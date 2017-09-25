مواطن يورٍط ضيوفه ويبلغ عن ارتداء أحدهم حزامًا ناسفًا!

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صحيفة المرصد : ورًط مواطن ضيوفه ، بعد أن أبلغ صاحب إبل بجنوب محافظة ضربة الجهات الأمنية عن ثلاثة مسافرين استضافهم؛ بسبب شكه في تصرفات أحدهم وجد معه حزاماً طبياً ظنه حزاماً ناسفاً.

وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الواقعة بدأت مع نزول ثلاثة متنزهين قادمين من خارج المنطقة عند عزبة يسكنها بدو رحل طالبين استضافتهم ليلاً، لافتةً إلى أن أهالي العزبة استضافوهم لكنهم شكوا فى أحد إذ كان يرتدي جهازًا مربوطاً بسلك في وسطه أسفل ملابسه يشبه الأحزمة الناسفة.

يذكر أنه وبعدما حضرت قوات الشرطة ، تبين أن ما يرتديه المسافر مجرد حزام طبي مخصص لمرضى السكر .