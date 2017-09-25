جمهور “تويتر” لوزير التعليم : ” اعتذارك مرفوض”
صحيفة المرصد:رفض عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى اعتذار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، عن الخطأ الفادح فى مقرر «الاجتماعيات والوطنية»، الذى أعلنه عبر تويتر الخميس الماضي ، باعتباره لم يعلن عن محاسبة المتسبب فى الخطأ «غير المقصود» أسوة بحادثة إعفاء مدير مدرسة من منصبه في تبوك قبل نهاية العام الماضي لتمزيق طلابه كتبهم أمام مدرستهم .
وذكرت صحيفة ” عكاظ” رغم أن الاعتذار شجاعة لا يجيدها إلا الأقوياء الواثقون من أنفسهم، الذين يتحملون مسؤولياتهم وأخطاء مرؤوسيهم، لكنها في بعض الأحيان لا تجدي إذا كانت لا تصلح الخلل، أو أن الحلول البديلة لا تعوض الفائت.
وقد شبه تربويون سحب الكتب وطباعة كتب جديدة بعد تصحيح الخطأ «غير المقصود» بحادثة إعفاء مدير مدرسة من منصبه في تبوك قبل نهاية العام الماضي لتمزيق طلابه كتبهم أمام مدرستهم.
يذكر أن العيسي دائما ما يبادر بالاعتذار حال وقع خطأ ما ، فقد سبق واعتذر العيسى عن الارتباك الذي صاحب حركة النقل الخارجي بعد إطلاقها بدقائق، ما اضطر الوزارة إلى تأجيلها لأيام عدة.
التعليقات
مايحوس المسؤول الا كثر التصريحات والبحث عن الاعلام .. خلك مثل بعض المسؤولين لا حس ولا خبر ويعمل بصمت ولا احد داري عنهم
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العالم عيالهم يروحون المدرسة بجهاز تاب عليه كل ما يحتاجه الطالب وحنا عيالنا تقل حمالين بنتي بالصف الرابع شنطتها وزنها حوالي 10 كيلو وكل مادة كتابين كتاب الدرس وكتاب النشاط وزارة تدعم المطابع علنا
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المعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية وهذا الوزير شخص بدقة مرض هذا العمود وهو القادر على العلاج. لست معلما ولا أعرف الوزير ولكن عملية تحليل بسيط لعمله مقارنة مع من سبقه تثبت أنه الأفضل والأقدر.
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تمزيق الكتب عمل غير مقبول من الطلاب والاولى محاسبة المشرف المناوب رغم انهاخارج المدرسة ولَم تخسرالدولةشي اما الكتب المطبوعة خسائر على الدولة بالملايين من يتحملهاولماذاالسكوت؟ يجب إعفاءه مثل المدير!!!
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الرجال منع الانتساب وانت تقول كتب
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وهم من يشنون هذه الحرب العشواء على وزير يعمل جاهدا لتطوير العملية التعليمية التي كانت في سبات لعقود. لكن تلك الفئة القليلة لن تثني الدولة عن التوجه الجديد ومن لا يستطيع تحمل التغيير عليه المغادرة.
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جمهور المدرسين وليس تويتر الي يبون اعفائه باي طريقه لانه هو من مشاهم على النظام الصحيح وشدد عليهم بالانظباط وتعليم ابنائنا ويبونها زي ايام عزام الدخيل كل يوم تاجيل للدراسه ونلمو ببيوتكم والطلبه تخربطو
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مقارنة قضية إعفاء مدير المدرسة بهذه القضية مقارنة غير عادلة فضلا عن كونها غير منطقية كون المدير مسؤول مسؤولية مباشرة وهذا قرار صحيح. على الوزير أن يحدد المسؤول المياشرعن قضية اليوم ويعفيه.
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وجود هذا الوزير بهذه العقلية ينتج جيل كاره لتعليم . الزمن تغير فلابد من تسيير المناهج والدراسة بما يناسب نفسيات الطلاب .
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وجود هذا الوزير بهذه العقلية ينتج جيل كاره لتعليم . الزمن تغير فلابد من تسيير المناهج والدراسة بما يناسب نفسيات الطلاب .
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اعتذار الوزير تمام.عدم اتخاذ قرار بحق المسؤولين الذين يقفون وراء هذه الغلطة وإبلاغ الرأي العام بذلك كون القضية قضية رأي عام فمسألة فيها نظر. هذا الوزير هو القادر على اجتثاث الفكر المريض في الوزارة.
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سبحان الله كيف تدافعون عنه وتبررون تصرفاته ولوعقدنا مقارنه بين خطأه وخطأالمدير الذي اعفاه بسبب تمزيق الكتب لكان خطأه اكبرهذاك عالاقل لنقل مية كتاب اماالوزير المستفز كتب المملكه كلها مالكم كيف تحكمون
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اللهم ابعده عن التعليم بالنسبه لحصه النشاط هذا انتقام ولايجوز
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شلللة اخونجية وشوية مرتزقة في تويتر يحففففرون لوزير التعليم
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مقبول والا مرفوض ما معكم الا الجدار اذا مو عاجبك تظرب براسك حتى تشبع هههههههههههههههههه
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طالما انكم ما تبغونه فما راح يغيرونه
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يامعالي الوزير حال المدير المعزول يقول ( اسد علي*** ) اذا كان من صلاحيتك محاسبة وعزل من هم تحت ادارتك فيجب عليك محاسبة من اخطاء ومرر الخطاء حتى لو كنت انت نفسك ننتظر ماذا عساك فاعل ؟
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أماني ١١ وانتي وحده ماتفهم . وعيب عليك تعممي كلامك على جميع الشعب . ومن الخطأ التعميم على الكل
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كبرو الموضوع من جد وانا احس ان في بعض الناس تبغى تصفي حسابات مع الوزير واغتنمو هالخطأ الغير مقصود انضجو فالنضج نعمه من رب الخليقه
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اولا نقول جل من لا يسهو ثانيا الرجال اعتذر و وعد بمحاسبة المتسبب الى الامام دكتور احمد
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تعليق 8 ايد طرحك و ازيد و يعطى اجازه شهر براتب كامل و مازدا على شهر بنصف الراتب
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الله يعينه عليكم شعب مايعجبه شيء
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الوزير تحس انه بينه وبين الشعب مشكله خريجين التربيه الخاصه طردهم وقال لهم مافيه وظايف روحو اشتغلو بتجاره ويحاول يجلس الطلاب والمعلمين اكثر وقت ممكن في المدرسه
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اللهم أصلح الحال .
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لو اني وزير للتعليم اول قرار اتخذه هو تقليص المنهج الدراسي واكتفي بثلاثة أشهر للفصل الدراسي الأول ومثلها للثاني وتقليص الدوام اليومي بحيث يصبح من الساعه 7 إلى الساعه 12
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الافضل له تقديم استقالته قبل خلعه من منصبه بإذن الله لم يقدم للوزاره اي شيء الا التخبط
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الرجل محترم وطيب والعامه هم الي ماصارو يحترمون احد
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خخخخخ الحكومة ماهمها كلامكم ما راح ينشال
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مقبول اسفك ومع انك ما سويت شي ولا لك ملامة .. وزير رجل ما شالله
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في التأني السلامة
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اغلب المطالبين تلاقيهم معلمين مغيوظين منو,,ايش الفايده يتغير هو,والمدسوسين اللي بيعبثو بكل شي,في مناصبهم.
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كثرة الأخطاء دليل الفشل لشخص.
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