ناهز 100 عام .. المعمر “ملفي الحربي” يرفض المرأة ويسكن الصحراء!
صحيفة المرصد : فضل المسن ملفي بن شرعان العريمة الحربي العيش في صحراء الثويرات (شمال غرب محافظة الأسياح) بين أغنامه التي يعتمد عليها في تدبير معيشته , واعتزل حياة المدينة، حيث لا يربط الكهل الذي شارف عمره على 100 عام، بالعالم من حوله، سوى مذياع، يتعرف من خلاله على أخبار الدنيا ومواعيد الأذان، ويستمع من خلاله للقرآن الكريم وبعض البرامج المهتمة بالشعر.
ورغم أن ملفي الذي عزف عن الزواج يعيش حياة قاسية في صحراء الثويرات القريبة من بلدة عين بن فهيد، إلا أنه قانع بها، غير آبه بزمهرير الشتاء وقيظ الصيف، ويعتمد في طعامه على التمر واللبن من الأغنام التي يربيها، ينام في العراء ولا يعرف أجهزة التكييف وفقا لـ”عكاظ”.
وتختزن ذاكرة ملفي كثيرا من الأحداث التاريخية التي عاشها طيلة قرن من الزمن، منها رحلاته مع العقيلات بصحبة عبدالله الشريدة من أهل بريدة، لشراء الأغنام والإبل من الأردن، وبيعها في بريدة.
وصرح «كانت الرحلة تستغرق نحو شهرين، وكنا نذهب في الشتاء، هربا من حرارة الصيف، وأذكر أنه في إحدى الرحلات نفد ماؤنا وضاعت إبلنا، ومكثنا فترة من الزمن نبحث عنها، حتى عثرنا عليها»، مشيرا إلى أنهم كانوا يشترون الناقة في بداية عهد الملك فيصل طيب الله ثراه، بـ400 ريال ويبيعونها في سوق بريدة الدولي بـ800 ريال.
وأضاف ملفي أنه تأقلم على قسوة حرارة الجو في الصحراء صيفا، ولم يعد قادرا على مغادرتها، بعد أن اعتاد على العيش فيها منذ طفولته، ورفض الرحيل إلى المدن.
ويرفض ملفي التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي أو الجوال والتلفزيون، مشيرا إلى أنه يتعرف على أخبار الأحداث من حوله عبر المذياع وعابري الطريق البري (الطرقية)، مرجعا تمتعه بصحة جيدة رغم أنه ناهز 100 عام من عمره، إلى ممارسته الحياة بطريقة طبيعية، في طعامه وشرابه، موضحا أن شرب الماء بكمية مناسبة في اليوم يقيه الأمراض.
التعليقات
قال فال ابوها لاوالله الي فال ابوهاالي رصيده في مايات الملايين ومن الالندن الى باريس الى سويسراالى سان مارينوا الى اليونان الى قبرص ومايشوف مثل هيك الشغلات التي تقصروتحطم امالك وتجيب لك النفسيه
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64 اكيد يبتسم الابتسامه تعني راحة في القلب صفاء في النيه أسأل الله أن يبقيه بصحته وعافيته ابدا" ما ابقاه
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شاقووووووووول والله فال ابوها ومريح مخه اللي يمتعه بحياته ويعوضه فيما عانه فيها بالجنه
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ماشاء عليه الله يعطيه طولت العمر يبتسم بالصوره😊
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اووووووووووه كيف عايش بدون حرمه !!!! انا ياربي ماقدر أصبر بدون زوج .
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إذا أردنا أن نستغني عن الأجانب ولا نحتاجهم علينا أن نكون كلنا مثل هذا الرجل البطل في تمسكه بدينه وصبره وقوة بأسه وجلده ونأكل مما يأكل
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52انا اقولك روح افطركبدة حاشي ولحسه وردنظرفي الكتابه وقول عندك خطى في الحرف كذا والاخطى تحدث وراده في كل شي ولكن اكثرجالس يتنقد اناس وهو مايشوف عيوبه لونه اتفه مايكون والله فيه ناس وجودهم خساره لاخيرو
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الله يعوضه الجنه والحور العين
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مستر بن يامجنون يا شارب عصير تفاح فاسد
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ودي ابني لي خيمه جنبه واحط لي شبك معزا على شرط تكون شيهانه تحلب المعزا ولا تغادر المكان ونعيش مثله مابقي من حياتنا 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌼🌻🌺🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🍊🍉
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يارجال خرط الثويرات قريبه جدا من المدينة وكلها عند الطرفيه بريده وكلها تقارير ليس منها اي فائده سوى مصالح ضيقه أين الحكمه في الموضوع ضياع في ضياع
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انا عزابي مادخل الصحيفة الا نادار واكون مرة فاضي الحين ياقلم الحقيقة واسمر عبر تقنعني انك متزوج ههههههههه وينك عنها لتكون من النوع لازعل طش الحرمة في بيت اهلها وخلاص هههه والله حاله الأمة في منزلق خطر
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ياسعده ماظلم احد ولا حش باحد سعيد
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قلم الخرمطه اكيد معقد راجع نفسك..
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اسمر عبر 38 اجنبي وكل تعليقاته*** بناتنا الله يحفظهن اخرج بسم الله اكبر
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ت48 عندك أخطاء إملائية روح تعلم الإملاء بعدين تعال علق مع المعلقين يامثقف
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49. مسمار. ياحظك. مدقوق في جدار لا لك ولا عليك يعلقون عليك فوطه دراعه. فنيله. .يعجبني ثباتك. ههه تراني امزح .يامسمار. أرجو عدم الزعل. بامكانك تذب علي هههه.وشكرا
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قلمًً الكذب تستاهل م يجيك
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ياسبحان الله تحول المعلقون كلهم الى مفتين كلا بما تجود به قريحته تعرفون الدين فقط في تلك المواضع ***الزواج !ولم يتطرق احدا الى معيشته الصحيه اللبن والتمر والبعد عن صخب المدينه ونلوثها
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34قول من اكمل شره ههههههههه استغفرالله العزيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اكفناكيد النساءان كيدهن كيدًعيم امين يارب العالمين فاقل لهواصاحبهوا انك ظلمة النساء فاسلطهن الله على من ناصرهن
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تعليق 33العبره باول ليله فى القبر ماهو بعدد مشيعين الجنازه كم كافر شيعوا جنازته الاف الالوف فهل يدخل الجنه بسببهم
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تعليق ١٤صدق ضحكتن وين عايش كثير من شيباننا البدو حياتهم مع الحلال والمواشي بر ولاتزوجو عندهم اخوان وخوات وربع وش عرفهم للرهاب كل ذكرياتهم عهد الملوك السابقين من ال سعود رحمهم الله
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وأنت وياه وشـ مزعلكم ومخوفكم اذا جبنا لكم طاري حكومتنا الرشيدة.الوطن فوق الجميع والمفروض أن يصبح عندكم حس أمني خصوصآ أن هذا الشخص فكره متشدد قريب من فكر الأخونجية المتشددين عازل نفسه .
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اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاريه او علم ينتفع به او(ولد صالح يدعوا له )
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دعاء الانبياء عليهم السلام جميعا( ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما )
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كان السفر من جهه الى اخرى متباعدتين يتم في الشتاء وليس في الصيف تفاديا لحراره الصيف التي تضرب الشمس ركاب الابل دون مظله تحميهم من اشعتها لدرجه تكاد تغلي دماءهم في عروقهم
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حقيقة هذا مخالف للسنة النبوية ومخالف للفطرة الانسانيه وهي اعمار الارض فلو كل شخص عمل مثله لانقرضة البشرية
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قال صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجه الصالحه )
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يفرق العاقل بين تغريب الصناعة وتغريب الدين والخلق فيستفيد من كل أحد حتى البهائم تعلّم من الكلب وفاءه ولا تنبح ومن النسر الطيران لا أكل الجيف
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خذلك مغربية صدقني بتعيش ٢٠٠ سنة مرتاح وبصحة جيدة ا***
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يقول الحديث (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب )
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قلم البهتان *** عقليه متخلفه موسوسه وشكاك
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قلم قم. فيه طياره طايحه في مزرعتنا خارج النطاق العمراني . تعال شفها. لا تجيب معك أحد تعال بلحالك.
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ت 1 .الربحان من اطاع الله ورسوله واكمل نصف دينه بالزواج ؟
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هذا البدوي لايتمناحياته الا المتعوس الحياة مثل حياة عبد اللطيف الكويتي قضاء حياته طرب غير مربوط متنقل بين الدول وماخذ راحته ولامات *** الي شيعوا جنازته حوالي 2000شخ من امراء وماسولين ومحبيه
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اللي ماله اصل ويعرف البدو والبادية تجي منه اكثر من تعليقات هذا الخبل قلم الدنفسه فهذا الشخص نظراته فيها السواد الاعظم لسكان هذه الارض المباركة ونصيحه له ولمن على مستوى تفكيره الحكومة ابخص ولا يكثر
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28 مرح احسن لك
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ظهر تفكيرك ياقلم الحقيقه... تهرف بما لا تعرف....لا ومسمي قلم الحقيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
هو حر في حياته المهم يسلم من الهم والسيئات الله يحسن لنا وله العاقبه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المراحات البعيدة عن النطاق العمراني والمعزولة عنها شبيهة للاستراحات وهي تشكل خطر شديد على الأمن العام للبلاد ولنا في الأحداث الارهابية التي حصلت سابقآ دليلآ وخير برهان.لابد من مراقبته وملكيته للمكان.
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قلم الحقيقه ياخى ارحم حالك حتى المسن الى تارك الدنيا وهاج للبرارى ماهو سلمان من لسانك خليته اخونجي شكلى بترك الصحيفه بسبتك
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ت12،14. الله يهديك ويشفيك . رجل بحاله بعيد عن العالم. تقول اخونحيه.. ويجب مراقبته لو معك من الامر شي حتعمل ايه.
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14- هههههههههه بعد هذا التعليق تاكدت بانك مريض وخبل وقاطع الجادة مع تمنياتي لك بالشفاء العاجل
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ت12،14. الله يهديك ويشفيك . رجل بحاله بعيد عن العالم. تقول اخونحيه.. ويجب مراقبته لو معك من الامر شي حتعمل ايه.
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15قال تعالى المال والبنون زينت حياة الدنيا وقدم المال على البنون الله لاياخذهم مناولاوضاع تغيرة في الخليج من 90الى هذا صارفيه ثقافه عمياءمن صنع الشيطان تبذيروتباهي اعمى على الدجه وصارفي تنافربين الازو
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يعني قساوه الصحراء...اخف من قساوه الزواج
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تعليق 18//// اخوي حامد صباحك عسل والله انك صادق ولك مني ليك .
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7 - أي يفضلون السفر في الشتاء لان الجو بارد ولا يسافرون في الصيف خوفا من حرارة الجو
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ياريت بقية اعداء المراة يتم شحنهم للصحراء ويفكونا من تنكيدهم.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
قلم الحقيقه تدري هذا الشخص محظوظ لأنه مبعد عن اللي زي اشكالك عايش على الفطره وعلى الطبيعه
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
امحق صباح بعد تعليق 14 /// تعليقي 15 وتعليقة في نفس التوقيت والا ماكنت علقت ولا صبحت // يقولك عمرة قرن يعني مالة ومال الدنيا وانت تقول فتشوة الظاهر انت اللي تبي تفتيش وفحص عقلي
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ت. 12.الحمدلله على سلامتك.***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اصبحنا واصبح الملك لله ولا حول ولا قوة الا بالله ////// صباح الخير للجميع /// صحيح ان الزواج شر لا بد منة لكن مهما يصير مالنا غيرهم الله يخليهم لنا /// والله ان عيشة ذا الرجال الله يسعدة ينحسد عليها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يجب على الجهات الأمنية مراقبة مكانه وتفتيشه وأن لانكون على طيب قلوبنا وحسن نياتنا مع مثل هؤلاء الذي تشربو فكر الأخونجية المتشددين وتسممت أفكارهم وعقولهم بهم.الحذر واجب كلامه عن العزلة خلفه بلاوي.
لا يعجبني(19) اعجبني(8)
هورجل في كلامه ولكن ممكن عنده عارض يمنعه من الزواج والعيش في المدن وهو في وقت شبابه الحريم لنهن قيمه جواهرمكنونه اما في الوقت الحالي اذا تبي المرض وفقد زهرة عمرك تزوج مالهن اي قيمه ولااعمم
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
مريض نفسي عدو للمرأة ولنفسه يحتاج لمصحة يتعالج فيها يحمل نفس فكر المتشددين الأخونجية وهم من سمموله أفكار وجعلوه بهذه الحالة المنبوذة التي لايقرها دين ولا عقل حياته أشبه بالأجرب اللي كل يبي الخلاص منه.
لا يعجبني(18) اعجبني(4)
زمن عجيب وغريب انقلبت فية المفاهيم الطيب صار غبي والعربيد ذكي واصبحت العزلة عن العالم والتجرد من الكماليات راحةللانسان وبدلاً من ان تكون المرأة مصدر راحة اصبحت مع مغريات الحياة عبئ الا مارحم ربي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الزوجه خير معين بإذن الله على مشوار الحياة وهي السند بعد الله للزوج وقديما قيل بيت بلا زوجه بيت مهجور اي خرابه. كما اتفق ان بعض الزوجات يقصرن العمر وبعضهن يطيله
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
يقال (ثلاث يقصرن العمر احداهن محادثة النساء ) آسف .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
حافظ على دمه ودسمه .. يعني ما شاء الله مازال كامل الدسم .. ما هو مثلنا منزوع الدسم ..
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
وهذا ما اختاره لنفسه مبسوط وكاف الناس ممايريد. بس: "وكنا نذهب في الشتاء، هربا من حرارة الصيف" ذي شلون تصير🤗
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
قالو عن النساء جنس لطيف وانا اقول جنس ***عشان كذا اكثر النساء في النار لايشكرون ولا يحمدون الا من رحم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
وهناك بعض النساء ماشاء الله تبارك الله. دين تربيه سم وابشر. لو جاب للبيت حزمة نعناع قالت كثر خيرك عسى عمرك طويل. إن قالت أختها سيري. قالت اسمحيلي ابونا اليوم مسخن وتعيبان بقعد عنده.بهمز رجيلاته .وشكرا
لا يعجبني(4) اعجبني(13)
ما ألومه اذا قعد بدون زواج خصوصاً في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الخيانات الزوجية مع انتشار برامج التواصل والمحادثات والمشاكل الزوجية وعقوق الابناء وسوء العشرة وعدم القناعة ،، احياناً العزوبية راحة
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــح واستــــــــــــــــــــــــــــراح
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ماشاء الله تبارك الله . فعلاً بعض الحريم يجلبون السكر والضغط وآلام الركب. والبعض تجلب لزوجها الزهايمر والشيخوخه المبكره. قالو يقولون ترى فلانه وترى علانه. شفت اختك وش قالت. قرقر كثير.والبعض يازينهم.
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
والله الي يعيش وحده بدون زواج هو الربحان في هذا الزمان
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