العويس وكرة الثلج

بقلم : أحمد الشمراني

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• لا يمكن تحت أي ظرف أن نتخلى عن دورنا كنقاد، كما زعم الرافضون للمرحلة الجديدة، فنحن نثني على العمل من خلال الشخص وننتقد العمل عبر الشخص دون المساس بالشخصية.

• الأستاذ تركي آل الشيخ يعمل كما هم من سبقوه وليس منزها عن الأخطاء، ولهذا من الطبيعي أن نصدقه القول في النقد كما في الثناء.

• نعم الرجل في أقل من شهر أنجز على كافة الصعد ومن يقول غير ذلك مكابر.

• نعم الرجل في أقل من شهر اتخذ قرارات شجاعة في ما يخص المنتخب وشراكته مع اتحاد الكرة، والتي لا تتعارض مع ما يسمى تدخلاً مثل المدرب والجهاز الإداري للمنتخب، وحلحلة ملف المواليد وتشكيل لجان فنية معنية بهذا الملف، إلى جانب لجان أخرى معنية بالتطوير، وإحالة ديون نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق، كونه ملفا تضخم ووصل إلى حال كبل الاتحاد ووضعه تحت طائلة عقوبات دولية شكلت هما للعميد.

• كل ما ذكرت هو الآن قيد التنفيذ، ولم تكن مجرد وعود قد تتحقق ولا تتحقق.

• إلا أن الجانب الآخر من المعادلة يتعلق بملف محمد العويس، والذي تم البت فيه من خلال الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنح اللاعب حق المشاركة بعد سلسلة من التحقيقات وفق لجنة من داخل الاتحاد، أعطت كل الأطراف حق الذهاب إلى مركز التحكيم الرياضي، ومرت المهلة دون أن يتقدم الشباب بأي شكوى، واكتفى ببيانات غاية في التجاوز الأدبي والأخلاقي تم على ضوئها إيقاف رئيس الشباب وتغريمه.

• هل ترضى أن يشتم رئيس الاتحاد، وأن يتهم اللاعب والأهلي بغسل الأموال في دولة يحكمها قانون وتشريع مستمد من الكتاب والسنة.

• الأهلي يملك صك قرار من الاتحاد السعودي منحه حق تسجيل العويس ومشاركة العويس، وقبلها يملك ملفا أتمنى أن تطلع عليه، يؤكد المفاوضات الرسمية مع نادي الشباب من خلال حوالات مالية وأوراق ممهورة بختم الشباب وتواقيع مسؤول الاحتراف ماجد المرزوقي، الذي قيل فيما بعد إنه غير مفوض، فهل يعقل أن يخون المرزوقي ناديه ويتخذ تلك الإجراءات دون علم الإدارة، وهل من المنطق أن يرتكب المرزوقي هذا التجاوز بحق ناديه ويستمر في النادي.

• الأهلي كما قلت وأقول لا خوف عليه، والعويس كذلك، لكن إحالة القضية بعد أن صدر قرار رسمي من الاتحاد السعودي إلى هيئة الرقابة والتحقيق تجعلني أتساءل هل هي نقض لقرار الاتحاد أم ماذا.

• بالطبع لا يمكن، وأنت تعرف ذلك قبل غيرك، أن ينقض قرار الاتحاد أو يصادق عليه غير مركز التحكيم الرياضي الذي استعاض عنه الشباب ببيانات الشتم.

• أتمنى من الأستاذ عادل عزت أن يقدم ما يبحث عنه الأهلاويون من خلال تساؤلاتهم الغاضبة، ما الذي استجد وهل يعقل أن تصدر قرارا مكتمل الأركان وتتراجع عنه، أشك في ذلك، وإن حدث لأي ظرف ستحل الكارثة، فثمة فيفا يحترم من يمثله في الاتحادات الأهلية ولا يرضى تجاوزاتها.

• أخيراً.. أتمنى أن تسأل عن الإساءات التي تعرض لها الأهلي، ومنها خطاب أرسل للفيفا رد عليه بضرورة الاعتذار للأهلي، وتم إلغاء عقد المتسبب بقرار من الاتحاد السابق وتمت إعادته في إدارة أخرى.

• سؤال:

• عوض خميس ملفه أخطر بكثير من ملف العويس، فيه مال بذريعة سلفة عقارية وإيقاف من الاتحاد للاعب ثم شكوى لمركز التحكيم الرياضي، الذي سمح للاعب بمشاركة ناديه وإيقاف عقوبة عدم تسجيل النصر للاعبين في الفترة الأولى واحترم الكل القرار.

• لأن مركز التحكيم قراره نافذ، ولهذا أتساءل لماذا لم يذهب نادي الشباب للتقاضي لهذا المركز خلال 21 يوما التي منحت له واكتفى بالبيانات، هذا هو السؤال.

نقلا عن “عكاظ”