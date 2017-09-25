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مواطن يورٍط ضيوفه ويبلغ عن ارتداء أحدهم حزامًا ناسفًا!
صحيفة المرصد : ورًط مواطن ضيوفه ، بعد أن أبلغ صاحب إبل بجنوب محافظة ضربة الجهات الأمنية عن ثلاثة مسافرين استضافهم؛ بسبب شكه في تصرفات أحدهم وجد معه حزاماً طبياً ظنه حزاماً ناسفاً.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الواقعة بدأت مع نزول ثلاثة متنزهين قادمين من خارج المنطقة عند عزبة يسكنها بدو رحل طالبين استضافتهم ليلاً، لافتةً إلى أن أهالي العزبة استضافوهم لكنهم شكوا فى أحد إذ كان يرتدي جهازًا مربوطاً بسلك في وسطه أسفل ملابسه يشبه الأحزمة الناسفة.
يذكر أنه وبعدما حضرت قوات الشرطة ، تبين أن ما يرتديه المسافر مجرد حزام طبي مخصص لمرضى السكر .
التعليقات
29 - مزاجي كذا2017-09-25 08:43:50
الله يجزاهم خير فعل في محلة وطيقو مقولة الأمير نايف رحمة الله المواطن هو رجل الأمن الاول
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28 - مكاري2017-09-25 08:37:08
انا مره شكيت فواحد لابس برنيطه حسبته جاسوس وقعدت اقوله الزم حدودك ياراجل انته عدة مرات وبعدها شال البرنيطه وقال انا اسف راسي صلعه
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27 - عارف2017-09-25 08:36:21
المواطن هو رجل الامن الاول
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26 - ..2017-09-25 08:33:59
سبحان الله . والحمد لله . والله اكبر .
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25 -2017-09-25 08:29:32
يمكن طبع عندهم اذا يبي بتخلص من الضيف ههههه
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24 - نجاخان2017-09-25 08:24:30
شاقووووووووووووول الله لايعمي لنا قلب ***
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( عدد التعليقات 11,262 )23 - العنيد
الله لايعيدها من ضيفه
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22 - مكاري2017-09-25 08:11:20
من حقه يبلغ عنه اذا شك انه حزام ناسف وهو اش دراه انه حزام طبي ولا بعد ماينفجر ويحرقه هو وعياله قال ضيف قال ضيف يجي بأدب ويروح بإدب مابقي الا الارهابيين نستضيفهم
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21 - AMS.f2017-09-25 08:07:31
من حقة يشك فيهم . الجالية الاخونجية زرعو الفتنة والشك . فهناك من قتل والدة ومن قتل خالة وابن عمة. فنحن في حرب مع الارهاب
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20 - نفسيه2017-09-25 08:02:45
ت. 9. خلاص إذا شفتك عيونك حمر ببلغ عنك المخدرات. عاد حساسيه مويه بيضاء مالي دخل نحن في حرب مع مهربين المخدرات. ههه. يارجل هل هذا منطق. اتق الله يانهاش يافتى البراري والقفار. وشكراً. لاتزعل. مزح
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( عدد التعليقات 17,909 )19 - عمر السميري
اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار
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( عدد التعليقات 17,909 )18 - عمر السميري
حماك الله ي وطني
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( عدد التعليقات 17,909 )17 - عمر السميري
الحذر واجب
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( عدد التعليقات 17,909 )16 - عمر السميري
صبااااح الخير
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15 - زائر2017-09-25 07:56:25
معه حق هؤلاء الارهابيين المساجد ما سلمت منهم فما بالك العزب
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14 - زائر2017-09-25 07:55:33
معه حق هؤلا الارهابيين ما سلمت منهم فما بالك بالعزب
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13 -2017-09-25 07:54:49
😂😂😂😂😂😂😂😂 والله ان تغدي سالفه بين العربان
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12 - نفسيه2017-09-25 07:54:30
سود الله وجهه. عزالله أن المراجل مفارقته. ***
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11 - شهباز2017-09-25 07:51:28
ههههههه مسوي فيها فطنة ما شاء الله و على وجهه 😂😂😂😂
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10 - الشهراني2017-09-25 07:51:25
الله يهديه استعجل لو كان سأل الضيف قبل يبلغ لكن مايلام شاف اسلاك وتوصيل
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( عدد التعليقات 22,807 )9 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ت 5،،،،،،اخالفك الرأي،،،،،نحن في حرب،،،،،مع التنظيمات الارهابيه،،،،،فالحذر مطلوب،،،،،،بلغوا عن اي شي تشتبهون فيه ،،،،،🦅
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8 - نفسيه2017-09-25 07:51:16
هذا المرض الجديد. اسمه. فوبيا قلم قم.
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7 - ابن عدوه2017-09-25 07:51:12
وطني الحبيب وهل أحب سواه
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6 - الفارس2017-09-25 07:48:44
يحلم بالسبعة مليون سود الله وجهه
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5 - الفارس2017-09-25 07:47:02
لم يبقى لدى الناس شيمة ولا مرجلة ضيوف طلبوا استظافتهم ويبلغ عليهم الشرطة انا اشهد انه حتى المرجلة ماسمع فيها ولاسمع. الإرهابيين ليسوا اغبيا يطلبون يستظيفهم لأكن المرجلة صعبة ماكلآ يقدر عليها
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4 - ام الغاليين❤2017-09-25 07:45:33
هههههههه جاب العيد ومع كذا الواحد لازم يكون حذر
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3 - محمد الجعيد2017-09-25 07:43:57
الشرهه على اللي دخل عندك وتظيف
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2 -2017-09-25 07:41:36
عرفتة هذا قلم الحقيقة ههههههه
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1 - صباح الخير2017-09-25 07:40:22
😂
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آخر تعليق
بواسطة : ogjoirjg
وش تقهر الله يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين...
بواسطة : قمر
الامر بلمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم...
بواسطة : ياسر11
طيب ليش ماشرطت علية يركب خيل بدل السيارة...
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