنها لتكون من النوع لازعل طش الحرمة في بيت اهلها وخلاص هههه والله حاله الأمة في منزلق خطر
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55 - مواطن مخلص
2017-09-25 07:37:39
ياسعده ماظلم احد ولا حش باحد سعيد
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54 - ابو محمد
2017-09-25 07:16:25
قلم الخرمطه اكيد معقد راجع نفسك..
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53 -
2017-09-25 07:11:43
اسمر عبر 38 اجنبي وكل تعليقاته*** بناتنا الله يحفظهن اخرج بسم الله اكبر
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52 -
2017-09-25 07:08:31
ت48 عندك أخطاء إملائية روح تعلم الإملاء بعدين تعال علق مع المعلقين يامثقف
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51 - نفسيه
2017-09-25 07:07:44
49. مسمار. ياحظك. مدقوق في جدار لا لك ولا عليك يعلقون عليك فوطه دراعه. فنيله. .يعجبني ثباتك. ههه تراني امزح .يامسمار. أرجو عدم الزعل. بامكانك تذب علي هههه.وشكرا
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50 - قلم***
2017-09-25 07:02:37
قلمًً الكذب تستاهل م يجيك
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49 - مسمار
2017-09-25 06:55:56
ياسبحان الله تحول المعلقون كلهم الى مفتين كلا بما تجود به قريحته تعرفون الدين فقط في تلك المواضع ***الزواج !ولم يتطرق احدا الى معيشته الصحيه اللبن والتمر والبعد عن صخب المدينه ونلوثها
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48 - loving liberal
2017-09-25 06:54:51
34قول من اكمل شره ههههههههه استغفرالله العزيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اكفناكيد النساءان كيدهن كيدًعيم امين يارب العالمين فاقل لهواصاحبهوا انك ظلمة النساء فاسلطهن الله على من ناصرهن
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47 - ام الغاليين❤
2017-09-25 06:50:34
تعليق 33العبره باول ليله فى القبر ماهو بعدد مشيعين الجنازه كم كافر شيعوا جنازته الاف الالوف فهل يدخل الجنه بسببهم
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46 -
2017-09-25 06:47:57
تعليق ١٤صدق ضحكتن وين عايش كثير من شيباننا البدو حياتهم مع الحلال والمواشي بر ولاتزوجو عندهم اخوان وخوات وربع وش عرفهم للرهاب كل ذكرياتهم عهد الملوك السابقين من ال سعود رحمهم الله
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( عدد التعليقات 28,867 )
45 - قلم الحقيقه
2017-09-25 06:46:46
وأنت وياه وشـ مزعلكم ومخوفكم اذا جبنا لكم طاري حكومتنا الرشيدة.الوطن فوق الجميع والمفروض أن يصبح عندكم حس أمني خصوصآ أن هذا الشخص فكره متشدد قريب من فكر الأخونجية المتشددين عازل نفسه .
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44 - &&*
2017-09-25 06:45:10
اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاريه او علم ينتفع به او(ولد صالح يدعوا له )
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43 - &&*
2017-09-25 06:43:12
دعاء الانبياء عليهم السلام جميعا( ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما )
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42 - sar-al-sa
2017-09-25 06:42:11
كان السفر من جهه الى اخرى متباعدتين يتم في الشتاء وليس في الصيف تفاديا لحراره الصيف التي تضرب الشمس ركاب الابل دون مظله تحميهم من اشعتها لدرجه تكاد تغلي دماءهم في عروقهم
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41 -
2017-09-25 06:41:12
حقيقة هذا مخالف للسنة النبوية ومخالف للفطرة الانسانيه وهي اعمار الارض فلو كل شخص عمل مثله لانقرضة البشرية
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40 - &&*
2017-09-25 06:40:15
قال صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجه الصالحه )
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39 - الخطاب
2017-09-25 06:39:59
يفرق العاقل بين تغريب الصناعة وتغريب الدين والخلق فيستفيد من كل أحد حتى البهائم تعلّم من الكلب وفاءه ولا تنبح ومن النسر الطيران لا أكل الجيف
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38 - اسمرعبرالملكـــي
2017-09-25 06:39:23
خذلك مغربية صدقني بتعيش ٢٠٠ سنة مرتاح وبصحة جيدة ا***
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37 - &&*
2017-09-25 06:39:07
يقول الحديث (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب )
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36 - قلم الحقيقه يجب ان يراقب
2017-09-25 06:38:28
قلم البهتان *** عقليه متخلفه موسوسه وشكاك
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35 - نفسيه
2017-09-25 06:38:00
قلم قم. فيه طياره طايحه في مزرعتنا خارج النطاق العمراني . تعال شفها. لا تجيب معك أحد تعال بلحالك.
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34 - &&*
2017-09-25 06:34:22
ت 1 .الربحان من اطاع الله ورسوله واكمل نصف دينه بالزواج ؟
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33 - loving liberal
2017-09-25 06:34:09
هذا البدوي لايتمناحياته الا المتعوس الحياة مثل حياة عبد اللطيف الكويتي قضاء حياته طرب غير مربوط متنقل بين الدول وماخذ راحته ولامات *** الي شيعوا جنازته حوالي 2000شخ من امراء وماسولين ومحبيه
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32 - ....
2017-09-25 06:33:24
اللي ماله اصل ويعرف البدو والبادية تجي منه اكثر من تعليقات هذا الخبل قلم الدنفسه فهذا الشخص نظراته فيها السواد الاعظم لسكان هذه الارض المباركة ونصيحه له ولمن على مستوى تفكيره الحكومة ابخص ولا يكثر
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31 - بدوي
2017-09-25 06:31:27
28 مرح احسن لك
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30 - ابو محمد
2017-09-25 06:29:30
ظهر تفكيرك ياقلم الحقيقه... تهرف بما لا تعرف....لا ومسمي قلم الحقيقه
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29 - ابوبدر
2017-09-25 06:27:06
هو حر في حياته المهم يسلم من الهم والسيئات الله يحسن لنا وله العاقبه
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( عدد التعليقات 28,867 )
28 - قلم الحقيقه
2017-09-25 06:26:40
المراحات البعيدة عن النطاق العمراني والمعزولة عنها شبيهة للاستراحات وهي تشكل خطر شديد على الأمن العام للبلاد ولنا في الأحداث الارهابية التي حصلت سابقآ دليلآ وخير برهان.لابد من مراقبته وملكيته للمكان.
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27 - ام الغاليين❤
2017-09-25 06:23:53
قلم الحقيقه ياخى ارحم حالك حتى المسن الى تارك الدنيا وهاج للبرارى ماهو سلمان من لسانك خليته اخونجي شكلى بترك الصحيفه بسبتك
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
26 - ابو محمد
2017-09-25 06:23:03
ت12،14. الله يهديك ويشفيك . رجل بحاله بعيد عن العالم. تقول اخونحيه.. ويجب مراقبته لو معك من الامر شي حتعمل ايه.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
25 - ....
2017-09-25 06:22:13
14- هههههههههه بعد هذا التعليق تاكدت بانك مريض وخبل وقاطع الجادة مع تمنياتي لك بالشفاء العاجل
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24 - ابو محمد
2017-09-25 06:19:59
ت12،14. الله يهديك ويشفيك . رجل بحاله بعيد عن العالم. تقول اخونحيه.. ويجب مراقبته لو معك من الامر شي حتعمل ايه.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
23 - loving liberal
2017-09-25 06:19:34
15قال تعالى المال والبنون زينت حياة الدنيا وقدم المال على البنون الله لاياخذهم مناولاوضاع تغيرة في الخليج من 90الى هذا صارفيه ثقافه عمياءمن صنع الشيطان تبذيروتباهي اعمى على الدجه وصارفي تنافربين الازو
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22 - وشك وشك
2017-09-25 06:17:35
يعني قساوه الصحراء...اخف من قساوه الزواج
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21 - سركيس بااااريس
2017-09-25 06:16:24
تعليق 18//// اخوي حامد صباحك عسل والله انك صادق ولك مني ليك .
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20 -
2017-09-25 06:16:21
7 - أي يفضلون السفر في الشتاء لان الجو بارد ولا يسافرون في الصيف خوفا من حرارة الجو
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19 - hima
2017-09-25 06:15:19
ياريت بقية اعداء المراة يتم شحنهم للصحراء ويفكونا من تنكيدهم.
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18 - حامد
2017-09-25 06:12:33
قلم الحقيقه تدري هذا الشخص محظوظ لأنه مبعد عن اللي زي اشكالك عايش على الفطره وعلى الطبيعه
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17 - سركيس بااااريس
2017-09-25 06:08:26
امحق صباح بعد تعليق 14 /// تعليقي 15 وتعليقة في نفس التوقيت والا ماكنت علقت ولا صبحت // يقولك عمرة قرن يعني مالة ومال الدنيا وانت تقول فتشوة الظاهر انت اللي تبي تفتيش وفحص عقلي  
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16 - نفسيه
2017-09-25 06:04:40
ت. 12.الحمدلله على سلامتك.***
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15 - سركيس بااااريس
2017-09-25 05:58:50
اصبحنا واصبح الملك لله ولا حول ولا قوة الا بالله ////// صباح الخير للجميع /// صحيح ان الزواج شر لا بد منة لكن مهما يصير مالنا غيرهم الله يخليهم لنا /// والله ان عيشة ذا الرجال الله يسعدة ينحسد عليها 
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( عدد التعليقات 28,867 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-25 05:57:59
يجب على الجهات الأمنية مراقبة مكانه وتفتيشه وأن لانكون على طيب قلوبنا وحسن نياتنا مع مثل هؤلاء الذي تشربو فكر الأخونجية المتشددين وتسممت أفكارهم وعقولهم بهم.الحذر واجب كلامه عن العزلة خلفه بلاوي.
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13 - loving liberal
2017-09-25 05:54:09
هورجل في كلامه ولكن ممكن عنده عارض يمنعه من الزواج والعيش في المدن وهو في وقت شبابه الحريم لنهن قيمه جواهرمكنونه اما في الوقت الحالي اذا تبي المرض وفقد زهرة عمرك تزوج مالهن اي قيمه ولااعمم
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( عدد التعليقات 28,867 )
12 - قلم الحقيقه
2017-09-25 05:53:01
مريض نفسي عدو للمرأة ولنفسه يحتاج لمصحة يتعالج فيها يحمل نفس فكر المتشددين الأخونجية وهم من سمموله أفكار وجعلوه بهذه الحالة المنبوذة التي لايقرها دين ولا عقل حياته أشبه بالأجرب اللي كل يبي الخلاص منه.
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11 - شجاع
2017-09-25 05:50:45
زمن عجيب وغريب انقلبت فية المفاهيم الطيب صار غبي والعربيد ذكي واصبحت العزلة عن العالم والتجرد من الكماليات راحةللانسان وبدلاً من ان تكون المرأة مصدر راحة اصبحت مع مغريات الحياة عبئ الا مارحم ربي
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10 - رحماك ربي
2017-09-25 05:50:21
الزوجه خير معين بإذن الله على مشوار الحياة وهي السند بعد الله للزوج وقديما قيل بيت بلا زوجه بيت مهجور اي خرابه. كما اتفق ان بعض الزوجات يقصرن العمر وبعضهن يطيله
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9 - الناسك 22
2017-09-25 05:49:53
يقال (ثلاث يقصرن العمر احداهن محادثة النساء ) آسف .
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8 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-25 05:49:23
حافظ على دمه ودسمه .. يعني ما شاء الله مازال كامل الدسم .. ما هو مثلنا منزوع الدسم ..
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7 - شي جميل
2017-09-25 05:47:24
وهذا ما اختاره لنفسه مبسوط وكاف الناس ممايريد. بس: "وكنا نذهب في الشتاء، هربا من حرارة الصيف" ذي شلون تصير🤗
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6 - فهد
2017-09-25 05:46:30
قالو عن النساء جنس لطيف وانا اقول جنس ***عشان كذا اكثر النساء في النار لايشكرون ولا يحمدون الا من رحم الله
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5 - نفسيه
2017-09-25 05:37:57
وهناك بعض النساء ماشاء الله تبارك الله. دين تربيه سم وابشر. لو جاب للبيت حزمة نعناع قالت كثر خيرك عسى عمرك طويل. إن قالت أختها سيري. قالت اسمحيلي ابونا اليوم مسخن وتعيبان بقعد عنده.بهمز رجيلاته .وشكرا
لا يعجبني(4) اعجبني(13)
4 - مشاعر عابره
2017-09-25 05:37:50
ما ألومه اذا قعد بدون زواج خصوصاً في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الخيانات الزوجية مع انتشار برامج التواصل والمحادثات والمشاكل الزوجية وعقوق الابناء وسوء العشرة وعدم القناعة ،، احياناً العزوبية راحة
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
3 -
2017-09-25 05:36:42
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــح واستــــــــــــــــــــــــــــراح
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
2 - نفسيه
2017-09-25 05:32:42
ماشاء الله تبارك الله . فعلاً بعض الحريم يجلبون السكر والضغط وآلام الركب. والبعض تجلب لزوجها الزهايمر والشيخوخه المبكره. قالو يقولون ترى فلانه وترى علانه. شفت اختك وش قالت. قرقر كثير.والبعض يازينهم.
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
1 - عبيد ولد الشيخ علي
2017-09-25 05:24:15
والله الي يعيش وحده بدون زواج هو الربحان في هذا الزمان
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آخر تعليق
بواسطة : ogjoirjg

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شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 80 11٬595 10 ساعات
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 26 9٬930 يوم واحد
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 14٬865 يومين
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 102 12٬997 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

بالصور .. شاهد لاعب سعودي يفاجئ الجمهور الرياضي ويظهر كعارض أزياء لماركة عالمية

 المرصد 38 8٬150 8 ساعات
شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

شاهد .. أبو بكر سالم يقهر المرض ويفاجئ الجمهور بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويغني “يا بلادي واصلي”

 المرصد 65 14٬769 يوم واحد
شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

 المرصد 184 12٬522 يوم واحد
بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

 المرصد 74 10٬914 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولين

بالفيديو ..شاهد لحظة سقوط مسرح الاحتفال باليوم الوطني في جازان .. وهذا قرار المسؤولين

 المرصد 41 7٬607 11 ساعة
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل شاب تحداه أصدقائه بإعطائه جوالاتهم في حال أكل “خنفس”

 المرصد 55 6٬656 12 ساعة
شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !

شاهد .. محتسب يعترض طريق المارة في احتفالات اليوم الوطني بأبها ويخاطبهم : ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة !

 المرصد 541 15٬433 13 ساعة
بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

بالفيديو .. نمر «نادر» يتعرض لافتراس مروع في حديقة حيوان !

 المرصد 11 11٬215 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 11 3٬517 15 ساعة
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 40 4٬327 يوم واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 36 4٬774 يومين
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬342 يومين
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬085 19 ساعة
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬446 4 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬633 5 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬881 أسبوعين
اخبار اقتصادية
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 29 8٬183 14 ساعة
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬128 5 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬569 6 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬491 6 أيام
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 52 5٬191 6 ساعات
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬124 يومين
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

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العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

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شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

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جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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