جمهور “تويتر” لوزير التعليم : ” اعتذارك مرفوض”

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صحيفة المرصد:رفض عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى اعتذار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، عن الخطأ الفادح فى مقرر «الاجتماعيات والوطنية»، الذى أعلنه عبر تويتر الخميس الماضي ، باعتباره لم يعلن عن محاسبة المتسبب فى الخطأ «غير المقصود» أسوة بحادثة إعفاء مدير مدرسة من منصبه في تبوك قبل نهاية العام الماضي لتمزيق طلابه كتبهم أمام مدرستهم .

وذكرت صحيفة ” عكاظ” رغم أن الاعتذار شجاعة لا يجيدها إلا الأقوياء الواثقون من أنفسهم، الذين يتحملون مسؤولياتهم وأخطاء مرؤوسيهم، لكنها في بعض الأحيان لا تجدي إذا كانت لا تصلح الخلل، أو أن الحلول البديلة لا تعوض الفائت.

وقد شبه تربويون سحب الكتب وطباعة كتب جديدة بعد تصحيح الخطأ «غير المقصود» بحادثة إعفاء مدير مدرسة من منصبه في تبوك قبل نهاية العام الماضي لتمزيق طلابه كتبهم أمام مدرستهم.

يذكر أن العيسي دائما ما يبادر بالاعتذار حال وقع خطأ ما ، فقد سبق واعتذر العيسى عن الارتباك الذي صاحب حركة النقل الخارجي بعد إطلاقها بدقائق، ما اضطر الوزارة إلى تأجيلها لأيام عدة.